Новости
Яна Ломакина

Facebook и Twitter объявили о блокировке связанных с Россией и Белоруссией сетей ботов с «антиукраинской пропагандой» Статьи редакции

По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».

Facebook и Twitter забанили две пропагандистских кампании, подвигавших дезинформацию об Украине. Сети ботов были связаны с Россией и Белоруссией, рассказал NBC News глава отдела Meta по политике безопасности Натаниэль Глейхер.

Одна из «операций по скрытому влиянию» продвигала статьи с сайтов News Front и South Front, которые правительство США связывает с российской разведкой. Фейковые колумнисты, которых представляли как журналистов в Киеве, написали такие тексты как «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине» и «Почему Украине будет только хуже».

В соцсетях антиукраинские тезисы распространяли сети ботов. Они действовали в твиттере, инстаграме, телеграме и российских социальных сетях. Meta удалила 40 таких профилей в фейсбуке и более десятка в твиттере.

Вторая кампания использовала взломанные аккаунты для продвижения антиукраинской пропаганды. По словам представителя Meta, она связана с «известной белорусской хакерской группировкой». Например, они опубликовали фейковое видео, на котором якобы украинец размахивает белым флагом, означающим капитуляцию.

#новости #соцсети #войнасукраиной

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Ігор Лазарук

Интересно, сколько бабла уходит на поддержание этих ботоферм. Наверняка как бюджет какой-то области в РФ.

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35
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Редкий Натр

Вы чего, спите что ли?
Да, бл..ь, уже по ВСТО (помните?!) и космодрому Восточный было понятно, что госбабло никто не считал, и ни перед кем отчитываться не собирается.
А тут какие-то ботофермы несчастные, тьфу, нельзя быть таким мелочным <sarcasm>

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5
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Jjjj Jjjj

В наше время любой индийский школьник может сделать хоть сотню ботов

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1
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Мутный вентилятор

да там нифига не 40 профилей. это верхушка айсберга

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11
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Инженерный корабль

на тж больше ботов убили за эти дни, чем фейсбук

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11
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Желающий Кирилл

Любой твит политический открываешь и там 40 только под ним. Под следующим уже другие 40.

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6
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Universe

у них у каждого от 1000 до 5000 в среднем подписоты видел
идеальный маркер, кстати, если вы сомневаетесь

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0
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Радикальный Демократ

Твиттер и Бук это ещё цветочки, вот Тик Ток это настоящие ягодки. Эта площадка захвачена кремлеботами практически полностью.

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7
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Существенный якорь

О, я сегодня зашёл чистым аккаунтом и узрел дичайшие поля, там вообще за первые 10 роликов ни одного развлекательного не было

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1
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Александр Кулида

Кстати да ради интереса скачал пролистал ленту, и уже через минуту поплохело, но подумал что это глубинный народ

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Радикальный Демократ

Целые аккаунты посвящённые исключительно "гению великого " Путина, причём сотни. Во многих аккаунтах более 100 тысяч подписчиков (или ботов).

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0
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Информационный Орзэмэс

"Путин создал неонацистскую диктатуру в России"

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5
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Василий Духанин-Есипов

Соотношение сил и военное положение на Украине зависит от того, какой телеграмм канал вы откроете (с) Джейсон Стетхем

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2
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Дружеский турник

удалила 40 таких профилей
)))))0

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1
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Andrei

Наконец-то эту хуету вырежут ото всюду. Я говорил Лахте, что им не долго работать осталось.

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Orange apple

Вот сейчас бы закрыть регу на тж, а то может затопить нас ботами.

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0
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Jjjj Jjjj

Меня зовут Иван Иванов, я сотрудник ФСБ России. Мне поручено проинформировать жителей Российской Федерации распространять информацию про то, что на Донбассе уже восемь лет обстреливают гражданских неонацисты-бандеровцы. Среди российской армии потерь нет. Обстрелы ведутся исключительно по военной инфраструктуре, гражданских не трогают. Всём коллаборационистам и несогласным прозьба подойти в ближайшее отделение ФСБ, там вам будет оказана психологическая помощь и выделена путёвка в оздоровительный санаторий ГУЛАГ. Слава СССР... то есть я хотел сказать РФ

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Михаил Журавлев

Бля, а украинских арбитражников, заливающих кровь, кишки и призывы к перевороту типа не заметили?

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Aklai

Ждём best practice на ТЖ

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Sergei Timofeyev

Судя по тому, что FB у меня более не открывается: я - бот!

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Алексей Иванов

На tj их меньше не становится

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Алексей Иванов

На tj их меньше не становится

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Арт

TJ блокирует Украину или Украина блокирует TJ? Не могу зайти без VPN со вчерашнего дня.

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FrozenYogurt

А Google? Ютуб так-то тоже активно распространяет - там RT спокойно себя чувствует.

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Hooligan

Отлично. Молодцы!

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Целевой будильник

А Комитет когда объявит? Или не поэтому сайты так медленно работают?

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Новости
Lee
Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России

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130 130 комментариев
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Новости
Яна Ломакина
ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции

Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.

183 183 комментария
96
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Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

139 139 комментариев
106
Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

72 72 комментария
121
Мнения
John D
Идёт 5й день национального позора

Из телевизора нам говорят что нужно освободить Украину от украинцев и тогда все закончится. А если это не произойдёт то у нас есть ракеты, которые если что освободят всю планету от населения.

12 12 комментариев
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«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

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Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
53 53 комментария
152
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

36 36 комментариев
192
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

85 85 комментариев
331
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