Очень показательным фактом того, насколько Путин не отдаёт себе отчёт в происходящем, является факт отправки кадыровской пехоты в Украину.

Украинцев, в отличии от россиян, кадыровцами не напугать. Им плевать кого валить на своей земле. Кавказцев даже проще - их легко отличить от славян.