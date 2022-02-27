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Сергей Звезда

ФИФА запретила России использовать флаг и гимн в матчах под своей эгидой, включая чемпионат мира Статьи редакции

Она станет «сборной Российского футбольного союза».

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Матч Россия-Хорватия отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Фото globallookpress.com

ФИФА, крупнейший международный руководящий орган в футболе, объявила о санкциях по отношению к России из-за войны с Украиной. Организация не стала запрещать РФ участвовать в соревнованиях под своей эгидой, но решила применить определённые меры.

Главные меры:

  • на территории России нельзя проводить международные соревнования под эгидой ФИФА. Все «домашние» игры должны проводиться в нейтральной стране и без зрителей;
  • сборная, представляющая Россию как страну, должна участвовать под название «Сборная РФС», то есть сборная Российского футбольного союза;
  • В матчах с участием сборных России по футболу не должен использоваться ни флаг, ни гимн страны.

ФИФА осудила «применение силы во время вторжения России на Украину» и выразила солидарность «со всеми людьми, которых затронуло происходящее». Организация призвала к восстановлению мира и началу конструктивного диалога, а также отметила, что находится в тесном контакте с Украинской ассоциацией футбола и членами местного футбольного сообщества, чтобы намерены покинуть страну на время конфликта.

Против России могут ввести и другие санкции: ФИФА подчеркнула, что общается с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения возможных мер, включая отстранение от соревнований. Это грозит РФ, если «ситуация не улучшится».

Какой именно флаг и какую музыку Россия будет использовать в соревнованиях ФИФА вместо флага и гимна, пока не ясно. Поиск нейтральных стран для проведения матчей осложняют санкции, введённые Евросоюзом: 27 февраля ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолётов.

Главное соревнование под эгидой ФИФА — это чемпионат мира по футболу. Россия участвовала в отборочном турнире для попадания на ЧМ-2022 в Катаре и должна была играть на стадии «стыковых» матчей. Однако после начала войны с Украиной другие три команды — Польша, Чехия и Швеция — объявили, что не собираются играть с Россией.

#новости #футбол #войнасукраиной #санкции

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57 комментариев
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CrusaderRamzan

А как они будут выезжать на нейтральное поле, если всё закрыто? Или это подъёб какой-то и им всегда будут техническое засчитывать?

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Британский паркур

а ловко они это придумали, я даже и не понял сразу

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64
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Andrii

На автобусах будут ездить)

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8
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Алексей Алексеев

Через Украину

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4
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Dmitry Pasyutin

потом будут на камеру рассказывать что думали что на матч ехали

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0
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Nickolay Savchenko

на маршрутках:/

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Dr. Acula

Спартак ща обговаривает с УЕФА вопрос. возможно, что сначала будут добираться до разрешенной страны, а оттуда уже куда надо

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2
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Bogdan K.

На поездах мб

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Владислав Егоров

И так и так проигрывать, хоть бабки на дорогу сэкономят

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Стефан Гадецкий

Будут лететь например в Казахстан, там пересаживаться на международные авиалинии и оттуда лететь на территорию нейтральной страны. Прям реклама Авиасэ**з етить вашу мать)

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1
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Nickolay Savchenko

да пошлют они всех. не барское это дело

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Дратути

В метавселенной

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Павел Каташев

Поезд и автобусы вроде никто не запрещал, а еще можно зафрахтовать судно из другой страны, для которой не запретили полет над Россией. Заказываешь чартер из Казахстана и летишь куда надо

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Математический теркин30см

Будут играть в Ереване или Астане

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Длительный цветок

Отрицательная победа

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31
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zwergchelovek.

вот если честно, на футбол сейчас так поебать.

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21
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Виталий Лановой

Тебе да, а кто-то из болел может задумается. Каждому важно своё. Я б вообще запретил даже в еврокубках клубам играть

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zwergchelovek.

я сам болею. но такие вопросы людей сейчас должны в последнюю очередь волновать.

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Gre Li

Впрочем, как и всегда.

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Британский паркур

один хуй русский футбол сгнил так же как и государство. всех в пердив

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17
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Предметный Мурод

пердив
 Не знаю что это, но звучит обидно, как надо!

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14
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Иван Шушленов

пердив с подливой

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4
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Dr. Acula

первый дивизион, вторая по значимости лига в стране

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Финский хичхакер

второй по значимости дивизион чемпионата России и футболу

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Женщина, я не танцую

Приняли самое мягкое решение из возможных. А что касается Зенита или там Спартака, то у них названия, наверное будут как название команд, лишенных лицензий в ФИФА или ПЕС - Москоу Рэд, Питер Блю, Москоу Ред Стар и т.п.

