В первую очередь, мы закрываем небо Евросоюза для самолётов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или . Они не смогут приземлиться или пролететь над территорией ЕС. Включая частные джеты «олигархов».

Во-вторых, мы заблокируем в Евросоюзе кремлёвскую медиамашину. Государственные RT и Sputnik, а также их посредники, больше не смогут распространять их ложь для оправдания «путинской» войны. Мы разрабатываем инструменты для бана их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе.

В-третьих, мы целимся новым пакетом санкций в другого агрессора на этой войне — в режим Александра Лукашенко. Мы затронем самые важные сектора. Все эти меры согласованны с нашими международными партнёрами и идут в дополнение к серьёзному пакету санкций, введённым накануне.