Ребята, завтра у нас с вами всеми будет очень тяжелый и самый черный день в истории современной России

Начнутся торги на биржах, рубль пи*****тся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…