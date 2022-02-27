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Екатерина Кузнецова

Турция признала «операцию» войной и закрыла проливы для военных кораблей России и Украины Статьи редакции

Судна смогут пройти, только если им нужно вернуться в порты основной стоянки.

Анкара считает, что Россия ведёт не «специальную военную операцию», а войну с Украиной, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk. Турецкие власти задействуют 19 статью конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней, если Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

19 статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали её со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну.

Мевлют Чавушоглу
глава МИД Турции

Военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы только если им нужно вернуться в порты основной стоянки. Также исключением может быть обязательство Турции оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.

#войнасукраиной #турция #новости

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Удивленный завод

Султан тоже поднимет себе рейтинги

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40
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Chikk

Удачно усидел на двух стульях. Корабли уже в море, порты для захода есть. Обратно выйти можно, если надо будет. :)

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21
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Уважаемый нос

Щас опять в турецких бахчёвых вдруг обнаружат вирус/бациллу, из-за которой запретят ввоз продуктов, скриньте)

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12
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Chikk

Вообще-то жест с закрытием направлен скорее с плюсом к РФ. Турция не просто усидела на двух стульях, поимела рейтинга у народа, но ещё и закрыла Чёрное море от возможных кораблей любых стран, могущих стать участниками конфликта.

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2
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Удивленный завод

военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы
 по сути россии и украине нельзя выходить за пределеы. остальным можно подойти

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2
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Chikk

Можно, но только если это не сторона конфликта. Я ж о том и говорю. Если какой-то (например) немецкий флот решит вступить в конфликт - ему нельзя.

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1
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Alex Rudnitsky

Ничто не мешает вначале зайти в Чёрное море, а потом стать стороной конфликта. Но гораздо проще в очередную поставку вооружений Украине включить десяток или два пкр.

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3
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Василий Васин

сАНАЛтан ещё та тварь. Тварь тварь и то предала.

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–1
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Гражданин кантона Ури

УДАР В СПИНУ, серия 453
как не вспомнить классегу

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31
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Юрій Білозеров

ай-яй-яй как неудобно, опять нож в спину от проверенных партнеров!

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19
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Zakhar Zakharov

ну честно сказать, во время сирии они дохрена ножей в спину уже воткнули)

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4
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Юрій Білозеров

це був сарказм

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0
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Zakhar Zakharov

чэ буоллун

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Alex Rudnitsky

Так "время Сирии" не закончилось. Теперь конец и "сирийскому транзиту", и поставкам своим корпусам в ЦАР и Мали. Придется возить по воздуху, а это дороже, или возить с Балтики (а это ещё и дольше).

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Официальный крюк

Пезда помидорам 🤞

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1
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Юрій Білозеров

поэтому мудло захватывает херсонскую область, планирует свои выращивать

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van der Pusch

это не нож в спину а уй по лбу

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Юрій Білозеров

не, то было еще когда байрактары поставляли и инфраструктуру помогали развивать. которую, правда, пуйло теперь тщательно уничтожает, но с этим мы справимся.

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Грэм Грэмский

Айай как неудобно, корабли то уже в море, какой нож в спину? А вернуться назад они спокойно смогут, так что чему тут радоваться

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Евгений Иванов

Ну всё, прощайте солнечные курорты Турции...

Впрочем, учитывая грядущую жопу с экономикой – отдых в Турции всё равно быстро станет недоступной роскошью для большинства. Нас превращают в планетарное гетто.

https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/eto-budet-venesuela-s-iadernymi-raketami

Новая газета - novayagazeta.ru
Новая газета - novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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Христов корабль

Спасибо, Турция!

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Артём К

Заглянул на dtf. Какой же ахуй там творится. Наверное, на дзене так нынешние события не поддерживают, как там

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3
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Nike RossXP

а тут всё наборот, проукраинский сайтег стал

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Orange apple

Скоро еще вас от tf отключат, и это будет просто украинский сайт.
Да? @Сергей Звездиченко

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Ыныкчанский

Правильно будет: Сергій Зірка

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Какой то чел из интернета

баланс сил в природе

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Печенег

чем ответит VC?

