Новости
Ольга Щербинина

Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них входит ядерное оружие Статьи редакции

По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.

О своём решении президент России заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал Путин.

Вероятно, речь идёт о стратегических сила сдерживания. На сайте Минобороны РФ говорится, что в них входят ядерные силы. Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба.

#новости #путин

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van der Pusch

Было приятно вас всех знать.

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446
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van der Pusch

Кроме ваты.

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320
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Лысина Арика

Ну ещё лахтаботы и пропагандосы. Продали жопу за душу/

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51
8 комментариев
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Эмиль Ахметшин

точно то же самое хотел написать

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0
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Сергей Звезда

Есть ощущение, что использование ядерного оружия несколько помешает писать материалы

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239
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Христов корабль

Очень пригодятся материалы из раздела Наука для восстановления цивилизации с нуля

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51
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Сергей Звезда

пора распечатывать!

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28
3 комментария
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Юрій Білозеров
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12
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ibor.vni

У ребят батареи они хорошо защищают от радиации.

Ещё можно накрыть чугунной ванной.
Читал историю японца, который выжил благодаря тому что ванна во время разрушений его накрыла.

В общем позаботься о ребятах.

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10
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Идеальный бокал

Видел, как мужик в холодильнике пережил ядерный взрыв.

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36
8 комментариев
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Бандермобиль

Не отлынивай, гуль!

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6
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Алексей Дудырев

Учите розу ветров, быстрее)

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2
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Pavel Klimov

гвоздики, кажется, принято

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6
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Дратути

Поставь отложку, работу никто не отменял.

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2
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Decadence

Комитет только и ищет причины похалтурить.

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1
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Навальнята спасают Фермана

совсем чуть чуть

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0
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Случайный поезд

Пока есть возможность, нужно завести ручного почтового голубя!

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Василий Васин

Вы справитесь!!! Правда трафик упадёт немного...

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0
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Образовательный звук

я всё равно продолжу про лгбт писать. Может что-то из старого.

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Квинтус Тил

До Мурино не достанет, не переживай.

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Цкуро Бесцветный

В Кузьмоловском химзавод.

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Имя Фамилия

Останутся только боты

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Ilya Sidyakin

Не отлынивай!

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–1
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Матвей Мороз

Ребят, это рубеж, который уже пройден и говорит о том, что этого деда нужно ликвидировать любой ценой

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пирог же

Он даже выглядеть и разговаривать стал не как человек. Будто NPC смоделированый

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72
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Уважаемый нос

Новая копия, видимо, забраковали

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10
2 комментария
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Качественный франт

Недавно у нетфликса был мультсериал как раз о том как робот президента ударился кукухой

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2
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Дратути

Не любой. Ценой адекватных россиян все-таки не надо.

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НикакойвойнысУкраиной

Ты чё, лол? Щас все сдохнем блять, ты о чём блять?

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21
1 комментарий
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Виктор Якшин

Будете потом ядерному грибу тест на адекватность сдавать.

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0
2 комментария
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Трансгендолет

Россия начнет мировую ядерную войну из-за проебаной войны с Украиной.

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106
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Трансгендолет

Это блядь уму непостижимо

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87
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Половый чувак

Слава Украине

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26
4 комментария
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Тепловой Орзэмэс

Вата будет винить Украину в применении ядерного оружия - не проиграла войну

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20
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Owlie

"Вы вынудили нас применить ядерное оружие!!!!1"

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4
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Предметный Мурод

Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства
 Не, ну всё логично. Прям читаешь и сразу логичный вывод делаешь, что Путин сошёл с ума.

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101
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Христов корабль

Чем еще ответить на агрессивные высказывания, как не ядерным взрывом

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13
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Предметный Мурод

как не ядерным взрывом жопы
 Наблюдаем на видео, так сказать.

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3
1 комментарий
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Плотный
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72
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Уважаемый нос

Шиза

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19
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Плотный

Мы в ней живем

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34
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DrinK Smoke
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10
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Snowfall

А все относились к этим словам как к рофлу. Ну дорофлились.

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2
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Резкий череп

Какой-то пьяный или под медикаментами тогда был

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Цкуро Бесцветный

А сейчас?

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0
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Сырой волк

ВОРОНЕЖ, ПРОСТИ

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75
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Быстрый Даниль

У кого ипотека, трудная жизненная ситуация и прочее - сейчас возможно облегчение будет.

