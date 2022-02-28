Новости
Яна Ломакина

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за санкций Статьи редакции

Также самолёты не будут летать в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостановила полёты по «европейским маршрутам». Это следует из сообщения перевозчика.

Компания приостановила полёты из-за ограничений воздушного пространства, введённых западными странами. «Аэрофлот» рекомендовал клиентам оформить вынужденный возврат денег.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России, авиакомпании и туроператоры также начали отменять рейсы в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Из-за решения европейских стран закрыть своё воздушное пространство рейсы с облётами стали сложными и «фантастически дорогими».

Кроме того, после введения санкций Великобритании «Аэрофлот» не будет летать и в королевство.

#новости #санкции #войнасукраиной

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36 комментариев
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Даулет Тургалиев

Ну теперь Air Astana начнёт зарабатывать

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13
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Виталий Чухнов

ахахах
смешно.

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1
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Даулет Тургалиев

Почему смешно? Насколько я понимаю, Минск проебал такую возможность, поэтому два варианта: Стамбул и Астана

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1
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Виталий Чухнов

так турция вроде небо тоже закрыла.

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0
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TJ Raccoon

Турция открыта для гражданских судов.

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Arthur N

Не начнёт, у них всего 26 самолётов.

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0
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Виталий Чухнов

В перспективе.
Спрос рождает предложение.

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Иван Шушленов

Как теперь летать?

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Соколов Андрей

В мечтах

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14
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Маруся Дома

Во сне можно пока ещё

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7
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Ігор Лазарук

"Растишку" ешь.

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6
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Иван Шушленов

А может ред булл?

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1
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Даулет Тургалиев

Летишь в Астану, а оттуда куда хочешь.

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6
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Алеша

Есть Microsoft Flight Simulator, пиздатая вещь, там можно

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4
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Информационный Орзэмэс

На ковре-вертолете мимо ра-ду-ги...

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3
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Имя Фамилия

Думаю в будущем тебя такие проблемы заботить не будут. Многие будут думать где найти денег на еду.

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2
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Vladislav Pauls

На метле!

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1
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Виталий Чухнов

Вроде Испания еще не закрыла.
Интересно почему.

upd уже закрыла

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0
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Ігор Лазарук

Весь ЕС закрыт. Эх, а так хотелось пройтись по Елисейским полям, заскочить в Прованс, походить по Карлову мосту... Бля, чё это я? Я ж украинец.

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5
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Виталий Чухнов

Ты немец и сейчас 40 годы

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–11
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Даниил Миронов

Закрыла одновременно с Канадой

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0
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Виталий Чухнов

Теперь только в Египет

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Colonial Waster

В рай

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4
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Соколов Андрей

Всех уволят

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Ilya Plushkin

Вот кстати да, бортпроводников то набрать снова не сложно, а пилотам есть варик работать на зарубежные компании, их с удовольствием возьмут, а потом кто самолётами рулить будет когда откроют направления и вернут самолёты в лизинг (я хочу верить что это случится все таки).

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No no

Ну пилотов можно и не увольнять, многие западные компании во время ковида отправляли просто в отпуск на полгода, сохраняя ЗП, денег то много — а если нет, можно ещё добавки к пенсиям заморозить и выплатить через 10 лет, не у Сечина ж забирать (ему и ко надо ещё добавку сделать, доллар же «упал», в Цюрих летать сложнее стало)

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Желающий Кирилл

Аэрофлот тот ещё кусок говна, вообще их не жаль.

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TJ Raccoon

S7 по слухам отменит все рейсы в марте. Жаль не жаль, а убытки будут покрывать пассажиры внутренних рейсов.

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2
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Редкий Натр

Рейсы Аэрофлота до конца года

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Hooligan

Небо закрыто, еще бы

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Виталий Чухнов

Если правильно помню в оригинале аэрофлот писал, что эти они не хотят в Европу лететь, а не их не пускают.

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Инженерный корабль

У них самолёты лизинговые, вообще особо не полетаешь за пределы России.

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Газовый волк
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Castle Made Of Sand

Вот вам и русский мир...

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Rin Vogel

Забавно. Знакомые недавно улетели в Доминикано. Интересно, они там на продолжительное время останутся или их все таки доставят в рашку?

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Синий ихтиандр

А нахуя им.

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Абсолютный инструмент
Ребята, завтра у нас с вами всеми будет очень тяжелый и самый черный день в истории современной России

Начнутся торги на биржах, рубль пи*****тся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…

Крепитесь 🙏

368 368 комментариев
476
Мнения
Михаил Журавлев
Из-за чего началась и чем закончится война с Украиной. Почему не стыдно быть русским, и кто предал русский народ?

Аналитика от русского Ивана

41 41 комментарий
35
Мнения
Артём Мазанов
«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».

Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
15 15 комментариев
40
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

58 58 комментариев
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Новости
vc.ru
Доллар — 117 рублей, евро — 132 рубля. ЦБ отложил торги на бирже Статьи редакции

Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.

97 97 комментариев
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Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

102 102 комментария
73
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

33 33 комментария
107
Транс либертарианец
Ребят

Пломбир кто-нибудь недавно пробовал? Он же сейчас вообще охуенный должен быть, лучший в жизни просто. И, возможно, последний.

10 10 комментариев
57
Новости
Lee
Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России

Участники совместно рассказали об этом 27 февраля в своих социальных сетях.

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