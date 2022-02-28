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Новости
Артём Мазанов

Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника пятого дня Статьи редакции

В Минске пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.

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TJ продолжает следить за войной с Украиной. После жалоб пользователей мы отказались от стороннего приложения и будем проводить прямую трансляцию внутри материала.

Новые события — сверху. Страница не будет обновляться автоматически. Если мы поймём, что такое решение нас не устраивает, будем думать над другими вариантами.

11:44 ФСБ попросила россиян сообщать о контактах в гражданами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности России, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также напомнили, что передача информации разведки иностранного государства и её использование против безопасности РФ признаётся шпионажем. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюрьмы.

11:38 Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Настоящее время». Уведомление об этом редакция получила 27 февраля, в числе причин — использование слова «война» в отношении «спецоперации» на Украине.

Сейчас читать материалы издания доступны на зеркале. Также в России доступен телеграм-канал «Настоящего времени».

11:31 Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в гомельской области.

По данным «УНИАН», в состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

11:21 ЦБ РФ сообщил, что объём наличных в обращении в России за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 триллиона рублей.

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11:20 Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны— около 5300 человек. Ведомство не уточнило, входят ли в это число раненые. Минобороны РФ о таких потерях не сообщало.

10:59 Представитель России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что российская сторона ждёт приезд украинской делегации. Место согласовано с украинской стороной рядом с украинской границей.

Не спали всю ночь, ждали их приезда, к сожалению, у них очень сложная логистика. Время приезда переносилось несколько раз. Получили только сейчас информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно в 12 сядем за стол переговоров.

Владимир Мединский
представитель России на переговорах с Украиной.

10:58 Монопольная компания по продаже алкоголя в Финляндии Alko останавливает продажу алкоголя из России.

Главное к 11:00:

  • МИД Беларуси заявил о готовности площадки для переговоров России и Украины.
  • Минобороны РФ объявило, что российские военные «завоевали господство» в воздухе над территорией Украины.
  • Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых.
  • Курс доллара на Московской бирже вырос до 113 рублей, курс евро — до 126 рублей.
  • Великобритания тоже ввела санкции против ЦБ РФ.
  • «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за санкций.
  • Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России.

#войнасукраиной #прямаятрансляция

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Влюбленный файл

Крепких всем нервов.

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6 комментариев
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Лысина Арика

О, голосование сработало. Это отличное решение, лучше уже самому обновлять, но новость зато сразу грузит. А параллельно можно поискать новый сервис/

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32
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Свойственный велосипед

Демократия и работающие институты

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1
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Лысина Арика

Ну хоть где-то чувствуешь себя полноценным гражданином. Слава ТэЖэ/

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10
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DOBRO

а я всегда думал и слышал, что в фильме ПэЖэ? :D странно

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0
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Счастливый дым

Не спали всю ночь, ждали их приезда, к сожалению, у них очень сложная логистика. Время приезда переносилось несколько раз. Получили только сейчас информацию, что они прибудут где-то через час.
так блять пол страны раскурочили, хуй доедешь нормально

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13
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TheSiriuss
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9
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Олег Данилюк

Это оч смешно :)

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0
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Jabkatoad228
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9
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Кузькин отец
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7
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Фархад Азимов

к чему придут? и придут ли?

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1
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Олег Данилюк

Никчему, очевидно.

Требования будут вывод всех войск и полная приостановка боевых действий.

Путин на это не согласится, это равно поражению. Также, это даст время на перегруппировку и укрепление позиций ВСУ.

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15
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Артем Иванов

Ну они могут договориться, чтобы военные ушли только на территорию ДНР, ЛНР. А вот чего российская сторона хочет, я не понимаю.
Ликвидировать всю бандеру? Признания независимости ДНР, ЛНР?
Пока только спекуляции слышал, но ни одного реального заявления.

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1
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Абсолютный инструмент

Хотят установить пророссийский режим в Украине, или полу-пророссийский, с Медведчуком во власти, например

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5
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Олег Данилюк

Всем уже посрать, что они хотят. Дальше только хуже будет, я думаю они это уже поняли.

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1
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Артем Иванов

Это тоже спекуляции. Надеюсь хоть после этих переговоров услышать реальные планы на будущее.

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1
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Душевный Денис

Есть небольшая вероятность, что к чему-то могут прийти - открытие биржи перенесли на 15 часов, может имеют планы смягчить происходящий пиздец.

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2
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Ігор Лазарук

Если установили сами себе срок до 15:00 - то могут уйти на реальные уступки, чтобы вконец не обосраться. Ибо очередной перенос торгов будет явно не на пользу внутренним настроениям.