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Триада

напишут тру стори про вайлдберис и озон

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Какой то чел из интернета

ну, тут даже при наличии фейков чаще правду постят, не телек же в конце то концов смотреть

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Триада

для тжников всё что отлично от "резать русню" является "поддержкой путина" и "ватой". Что на ДТФ что на пикабу активно минусят поддержку войны. На пикабу боты ботов лайкают, особенно это заметно в выхи.

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Полуслепой Пью

Ты поддерживаешь нападение на Украину без обьявления войны?

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Триада

ты уже перестал пить коньяк по утрам? прежде чем написать свой камент я написал 2 камент в одной ветке. Где там риторика поддержки войны или риторика ватанская?

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Полуслепой Пью

Ну ладно,извини

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Триада

фига ты меня обескуражил :D всё нормально

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Артём К

Интересно, что там в ВК

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Триада

ботов так же дофига. Я с Татарстана и у нас в городских пабликах всякого разного контингента обычно 50/50 - татары и русские, как война началась так чисто от русских фейковых акков поддержка войны. Сейчас уже тролли начали подтягиватсья. На сайтах местных сми за войну комментарии нещадно минусят и просто видно что они по методичке писаны.

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Nike RossXP

Это сколько ж людей не нашли себя в жизни, что занимаются подобной хуетой.

Для упоротых: я исключительно за нейтральное освещение событий, с обязательной пометкой "непроверено", если нет фактов.

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Триада

Я в ахуе что за фантики, которым стал и продолжает становится рубль кто-то вообще может пропагандировать убийства. (любая пропаганда убийства аморальна, за любые дс, фантики и бусы)

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Евгений Иванов

В ВК вообще даже заходить страшно. Боты там оккупировали буквально всё.

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Грэм Грэмский

Вы словно боты как мантру про 8 лет зачитываете "вот на пикабу и дфт все ватники, не то что мы, элита"

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Либеральный жар

Пусть запретят доступ в страну русским туристам, до большой части общества быстро дойдет

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–1
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van der Pusch

ты не можешь так поступать с наташами

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9
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Либеральный жар

А Эрдоган может, ножи в спины наташек

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Гражданин кантона Ури

не ножи и не в спины ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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5
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Либеральный жар

мы о санкциях, а не о бонусах, проходи дальше

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2
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Гражданин кантона Ури

извините ε=ε=ε=ε=┌(;￣▽￣)┘

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0
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van der Pusch

все уронили!

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Либеральный жар

У турка не упадет

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Рой Пчёл

К сожалению, поздно, Корабли уже в чёрном

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пинса

А дозаправка, пополнение продовольствия и амуниции? Я не разбираюсь, но не уверен, что они в море смогут пополнять припасы.

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3
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Al

А это все будет в раю))

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3
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KingOfTheDivan

А нахуя для этого через пролив Босфор то плыть, он же в Средиземное море ведёт

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Al

вы фсе врееееееееееееееееееееееееееееееетеееееееееее

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2
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Тепловой Орзэмэс

Как россиянин прошу все страны пинайте и ссыте на вооруженные силы рф как только можно

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Предметный Мурод

Ну ещё бы, они в конце концов в НАТО уже 100 лет.

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Христов корабль

Первый член НАТО!

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Mikhail Dragunov

Почему нож в спину? Всё нормально, закрыли для всех, спокойнее будет.

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Полтергей

потому что теперь внешнеполитическая позиция Турции заключается в том, что Россия напала на Украину. Россия же категорически отрицает, называя это операцией

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Law Kriq

Даже помидорный султан способен принимать иногда правильные решения.

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Спичрайтер Трампа

Великим наследникам Петра протянуть корабли по земле как два пальца. Он же смог

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испанский смех

а адмирал кузнецов все таки затонул или нет?

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Полтергей

не затонул, а перешёл в подводное положение!

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испанский смех

так сказать

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Hooligan

Правильно! Войну надо прекратить!

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испанский смех

нож в спину от западного партнера

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