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12
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Редкий Натр

Moscow Koni (ЦСКА)

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Kin Den

Пусть используют флаг с надписью «Русский корабль, иди на хуй»

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8
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Бургеркинг Эпплвотч

Шутки про "страну 404" вернулись бумерангом

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7
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ну и ладно

Скоро чемпионат ебеней будут с Беларусами и талибами разыгрывать

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Ни кто ни кого не спас

В сборной как раз полно ватников.

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ibor.vni

Федор Смолов высказался против.
А дрочер Дзюба молчит.

В хоккее против войны высказался Овечкин. Но он живёт в США и видимо сейчас пытается отмыться от связей с Путиным.

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Арсений Зябликов

Кстати да, как там поживает «команда Путина»? Кто-то из них выказал поддержку в свете последних событий?

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Сеня

Полякам теперь технарь влепят за отказ играть в отборе?

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Daffy Duck

Наоборот 3 очка я б дал

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Иван Шушленов

Я бы шесть дал

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Dr. Acula

дополнение

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Nickolay Savchenko

Банмашину не остановить теперь, кажется. Вроде и хорошо, но страшно за деда - могут сдать нервы.

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Арсений Зябликов

Я очень надеюсь, что мысль, высказанная Бодрийяром в «Симулякрах и симуляциях» всё-таки верна (сорян за цитату-полотно):

«Вступление в ядерный клуб, так красиво «названный, очень быстро отбивает (так же как вступление в профсоюз в трудовой сфере) любую охоту к силовому вмешательству. Ответственность, контроль, цензура, самосдерживание растут всегда быстрее, чем силовые структуры или средства вооружения, имеющиеся в распоряжении: таков секрет социального порядка. Так, даже сама возможность парализовать всю страну одним движением рубильника вниз гарантирует, что электроэнергетики никогда ею не воспользуются; весь миф о всеобщей и революционной забастовке рушится в тот самый момент, когда появляется возможность для её проведения, но, увы, именно потому, что появляется возможность для её проведения. В этом и заключается весь процесс апотропии.»

Потому что если этот безумец его использует, это конец всего. Не в смысле физического уничтожения всех (хотя и такое не исключено), а что всё: все ориентиры морали, нравственности, вся система ценностей откатываются в каменный век.
Какое блядство

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Еврейский пришелец

Да гоните нахуй их тряпками всех.

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Еврейский пришелец

Че они думали? Что вчера посидят перед перзидентом, послушают напутствия российскому футболу, сегодня их будут чевствовать по всем гос. каналам, а завтра они торжественно не выйдут из группы, rinse and repeat.

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Анастасия Кузьмина

И слава богу, ещё смотреть на этих убогих инвалидов! Надеюсь теперь их снимут с жалованья наконец-то

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amoralhypothesis

Украине - Слава!
России - позор.

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Ingvar K

Ну вот, теперь наши футболисты точно захотят в Европу как и хотели болельщики

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Анастасия Кузьмина

Лол. Кому эти колченогие нужны в Европе? Тренерами детей даже не возьмут

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1
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Ingvar K

Ну почему, у нас +- не затеряются где нибудь в подвалах Ла лиги или сериала.
Ню

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hector kkt

Там своих хватает, нафига им второе Кокорины??

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Соколов Андрей

Заебись. Все легионеры пакуют чемоданы и съябывают обратно на родину или в другой клуб (если возьмут). Наши калеки продолжают вяло бегать по полю изображая игру. Денег на всю эту поебень станут тратить меньше. Народ на футбол перестанет ходить.

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Резиновый ГОСТ

Денег сейчас на любую поебень станут тратить меньше. И даже не на поебень.

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Соколов Андрей

на не поебень еще меньше. Но меня очень раздражает вся эта поебень спортивная за госсчет.

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Dr. Acula

думаю, в итоге все же вообще отстранят от турниров

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Британский паркур

дел.

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испанский смех

футбол говно, эти санкции заебись

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websnap-

Белый флаг, очевидно же.

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Dizzy Dizz

Футбол на ядерном пепелище

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Zhanna Sinelnik

блять, запретить играть на хуй, что за полумеры.

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Aklai

Тут надо понимать, что клубы которые играют в международных турнирах и сборная, будут летать окольными путями за бюджетные деньги.

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AK

Их попрут изо всех турниров. И сборную и клубы, это вопрос времени. Они будут хуй сосать, а не на самолетах летать

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Explosive Magic

"Однако после начала войны с Украиной другие три команды — Польша, Чехия и Швеция — объявили, что не собираются играть с Россией."
И с кем тогда будет играть сборная России? С Казахстаном, Белоруссией и Таджикистаном?

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Крепитесь 🙏

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