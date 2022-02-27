Она станет «сборной Российского футбольного союза».

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Матч Россия-Хорватия отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Фото globallookpress.com

ФИФА, крупнейший международный руководящий орган в футболе, объявила о санкциях по отношению к России из-за войны с Украиной. Организация не стала запрещать РФ участвовать в соревнованиях под своей эгидой, но решила применить определённые меры.

Главные меры:

на территории России нельзя проводить международные соревнования под эгидой ФИФА. Все «домашние» игры должны проводиться в нейтральной стране и без зрителей;

сборная, представляющая Россию как страну, должна участвовать под название «Сборная РФС», то есть сборная Российского футбольного союза;

В матчах с участием сборных России по футболу не должен использоваться ни флаг, ни гимн страны.

ФИФА осудила «применение силы во время вторжения России на Украину» и выразила солидарность «со всеми людьми, которых затронуло происходящее». Организация призвала к восстановлению мира и началу конструктивного диалога, а также отметила, что находится в тесном контакте с Украинской ассоциацией футбола и членами местного футбольного сообщества, чтобы намерены покинуть страну на время конфликта.

Против России могут ввести и другие санкции: ФИФА подчеркнула, что общается с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения возможных мер, включая отстранение от соревнований. Это грозит РФ, если «ситуация не улучшится».

Какой именно флаг и какую музыку Россия будет использовать в соревнованиях ФИФА вместо флага и гимна, пока не ясно. Поиск нейтральных стран для проведения матчей осложняют санкции, введённые Евросоюзом: 27 февраля ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолётов.