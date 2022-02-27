Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге Статьи редакции
Страну требуют привлечь за «искажение понятия геноцида».
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — заявил президент Украины.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» с целью «демилитаризации и денацификации Украины». Он заявил об «издевательствах и геноциде» Киева в отношении жителей Донбасса.
Друг, ты из какой страны и где сейчас?
Путина на кол!
Почему россия лнр и днр 8 лет сидели и смотрели ничего не делая и даже не подали иск в оон против украины??????????
Меня взломали
С какой стороны?
С жопы
Это Anonymous постарались
Надо задать этот вопрос ботам, че у них там в методичках
Ну страна террорист за свои преступления ответит
Как у тебя дела? Какие новости?
На что? На суд в Гааге?
На россиян
Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.
Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.
Сижу в погребе
Интернет еле добивает, чтоб смотреть пиздец на небе и в новостях, смотреть как Путин посылает пацанов просто на верную смерть, смотреть как этот гнойный пидорас бомбит жилые дома. А поверьте, сидеть в погребе всю ночь, в котором температура 5 градусов очень напряжно, где мама, бабушка с дедом, брат тоже сидят мёрзнут и все вместе слушаем пиздец,…
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.