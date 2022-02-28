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Яна Ломакина

Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре Статьи редакции

«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».

Видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский выступил с обращением к народу. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Офиса президента Украины.

Зеленский сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

Когда я шёл в президенты, я говорил, что каждый из нас — президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своём месте. И я уверен, что каждый из нас одержит победу. Слава Украине!

Владимир Зеленский

#новости #войнасукраиной #евросоюз

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65 комментариев
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Майкл Тач

Зеленский красавчик

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62
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Абсолютный инструмент

Зеленский ❤️

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18
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Инженерный корабль

Путин 🤮

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12
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Dan

В ЕС есть схожие с НАТО защитные механизмы. Если в конфликт закончится (чудо), то Украину примут в ЕС ASAP. В Брюсселе об этом тоже заявили

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24
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Илья Ерохин

ASAP может затянуться на годы

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1
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Dan

До 2023-2024. Украина планировала подавать запрос к 23г. и планировалось принять кучу законодательных актов для этого.

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1
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Роман Горячкин

Если Украина выдюжит, у Зеленского будет вес принять любой пакет законов. Включая тот спорный, о происхождении капитала. Насколько помню, его так и задавили в думе

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3
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Alexandr Blokhin

После такого заявления, конфликт никогда не закончится.

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0
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Bruce Wayne
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Закомплексованная Душа

Капитан Украина?

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Max Mayers

Нет, Капітан Україна

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0
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Сеня

А что это даст в условиях войны с Рф?

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3
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Индийский рак

Россия станет частью ЕС

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43
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Лысина Арика

Войну, только уже со всей Европой/

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2
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Голодный крюк

удобно, что бы воевать не по одной стране, можно сразу со всеми

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6
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Pavel Romanov

Евросоюз это же экономический блок, а не военный?

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0
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Random Unit

Каким образом это мешает странам-членам Евросоюза защищать свои экономические интересы любыми доступными способами?

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Pavel Romanov

Вы всерьёз верите, что Европа хочет ввязаться в эту войну? Я имею в виду нормально ввязаться, а не кредитами и поставкой оружия.
Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?

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Random Unit

Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?
ты совсем дурак? разговор о чем?

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Pavel Romanov

На "ты" мы не переходили.
Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?
 Вот мой вопрос.

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–4
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alexferman

Ничего особенного

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Транс либертарианец

Чую, если переговоры ничего не дадут, на следующей неделе все будут выглядеть примерно так.

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11
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Процентный кавалер

Ля, я не готов. Аж дышать тяжело

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3
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Транс либертарианец

Никто не готов, а оно вона как.
Я, конечно, люблю читать про вторую мировую, но вот как то оказаться в ней я не очень готов.

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0
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Олексій

Но пиздить ментов на Красной площади мы конечно же не будем.

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0
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Процентный кавалер

Давно хотел съездить посмотреть ее кстати

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0
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Максим Слипченко

Они не дадут, потому что Россия скажет сложить оружие. Мы не согласны с этим.

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0
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флутер погромист

Интересный способ в итоге получился сделать Евроинтеграцию, жаль

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11
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Рыжий

А это как вообще возможно? Они с вялотекущей войной на своей территории не могли войти, а сейчас там полномасштабное вообще, их столицу пытаются блокировать. И как это возможно в таком положении вступить в ЕС?

И главное - а зачем это самой ЕС?

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5
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Ігор Лазарук

Зачем ЕС боеспособная армия, защищающая её границы от неадекватного соседа? Дай-ка подумать...

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12
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Рыжий

Так ведь Украина и без этого защищает границы ЕС

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0
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Ігор Лазарук

Смотри. ЕС после войны будет нехило помогать Украине финансами. Чего греха таить, коррупция в Украине тоже есть, и немаленькая. А так эти деньги будут контролироваться. И это только на поверхности. Украина - вторая по величине страна Европы, а это рынок.

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2
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Рыжий

ЕС после войны будет нехило помогать Украине финансами
 Мы еще не знаем, какой итог будет. Если судить по украинским сводкам - они уже давно разбили нашу армию вообще везде еще на 2ой день, а меньше, чем за сутки разбили чеченскую армию. Но что-то Зеленский пошел на переговоры куда, куда изначально отказывался. Т.е среди этих сводок мало правды, иначе объявил бы ультиматум и все
ИМХО

И судя по таким поспешным (и даже каким-то истеричным) заявлениям - дела не слишком хороши у ВСУ, ИМХО. Они вон даже военных преступников освободили сегодня

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1
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Yaroslav Sugonyako

Дело в том, что Зеленскому и народу жалко жизней, а Путину - нет. Техника уничтожается колоннами, после заезжает новая. У нас очень много погибло мирного населения. Все хотят прекращения войны. Переговоры мало что дадут и все это понимают. Сдаваться никто не будет. Но переговоры - это шанс сохранить украинские жизни

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11
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Дмитрий Цветов

Мне лично кажется что и тем и тем плевать на жизни. Одним нужны максимальные потери дл жалости со стороны запада, а вторые готовы закидать страну трупами

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–11
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Андрей

это явно послевоенное решение

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0
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Mikhail

Трусливой Европе очень пригодится страна с яйцами.

