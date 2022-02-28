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Яна Ломакина

ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции

Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.

Повышение ставки должно поддержать финансовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценивания денег, заявил регулятор.

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Центробанк

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты, отмечает vc.ru.

Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

#новости #цб #войнасукраиной

9551 просмотров
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71 комментарий
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Коровка спасла Россию

В любой непонятной ситуации поднимай ключевую ставку

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45
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Дмитрий Киселев

в два раза

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8
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Женщина, я не танцую

В 5 раз за год. Год назад было 4.25.

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25
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Мутный вентилятор

как мы знаем, ставкой они выравнивают инфляцию.
добро пожаловать в голод

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39
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Виталий Чухнов

Чума была
Война была
След голод

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0
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Daffy Duck

https://youtu.be/u8-E2LswmGk

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29
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Плотный

Переиграл и уничтожил (экономику)

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16
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Мартеновская печь

"Он охуел вообще в конец!"

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0
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Anton NS

Скоро будем как Зимбабве и Венесуэле, таскать тележки с наличными, чтоб купить заменитель хлеба и маслосодержащий продукт

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24
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Papa Fransick

Или сок объемом 0,67 вместо 1л за 300р 😀

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7
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Maxim Arnautov

инвайт, просто добавь воды

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0
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Павел Милехин

слишком оптимистично, я бы посоветовал перечитать мародера

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2
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Максим Соколовский

проще на крипту перейти уже

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0
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Транс либертарианец

Д Е Ф О Л Т
Е
Ф
О
Л
Т

Не за горами

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23
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Павел Милехин

дефолта не будет, для этого нужно чтобы долги внутри гос-ва были номинированы в бачах, а так рублей можно напечатать сколько угодно чтобы покрыть обязательства внутри страны. на внешний долг введут мараторий типа изза санкций, а западные партнеры заберут себе резервы цб в рамках погашения этих обязательств

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8
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Dmitriy Keane

твердо и четко

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1
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Павел Милехин

дефорт это техническое понятие и он вроде как рф не маячит, по крайней мере сейчас ,то что в россии начнется голод и вероятно, гражданская война, в перспективе 22го года сомнений вроде ни у кого не вызывает

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0
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Bass Luk

Кросивое

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0
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Daffy Duck

Разъебал

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1
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Иван Шушленов

Что это означает для нас?

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9
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Monol1th2112 .

Замедление экономического роста, снижение прибыли компаний, сокращения, безработица.

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23
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pashazaur

Короче, ничего нового.

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3
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ibor.vni

Нуууу, значительно хуже будет.

Т.е. если вы сейчас сидите в офисе и делаете работу, которая не жизненно важная для компании – вас могут попросить на выход.

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0
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Синий ихтиандр

А всё.

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16
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Строительный кубок

Пара-пара-пам... Всё!

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0
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Коровка спасла Россию

Это означает, что всем производителям сейчас не станут выдавать кредит, они не смогут купить ресурсы, обновлять производственные мощности и тд. Т.е. продуктов будут производить меньше, меньше будет еды, меньше будет других товаров, на что-то возникнет дефицит из-за недостатка, цены поползут вверх, и без вмешательства правительства гречка будет стоить в два-три раза дороже

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12
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Дружеский турник

Кредит будешь брать от 20% и выше теперь.

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5
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Свойственный велосипед

А как же Почта банк и их с Гармашем 5,9% обещанные?)

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6
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Мутный вентилятор

"не мамкай" )

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6
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Свойственный велосипед

Как говорят болгары: мамка му да еба

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3
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Мне ясно

Ипотека сдулась, никто не будет брать.
Кредиты сдулись, никто не будеь брать.
По ОФЗ придется платить больше процентов(тут не знаю про акцульки, кто-то уточнить должен).

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6
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Сергей Ахрем

индекс офз в дауне на уровне 2014 года и будет хуже

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1
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Илья Ерохин

Кредит под процент меньше ключевой ставки цб взять невозможно

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6
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Сеня

недоступность кредитов для фил и юр лиц. Важно насколько долго она будет на таком уровне, в 2014 тоже экстренно повышали, но потом постепенно откатили на прежние уровни

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1
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Татьяна Финогенова

Цены сейчас улетят в космос, кредиты подорожают.

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0
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Татьяна Финогенова

Цены сейчас улетят в космос, кредиты подорожают.

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0
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Николай Сергеев

ммм. значит инфляция больше чем в 2014 году. молодцы

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14
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Ivar Ragnarsson

Всё. Пизда. Окончательно.

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11
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Nikita Sigachev

Еще бомба не eбнул@

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0
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Данила Романов

Как эти мрази посмели напасть на Украину? Что у них в башке?! Что теперь будет с украинцами, пиздец, пиздец, дед ведь не отступит. Я уже боюсь ядерной войны(

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7
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Олег Данилюк

Нам помогут, а на рашу будет всем похуй.

