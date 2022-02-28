Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника пятого дня Статьи редакции
В Минске пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.
TJ продолжает следить за войной с Украиной. После жалоб пользователей мы отказались от стороннего приложения и будем проводить прямую трансляцию внутри материала.
11:44 ФСБ попросила россиян сообщать о контактах в гражданами, которых могут использовать спецслужбы Украины для ведения деятельности против безопасности России, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также напомнили, что передача информации разведки иностранного государства и её использование против безопасности РФ признаётся шпионажем. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюрьмы.
11:38 Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Настоящее время». Уведомление об этом редакция получила 27 февраля, в числе причин — использование слова «война» в отношении «спецоперации» на Украине.
Сейчас читать материалы издания доступны на зеркале. Также в России доступен телеграм-канал «Настоящего времени».
11:31 Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в гомельской области.
По данным «УНИАН», в состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
11:21 ЦБ РФ сообщил, что объём наличных в обращении в России за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 триллиона рублей.
11:20 Минобороны Украины заявило, что потери российских вооруженных сил за время войны— около 5300 человек. Ведомство не уточнило, входят ли в это число раненые. Минобороны РФ о таких потерях не сообщало.
10:59 Представитель России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что российская сторона ждёт приезд украинской делегации. Место согласовано с украинской стороной рядом с украинской границей.
10:58 Монопольная компания по продаже алкоголя в Финляндии Alko останавливает продажу алкоголя из России.
Главное к 11:00:
- МИД Беларуси заявил о готовности площадки для переговоров России и Украины.
- Минобороны РФ объявило, что российские военные «завоевали господство» в воздухе над территорией Украины.
- Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых.
- Курс доллара на Московской бирже вырос до 113 рублей, курс евро — до 126 рублей.
- Великобритания тоже ввела санкции против ЦБ РФ.
- «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу из-за санкций.
- Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России.
О, голосование сработало. Это отличное решение, лучше уже самому обновлять, но новость зато сразу грузит. А параллельно можно поискать новый сервис/
Ну хоть где-то чувствуешь себя полноценным гражданином. Слава ТэЖэ/
а я всегда думал и слышал, что в фильме ПэЖэ? :D странно
Это оч смешно :)
к чему придут? и придут ли?
Никчему, очевидно.
Требования будут вывод всех войск и полная приостановка боевых действий.
Путин на это не согласится, это равно поражению. Также, это даст время на перегруппировку и укрепление позиций ВСУ.
Ну они могут договориться, чтобы военные ушли только на территорию ДНР, ЛНР. А вот чего российская сторона хочет, я не понимаю.
Ликвидировать всю бандеру? Признания независимости ДНР, ЛНР?
Пока только спекуляции слышал, но ни одного реального заявления.
Всем уже посрать, что они хотят. Дальше только хуже будет, я думаю они это уже поняли.
Это тоже спекуляции. Надеюсь хоть после этих переговоров услышать реальные планы на будущее.
Если установили сами себе срок до 15:00 - то могут уйти на реальные уступки, чтобы вконец не обосраться. Ибо очередной перенос торгов будет явно не на пользу внутренним настроениям.
Я думаю будут пугать полномасштабным вторжением.
а сейчас что?
Спец операция же.
А есть разница?
Пугать будут ковровыми бомбардировками городов, РФ пока что так не делала. Тогда вместо 20 убитых за несколько дней детей будет 2000 за час. Для острастки РФ может уничтожить Золотые ворота или Св.Софию.
Это сразу 3я мировая.
Российскую делегацию возглавляет бывший министр культуры (смешно прям) и просто клоун Мединский. Один из идеологов "русского мира". Заранее можно понять к чему придут.
Вначале прочитал как "Монопольная компания по продаже алкоголя останавливает продажу алкоголя В Россию", вот это был бы сильный ход :)
Я полагаю, это сделано не из соображений экономического давления, а в знак солидарности. как выражение гражданской позиции.
Надеюсь у поехавшего деда хватит мозгов действительно о чём-то договориться, чтоб не накалять сложившуюся обстановку ещё больше.
А с приложения есть способ обновлять? Попытался вниз потянуть, не сработало.
Обновляется же/
У меня обновляется свайпом вниз
https://youtu.be/Z4tRgvhfUj8
У меня свайп отсутствует.. андроид 12. Версия приложения 5.10.0
Это действительно странно. А у тебя последняя версия?
Ну. Обновлений нет, версию выше написал. Ещё комментарии жму отправить, а ничего не происходит, выхожу обратно, комментарий на месте. Но это уже по моему больше моя проблема соединения, а вот отсутствие свайпа.. причем в главном меню, где новости, свайп есть.
Про коммент это проблема на стороне комитета.
А вот со свайпом. Видимо ветки для iOS и дроида различаются сильнее, чем я думал. И свайпы ещё не довезли.
@Сергей Звезда, вроде это реальная проблема, потому что я уже несколько обращений видел именно с андроида/
Хм, странно...
Работает
Самый жесткие санкции на резервы вступили в силу
Ироничный реверс истории.
Спасибо, что сменили формат, так гораздо удобнее
Там на стене цветомузыка))
Кто нибудь ожидает от переговоров чего хорошего? Скорее всего РФ выдвинет какой нибудь ультиматум, типа сложить оружие/снять президента УА с должности.
Скорее всего. Предложат совершенно невыполнимую херню и потом сделают вид, что они хотели переговоров, но их голос не был услышан.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».