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–4
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new_comment

Похоже в ближайшем будущем:
- Украина в ЕС. Быстро восстанавливается и развивается при поддержке ЕС и США.
- Россия в изоляции, разрухе, бедности и нищете. Но бесконечно побеждающая врагов в телевизоре.
Стоп. Где-то я уже видел этот сюжет: КНДР и РК.

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7
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Александр Елисеев

Они же совсем недавно жаловались на отсутствие реформ, на коррупцию, на срывы конкурсов на важные должности антикоррупционных органах, да много еще что было за три года Зеленского в Украине.

А теперь готовы взять Украину вопреки всему и всего. Вопрос, а будущим и остальным членам-кандидатам, например Грузии, тоже так можно будет?

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6
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Рыжий

Вопрос, а будущим и остальным членам-кандидатам, например Грузии, тоже так можно будет?
 Грузия отказалась присоединиться к санкциям против РФ, в ближайшие лет 30 ее будут чморить всем миром

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6
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Yagget Proof

Немного не по теме. но сейчас по украинскому каналу в телеге прошло:

Официальное обращение к русским солдатам:
За каждый добровольно отданный танк можно получить 5 млн и сохранить свою жизнь!

Очень хороший ход, я считаю.

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5
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Иван Шушленов

Путин повысит ставку. Но по-своему. Будет мстить семьям сдавшихся.

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1
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Майка Ника

Вот это будет конкретно х**во(

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0
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Slartibartfast

Будет без разницы. Своих он точто так же не пожалеет.

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0
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Добро и позитив

Если вступят - это WW3?

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0
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радиоприёмник
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12
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Добро и позитив

долгожданный сиквел нахуй

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7
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Процентный кавалер

продолжение "любимого" сериала

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1
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Добро и позитив

Каждый год ждали фанаты

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Sergei Timofeyev

Наклейки клеили на авто: трофей, можем повторить...

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0
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Leo Galina

Да не. У Евросоюза нет же военной доктрины о коллективной защите, как в НАТО.

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3
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Ivan Hohanov

во время войны вряд ли возьмут, потом - возможно

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3
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Ігор Лазарук

Ну чё, правильно. Надо извлекать из ситуации максимум префенций. А то опять затянется.

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2
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Мутный вентилятор

гениальный мув чтобы втянуть европу . ну хоть так расшевелит их

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0
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Ivan Hohanov

европу уже втянули, они даже боевые самолеты поставляют

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7
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Иван Шушленов

Почему не в НАТО?
Европейцы бросили Украину на произвол судьбы

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0
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Рыжий

Европейцы уже неделю накачивают Украину деньгами и оружием, лол

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6
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Иван Шушленов

Этого может быть недостаточно.

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0
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Олексій

Как говорит Солдат 76 из Овервотч. "Все мы теперь солдаты."

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1
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Salesman

Мне вся эта история очень нравится как актер комик уделал кадрового фсбшника в кал. Я хз что вообще думать про спец силы РФ теперь, про всю эту лабуду. Умеют только в террор, а в крутой экшен нихера. Начинаю думать, чот вот эти сцены где ты в Колл оф Дьюти кладешь пачками русских нпц - это прям документалка.

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Виктор Омай

Не Украина начала эту войну, но мы её закончим своей победой! В ваших интересах помочь закончить ее как можно скорее! Остановите колоссальные смерти своих сограждан, брошенных на смерть! Передавайте всем солдатам, которых отправляют в Украину - пусть сдаются в плен, им помогут всем чем смогут и Украина, и ЕС и они вернутся домой живыми! Свергайте фашиста путина! Время отвоевывать свою страну обратно!
Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Перемога за нами!

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Max Mayers

Историческая хуйня

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Max Z

что за трюк со штрафбатовцами, добровольцев хватает, это мы так чистим ряды от ублюдков?

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–1
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Максим Слипченко
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Иван Шушленов

Интересно, когда Зеленский по-приколу решил стать президентом Украины, он думал, что попадет в такой замес?

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–2
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Denis Shiryaev
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Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

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За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

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