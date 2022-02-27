Турция признала «операцию» войной и закрыла проливы для военных кораблей России и Украины Статьи редакции
Судна смогут пройти, только если им нужно вернуться в порты основной стоянки.
Анкара считает, что Россия ведёт не «специальную военную операцию», а войну с Украиной, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk. Турецкие власти задействуют 19 статью конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. В соответствии с ней, если Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.
Военные корабли воюющих сторон могут пройти через проливы только если им нужно вернуться в порты основной стоянки. Также исключением может быть обязательство Турции оказать помощь государству, ставшему жертвой нападения, по договору о взаимной помощи.
Удачно усидел на двух стульях. Корабли уже в море, порты для захода есть. Обратно выйти можно, если надо будет. :)
Вообще-то жест с закрытием направлен скорее с плюсом к РФ. Турция не просто усидела на двух стульях, поимела рейтинга у народа, но ещё и закрыла Чёрное море от возможных кораблей любых стран, могущих стать участниками конфликта.
Можно, но только если это не сторона конфликта. Я ж о том и говорю. Если какой-то (например) немецкий флот решит вступить в конфликт - ему нельзя.
Ничто не мешает вначале зайти в Чёрное море, а потом стать стороной конфликта. Но гораздо проще в очередную поставку вооружений Украине включить десяток или два пкр.
сАНАЛтан ещё та тварь. Тварь тварь и то предала.
УДАР В СПИНУ, серия 453
как не вспомнить классегу
ай-яй-яй как неудобно, опять нож в спину от проверенных партнеров!
ну честно сказать, во время сирии они дохрена ножей в спину уже воткнули)
це був сарказм
чэ буоллун
Так "время Сирии" не закончилось. Теперь конец и "сирийскому транзиту", и поставкам своим корпусам в ЦАР и Мали. Придется возить по воздуху, а это дороже, или возить с Балтики (а это ещё и дольше).
поэтому мудло захватывает херсонскую область, планирует свои выращивать
это не нож в спину а уй по лбу
не, то было еще когда байрактары поставляли и инфраструктуру помогали развивать. которую, правда, пуйло теперь тщательно уничтожает, но с этим мы справимся.
Айай как неудобно, корабли то уже в море, какой нож в спину? А вернуться назад они спокойно смогут, так что чему тут радоваться
Ну всё, прощайте солнечные курорты Турции...
Впрочем, учитывая грядущую жопу с экономикой – отдых в Турции всё равно быстро станет недоступной роскошью для большинства. Нас превращают в планетарное гетто.
https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/eto-budet-venesuela-s-iadernymi-raketami
Заглянул на dtf. Какой же ахуй там творится. Наверное, на дзене так нынешние события не поддерживают, как там
а тут всё наборот, проукраинский сайтег стал
Скоро еще вас от tf отключат, и это будет просто украинский сайт.
Да? @Сергей Звездиченко
Правильно будет: Сергій Зірка
баланс сил в природе
чем ответит VC?
напишут тру стори про вайлдберис и озон
ну, тут даже при наличии фейков чаще правду постят, не телек же в конце то концов смотреть
для тжников всё что отлично от "резать русню" является "поддержкой путина" и "ватой". Что на ДТФ что на пикабу активно минусят поддержку войны. На пикабу боты ботов лайкают, особенно это заметно в выхи.
Ты поддерживаешь нападение на Украину без обьявления войны?
ты уже перестал пить коньяк по утрам? прежде чем написать свой камент я написал 2 камент в одной ветке. Где там риторика поддержки войны или риторика ватанская?
Ну ладно,извини
фига ты меня обескуражил :D всё нормально
Интересно, что там в ВК
ботов так же дофига. Я с Татарстана и у нас в городских пабликах всякого разного контингента обычно 50/50 - татары и русские, как война началась так чисто от русских фейковых акков поддержка войны. Сейчас уже тролли начали подтягиватсья. На сайтах местных сми за войну комментарии нещадно минусят и просто видно что они по методичке писаны.
Это сколько ж людей не нашли себя в жизни, что занимаются подобной хуетой.
Для упоротых: я исключительно за нейтральное освещение событий, с обязательной пометкой "непроверено", если нет фактов.
Я в ахуе что за фантики, которым стал и продолжает становится рубль кто-то вообще может пропагандировать убийства. (любая пропаганда убийства аморальна, за любые дс, фантики и бусы)
В ВК вообще даже заходить страшно. Боты там оккупировали буквально всё.
Вы словно боты как мантру про 8 лет зачитываете "вот на пикабу и дфт все ватники, не то что мы, элита"
ты не можешь так поступать с наташами
не ножи и не в спины ( ͡° ͜ʖ ͡°)
извините ε=ε=ε=ε=┌(;￣▽￣)┘
все уронили!
К сожалению, поздно, Корабли уже в чёрном
А дозаправка, пополнение продовольствия и амуниции? Я не разбираюсь, но не уверен, что они в море смогут пополнять припасы.
А это все будет в раю))
А нахуя для этого через пролив Босфор то плыть, он же в Средиземное море ведёт
вы фсе врееееееееееееееееееееееееееееееетеееееееееее
Почему нож в спину? Всё нормально, закрыли для всех, спокойнее будет.
потому что теперь внешнеполитическая позиция Турции заключается в том, что Россия напала на Украину. Россия же категорически отрицает, называя это операцией
Даже помидорный султан способен принимать иногда правильные решения.
Великим наследникам Петра протянуть корабли по земле как два пальца. Он же смог
а адмирал кузнецов все таки затонул или нет?
не затонул, а перешёл в подводное положение!
так сказать
Правильно! Войну надо прекратить!
нож в спину от западного партнера
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.
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