ФИФА запретила России использовать флаг и гимн в матчах под своей эгидой, включая чемпионат мира Статьи редакции
Она станет «сборной Российского футбольного союза».
ФИФА, крупнейший международный руководящий орган в футболе, объявила о санкциях по отношению к России из-за войны с Украиной. Организация не стала запрещать РФ участвовать в соревнованиях под своей эгидой, но решила применить определённые меры.
Главные меры:
- на территории России нельзя проводить международные соревнования под эгидой ФИФА. Все «домашние» игры должны проводиться в нейтральной стране и без зрителей;
- сборная, представляющая Россию как страну, должна участвовать под название «Сборная РФС», то есть сборная Российского футбольного союза;
- В матчах с участием сборных России по футболу не должен использоваться ни флаг, ни гимн страны.
ФИФА осудила «применение силы во время вторжения России на Украину» и выразила солидарность «со всеми людьми, которых затронуло происходящее». Организация призвала к восстановлению мира и началу конструктивного диалога, а также отметила, что находится в тесном контакте с Украинской ассоциацией футбола и членами местного футбольного сообщества, чтобы намерены покинуть страну на время конфликта.
Против России могут ввести и другие санкции: ФИФА подчеркнула, что общается с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения возможных мер, включая отстранение от соревнований. Это грозит РФ, если «ситуация не улучшится».
Какой именно флаг и какую музыку Россия будет использовать в соревнованиях ФИФА вместо флага и гимна, пока не ясно. Поиск нейтральных стран для проведения матчей осложняют санкции, введённые Евросоюзом: 27 февраля ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолётов.
Главное соревнование под эгидой ФИФА — это чемпионат мира по футболу. Россия участвовала в отборочном турнире для попадания на ЧМ-2022 в Катаре и должна была играть на стадии «стыковых» матчей. Однако после начала войны с Украиной другие три команды — Польша, Чехия и Швеция — объявили, что не собираются играть с Россией.
А как они будут выезжать на нейтральное поле, если всё закрыто? Или это подъёб какой-то и им всегда будут техническое засчитывать?
На автобусах будут ездить)
Через Украину
потом будут на камеру рассказывать что думали что на матч ехали
на маршрутках:/
Спартак ща обговаривает с УЕФА вопрос. возможно, что сначала будут добираться до разрешенной страны, а оттуда уже куда надо
На поездах мб
И так и так проигрывать, хоть бабки на дорогу сэкономят
Будут лететь например в Казахстан, там пересаживаться на международные авиалинии и оттуда лететь на территорию нейтральной страны. Прям реклама Авиасэ**з етить вашу мать)
да пошлют они всех. не барское это дело
В метавселенной
Поезд и автобусы вроде никто не запрещал, а еще можно зафрахтовать судно из другой страны, для которой не запретили полет над Россией. Заказываешь чартер из Казахстана и летишь куда надо
вот если честно, на футбол сейчас так поебать.
Тебе да, а кто-то из болел может задумается. Каждому важно своё. Я б вообще запретил даже в еврокубках клубам играть
я сам болею. но такие вопросы людей сейчас должны в последнюю очередь волновать.
Впрочем, как и всегда.
пердив с подливой
первый дивизион, вторая по значимости лига в стране
Приняли самое мягкое решение из возможных. А что касается Зенита или там Спартака, то у них названия, наверное будут как название команд, лишенных лицензий в ФИФА или ПЕС - Москоу Рэд, Питер Блю, Москоу Ред Стар и т.п.
Moscow Koni (ЦСКА)
Пусть используют флаг с надписью «Русский корабль, иди на хуй»
Шутки про "страну 404" вернулись бумерангом
Скоро чемпионат ебеней будут с Беларусами и талибами разыгрывать
В сборной как раз полно ватников.
Федор Смолов высказался против.
А дрочер Дзюба молчит.
В хоккее против войны высказался Овечкин. Но он живёт в США и видимо сейчас пытается отмыться от связей с Путиным.
Кстати да, как там поживает «команда Путина»? Кто-то из них выказал поддержку в свете последних событий?
Полякам теперь технарь влепят за отказ играть в отборе?
Наоборот 3 очка я б дал
Я бы шесть дал
дополнение
Банмашину не остановить теперь, кажется. Вроде и хорошо, но страшно за деда - могут сдать нервы.
Я очень надеюсь, что мысль, высказанная Бодрийяром в «Симулякрах и симуляциях» всё-таки верна (сорян за цитату-полотно):
«Вступление в ядерный клуб, так красиво «названный, очень быстро отбивает (так же как вступление в профсоюз в трудовой сфере) любую охоту к силовому вмешательству. Ответственность, контроль, цензура, самосдерживание растут всегда быстрее, чем силовые структуры или средства вооружения, имеющиеся в распоряжении: таков секрет социального порядка. Так, даже сама возможность парализовать всю страну одним движением рубильника вниз гарантирует, что электроэнергетики никогда ею не воспользуются; весь миф о всеобщей и революционной забастовке рушится в тот самый момент, когда появляется возможность для её проведения, но, увы, именно потому, что появляется возможность для её проведения. В этом и заключается весь процесс апотропии.»
Потому что если этот безумец его использует, это конец всего. Не в смысле физического уничтожения всех (хотя и такое не исключено), а что всё: все ориентиры морали, нравственности, вся система ценностей откатываются в каменный век.
Какое блядство
И слава богу, ещё смотреть на этих убогих инвалидов! Надеюсь теперь их снимут с жалованья наконец-то
Украине - Слава!
России - позор.
Ну вот, теперь наши футболисты точно захотят в Европу как и хотели болельщики
Лол. Кому эти колченогие нужны в Европе? Тренерами детей даже не возьмут
Ну почему, у нас +- не затеряются где нибудь в подвалах Ла лиги или сериала.
Ню
Там своих хватает, нафига им второе Кокорины??
Заебись. Все легионеры пакуют чемоданы и съябывают обратно на родину или в другой клуб (если возьмут). Наши калеки продолжают вяло бегать по полю изображая игру. Денег на всю эту поебень станут тратить меньше. Народ на футбол перестанет ходить.
на не поебень еще меньше. Но меня очень раздражает вся эта поебень спортивная за госсчет.
думаю, в итоге все же вообще отстранят от турниров
футбол говно, эти санкции заебись
Белый флаг, очевидно же.
Футбол на ядерном пепелище
блять, запретить играть на хуй, что за полумеры.
Тут надо понимать, что клубы которые играют в международных турнирах и сборная, будут летать окольными путями за бюджетные деньги.
Их попрут изо всех турниров. И сборную и клубы, это вопрос времени. Они будут хуй сосать, а не на самолетах летать
"Однако после начала войны с Украиной другие три команды — Польша, Чехия и Швеция — объявили, что не собираются играть с Россией."
И с кем тогда будет играть сборная России? С Казахстаном, Белоруссией и Таджикистаном?
Воздушным пространством не воспользоваться даже на частном самолёте.
Он проработал в России около суток.
Когда санкции принимают быстрее, чем летают самолёты
Судна смогут пройти, только если им нужно вернуться в порты основной стоянки.
Начнутся торги на биржах, рубль пизданётся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…
Крепитесь 🙏
По словам президента, лидеры стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес России.