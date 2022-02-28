Новости
Яна Ломакина

Курс доллара на бирже превысил 100 рублей впервые в истории Статьи редакции

Евро — 113 рублей.

Это всё, что мы можем про это сообщить.

#новости #валюта

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Плотный
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knight_killer

Лучший Президент РФ

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Пусть тебе приснится абьюз
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Юрій Білозеров
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флутер погромист

Пиздец

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вача

А вы шутили над прорывами. Вон как рвется все

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Навальнята спасают Фермана

Меня заебали сарказмы. Как будто не в этой стране живем

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вача

Брат, сарказм наше последнее прибежище

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Навальнята спасают Фермана

Нет, брат. Нам надо умнеть

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вача

Понимаю

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Bad Mother Fucker

а чо так

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Навальнята спасают Фермана

Кушать хочу

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Bad Mother Fucker

скушай блинчик, масленица началась

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Абсолютный инструмент

Уже сваливают самые лучшие из нас, стране и от санкций настанет пиздец, и от утечки мозгов и налогоплательщиков.

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Контрольный будильник

ты мне льстишь

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Инженерный корабль

ты же не лучший

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Контрольный будильник

ты меня недооцениваешь

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Инженерный корабль

не видел со всех сторон прост

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Абсолютный инструмент

А че еще делать мне, заложнику Путина и его партии террористов?

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Castle Made Of Sand

надеюсь потомкам будет лучше чем нам.

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Performance Artist

Не будет потомков. Сколько мужчин сейчас умирает там. Мы и так вымирали по миллиону в год ( вроде бы). Через 7-10 лет наверное в первый класс детей не наберется

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Луиджи Вампа

На данный момент 106

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Социологический бас

Ну что, to the moon как говорится

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Инженерный корабль

маловато очень для нынешней ситуации. Ждали большего.

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Sergey FFF

А куда делся ковид? Все про него забыли

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Инженерный корабль

у меня ежедневно сводки про ковид в ленте

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Иван Шушленов

В военное время болезни отступают

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Белорусский химик

но не исчезают

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Иван Шушленов

Где купить доллар по 30?

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Контрольный будильник

в 2008

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Shy

https://www.youtube.com/watch?v=hMM5bZu5KEs

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citizen
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John D

Не городите чушь такое уже было и не раз, вы в 90х не жили

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artemykairyak

и правда историческая личность))

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Пришёл, значит на работу.

Сходу из за истории в инстаграме меня обьявили фашистом и сказали про 8 лет.

138 138 комментариев
105
Новости
Яна Ломакина
ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% Статьи редакции

Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.

182 182 комментария
94
Мнения
John D
Идёт 5й день национального позора

Из телевизора нам говорят что нужно освободить Украину от украинцев и тогда все закончится. А если это не произойдёт то у нас есть ракеты, которые если что освободят всю планету от населения.

12 12 комментариев
55
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

36 36 комментариев
188
Новости
Яна Ломакина
Facebook и Twitter объявили о блокировке связанных с Россией и Белоруссией сетей ботов с «антиукраинской пропагандой» Статьи редакции

По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».

25 25 комментариев
32
Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

72 72 комментария
119
Новости
vc.ru
Доллар — 117 рублей, евро — 132 рубля. ЦБ отложил торги на бирже Статьи редакции

Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.

113 113 комментариев
84
Новости
Lee
Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России

Участники совместно рассказали об этом 27 февраля в своих социальных сетях.

128 128 комментариев
362
Мнения
Артём Мазанов
«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».

Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
52 52 комментария
149
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