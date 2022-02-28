Курс доллара на бирже превысил 100 рублей впервые в истории Статьи редакции
Лучший Президент РФ
Пиздец
А вы шутили над прорывами. Вон как рвется все
Меня заебали сарказмы. Как будто не в этой стране живем
Брат, сарказм наше последнее прибежище
Нет, брат. Нам надо умнеть
Понимаю
а чо так
Кушать хочу
скушай блинчик, масленица началась
надеюсь потомкам будет лучше чем нам.
Не будет потомков. Сколько мужчин сейчас умирает там. Мы и так вымирали по миллиону в год ( вроде бы). Через 7-10 лет наверное в первый класс детей не наберется
На данный момент 106
А куда делся ковид? Все про него забыли
В военное время болезни отступают
Где купить доллар по 30?
Не городите чушь такое уже было и не раз, вы в 90х не жили
и правда историческая личность))
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
По данным соцсетей, они распространяли, например, статью «Зеленский создаёт неонацистскую диктатуру в Украине».
Брокерам запретили продавать российские ценные бумаги по поручению иностранцев.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».