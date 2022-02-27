Новости
Ольга Щербинина

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге Статьи редакции

Страну требуют привлечь за «искажение понятия геноцида».

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — заявил президент Украины.

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» с целью «демилитаризации и денацификации Украины». Он заявил об «издевательствах и геноциде» Киева в отношении жителей Донбасса.

#новости #войнасукраиной

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Предметный Мурод

Это Россия устроила геноцид. Сперва своего народа, а теперь ещё и в другие страны полезла.

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Образовательный звук

Не Россия, а Путин.

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Дратути

Друг, ты из какой страны и где сейчас?

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Предметный Мурод

Сейчас Путин и есть Россия. Он говорит и действует от её имени, оспаривать это право никто из нас не спешит.

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Арсен Саакян

Путина на кол!

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13
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Мистер Блондин

Почему россия лнр и днр 8 лет сидели и смотрели ничего не делая и даже не подали иск в оон против украины??????????

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–19
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Американский ихтиандр

че

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Мистер Блондин

Меня взломали

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alexferman

С какой стороны?

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НикакойвойнысУкраиной

С жопы

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8
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alexferman

Это Anonymous постарались

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Образовательный звук

Это был я

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Qqshka

Надо задать этот вопрос ботам, че у них там в методичках

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Предметный Мурод

Так ИСТЕРИЧЕСКОЕ МЕСТО не вернёшь.

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Предметный Мурод

ИСТЕРИЧЕСКОЕ
 Бля, хотел написать "историческое", но автозамена всё сделала лучше меня. Даже править не буду.

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2
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Dan

Ну страна террорист за свои преступления ответит

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Чувак менять ник раз в три мес

Как у тебя дела? Какие новости?

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Личный паркур

Ну сейчас РФ наложит вето и всё

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Матвей Нилов

На что? На суд в Гааге?

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Дратути

На россиян

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Личный паркур

Да хер знает, я уже и этому не удивлюсь

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Образовательный звук

Нашли лазейку. Нельзя наложить вето от России.

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Христов корабль

Браво, президент Зеленский!

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Новости
Сергей Звезда
Прямая трансляция: война с Украиной — хроника четвёртого дня Статьи редакции

Следим за событиями: от происходящего вокруг Киева до волны ограничений по отношению к России.

Российская техника, замеченная в Крыму 25 февраля. Stringer/AFP via Getty Images/TNS
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96 96 комментариев
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Новости
Ольга Щербинина
С сайта РИА «Новости» исчезла колонка о «решении украинского вопроса» и о возвращении Россией «исторического места» Статьи редакции

Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.

41 41 комментарий
57
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
39 39 комментариев
262
Рваная свинина

Сижу в погребе

Интернет еле добивает, чтоб смотреть пиздец на небе и в новостях, смотреть как Путин посылает пацанов просто на верную смерть, смотреть как этот гнойный пидорас бомбит жилые дома. А поверьте, сидеть в погребе всю ночь, в котором температура 5 градусов очень напряжно, где мама, бабушка с дедом, брат тоже сидят мёрзнут и все вместе слушаем пиздец,…

3 3 комментария
18
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

35 35 комментариев
170
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

78 78 комментариев
224
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

30 30 комментариев
160
Komatsu D335A

Блять 😁

18 18 комментариев
56
Новости
Ольга Щербинина
Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции

Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.

96 96 комментариев
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