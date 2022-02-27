Новости
Ольга Щербинина

Минобороны впервые сообщило о погибших и раненых российских солдатах на Украине. Количество потерь не уточнили Статьи редакции

В ведомстве подчеркнули, что фиксируют всех «украинских нацистов», а также «руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными».

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — говорится в заявлении Минобороны, которое приводит РИА «Новости».

Там также заявили, что в плен к Украине попали «немногие» российские военнослужащие, и что к ним применяются те же «истязания и пытки, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную».

Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность.

С начала войны на Украине погибли около 4300 российских военных. Об этом 27 февраля сообщило Минобороны Украины со ссылкой на заявление замглавы ведомства Анны Маляр.

#новости #войнасукраиной

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CrusaderRamzan

Бля, какие же лютые формулировки, им соловьёв речи для сводок пишет, что ли

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55
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Уважаемый нос

Постпред России на прошлом заседании Совбеза ООН употреблял в своей речи точно такие же формулировки)

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7
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Komatsu D335A

Пока что фиксируется только хуй за щекой ВСРФ

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44
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Левый Макс

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов"

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33
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Огненный велосипед

Это торг или уже депрессия?

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16
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Полтергей

Пока торг. Депрессия настанет когда цифры озвучат.

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19
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Христов корабль

Я, кстати, уверен, что Украина владеет более точными данными о потерях путинской армии, потому что мы видим, как у путинских все организовано

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14
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Ігор Лазарук

Украина пригласила представителей Международного Красного Креста для фиксации и перевозки трупов.

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2
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Антон Пострунин

В моих мечтах Украина на переговорах требует рассекретить потери.

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3
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Недоперепил

Если бы были цифры. Глядя на то как идёт наступление, на не скоординированность, брошенные машины и трупы, я думаю цифр пока просто нет. Они сами не знают сколько.

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0
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Хемуль

Ну да, стремно же сообщать, что только за первые 2 дня потеряли 3.5к человек

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13
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Anton NS

Судя по очень очень многочисленным видосам со сгоревшей техникой с буковками Z, по видосам с пленным (уже дождь нашел родственников и это не фейковые пленные), я вполне себе допускаю тысячи убитых русских солдат, без всяких преувеличений.
Которым ещё и про учения напиздели, как всегда как баранов на убой, классика.

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24
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F Dominus

"конвенции по обращению с военнопленными" Так это всё-таки война значит? или она относится и к спецоперациям тоже?

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17
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F Dominus

А вообще народ реально не надо лютовать с идиотами, пусть знают что в случае сдачи в плен с ним будут обращаться как с людьми, больше сдадутся.

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4
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Ігор Лазарук

Дельное замечание. И если война, то РФ обязана отчитываться о всех потерях, а не засекречивать, как если бы они происходили в мирное время.

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Ігор Лазарук

Дубль. Сайт лагает.

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

МО недостраны всех нациков по IP вычислит, какой кринж )))

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9
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Слабый танк88

127.0.0.1

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Взломают жопы, угу

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3
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Недовольный Влад

есть, но чуть-чуть
смотрите а у них ещё больше
 и вообще они пытаются как в 41

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9
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Skaor

"Издевательствам над российскими военными"
Это те самые "издевательства", при которых пленного заставляли славить Бандеру?

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7
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

где полкан СОБРа славит мою страну и называет карлика хуйлом )

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still better than you

МАЙОООООР только вспоминается

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

не суть

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Tarik02

Или говорить слово "Паляниця"?

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FrozenYogurt

Интересно, этот Конашенков всерьез верит в то, что несет? Мне до сих пор не верится, что человек может быть таким отбитым.

P.S. Мой первый коммент на TJ. Хорошо, что зарегистрировался в 2019м. Сейчас просто сбежал с DTF.

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5
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Гражданин кантона Ури

Добро пожаловать. Снова.

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Александр Семушин

Анусы себе зафиксируйте, уроды

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Валера спас Россию

Ты прочитал мои мысли, колдун!

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Тепловой Орзэмэс

Они даже не стараются

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Сергей Петров

Четвертуют их бандерамобилями поди. Или отправляют сразу в бандеракамеры?

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𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐔𝐧𝐢𝐭

в бандервагены

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Удивительный Мурод

Полный интернет видео, как их кормят, на своём горбу везут в больницы, даже не связывают, некоторым пусть издевательски, но дали телефоны родным позвонить - и всё равно это пытки.

При этом запихать вчерашних школьников в старую убитую консервную банку и отправить хуй знает куда убивать мирных людей - это русский мир.

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Олег Истомов

https://t.me/rf200_now

Ага. Истязаются прям немогу. Лживая власть упырей ведет страну к гибели.

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Пыльный Глаз

Какой кринж

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Начальник ботов

Боже, он говорит тупо как боты на TJ

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Недоперепил

Наоборот...

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Ігор Лазарук

"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов."

Это лютый запредел. Соотношение потерь атака/деф 2 к 1 минимум. А то и 3 к 1, если приводить теорию общевойскового боя.

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Алексей Снетков

Жених приехал

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Предметный Мурод

Анус пусть свой зафиксируют, а то он у них что-то в область рта переполз.

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Вольтарен Эмульгельевич

Шваброй насилуют или на бутылку сажают?

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Евгения Левшакова

Бляяячч, это невозможно читать, какая же дичь

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Roman Persianinov
Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

45 45 комментариев
73
Офтоп
Внимательный огонь

Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.

Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…

67 67 комментариев
327
Интернет
Ольга Щербинина
Дуров заявил о возможном ограничении работы телеграм-каналов на время войны России с Украиной. А потом передумал Статьи редакции

Не ограничивать работу мессенджера попросили пользователи.

173 173 комментария
93
Oldfag TV

Сегодняшние новости уже страшно даже читать. А насколько страшно и сложно должно быть их объективно писать. Дорогая редакция, спасибо за то, что вы делаете.

3 3 комментария
42
Komatsu D335A

Блять, им реально сказали что здесь все свои и сопротивления не будет? Кто не петрает на хохляцком - эти два дауна пришли в отделение полиции просить солярку.

39 39 комментариев
43
Новости
Сергей Звезда
Новые санкции Евросоюза против России: полностью закрыли небо, отказались от транзакций с ЦБ и запретили работу RT в ЕС Статьи редакции

Воздушным пространством не воспользоваться даже на частном самолёте.

96 96 комментариев
87
Twitter
Anton NS
Benjamin Ramm @BenjaminRamm
During his inaugural address in 2019, Zelensky told lawmakers: “I do not want my picture in your offices: the President is not an icon, an idol or a portrait. Hang your kids' photos instead, and look at them each time you are making a decision.”

Во время своей инаугурационной речи в 2019 году Зеленский сказал депутатам: «Я не хочу, чтобы моя фотография была в ваших кабинетах: президент — это не икона, не кумир и не портрет. Вместо этого повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение».

6 6 комментариев
51
Новости
Ольга Щербинина
Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В них входит ядерное оружие Статьи редакции

По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.

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