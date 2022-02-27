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Новости
Сергей Звезда

Новые санкции Евросоюза против России: полностью закрыли небо, отказались от транзакций с ЦБ и запретили работу RT в ЕС Статьи редакции

Воздушным пространством не воспользоваться даже на частном самолёте.

95 95 комментариев
11 960 просмотров

О новых санкциях объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.

Меры, которые принимают из-за войны России с Украиной:

  • ЕС полностью закрыл воздушное пространство для российских самолётов, которые либо принадлежат российскому гражданину, либо им наняты. Это последовало за закрытием неба в 20 отдельных странах;

  • ЕС запретил все транзакции с Центробанком;

  • ЕС запретил работу телеканала RT и агентства Sputnik в странах союза.

В первую очередь, мы закрываем небо Евросоюза для самолётов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или . Они не смогут приземлиться или пролететь над территорией ЕС. Включая частные джеты «олигархов».

Во-вторых, мы заблокируем в Евросоюзе кремлёвскую медиамашину. Государственные RT и Sputnik, а также их посредники, больше не смогут распространять их ложь для оправдания «путинской» войны. Мы разрабатываем инструменты для бана их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе.

В-третьих, мы целимся новым пакетом санкций в другого агрессора на этой войне — в режим Александра Лукашенко. Мы затронем самые важные сектора. Все эти меры согласованны с нашими международными партнёрами и идут в дополнение к серьёзному пакету санкций, введённым накануне.

Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

Заявление главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян после ввода санкций против изданий, которые входят в её агентство.

Маргарита Симоньян
В связи с запретом вещания РТ и Спутник в ЕС официально заявляю, что ни в одной стране ни один человек, верой и правдой работавший и продолжающий работать у нас, не будет сокращен. Мы знаем, как делать свое дело в условиях запретов. Нас к этому восемь лет готовили эти вот своб...
В связи с запретом вещания РТ и Спутник в ЕС официально заявляю, что ни в одной стране ни один человек, верой и правдой работавший и продолжающий работать у нас, не будет сокращен. Мы знаем, как делать свое дело в условиях запретов. Нас к этому восемь лет готовили эти вот свободолюбцы.

Вчерашние санкции:

Новости
Артём Мазанов
Западные страны договорились отключить от SWIFT российские банки, попавшие под санкции Статьи редакции

ЕС также заморозит активы Центробанка России.

Чего ещё лишили России из-за войны с Украиной:

Разборы
Roman Persianinov
Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

#новости #войнасукраиной

95 95 комментариев
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95 комментариев
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Предметный Мурод

Ну вот это норм. Ждём наших олигархов на курортах Краснодарского края.

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90
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Предметный Мурод

Шучу, не ждём, пошли они на хуй.

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122
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Уважаемый нос
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62
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Предметный Мурод
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27
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Майка Ника

Бедный котик (

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2
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Уважаемый нос

Ха ха, ещё запретили вещание RT НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕС! Ждём бана ютуба, твиттера, фейсбука и гитхаба

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3
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Александр Турчин

Еще нарко - нацистские обновления винды надо забанить, на горе неприятелю

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1
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Предметный Мурод

Твиттер у меня уже со вчерашнего для только под vpn открывается.

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0
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Рыжий

Лол. Это же многоходовочка была!

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21
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ユリー シャネ

Поэтому такой большой и строили, чтобы все поместились ^^

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41
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Предметный Мурод

Так про ОТЕЛЬ не врали!!1

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17
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Христов корабль

Но в туалет будет очередь

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5
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Предметный Мурод

Ты видел какой он там здоровенный? Кабинки сделают и норм будет.

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0
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Madsons

В бассейн будем ссать

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2
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Предметный Мурод

В аквадискотеку.

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5
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Христов корабль

Не надо!!! Там Медведев уснул!

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0
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Александр Турчин

В подземной части, в тоннелях, пописают, не до комфорта нынче, кругом враги

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0
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Бригадир Ботов

У них скорее всего уже есть гражданство Кипра и самолёт стоит в Париже

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2
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Andrew Muralov

Как у Бормана подводная лодка?

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Andrew Muralov

Ждём когда они прихлопнут бункерную крысу.

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2
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Roman E.

На курортах Лугандонии.

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Денис

Было бы неплохо Киркорова отбуцкать ))

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0
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NavaGava

Ну они по сути уже скупают

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Eugene SOBI

Защищая Донбасс, он превратил в Донбасс всю Россию.

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75
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Max Z

*отжимая Донбасс.

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21
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Христов корабль

Присоединение России к ОРДЛО, как сказал Марк Фейгин

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7
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Котан Котаныч

Etot znaet

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0
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Валера спас Россию

Историческая справедливость, как и хотел.

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Укрошофист

Путин конечно молодец. Россия даже при СССР себя лучше чувствовала.

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45
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Pavel Perestoronin

Неа, пока ещё не нужно брать рекомендацию из парткома, чтобы выехать. Но не все сразу! Ещё немного терпения, и вот тогда заживём!

