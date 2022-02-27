Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них входит ядерное оружие Статьи редакции
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.
О своём решении президент России заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.
«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал Путин.
Вероятно, речь идёт о стратегических сила сдерживания. На сайте Минобороны РФ говорится, что в них входят ядерные силы. Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба.
Было приятно вас всех знать.
Кроме ваты.
Ну ещё лахтаботы и пропагандосы. Продали жопу за душу/
точно то же самое хотел написать
Есть ощущение, что использование ядерного оружия несколько помешает писать материалы
пора распечатывать!
У ребят батареи они хорошо защищают от радиации.
Ещё можно накрыть чугунной ванной.
Читал историю японца, который выжил благодаря тому что ванна во время разрушений его накрыла.
В общем позаботься о ребятах.
Не отлынивай, гуль!
Учите розу ветров, быстрее)
гвоздики, кажется, принято
Поставь отложку, работу никто не отменял.
Комитет только и ищет причины похалтурить.
совсем чуть чуть
Пока есть возможность, нужно завести ручного почтового голубя!
Вы справитесь!!! Правда трафик упадёт немного...
До Мурино не достанет, не переживай.
В Кузьмоловском химзавод.
Останутся только боты
Не отлынивай!
Ребят, это рубеж, который уже пройден и говорит о том, что этого деда нужно ликвидировать любой ценой
Он даже выглядеть и разговаривать стал не как человек. Будто NPC смоделированый
Не любой. Ценой адекватных россиян все-таки не надо.
Ты чё, лол? Щас все сдохнем блять, ты о чём блять?
Будете потом ядерному грибу тест на адекватность сдавать.
Россия начнет мировую ядерную войну из-за проебаной войны с Украиной.
Это блядь уму непостижимо
"Вы вынудили нас применить ядерное оружие!!!!1"
Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства
Не, ну всё логично. Прям читаешь и сразу логичный вывод делаешь, что Путин сошёл с ума.
Мы в ней живем
А все относились к этим словам как к рофлу. Ну дорофлились.
А сейчас?
Воспарят прямо в небеса, путин обещал же
темпы такие, что до зимы можем и не дотянуть. Даже до ядерной.
Ммм...Тут на двое. Есть убедительные модели, которые показывают что даже если выпустить х2 мирового арсенала ЯО, зима или не наступит, или продлится пару месяцев не более. Впрочем это и не важно, мы откатимся назад лет так на 500.
Тебя никто не любит
<3
И мы тебя очень сильно любим ❤️
Надеюсь, доживем до нового мира, в котором ты дождёшься возвращения своего настоящего имени, ПП
готовим свинцовые валенки и ушанки. и ядерные санки.
Блять администрация президента вообще собирается этого сумасшедшего останавливать нахуй?
Администрация Президента Российской Федерации (далее — Администрация) является государственным органом, сформированным в соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции Российской Федерации, который обеспечивает деятельность Президента Российской Федерации и осуществляет контроль за исполнением решений Президента Российской Федерации.
Кто блять поддерживает этого ебанутого, покажите лица этой администрации, это враги народа нахуй
Они срочно сдают экстренный анализ кала
Интересно. Какая новая методичка будет? 8 лет терпели и теперь не против превратиться в ядерный пепел?
8 лет терпели и, наконец, закончим терпеть.
Всё та же: "РОССИЮ ВЫНУДИЛИ!!11!11!1!"
Даже интересно стало. Надо петуШария посмотреть будет. Хотя я не удивлюсь, если он сделает вид, что этого не было (как обычно).
уже где-то видел что "маленький ядерный взрыв не нанесёт много ущерба")))
Пиздец/
Совпадение
Нам пиздец.
Валера не спас Россию
Вообще проебался. Соррич.
Ещё не поздно
Россияне, выходите, выносите эту мразь, иначе мир погибнет. Хватит терпеть!
Вариант, что мы станем жить гораздо хуже уже не кажется таким плохим
Что за бред?!
Уже поздно показывать ему фильм «Доктор Стрейнджлав»?
Вот и красная кнопка... Если ближайшее окружение не образумит. Будет ядерная война. Президент РФ совсем съехал крышей
Ребята, привет ебаному пиздецу в этом мире. И всё из-за одной гниды старой. Как может один человек вот так за пару дней разрушить всё на планете.
ЕЕЕЕЕБАААААТЬ!!!
часы судного дня в этом году рано перевели
Пора проводить децезаризацию Бравого Декоммунизатора. Найдётся ли только кто-то в окружении?
Ясно, что запугивает. Слишком демонстративно.
До сих пор не могу поверить, что это реально происходит, какой-то сюр полнейший
ему чёт даже ногти постричь некогда
Крыша поехала...
Ебнулся в край
Вполне норм. Рифы всё-одно уже почти мертвы, лесам пизда. Так что да, можно уже. Пожили и хватит.
Greate news everyone - завтра можно не идти на работу.
Стукните его уже кто-то табуреткой по башке, неужели в бункере никого адекватного не осталось.
Нервишки у вождя слабенькие. А как же великая держава, армия, экономика, способная выстоять все что угодно? Мы же срали на санкции и положили пакет в пакет? И тут внезапно получается, что они уже всё, спеклись. Не выдержали давления и как камикадзе и террористы взрывают на себе пояс, решив помахать этому миру гудбай
Есть ли у ФСО табакерка?
Это было предсказуемо, начиная с того момента когда он сказал про попадание в Рай. Он уже тогда был больным шизоидом, психопатом и маньяком. Оттого и желание уйти, хлопнув дверью и унести за собой миллионы жертв. У него в коробочке извращённые процессы о мире, о вере, о жизни
Не переживайте, РВСН и без такого режима, в постоянной боевой готовности (боевое дежурство круглосуточно). Режим повышенной готовности вводятся минимум 4 раза в год в штатном порядке, это означает, что все офицеры едут в часть и находятся в части. Либо вся часть уезжает из расположения в "поля".
— Остановите захват другой страны
— Ну откуда в вас столько агрессии?
Пугает запад, повышает ставки.
Они и так находится в этой готовности постоянно (я Дождь смотрел, там дядька военый так сказал, про постояную готовность, это норма), это фигура речи то есть такая. Типа "я ебанутый, ща уебу, разойдитесь"
Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.
Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.
Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…