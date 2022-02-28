Когда я шёл в президенты, я говорил, что каждый из нас — президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своём месте. И я уверен, что каждый из нас одержит победу. Слава Украине!