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7
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Dmitriy Lobanov

Ну да, ещё чуть чуть и вообще не выехать, либо не на что будет

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Правильно. Всех россиян оставлять внутри мордора нахуй. Я сам россиянин, так что кек

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33
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Огненный велосипед

Лазейка из Мордора, которую едва ли прикроют (если не будет ядерной войны):
https://airastana.com/rus/ru-RU

https://airastana.com/rus/ru-RU
https://airastana.com/rus/ru-RU
airastana.com
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2
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Функциональный турник

Стамбул тоже никто не отменял пока

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0
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wiki fine

+

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0
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Quiz

Всех кто съебался раньше вернуть обратно? :)

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1
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Бригадир Ботов

Это намёк, что может быть взять ситуацию в свои руки

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0
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Длительный цветок

Back In The U.S.S.R.

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23
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Дратути

Чуть дальше.

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4
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Alexandr Malceff

да не скажи, помойму прямо в это шило

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0
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Алексей В

Летать на самолетах - это навязанный западом конструкт

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22
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Alexander

поедем на санях в Туапсе этим летом

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0
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Slartibartfast

Поздно. Все, кто мог, уже уехали. Но EU понять можно. Нормальные люди не ожидали такой отбитости.

Надеюсь, их отловят на месте. Надеюсь, нам до этого будет дело.

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20
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Навальнята спасают Фермана

Нет сомнения, все с деньгами уже вылетели за три дня. Корги летели первым рейсом

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18
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Ігор Лазарук

Так тогда их проще вычислять по отсутствию. И если даже тогда россияне проглотят, когда те будут "любить Россию" из-за рубежа и рассказывать про плохой Запад, то я уже не знаю, что им надо, чтобы взяться за топоры и вилы...

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4
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p0st

Руководители Победы в Швейцарии и в срочном больничном от ковида хз где. Всё что надо знать, про первые ряды русских людей.

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0
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Авиационный Никита

Аэрофлот сча гражданские суда будет переделывать в грузовые для поставок оружия, а обратным рейсом забирать трупы

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16
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Polina Malahova

Мне кажется, они сейчас с Украиной будут договариваться об обмене военнопленными и телами, а не о "мирных соглашениях".

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2
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Авиационный Никита

Я думаю надо отбивать Киев и идти до Москву за этим больным

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4
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Эдик

Никому эти поенные не нужны. Это мясо в одежде для Путина

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1
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Polina Malahova

Когда деморализующая машина противника работает менее эффективно, чем собственная пропаганда(

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0
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Образованный нос

Господи, кому надо доедут на частных сначала до другой страны где открыты полеты, а затем в ЕС, пиздец проблема. Какую-то хуйню для видимости вводят, от которой пострадают простые люди, а не хуелигархи

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11
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Авиационный Никита

Вообще не понимаю зачем им летать с России, я думал они уже в Европе и домой не собираются

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5
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Образованный нос

За колбасой

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1
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ibor.vni

Дом это место, где твоя семья.
Они почти все и правда уже дома.
Но кому то не повезло и он сейчас по работе в России.

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1
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Bass Luk

Так простые люди и должны страдать, или кто тогда Хуйло сносить будет?

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–2
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Образованный нос

Ну ты можешь попробовать, приезжай на Пушкинскую, посмотрим на тебя

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5
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Bass Luk

Я под обстрелами, на Пушкинскую подъеду позже

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4
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Образованный нос

А че в интернете то сидишь?

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2
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Bass Luk

А где мне сидеть?

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1
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Образованный нос

Защищай родину. Почему ты от нас этого требуешь а сам не идешь? У вас и автоматы выдают

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3
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Bass Luk

Выдают, я и сам в теробороне. А от вас я не требовал ничего защищать. Протри зеньки и прочитай, что я написал

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0
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Образованный нос

Да, я вижу, обороняешься изо всех сил

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1
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Bass Luk

У меня наземной ещё нет, когда будет — будем минусовать. А пока обстрелы с беспилотников, или ракетные, хз

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0
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Христов корабль

Так ограничивают не вылетающие из России, а контролируемые Россией. Главное, чтобы они смогли правильно определить такие самолеты, ведь самолеты олигархов зарегистрированы где-нибудь на Британских Виргинских островах

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1
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paul

Так ограничивают не вылетающие из России, а контролируемые Россией.
 Там ответочка в виде контрсанкций. Бритам уже запретили летать над Россией.

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0
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Редкий Натр

Роскосмос: ни слова больше
https://ria.ru/20200122/1563703582.html

Флот дирижаблей предлагают создать для…
Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при…
ria.ru
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8
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Функциональный турник

Led Zeppelin - Immigrant song

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8
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Алексей

Россиянин. Внутри мордора. Поддерживаю. Но пока санкции слишком мягкие.

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8
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Oldfag TV

Не жили хорошо, нечего и начинать

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k. wintermute

Хотелось сначала как-то отшутиться про миланские сумки и крашеных блондинок, спасающих Украину от войны, а Россию от диктатуры, но шутить и вообще что-либо придумывать нет сил.
Как все заебало, почему на наш век эту хуйню припасли.
Конечно приятно, что наконец-то видимый пакет санкций, который бьет непосредственно по тем, кто этого заслужил на все 110% - по коррупционерам и прихвостням плешивого режима. Но поможет ли это остановить кровавую бойню, которая происходит прямо сейчас? Наверное нет. Быть может кто-то из окружения путина всё-таки ебнет его по-тихому в затылок, ради итальянских бутиков и тёплого Адриатического побережья.

