Новые санкции Евросоюза против России: полностью закрыли небо, отказались от транзакций с ЦБ и запретили работу RT в ЕС Статьи редакции
Воздушным пространством не воспользоваться даже на частном самолёте.
О новых санкциях объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.
Меры, которые принимают из-за войны России с Украиной:
ЕС полностью закрыл воздушное пространство для российских самолётов, которые либо принадлежат российскому гражданину, либо им наняты. Это последовало за закрытием неба в 20 отдельных странах;
ЕС запретил все транзакции с Центробанком;
ЕС запретил работу телеканала RT и агентства Sputnik в странах союза.
Заявление главного редактора МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян после ввода санкций против изданий, которые входят в её агентство.
Вчерашние санкции:
Чего ещё лишили России из-за войны с Украиной:
Бедный котик (
Еще нарко - нацистские обновления винды надо забанить, на горе неприятелю
Лол. Это же многоходовочка была!
Поэтому такой большой и строили, чтобы все поместились ^^
В бассейн будем ссать
В подземной части, в тоннелях, пописают, не до комфорта нынче, кругом враги
У них скорее всего уже есть гражданство Кипра и самолёт стоит в Париже
Как у Бормана подводная лодка?
Ждём когда они прихлопнут бункерную крысу.
На курортах Лугандонии.
Было бы неплохо Киркорова отбуцкать ))
Ну они по сути уже скупают
Защищая Донбасс, он превратил в Донбасс всю Россию.
*отжимая Донбасс.
Etot znaet
Историческая справедливость, как и хотел.
Путин конечно молодец. Россия даже при СССР себя лучше чувствовала.
Неа, пока ещё не нужно брать рекомендацию из парткома, чтобы выехать. Но не все сразу! Ещё немного терпения, и вот тогда заживём!
Ну да, ещё чуть чуть и вообще не выехать, либо не на что будет
Правильно. Всех россиян оставлять внутри мордора нахуй. Я сам россиянин, так что кек
Лазейка из Мордора, которую едва ли прикроют (если не будет ядерной войны):
https://airastana.com/rus/ru-RU
+
Всех кто съебался раньше вернуть обратно? :)
Это намёк, что может быть взять ситуацию в свои руки
Чуть дальше.
да не скажи, помойму прямо в это шило
Летать на самолетах - это навязанный западом конструкт
поедем на санях в Туапсе этим летом
Поздно. Все, кто мог, уже уехали. Но EU понять можно. Нормальные люди не ожидали такой отбитости.
Надеюсь, их отловят на месте. Надеюсь, нам до этого будет дело.
Нет сомнения, все с деньгами уже вылетели за три дня. Корги летели первым рейсом
Так тогда их проще вычислять по отсутствию. И если даже тогда россияне проглотят, когда те будут "любить Россию" из-за рубежа и рассказывать про плохой Запад, то я уже не знаю, что им надо, чтобы взяться за топоры и вилы...
Руководители Победы в Швейцарии и в срочном больничном от ковида хз где. Всё что надо знать, про первые ряды русских людей.
Мне кажется, они сейчас с Украиной будут договариваться об обмене военнопленными и телами, а не о "мирных соглашениях".
Никому эти поенные не нужны. Это мясо в одежде для Путина
Когда деморализующая машина противника работает менее эффективно, чем собственная пропаганда(
Дом это место, где твоя семья.
Они почти все и правда уже дома.
Но кому то не повезло и он сейчас по работе в России.
Так простые люди и должны страдать, или кто тогда Хуйло сносить будет?
Я под обстрелами, на Пушкинскую подъеду позже
А где мне сидеть?
Выдают, я и сам в теробороне. А от вас я не требовал ничего защищать. Протри зеньки и прочитай, что я написал
У меня наземной ещё нет, когда будет — будем минусовать. А пока обстрелы с беспилотников, или ракетные, хз
Так ограничивают не вылетающие из России, а контролируемые Россией.
Там ответочка в виде контрсанкций. Бритам уже запретили летать над Россией.
Роскосмос: ни слова больше
https://ria.ru/20200122/1563703582.html
Россиянин. Внутри мордора. Поддерживаю. Но пока санкции слишком мягкие.
Не жили хорошо, нечего и начинать
Хотелось сначала как-то отшутиться про миланские сумки и крашеных блондинок, спасающих Украину от войны, а Россию от диктатуры, но шутить и вообще что-либо придумывать нет сил.
Как все заебало, почему на наш век эту хуйню припасли.
Конечно приятно, что наконец-то видимый пакет санкций, который бьет непосредственно по тем, кто этого заслужил на все 110% - по коррупционерам и прихвостням плешивого режима. Но поможет ли это остановить кровавую бойню, которая происходит прямо сейчас? Наверное нет. Быть может кто-то из окружения путина всё-таки ебнет его по-тихому в затылок, ради итальянских бутиков и тёплого Адриатического побережья.
Да никак он по ним не бьёт. У кого есть деньги в состоянии купить билет первым классом с пересадкой в другой стране. Обычным людям такое будет уже не по карману. Вот когда начнут отбирать имущество, евро гражданство и не давать виз совсем вот тогда другой разговор. Но все ещё впереди...
Да все частные джеты зарегистрированы на афшорные комании каких нибудь виргинских островов, дома будут сидеть только дорогие россияне
Ну или кто-то полетит с пересадкой в Грузии или Азербайджане
А может это шанс россии начать с начала? Олигархи свинтят это 100% когда поймут что ловить нечего. У них по 2-3 запасных аэродрома всегда есть.
Может время настало отойти от каматоза 30 летнего. И переосмыслить. ХЗ. чет у меня такие мысли.
Если у вас родгые в армии РФ и могут быть сейчас в Украине - канал для их поиска
Ищи своих
Вся актуальная информация про погибших и пленных военных ВС РФ в Украине
Форма для поиска своих: https://bit.ly/3hrAjGA
Больше здесь на сайте: https://200rf.com
https://t.me/rf200_now
Осторожно много трупов 18+
Помер Максим - да и хуй с ним.
Цивилизованный мир ограждает себя от Мордора и духовных скреп, а скрепы эти чужды, потому что это терор, насилие, пропаганда, война и разруха.
Пусть с этими ценностями живут у себя дома, между своими городами летают и кидают бомбы, а от Украины и всего цивилизованного мира - отьебитесь!
за небо грустно, за рт - давно пора
Идёшь ты лесом фон дер лайнер
Нет, (не)дорогой, пока идёшь тут только ты.
ох эта бессильная злоба ватоголового
Вондервафля
Если Украина вступит в Евросоюз, то как летать в Крым? :(
Включая частные джеты олигархов
В России нет олигархов, Путин их победил!
Никак в сортирах утопил?
Или ж в аквадискотеке? 🤔
Взяли в кольцо
Азия открыта, Африка тоже, будут через Казахстан летать
куда?
Бляяяя. На 8 марта были билеты. Спасибо, нахуй!
с нато они хотели воевать))
Владимир Путин молодец!
Как же хорошо)
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.
Не ограничивать работу мессенджера попросили пользователи.
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.