Доллар — 117 рублей, евро — 132 рубля. ЦБ отложил торги на бирже Статьи редакции
Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.
По данным Bloomberg на 07:19 мск, евро растёт на 28,94% и стоит 121,6 рублей, доллар — на 11,42% и стоит 108 рублей. На пике курс доллара утром 28 февраля превышал 117 рублей, евро — 132 рубля, пишет Forbes.
ЦБ установил курс доллара на выходные на уровне 83,54 рублей, курс евро — 93,59 рублей.
Мосбиржа отменила утренние торги на валютном и денежном рынках по решению ЦБ: они откроются в 10:00 мск. О начале торгов на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ биржа обещала объявить позже. В ЦБ уточнили, что торги начнутся не раньше 15:00 мск, но решение регулятор озвучит в 13:00 мск.
Также Банк России с 28 февраля временно запретил брокерам продавать российские ценные бумаги по поручениям иностранных граждан. «Судя по всему, это попытка смягчить неизбежный утренний обвал рубля», — отмечает The Bell.
ЦБ ввёл ограничения на фоне санкций западных стран против Банка России. ЕС решил отключить от межбанковской системы SWIFT несколько российских банков («Открытие», Промсвязьбанк, ВТБ, Новикомбанк и Совкомбанка), запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ и закрыл для России своё воздушное пространство. Из-за этих ограничений курс рубля обвалился.
наверное единственный способ обменять рубли на доллары(по какому-нибудь не слишком грабительскому курсу), это например через Бинанс купить Тезеры сейчас
Я всегда критиковал крипту, но видимо придётся и в неё диверсифицировать.
Я вас всех поздравляю
можно открывать шампанское. РАСИЯ-РАСИЯ-РАСИЯ!
можно открывать шампанское
И присаживаться.
ахахахаххаах, хрюкнул на весь дом
То-ли ещё будет.
Думал маме сказать, чтобы из Испании привезла пару сотен евро, прикупить может домик загородный. А тут воздух закрыли.
Еще и ипотека от того же ВТБ 15%
Чёт вспомнил.
Там был Мэтт Деймон?
давно режим проебал, просыпаюсь вечером и ахуеваю от новостей
Это же только начало, ребят :(
А что дает откладывание открытия биржи?
откладывание пиздеца
Ещё более сильное падение акций ( я так понимаю)
Надежда на утренние переговоры на Припяти
кек)))000
Ну там будет как с русским кораблем, но надежду питают )
Ждут команды ЦБ открываться или нет.
ну рано или поздно придется открыться?..
Традиционная.
На бинансе пока что 92, если кому интересно
Долго думал, что черкануть.
Не надумал, я все, короче.
Самое время обожраться, пока есть такая возможность... а ещё интернета не будет блин(
Ничего у нас все инвесторы квалифицированные прошли тестирование…..
Сколько они планируют откладывать черный понедельник? До черного вторника или черного четверга?
Черная пятница
Судна смогут пройти, только если им нужно вернуться в порты основной стоянки.