В Минске пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.

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TJ продолжает следить за войной с Украиной. После жалоб пользователей мы отказались от стороннего приложения и будем проводить прямую трансляцию внутри материала.

Новые события — сверху. Страница не будет обновляться автоматически. Если мы поймём, что такое решение нас не устраивает, будем думать над другими вариантами.

11:44 ФСБ попросила россиян сообщать о контактах в гражданами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности России, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве также напомнили, что передача информации разведки иностранного государства и её использование против безопасности РФ признаётся шпионажем. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюрьмы.

11:38 Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Настоящее время». Уведомление об этом редакция получила 27 февраля, в числе причин — использование слова «война» в отношении «спецоперации» на Украине.

Сейчас читать материалы издания доступны на зеркале. Также в России доступен телеграм-канал «Настоящего времени».

11:31 Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в гомельской области.

По данным «УНИАН», в состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

11:21 ЦБ РФ сообщил, что объём наличных в обращении в России за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 триллиона рублей.

11:20 Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны— около 5300 человек. Ведомство не уточнило, входят ли в это число раненые. Минобороны РФ о таких потерях не сообщало.

10:59 Представитель России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что российская сторона ждёт приезд украинской делегации. Место согласовано с украинской стороной рядом с украинской границей.

Не спали всю ночь, ждали их приезда, к сожалению, у них очень сложная логистика. Время приезда переносилось несколько раз. Получили только сейчас информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно в 12 сядем за стол переговоров. Владимир Мединский представитель России на переговорах с Украиной.

10:58 Монопольная компания по продаже алкоголя в Финляндии Alko останавливает продажу алкоголя из России.

Главное к 11:00:

МИД Беларуси заявил о готовности площадки для переговоров России и Украины.



Минобороны РФ объявило, что российские военные «завоевали господство» в воздухе над территорией Украины.



Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых.



Курс доллара на Московской бирже вырос до 113 рублей, курс евро — до 126 рублей.



Великобритания тоже ввела санкции против ЦБ РФ.

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за санкций.



Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России.

