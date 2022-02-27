На акциях памяти Бориса Немцова в Москве прошли задержания Статьи редакции
В 2022 году исполнилось семь лет со дня убийства политика.
В Москве акция традиционно проходит Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Там установили рамки, войти на него можно только со стороны улицы Варварка, а выйти — в сторону Третьяковского проезд, сообщает «Медиазона».
Znak.com пишет, что на мосту начались задержания. Корреспондент издания увидел более 15 задержанных. В очереди на возложение цветов — более 200 человек. Люди не понимают, за что их задерживают, отмечает Avtozak live. У них нет плакатов, они не выкрикивают никаких лозунгов. Полицейские, на вопросы о причинах задержаниях, кричат: «Разойдись!».
В Петербурге акция проходит у Соловецкого камня. Задержали минимум двух её участниц в масках «Нет войне», передаёт «ОВД-Инфо».
Акция памяти также прошла на площади Труда в Екатеринбурге. На ней задержали трех человек, в том числе правозащитника Анатолия Свечникова и 81-летнюю Галину Бастрыгину.
В Челябинске задержали пожилую женщину, которая хотела встать в пикет памяти Бориса Немцова.
Скоро этот комментатор со скрина лично сможет у него спросить, почему тот молчал 8 лет)
Эта фраза про "8 лет молчания" станет мемом.
То есть помнить о человеке тоже нельзя?
Только помнить - увы, недостаточно
"Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда. … Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года"
Гаи Монтэги требуются, Фарберов уже хватает
Сейчас, лучше вообще не собираться нигде. Вежливые люди - вежливо пакуют.
Шестью выстрелам
*шестью хлопками
был убит
*отрицательно выжил
Политик
*агент госдепа
Борис Немцов
*этот гражданин
Вся статья вводит в заблуждение.
У него есть пророческие слова за год до смерти
Порвались
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
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