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Примитивный американец

Вот уж спасибо

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12
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Ферман спас Россию

Воспарят прямо в небеса, путин обещал же

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0
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Уважаемый нос

На всякий случай, в случае ядерной зимы, хочу сказать, что люблю вас всех ❤️

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63
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Pavel Klimov

темпы такие, что до зимы можем и не дотянуть. Даже до ядерной.

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21
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DrinK Smoke

Ммм...Тут на двое. Есть убедительные модели, которые показывают что даже если выпустить х2 мирового арсенала ЯО, зима или не наступит, или продлится пару месяцев не более. Впрочем это и не важно, мы откатимся назад лет так на 500.

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6
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Христов корабль

Текущие перспективы: или доллар будет по 500, или мы откатимся лет на 500.

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5
1 комментарий
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Алексей Дудырев

Тебя никто не любит

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0
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Алексей Дудырев

<3

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Катя

И мы тебя очень сильно любим ❤️
Надеюсь, доживем до нового мира, в котором ты дождёшься возвращения своего настоящего имени, ПП

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0
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Ranae Est

готовим свинцовые валенки и ушанки. и ядерные санки.

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0
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dijeeey

Блять администрация президента вообще собирается этого сумасшедшего останавливать нахуй?

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55
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Резиновый ГОСТ

Нет бро, не собирается, на Рентв нельзя изменить программу как на Нетфликсе.

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7
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dijeeey

Администрация Президента Российской Федерации (далее — Администрация) является государственным органом, сформированным в соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции Российской Федерации, который обеспечивает деятельность Президента Российской Федерации и осуществляет контроль за исполнением решений Президента Российской Федерации.
Кто блять поддерживает этого ебанутого, покажите лица этой администрации, это враги народа нахуй

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14
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Zee Zao

Они срочно сдают экстренный анализ кала

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Егор Ниглов

Интересно. Какая новая методичка будет? 8 лет терпели и теперь не против превратиться в ядерный пепел?

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40
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Роман Пшеничный

8 лет терпели и, наконец, закончим терпеть.

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50
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Пажелой пеликан

Всё та же: "РОССИЮ ВЫНУДИЛИ!!11!11!1!"

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2
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Пажелой пеликан

Даже интересно стало. Надо петуШария посмотреть будет. Хотя я не удивлюсь, если он сделает вид, что этого не было (как обычно).

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0
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Хмурый Конь

уже где-то видел что "маленький ядерный взрыв не нанесёт много ущерба")))

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0
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Лысина Арика

Пиздец/

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54
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BTopHuk
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2
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Alien Alien

Совпадение

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0
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Валера спас Россию

Нам пиздец.

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28
2 комментария
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ibor.vni

Валера не спас Россию

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25
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Валера спас Россию

Вообще проебался. Соррич.

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25
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VirtusX

Ещё не поздно

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3
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Rodion

Россияне, выходите, выносите эту мразь, иначе мир погибнет. Хватит терпеть!

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32
4 комментария
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Сергей Романов

Вариант, что мы станем жить гораздо хуже уже не кажется таким плохим

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24
2 комментария
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Дефицитный Сервелат

Что за бред?!

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24
1 комментарий
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Сергей Звезда

Уже поздно показывать ему фильм «Доктор Стрейнджлав»?

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23
6 комментариев
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Стефан Гадецкий

Вот и красная кнопка... Если ближайшее окружение не образумит. Будет ядерная война. Президент РФ совсем съехал крышей

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27
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Илья Надеев

Ребята, привет ебаному пиздецу в этом мире. И всё из-за одной гниды старой. Как может один человек вот так за пару дней разрушить всё на планете.

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26
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пирог же

ЕЕЕЕЕБАААААТЬ!!!

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24
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iollk

часы судного дня в этом году рано перевели

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22
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Качественный франт

Шантаж перед переговорами с Украиной. Наступление пока что вообще не работает, повышает ставки дальше

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21
3 комментария
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Colonial Waster

Пора проводить децезаризацию Бравого Декоммунизатора. Найдётся ли только кто-то в окружении?

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19
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Еврейский вентилятор

Мне кажется кто-то должен остановить это безумие

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17
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Tata Kindred

Ясно, что запугивает. Слишком демонстративно.

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0
2 комментария
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A Z

До сих пор не могу поверить, что это реально происходит, какой-то сюр полнейший

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14
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quaitiz .

