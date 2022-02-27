Минобороны впервые сообщило о погибших и раненых российских солдатах на Украине. Количество потерь не уточнили Статьи редакции
В ведомстве подчеркнули, что фиксируют всех «украинских нацистов», а также «руководителей киевского режима и их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными».
«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — говорится в заявлении Минобороны, которое приводит РИА «Новости».
Там также заявили, что в плен к Украине попали «немногие» российские военнослужащие, и что к ним применяются те же «истязания и пытки, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную».
С начала войны на Украине погибли около 4300 российских военных. Об этом 27 февраля сообщило Минобороны Украины со ссылкой на заявление замглавы ведомства Анны Маляр.
Бля, какие же лютые формулировки, им соловьёв речи для сводок пишет, что ли
Пока что фиксируется только хуй за щекой ВСРФ
Пока торг. Депрессия настанет когда цифры озвучат.
Украина пригласила представителей Международного Красного Креста для фиксации и перевозки трупов.
В моих мечтах Украина на переговорах требует рассекретить потери.
Если бы были цифры. Глядя на то как идёт наступление, на не скоординированность, брошенные машины и трупы, я думаю цифр пока просто нет. Они сами не знают сколько.
Ну да, стремно же сообщать, что только за первые 2 дня потеряли 3.5к человек
Судя по очень очень многочисленным видосам со сгоревшей техникой с буковками Z, по видосам с пленным (уже дождь нашел родственников и это не фейковые пленные), я вполне себе допускаю тысячи убитых русских солдат, без всяких преувеличений.
Которым ещё и про учения напиздели, как всегда как баранов на убой, классика.
"конвенции по обращению с военнопленными" Так это всё-таки война значит? или она относится и к спецоперациям тоже?
А вообще народ реально не надо лютовать с идиотами, пусть знают что в случае сдачи в плен с ним будут обращаться как с людьми, больше сдадутся.
Дельное замечание. И если война, то РФ обязана отчитываться о всех потерях, а не засекречивать, как если бы они происходили в мирное время.
Дубль. Сайт лагает.
МО недостраны всех нациков по IP вычислит, какой кринж )))
Взломают жопы, угу
"Издевательствам над российскими военными"
Это те самые "издевательства", при которых пленного заставляли славить Бандеру?
где полкан СОБРа славит мою страну и называет карлика хуйлом )
МАЙОООООР только вспоминается
не суть
Или говорить слово "Паляниця"?
Интересно, этот Конашенков всерьез верит в то, что несет? Мне до сих пор не верится, что человек может быть таким отбитым.
P.S. Мой первый коммент на TJ. Хорошо, что зарегистрировался в 2019м. Сейчас просто сбежал с DTF.
Добро пожаловать. Снова.
Анусы себе зафиксируйте, уроды
Ты прочитал мои мысли, колдун!
Четвертуют их бандерамобилями поди. Или отправляют сразу в бандеракамеры?
в бандервагены
Полный интернет видео, как их кормят, на своём горбу везут в больницы, даже не связывают, некоторым пусть издевательски, но дали телефоны родным позвонить - и всё равно это пытки.
При этом запихать вчерашних школьников в старую убитую консервную банку и отправить хуй знает куда убивать мирных людей - это русский мир.
Ага. Истязаются прям немогу. Лживая власть упырей ведет страну к гибели.
Какой кринж
Боже, он говорит тупо как боты на TJ
Наоборот...
"Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов."
Это лютый запредел. Соотношение потерь атака/деф 2 к 1 минимум. А то и 3 к 1, если приводить теорию общевойскового боя.
Жених приехал
Шваброй насилуют или на бутылку сажают?
Бляяячч, это невозможно читать, какая же дичь
Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.
Сегодня читал тред, где все хвалебно писали про комьюнити TJ, что тут самое адекватное место и люди. Я разделяю это мнение, тут и правда собрались чуть ли не последние здравомыслящие люди, за исключением кремлевских ботов разумеется.
Чтобы сохранить эту адекватность и не уподобляться всяким Пикабу, хочу призвать всех авторов, которые публикуют новости с боевых полей, не важно в пользу Украины или России, делайте это с пруфами. фото, видео или ссылка на первоисточник. Так как мы не участники физической войны, но точно являемся участникам информационной, давайте стараться…
Не ограничивать работу мессенджера попросили пользователи.
Воздушным пространством не воспользоваться даже на частном самолёте.
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.