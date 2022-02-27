Во время своей инаугурационной речи в 2019 году Зеленский сказал депутатам: «Я не хочу, чтобы моя фотография была в ваших кабинетах: президент — это не икона, не кумир и не портрет. Вместо этого повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение».