ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
Повышение ставки должно поддержать финансовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценивания денег, заявил регулятор.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты, отмечает vc.ru.
Кроме того, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
В любой непонятной ситуации поднимай ключевую ставку
в два раза
В 5 раз за год. Год назад было 4.25.
Чума была
Война была
След голод
Переиграл и уничтожил (экономику)
"Он охуел вообще в конец!"
Скоро будем как Зимбабве и Венесуэле, таскать тележки с наличными, чтоб купить заменитель хлеба и маслосодержащий продукт
Или сок объемом 0,67 вместо 1л за 300р 😀
инвайт, просто добавь воды
слишком оптимистично, я бы посоветовал перечитать мародера
проще на крипту перейти уже
Д Е Ф О Л Т
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Не за горами
дефолта не будет, для этого нужно чтобы долги внутри гос-ва были номинированы в бачах, а так рублей можно напечатать сколько угодно чтобы покрыть обязательства внутри страны. на внешний долг введут мараторий типа изза санкций, а западные партнеры заберут себе резервы цб в рамках погашения этих обязательств
твердо и четко
дефорт это техническое понятие и он вроде как рф не маячит, по крайней мере сейчас ,то что в россии начнется голод и вероятно, гражданская война, в перспективе 22го года сомнений вроде ни у кого не вызывает
Кросивое
Разъебал
Что это означает для нас?
Замедление экономического роста, снижение прибыли компаний, сокращения, безработица.
Короче, ничего нового.
Нуууу, значительно хуже будет.
Т.е. если вы сейчас сидите в офисе и делаете работу, которая не жизненно важная для компании – вас могут попросить на выход.
Это означает, что всем производителям сейчас не станут выдавать кредит, они не смогут купить ресурсы, обновлять производственные мощности и тд. Т.е. продуктов будут производить меньше, меньше будет еды, меньше будет других товаров, на что-то возникнет дефицит из-за недостатка, цены поползут вверх, и без вмешательства правительства гречка будет стоить в два-три раза дороже
Ипотека сдулась, никто не будет брать.
Кредиты сдулись, никто не будеь брать.
По ОФЗ придется платить больше процентов(тут не знаю про акцульки, кто-то уточнить должен).
индекс офз в дауне на уровне 2014 года и будет хуже
Кредит под процент меньше ключевой ставки цб взять невозможно
недоступность кредитов для фил и юр лиц. Важно насколько долго она будет на таком уровне, в 2014 тоже экстренно повышали, но потом постепенно откатили на прежние уровни
ммм. значит инфляция больше чем в 2014 году. молодцы
Всё. Пизда. Окончательно.
Еще бомба не eбнул@
Как эти мрази посмели напасть на Украину? Что у них в башке?! Что теперь будет с украинцами, пиздец, пиздец, дед ведь не отступит. Я уже боюсь ядерной войны(
Нам помогут, а на рашу будет всем похуй.
Ничего страшного, можно и на улице жить, главное, чтоб не было ядерной войны - © Вата.
От всех этих "шикарных" рывков у меня уже нервы не выдерживают, псдц, за 3 дня в ад эту страну кинули. 😒😒
Хотели денационализацию Украины, получили деэкономизацию РФ. Ожидать ли депути....?
Прошло меньше недели, кстати.
Ебануться.
Шо там с ипотеками
Ипотек нет, и не будет в ближайшее время.
Сейчас и стройка встанет
А тем кто взял ипотеку 2недели назад, что будет интересно🤔
пересчитают или отменят, я внес первый взнос за лизинг 22.02, сказали 24го уже что идите нахуй вам а не лизинг
Лизинг это немного другое
Если уже подписали договор, то ничего.
Если был предобренный, то зависит от банка. Кто-то может пересмотреть ставку, кто-то оставит такой же
Гастарбайтеры тикают с города. Да и с РФ
НУ ЗНАЧИТ ТЕПЕРЬ ВКЛАДЫ ПОД 21% БУДУТ
УХ ЗАЖИВЕМ
10000 вложил, 2000 сверху получил!
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 💪💪💪
Ох, TJ лагает, только этого не хватало ):
охоххохохо
На самом деле 20% это очень мало. Её будут ещё поднимать и ни раз.
Да не, норм, просто опустят нескоро
Рубль обесценился на 80%, и это только начало. Какие 20%?
Дочевож гениален и дальновиден наш великий вождь, опять всех россиян переиграл
Во это показали западу, дали пососать
это манда
На самом деле 20% это очень мало. Её будут ещё поднимать и ни раз.
это разумная мера пока есть куда подымать. но начало неплохое канеш
Очередной рывок, а раньше 8 лет терпели…
тут всегда минусуют любое мнение отличное от большинства?) а то я просто новенький...
АААААААААААААААААААААААААААА
???????????????????
🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Меня больше пугает не цифра процента, а то, что статья дополняется. Видимо, цифра не окончательна.
И это ещё торги на бирже не открылись.
Белорусы такие: первый раз, да?
"Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.
Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов."
"Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка РФ.
Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".
То ли климат в России не тот, то ли русофобы зверствуют.
Как хорошо, что у меня нет кредитов
Сообщение удалено
НУ ЗНАЧИТ ТЕПЕРЬ ВКЛАДЫ ПОД 21% БУДУТ
УХ ЗАЖИВЕМ
10000 вложил, 2000 сверху получил!
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 💪💪💪
Как раз на пол батона хватит
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.
Начнутся торги на биржах, рубль пи*****тся очень сильно. Давайте поддержим тех, кто сейчас покидает родные стены и родную страну ради хорошей жизни и безопасности своих близких (нельзя такое осуждать), тех, кто остался в стране и не может выехать по каким-либо причинам (у нас с вами всё получится), украинцам из-за российской агрессии и массовой…
Крепитесь 🙏