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Доллар — 117 рублей, евро — 132 рубля. ЦБ отложил торги на бирже Статьи редакции

Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.

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По данным Bloomberg на 07:19 мск, евро растёт на 28,94% и стоит 121,6 рублей, доллар — на 11,42% и стоит 108 рублей. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля, пишет Forbes.

ЦБ установил курс доллара на выходные на уровне 83,54 рублей, курс евро — 93,59 рублей.

Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. О начале торгов на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ биржа обещала объявить позже. В ЦБ уточнили, что торги начнутся не раньше 15:00 мск, но решение регулятор озвучит в 13:00 мск.

Также Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранных граждан. «Судя по всему, это попытка смягчить неизбежный утренний обвал рубля», — отмечает The Bell.

ЦБ ввёл ограничения на фоне санкций западных стран против Банка России. ЕС решил отключить от межбанковской системы SWIFT несколько российских банков («Открытие», Промсвязьбанк, ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанка), запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ и закрыл для России своё воздушное пространство. Из-за этих ограничений курс рубля обвалился.

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Roman Persianinov
Все потери России из-за войны с Украиной — в одном материале. От виз и SWIFT до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

#новости #войнасукраиной #санкции #центробанк

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Социологический бас

Что-то вспомнились, как ЦБ в качестве аргумента против крипты говорил, что она слишком нестабильна, и россияне могут на ней слишком много потерять
Кек

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41
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Дмитрий Кузнецов

наверное единственный способ обменять рубли на доллары(по какому-нибудь не слишком грабительскому курсу), это например через Бинанс купить Тезеры сейчас

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5
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mt

Я всегда критиковал крипту, но видимо придётся и в неё диверсифицировать.

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0
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Печенег

Я вас всех поздравляю

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27
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Желающий Кирилл

А я тебя. Заживём.

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24
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Печенег

можно открывать шампанское. РАСИЯ-РАСИЯ-РАСИЯ!

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4
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norm

можно открывать шампанское
 И присаживаться.

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15
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Печенег

ахахахаххаах, хрюкнул на весь дом

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4
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aliftin

То-ли ещё будет.

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9
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Luchano Spaguetti

Думал маме сказать, чтобы из Испании привезла пару сотен евро, прикупить может домик загородный. А тут воздух закрыли.

Еще и ипотека от того же ВТБ 15%

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3
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Социологический бас

Не переживай, война закончится, воздух всё-таки откроют, и на 200 евро ты уже не домик загородный купишь, а контрольный пакет Яндекса. И пентхаус в Сити на сдачу.

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17
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lovemyonahole

Чёт вспомнил.

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8
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Социологический бас

Точно! Один лучших моментов фильма, кстати, наряду с немецким мальчиком и камео Мэтта Деймона)

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Степан Анейчик

Там был Мэтт Деймон?

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Социологический бас

Ага)))

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Мутный вентилятор

москва только просыпается

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Желающий Кирилл

А я чего-то ночь не спал. Сейчас всё посплю. Вот думаю какое количество пиздеца успеет произойти за это время.

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Максим Соколовский

давно режим проебал, просыпаюсь вечером и ахуеваю от новостей

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Преподобный Никита

Доброе утро

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Желающий Кирилл

О дивный новый мир.

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Желающий Кирилл

В 15:00 ещё дивнее станет.

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Slow Dimon

Это же только начало, ребят :(

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Castle Made Of Sand
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Инженерный корабль

новая космическая программа стартовала удачно

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van der Pusch

А что дает откладывание открытия биржи?

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encake

откладывание пиздеца

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Мамин сибиряк

Ещё более сильное падение акций ( я так понимаю)

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Виктор Бельский

Надежда на утренние переговоры на Припяти

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van der Pusch

кек)))000

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Виктор Бельский

Ну там будет как с русским кораблем, но надежду питают )

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Перечная мята

Ждут команды ЦБ открываться или нет.

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van der Pusch

ну рано или поздно придется открыться?..

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Дружеский турник

То есть моей инвесткопилке опять пизда

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Интересный браслет

всмыслей опять? просто пизда

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Ігор Лазарук

Традиционная.

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Илья Захаров

На бинансе пока что 92, если кому интересно

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cr01100001igTV

Долго думал, что черкануть.

Не надумал, я все, короче.

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Nikita
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Тётя Ёнтана

Самое время обожраться, пока есть такая возможность... а ещё интернета не будет блин(

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John D

Ничего у нас все инвесторы квалифицированные прошли тестирование…..

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Алексей Иванов

Сколько они планируют откладывать черный понедельник? До черного вторника или черного четверга?

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Стас Фарбер

Черная пятница

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Мнения
Эдик

Очень показательным фактом того, насколько Путин не отдаёт себе отчёт в происходящем, является факт отправки кадыровской пехоты в Украину.

Украинцев, в отличии от россиян, кадыровцами не напугать. Им плевать кого валить на своей земле. Кавказцев даже проще - их легко отличить от славян.

41 41 комментарий
110
Новости
Екатерина Кузнецова
Турция признала «операцию» войной и закрыла проливы для военных кораблей России и Украины Статьи редакции

Судна смогут пройти, только если им нужно вернуться в порты основной стоянки.

130 130 комментариев
245
Twitter
Устойчивый шар
45 45 комментариев
377
Екатерина Кузнецова
Мой дозор на сегодня окончен. Итог: 30 часов работы над новостями и прямым эфиром за два дня

Видела, как вы поддерживаете друг друга. Вы крутые. Мы тоже. Время тяжёлое, но мы всё выдержим, преодолеем и станем только сильнее.

82 82 комментария
281
Twitter
Anton NS
Benjamin Ramm @BenjaminRamm
During his inaugural address in 2019, Zelensky told lawmakers: “I do not want my picture in your offices: the President is not an icon, an idol or a portrait. Hang your kids' photos instead, and look at them each time you are making a decision.”

Во время своей инаугурационной речи в 2019 году Зеленский сказал депутатам: «Я не хочу, чтобы моя фотография была в ваших кабинетах: президент — это не икона, не кумир и не портрет. Вместо этого повесьте фотографии своих детей и смотрите на них каждый раз, когда принимаете решение».

82 82 комментария
408
Транс либертарианец
Ребят

Пломбир кто-нибудь недавно пробовал? Он же сейчас вообще охуенный должен быть, лучший в жизни просто. И, возможно, последний.

6 6 комментариев
20
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Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

35 35 комментариев
16
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

19 19 комментариев
110
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