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0
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Олег Данилюк

Я думаю будут пугать полномасштабным вторжением.

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5
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Max Z

а сейчас что?

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1
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Олег Данилюк

Спец операция же.

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1
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Alex Rudnitsky

А есть разница?
Пугать будут ковровыми бомбардировками городов, РФ пока что так не делала. Тогда вместо 20 убитых за несколько дней детей будет 2000 за час. Для острастки РФ может уничтожить Золотые ворота или Св.Софию.

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0
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Олег Данилюк

Это сразу 3я мировая.

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3
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Скромный чайник

Спецоперация - это для рассеян, для остальных - оккупация

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1
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Alexander Star

Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры (смешно прям) и просто клоун Мединский. Один из идеологов "русского мира". Заранее можно понять к чему придут.

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4
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Серебряный волк

10:58 Финляндия останавливает продажу алкоголя из России.
 Сильный мув.

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3
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Скромный чайник

Ну так если бы Россия ещё что-то продавала, кроме нефтегаза и вооружения ..)

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0
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Quiz

Вначале прочитал как "Монопольная компания по продаже алкоголя останавливает продажу алкоголя В Россию", вот это был бы сильный ход :)

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0
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Yagget Proof

Я полагаю, это сделано не из соображений экономического давления, а в знак солидарности. как выражение гражданской позиции.

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Инженерный корабль

Уже как-то начинаешь привыкать и всё меньше следишь за происходящим.

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3
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Jabkatoad228
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2
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Alex

Надеюсь у поехавшего деда хватит мозгов действительно о чём-то договориться, чтоб не накалять сложившуюся обстановку ещё больше.

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1
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Kostya Maers

А с приложения есть способ обновлять? Попытался вниз потянуть, не сработало.

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0
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Лысина Арика

Обновляется же/

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1
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Артём Мазанов

У меня обновляется свайпом вниз

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Kostya Maers

https://youtu.be/Z4tRgvhfUj8
У меня свайп отсутствует.. андроид 12. Версия приложения 5.10.0

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0
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Лысина Арика

Это действительно странно. А у тебя последняя версия?

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0
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Kostya Maers

Ну. Обновлений нет, версию выше написал. Ещё комментарии жму отправить, а ничего не происходит, выхожу обратно, комментарий на месте. Но это уже по моему больше моя проблема соединения, а вот отсутствие свайпа.. причем в главном меню, где новости, свайп есть.

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0
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Лысина Арика

Про коммент это проблема на стороне комитета.

А вот со свайпом. Видимо ветки для iOS и дроида различаются сильнее, чем я думал. И свайпы ещё не довезли.

@Сергей Звезда, вроде это реальная проблема, потому что я уже несколько обращений видел именно с андроида/

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Kostya Maers

Хм, странно...

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0
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Сергей Звезда

Работает

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Quiz

Самый жесткие санкции на резервы вступили в силу

Ateo Breaking
Евросоюз ночью официально ввёл в действие новые санкции против ЦБ, запрещающие управление резервами.
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Kater92

Ироничный реверс истории.

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Яшка Воронков

Спасибо, что сменили формат, так гораздо удобнее

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Навальнята спасают Фермана

Там на стене цветомузыка))

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Parenek

Кто нибудь ожидает от переговоров чего хорошего? Скорее всего РФ выдвинет какой нибудь ультиматум, типа сложить оружие/снять президента УА с должности.

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Jabkatoad228
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0
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Yagget Proof

Скорее всего. Предложат совершенно невыполнимую херню и потом сделают вид, что они хотели переговоров, но их голос не был услышан.

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0
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Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

36 36 комментариев
192
Мнения
Артём Мазанов
«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».

Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
53 53 комментария
152
Мнения
John D
Идёт 5й день национального позора

Из телевизора нам говорят что нужно освободить Украину от украинцев и тогда все закончится. А если это не произойдёт то у нас есть ракеты, которые если что освободят всю планету от населения.

12 12 комментариев
60
Новости
Lee
Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России

Участники совместно рассказали об этом 27 февраля в своих социальных сетях.

130 130 комментариев
366
Image

Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

139 139 комментариев
106
Новости
Яна Ломакина
ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции

Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.

183 183 комментария
96
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

85 85 комментариев
331
Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

72 72 комментария
121
Новости
Яна Ломакина
Facebook и Twitter объявили о блокировке связанных с Россией и Белоруссией сетей ботов с «антиукраинской пропагандой» Статьи редакции

По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».

25 25 комментариев
33
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