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0
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Счастливый дым

Прямо в ад нахуй))))

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7
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Irina Laym

Ничего страшного, можно и на улице жить, главное, чтоб не было ядерной войны - © Вата.

От всех этих "шикарных" рывков у меня уже нервы не выдерживают, псдц, за 3 дня в ад эту страну кинули. 😒😒

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6
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Желающий Кирилл

В 14 году было 17%, а тут 20%. Насосёмся мы, конечно.

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5
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Алексей Иванов

Хотели денационализацию Украины, получили деэкономизацию РФ. Ожидать ли депути....?

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5
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Shked

Прошло меньше недели, кстати.

Ебануться.

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5
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Коровка спасла Россию

Шо там с ипотеками

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0
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Закомплексованная Душа

Ипотек нет, и не будет в ближайшее время.
Сейчас и стройка встанет

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6
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Илья Корепанов

А тем кто взял ипотеку 2недели назад, что будет интересно🤔

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2
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Павел Милехин

пересчитают или отменят, я внес первый взнос за лизинг 22.02, сказали 24го уже что идите нахуй вам а не лизинг

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4
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Закомплексованная Душа

Лизинг это немного другое

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0
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Закомплексованная Душа

Если уже подписали договор, то ничего.
Если был предобренный, то зависит от банка. Кто-то может пересмотреть ставку, кто-то оставит такой же

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0
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Коровка спасла Россию

Гастарбайтеры тикают с города. Да и с РФ

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1
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Свойственный велосипед

И в чем они не правы?)

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0
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Громадный хот-дог

не говори так про стройку((((((

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0
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Илья Синица

НУ ЗНАЧИТ ТЕПЕРЬ ВКЛАДЫ ПОД 21% БУДУТ
УХ ЗАЖИВЕМ
10000 вложил, 2000 сверху получил!
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 💪💪💪

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2
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Синий ихтиандр

На халявный сникерс хватит.

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1
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Илья Синица

Ох, TJ лагает, только этого не хватало ):

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1
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Дмитрий Киселев

охоххохохо

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2
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Силовой диод

Нам всем пизда

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2
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Имя Фамилия

На самом деле 20% это очень мало. Её будут ещё поднимать и ни раз.

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2
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Алексей Логачев

Да не, норм, просто опустят нескоро

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0
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Имя Фамилия

Рубль обесценился на 80%, и это только начало. Какие 20%?

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0
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Маруся Дома

Дочевож гениален и дальновиден наш великий вождь, опять всех россиян переиграл

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2
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Зелёный Мох

Во это показали западу, дали пососать

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2
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Сергей Ахрем

это манда

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1
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Имя Фамилия

На самом деле 20% это очень мало. Её будут ещё поднимать и ни раз.

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1
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Rr r

это разумная мера пока есть куда подымать. но начало неплохое канеш

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–9
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No Name

Очередной рывок, а раньше 8 лет терпели…

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1
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Rr r

тут всегда минусуют любое мнение отличное от большинства?) а то я просто новенький...

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0
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Monol1th2112 .

АААААААААААААААААААААААААААА

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0
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Aklai

???????????????????

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0
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сироп от щекотки

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

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0
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Ігор Лазарук

Меня больше пугает не цифра процента, а то, что статья дополняется. Видимо, цифра не окончательна.

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0
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Зянон

И это ещё торги на бирже не открылись.

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Андрей Заварзин

Кто последний за туалетной бумагой?

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Василий Герасимов

Белорусы такие: первый раз, да?

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Андрей Заварзин

Кто последний за туалетной бумагой?

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Полезный ключ

В загнивающей Польше 2,5% и стремятся к 1% лохи, не понимают ничего

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Ігор Лазарук

"Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов."

"Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка РФ.

Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".

То ли климат в России не тот, то ли русофобы зверствуют.

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0
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Pancake

Как хорошо, что у меня нет кредитов

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Сергей Ахрем

Сообщение удалено

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–1
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Илья Синица

НУ ЗНАЧИТ ТЕПЕРЬ ВКЛАДЫ ПОД 21% БУДУТ
УХ ЗАЖИВЕМ
10000 вложил, 2000 сверху получил!
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 💪💪💪

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–2
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Dmitriy Lobanov

Как раз на пол батона хватит

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0
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Читать все 71 комментарий
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

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Ребята, завтра у нас с вами всеми будет очень тяжелый и самый черный день в истории современной России

Начнутся торги на биржах, рубль пи*****тся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…

Крепитесь 🙏

368 368 комментариев
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Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

101 101 комментарий
72
Транс либертарианец
Ребят

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57
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