«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за санкций Статьи редакции
Также самолёты не будут летать в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостановила полёты по «европейским маршрутам». Это следует из сообщения перевозчика.
Компания приостановила полёты из-за ограничений воздушного пространства, введённых западными странами. «Аэрофлот» рекомендовал клиентам оформить вынужденный возврат денег.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России, авиакомпании и туроператоры также начали отменять рейсы в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Из-за решения европейских стран закрыть своё воздушное пространство рейсы с облётами стали сложными и «фантастически дорогими».
Кроме того, после введения санкций Великобритании «Аэрофлот» не будет летать и в королевство.
Ну теперь Air Astana начнёт зарабатывать
ахахах
смешно.
Почему смешно? Насколько я понимаю, Минск проебал такую возможность, поэтому два варианта: Стамбул и Астана
так турция вроде небо тоже закрыла.
Турция открыта для гражданских судов.
Не начнёт, у них всего 26 самолётов.
В перспективе.
Спрос рождает предложение.
Как теперь летать?
В мечтах
Во сне можно пока ещё
"Растишку" ешь.
А может ред булл?
Летишь в Астану, а оттуда куда хочешь.
Есть Microsoft Flight Simulator, пиздатая вещь, там можно
Думаю в будущем тебя такие проблемы заботить не будут. Многие будут думать где найти денег на еду.
На метле!
Вроде Испания еще не закрыла.
Интересно почему.
upd уже закрыла
Весь ЕС закрыт. Эх, а так хотелось пройтись по Елисейским полям, заскочить в Прованс, походить по Карлову мосту... Бля, чё это я? Я ж украинец.
Ты немец и сейчас 40 годы
Закрыла одновременно с Канадой
Теперь только в Египет
В рай
Всех уволят
Вот кстати да, бортпроводников то набрать снова не сложно, а пилотам есть варик работать на зарубежные компании, их с удовольствием возьмут, а потом кто самолётами рулить будет когда откроют направления и вернут самолёты в лизинг (я хочу верить что это случится все таки).
Ну пилотов можно и не увольнять, многие западные компании во время ковида отправляли просто в отпуск на полгода, сохраняя ЗП, денег то много — а если нет, можно ещё добавки к пенсиям заморозить и выплатить через 10 лет, не у Сечина ж забирать (ему и ко надо ещё добавку сделать, доллар же «упал», в Цюрих летать сложнее стало)
S7 по слухам отменит все рейсы в марте. Жаль не жаль, а убытки будут покрывать пассажиры внутренних рейсов.
Рейсы Аэрофлота до конца года
Небо закрыто, еще бы
Если правильно помню в оригинале аэрофлот писал, что эти они не хотят в Европу лететь, а не их не пускают.
Вот вам и русский мир...
Забавно. Знакомые недавно улетели в Доминикано. Интересно, они там на продолжительное время останутся или их все таки доставят в рашку?
Начнутся торги на биржах, рубль пи*****тся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…
Крепитесь 🙏
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.