ему чёт даже ногти постричь некогда

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11
2 комментария
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Иностранный огонь

Шойгу прям обосраться рад, смотрю

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3 комментария
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Vohkeezy

Крыша поехала...

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13
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Александр Тыртый-Ол

Ебнулся в край

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2 комментария
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Chikk

Вполне норм. Рифы всё-одно уже почти мертвы, лесам пизда. Так что да, можно уже. Пожили и хватит.

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Anton Sakhno

Greate news everyone - завтра можно не идти на работу.
Стукните его уже кто-то табуреткой по башке, неужели в бункере никого адекватного не осталось.

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Христов корабль

Испугался Гааги

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Резкий череп

Нервишки у вождя слабенькие. А как же великая держава, армия, экономика, способная выстоять все что угодно? Мы же срали на санкции и положили пакет в пакет? И тут внезапно получается, что они уже всё, спеклись. Не выдержали давления и как камикадзе и террористы взрывают на себе пояс, решив помахать этому миру гудбай

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Всеволод Морозов

Есть ли у ФСО табакерка?

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7
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Мастер Пепка
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4
17 комментариев
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Резкий череп

Это было предсказуемо, начиная с того момента когда он сказал про попадание в Рай. Он уже тогда был больным шизоидом, психопатом и маньяком. Оттого и желание уйти, хлопнув дверью и унести за собой миллионы жертв. У него в коробочке извращённые процессы о мире, о вере, о жизни

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6
2 комментария
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Игорь Герцев

Не переживайте, РВСН и без такого режима, в постоянной боевой готовности (боевое дежурство круглосуточно). Режим повышенной готовности вводятся минимум 4 раза в год в штатном порядке, это означает, что все офицеры едут в часть и находятся в части. Либо вся часть уезжает из расположения в "поля".

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1 комментарий
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Александр Прохоренко

— Остановите захват другой страны
— Ну откуда в вас столько агрессии?

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6
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Bkmz Иванов

Пугает запад, повышает ставки.
Они и так находится в этой готовности постоянно (я Дождь смотрел, там дядька военый так сказал, про постояную готовность, это норма), это фигура речи то есть такая. Типа "я ебанутый, ща уебу, разойдитесь"

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4
4 комментария
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Ещё 98 комментариев
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Читать все 279 комментариев
Новости
Ольга Щербинина
С сайта РИА «Новости» исчезла колонка о «решении украинского вопроса» и о возвращении Россией «исторического места» Статьи редакции

Причина неизвестна, но накануне материалом стали активно делиться в соцсетях.

96 96 комментариев
108
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

71 71 комментарий
273
Новости
Ольга Щербинина
«Будьте Беларусью, а не Россией»: Зеленский обратился к белорусам и высказался по поводу места переговоров Статьи редакции

Он отметил, что власти Украины готовы к ним, но не в Минске.

84 84 комментария
277
Новости
Ольга Щербинина
Российские комики обратились к Путину с просьбой закончить войну с Украиной Статьи редакции

Среди подписавшихся под письмом — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Денис Чужой, Вера Котельникова, Михаил Шац и другие.

118 118 комментариев
158
Twitter
Ярослав Конвей @YaroslavConway
Зеленский буквально сейчас стал отцом нации. Пока Путин ссыкливо сидит в бункере на -20 этаже и встречает министров на расстоянии 50 метров, Зе остается в эпицентре войны со своим народом.

За 3 дня стало понятно, кто из клоуна стал героем, а кто из президента - клоуном
82 82 комментария
340
Лёха

Долго для себя искал каких-то причин, чтобы уйти из гос. службы. Все всегда пугали отсутствием перспектив, стабильности и нормальной ЗП. После случая с Украиной, как-то стало и немного страшно и в тоже время воодушевлено. Подумал: живём один раз, так чего бы не рискнуть? Уже подал рапорт на увольнение. Хочу остаться свободным человеком, которого…

44 44 комментария
208
FeHiKc
Мощное обращение к беларусским военным гвардии подполковника ВДВ запаса Сахащика Валерия Степановича
7 7 комментариев
40
Энергетический кавалер
Понимаешь, что все серьезно

когда каждые несколько минут прилетают уведомления о новых знакомых, зарегистрировавшихся в телеграм. Даже тех, кто крыл хуями телегу и топил за одноклассников, вк и вотсап.

16 16 комментариев
36
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