В ведомстве подчеркнули, что фиксируют всех «украинских нацистов», а также «руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными».

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — говорится в заявлении Минобороны, которое приводит РИА «Новости».

Там также заявили, что в плен к Украине попали «немногие» российские военнослужащие, и что к ним применяются те же «истязания и пытки, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную».

Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность.

С начала войны на Украине погибли около 4300 российских военных. Об этом 27 февраля сообщило Минобороны Украины со ссылкой на заявление замглавы ведомства Анны Маляр.