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8
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Недоперепил

Да никак он по ним не бьёт. У кого есть деньги в состоянии купить билет первым классом с пересадкой в другой стране. Обычным людям такое будет уже не по карману. Вот когда начнут отбирать имущество, евро гражданство и не давать виз совсем вот тогда другой разговор. Но все ещё впереди...

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0
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nosaju

Да все частные джеты зарегистрированы на афшорные комании каких нибудь виргинских островов, дома будут сидеть только дорогие россияне

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5
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iollk

Ну или кто-то полетит с пересадкой в Грузии или Азербайджане

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1
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Котан Котаныч

А может это шанс россии начать с начала? Олигархи свинтят это 100% когда поймут что ловить нечего. У них по 2-3 запасных аэродрома всегда есть.
Может время настало отойти от каматоза 30 летнего. И переосмыслить. ХЗ. чет у меня такие мысли.

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5
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Vasily

Если у вас родгые в армии РФ и могут быть сейчас в Украине - канал для их поиска

Ищи своих
Вся актуальная информация про погибших и пленных военных ВС РФ в Украине

Форма для поиска своих: https://bit.ly/3hrAjGA

Больше здесь на сайте: https://200rf.com
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Осторожно много трупов 18+

На данный момент 4312 чел убито. Из них 1169 чел…
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MTC
MTC
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2
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Ігор Лазарук

Помер Максим - да и хуй с ним.

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2
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Денис Онищенко

Цивилизованный мир ограждает себя от Мордора и духовных скреп, а скрепы эти чужды, потому что это терор, насилие, пропаганда, война и разруха.

Пусть с этими ценностями живут у себя дома, между своими городами летают и кидают бомбы, а от Украины и всего цивилизованного мира - отьебитесь!

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2
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Цветной Влад

По поводу этой ситуации думаю: "Зря я дачу продал"

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2
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Alexandr Malceff

за небо грустно, за рт - давно пора

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2
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Дмитрий Петров

Идёшь ты лесом фон дер лайнер

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–13
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Oldfag TV

Нет, (не)дорогой, пока идёшь тут только ты.

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5
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Алексей Иванов

ох эта бессильная злоба ватоголового

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4
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Alexey Shirshov

Вондервафля

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0
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Yury Finogeev

Если Украина вступит в Евросоюз, то как летать в Крым? :(

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1
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Максим Шпилёв

Включая частные джеты олигархов
 В России нет олигархов, Путин их победил!

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1
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Майка Ника

Никак в сортирах утопил?
Или ж в аквадискотеке? 🤔

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0
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Обширный кавалер

запретили работу RT в ЕС
 ЦЕНЗУРА!!! ДЕМОКРАТИЯ!!! КО КО КО

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–3
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Nikita Nikolayev

Взяли в кольцо

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Рой Пчёл

Азия открыта, Африка тоже, будут через Казахстан летать

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Денис Сенькин

куда?

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0
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Anderkeks

Бляяяя. На 8 марта были билеты. Спасибо, нахуй!

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0
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Цветной Влад

https://www.youtube.com/watch?v=bLIDdtJvZaY

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0
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Андрей

с нато они хотели воевать))

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Александр Авдеев

Владимир Путин молодец!
Как же хорошо)

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–7
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Читать все 95 комментариев
FeHiKc
Мощное обращение к беларусским военным гвардии подполковника ВДВ запаса Сахащика Валерия Степановича
11 11 комментариев
80
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

67 67 комментариев
326
Twitter
Anton NS
Benjamin Ramm @BenjaminRamm
During his inaugural address in 2019, Zelensky told lawmakers: “I do not want my picture in your offices: the President is not an icon, an idol or a portrait. Hang your kids' photos instead, and look at them each time you are making a decision.”

Во время своей инаугурационной речи в 2019 году Зеленский сказал депутатам: «Я не хочу, чтобы моя фотография была в ваших кабинетах: президент — это не икона, не кумир и не портрет. Вместо этого повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение».

5 5 комментариев
44
Oldfag TV

Сегодняшние новости уже страшно даже читать. А насколько страшно и сложно должно быть их объективно писать. Дорогая редакция, спасибо за то, что вы делаете.

3 3 комментария
42
Разборы
Roman Persianinov
Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

44 44 комментария
72
Интернет
Ольга Щербинина
Дуров заявил о возможном ограничении работы телеграм-каналов на время войны России с Украиной. А потом передумал Статьи редакции

Не ограничивать работу мессенджера попросили пользователи.

173 173 комментария
93
Новости
Ольга Щербинина
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них входит ядерное оружие Статьи редакции

По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.

422 422 комментария
289
Komatsu D335A

Блять, им реально сказали что здесь все свои и сопротивления не будет? Кто не петрает на хохляцком - эти два дауна пришли в отделение полиции просить солярку.

38 38 комментариев
43
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