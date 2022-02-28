Facebook и Twitter объявили о блокировке связанных с Россией и Белоруссией сетей ботов с «антиукраинской пропагандой» Статьи редакции
По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».
Facebook и Twitter забанили две пропагандистских кампании, подвигавших дезинформацию об Украине. Сети ботов были связаны с Россией и Белоруссией, рассказал NBC News глава отдела Meta по политике безопасности Натаниэль Глейхер.
Одна из «операций по скрытому влиянию» продвигала статьи с сайтов News Front и South Front, которые правительство США связывает с российской разведкой. Фейковые колумнисты, которых представляли как журналистов в Киеве, написали такие тексты как «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине» и «Почему Украине будет только хуже».
В соцсетях антиукраинские тезисы распространяли сети ботов. Они действовали в твиттере, инстаграме, телеграме и российских социальных сетях. Meta удалила 40 таких профилей в фейсбуке и более десятка в твиттере.
Вторая кампания использовала взломанные аккаунты для продвижения антиукраинской пропаганды. По словам представителя Meta, она связана с «известной белорусской хакерской группировкой». Например, они опубликовали фейковое видео, на котором якобы украинец размахивает белым флагом, означающим капитуляцию.
Интересно, сколько бабла уходит на поддержание этих ботоферм. Наверняка как бюджет какой-то области в РФ.
Вы чего, спите что ли?
Да, бл..ь, уже по ВСТО (помните?!) и космодрому Восточный было понятно, что госбабло никто не считал, и ни перед кем отчитываться не собирается.
А тут какие-то ботофермы несчастные, тьфу, нельзя быть таким мелочным <sarcasm>
В наше время любой индийский школьник может сделать хоть сотню ботов
у них у каждого от 1000 до 5000 в среднем подписоты видел
идеальный маркер, кстати, если вы сомневаетесь
Твиттер и Бук это ещё цветочки, вот Тик Ток это настоящие ягодки. Эта площадка захвачена кремлеботами практически полностью.
Кстати да ради интереса скачал пролистал ленту, и уже через минуту поплохело, но подумал что это глубинный народ
Целые аккаунты посвящённые исключительно "гению великого " Путина, причём сотни. Во многих аккаунтах более 100 тысяч подписчиков (или ботов).
Соотношение сил и военное положение на Украине зависит от того, какой телеграмм канал вы откроете (с) Джейсон Стетхем
Наконец-то эту хуету вырежут ото всюду. Я говорил Лахте, что им не долго работать осталось.
Вот сейчас бы закрыть регу на тж, а то может затопить нас ботами.
Меня зовут Иван Иванов, я сотрудник ФСБ России. Мне поручено проинформировать жителей Российской Федерации распространять информацию про то, что на Донбассе уже восемь лет обстреливают гражданских неонацисты-бандеровцы. Среди российской армии потерь нет. Обстрелы ведутся исключительно по военной инфраструктуре, гражданских не трогают. Всём коллаборационистам и несогласным прозьба подойти в ближайшее отделение ФСБ, там вам будет оказана психологическая помощь и выделена путёвка в оздоровительный санаторий ГУЛАГ. Слава СССР... то есть я хотел сказать РФ
Бля, а украинских арбитражников, заливающих кровь, кишки и призывы к перевороту типа не заметили?
Ждём best practice на ТЖ
Судя по тому, что FB у меня более не открывается: я - бот!
TJ блокирует Украину или Украина блокирует TJ? Не могу зайти без VPN со вчерашнего дня.
А Google? Ютуб так-то тоже активно распространяет - там RT спокойно себя чувствует.
Отлично. Молодцы!
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».