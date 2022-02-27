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Новости
Ольга Щербинина

На акциях памяти Бориса Немцова в Москве прошли задержания Статьи редакции

В 2022 году исполнилось семь лет со дня убийства политика.

12 12 комментариев
2459 просмотров
Фото Znak.com

В Москве акция традиционно проходит Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Там установили рамки, войти на него можно только со стороны улицы Варварка, а выйти — в сторону Третьяковского проезд, сообщает «Медиазона».

Znak.com пишет, что на мосту начались задержания. Корреспондент издания увидел более 15 задержанных. В очереди на возложение цветов — более 200 человек. Люди не понимают, за что их задерживают, отмечает Avtozak live. У них нет плакатов, они не выкрикивают никаких лозунгов. Полицейские, на вопросы о причинах задержаниях, кричат: «Разойдись!».

Новая Газета @novaya_gazeta
На Большом Москворецком мосту люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова. Несколько человек пришли с плакатами «Нет войне». На мосту не меньше сотни собравшихся, поток людей растет, полиция просит не задерживаться у места возложения.

Фото: Анастасия Цицинова / «Новая»
Avtozak LIVE
Второй автозак на мосту почти полностью заполнен. Корреспондент @avtozaklive передает, что изнутри салона кричат «Мест нет».

Видео: @avtozaklive

В Петербурге акция проходит у Соловецкого камня. Задержали минимум двух её участниц в масках «Нет войне», передаёт «ОВД-Инфо».

Медиазона @mediazzzona
Акция памяти Немцова в Питере

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Акция памяти также прошла на площади Труда в Екатеринбурге. На ней задержали трех человек, в том числе правозащитника Анатолия Свечникова и 81-летнюю Галину Бастрыгину.

В Челябинске задержали пожилую женщину, которая хотела встать в пикет памяти Бориса Немцова.

Офтоп
norm
Семь лет назад в этот день был убит Борис Немцов

Немцов был известным российским политическим деятелем и oппoзиционeром. 27 февраля 2015 года он был застрелен у стен Крeмля. Если вы плохо его знали, или не знали вообще, то можете посмотреть этот фильм, который начинали снимать при его жизни, а закончили на его похоронах.

#новости

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Предметный Мурод

Он был сильным. Твари трусливо убили его у стен Кремля, знали, что может сплотить людей вокруг себя.

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24
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Внезапный цвет

От концентрации пиздеца уже голова трещит

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14
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Молчаливый украинец
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10
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Alex Shokhin

Скоро этот комментатор со скрина лично сможет у него спросить, почему тот молчал 8 лет)

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3
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Радикальный Демократ

Эта фраза про "8 лет молчания" станет мемом.

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2
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Образовательный звук

Полицейские
оккупанты

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9
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Anastasia Lyubimova

То есть помнить о человеке тоже нельзя?

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5
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Редкий Натр

Только помнить - увы, недостаточно

"Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда. … Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года"

Гаи Монтэги требуются, Фарберов уже хватает

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6
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Sergei Timofeyev

Сейчас, лучше вообще не собираться нигде. Вежливые люди - вежливо пакуют.

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0
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XAHTER

Шестью выстрелам
 *шестью хлопками

был убит
 *отрицательно выжил

Политик
 *агент госдепа

Борис Немцов
 *этот гражданин

Вся статья вводит в заблуждение.

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4
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Nikolai Shtennikov

У него есть пророческие слова за год до смерти

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3
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Пыльный Глаз

Порвались

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1
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Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

84 84 комментария
277
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

71 71 комментарий
273
Новости
Ольга Щербинина
С сайта РИА «Новости» исчезла колонка о «решении украинского вопроса» и о возвращении Россией «исторического места» Статьи редакции

Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.

96 96 комментариев
108
Новости
Ольга Щербинина
Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции

Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.

118 118 комментариев
158
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
82 82 комментария
340
Энергетический кавалер
Понимаешь, что все серьезно

когда каждые несколько минут прилетают уведомления о новых знакомых, зарегистрировавшихся в телеграм. Даже тех, кто крыл хуями телегу и топил за одноклассников, вк и вотсап.

16 16 комментариев
37
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

44 44 комментария
208
FeHiKc
Мощное обращение к беларусским военным гвардии подполковника ВДВ запаса Сахащика Валерия Степановича
7 7 комментариев
40
Новости
Ольга Щербинина
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них входит ядерное оружие Статьи редакции

По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.

280 280 комментариев
158
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