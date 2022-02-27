В 2022 году исполнилось семь лет со дня убийства политика.

{"id":546275,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":546275,"gtm":null} 2459 просмотров

Фото Znak.com

В Москве акция традиционно проходит Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов. Там установили рамки, войти на него можно только со стороны улицы Варварка, а выйти — в сторону Третьяковского проезд, сообщает «Медиазона».

Znak.com пишет, что на мосту начались задержания. Корреспондент издания увидел более 15 задержанных. В очереди на возложение цветов — более 200 человек. Люди не понимают, за что их задерживают, отмечает Avtozak live. У них нет плакатов, они не выкрикивают никаких лозунгов. Полицейские, на вопросы о причинах задержаниях, кричат: «Разойдись!».

Новая Газета @novaya_gazeta На Большом Москворецком мосту люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова. Несколько человек пришли с плакатами «Нет войне». На мосту не меньше сотни собравшихся, поток людей растет, полиция просит не задерживаться у места возложения.



Фото: Анастасия Цицинова / «Новая» [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc04b384-0086-501c-85a6-57f209dfbcad\/","width":1620,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d619469-fd43-5bc3-a82c-5764c9bfcf2c\/","width":1620,"height":1080}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5e44b90-9964-547a-8296-e938aecc27de\/","width":1177,"height":785}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/145802be-0210-5cf8-94cb-4e41a8cf46e1\/","width":1620,"height":1080}}}]

В Петербурге акция проходит у Соловецкого камня. Задержали минимум двух её участниц в масках «Нет войне», передаёт «ОВД-Инфо».

Медиазона @mediazzzona Акция памяти Немцова в Питере



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Акция памяти также прошла на площади Труда в Екатеринбурге. На ней задержали трех человек, в том числе правозащитника Анатолия Свечникова и 81-летнюю Галину Бастрыгину.

В Челябинске задержали пожилую женщину, которая хотела встать в пикет памяти Бориса Немцова.