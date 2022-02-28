Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре Статьи редакции
«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».
Владимир Зеленский выступил с обращением к народу. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Офиса президента Украины.
Зеленский сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.
Зеленский красавчик
В ЕС есть схожие с НАТО защитные механизмы. Если в конфликт закончится (чудо), то Украину примут в ЕС ASAP. В Брюсселе об этом тоже заявили
ASAP может затянуться на годы
До 2023-2024. Украина планировала подавать запрос к 23г. и планировалось принять кучу законодательных актов для этого.
Если Украина выдюжит, у Зеленского будет вес принять любой пакет законов. Включая тот спорный, о происхождении капитала. Насколько помню, его так и задавили в думе
После такого заявления, конфликт никогда не закончится.
Капитан Украина?
Нет, Капітан Україна
А что это даст в условиях войны с Рф?
Войну, только уже со всей Европой/
Евросоюз это же экономический блок, а не военный?
Каким образом это мешает странам-членам Евросоюза защищать свои экономические интересы любыми доступными способами?
Вы всерьёз верите, что Европа хочет ввязаться в эту войну? Я имею в виду нормально ввязаться, а не кредитами и поставкой оружия.
Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?
Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?
ты совсем дурак? разговор о чем?
На "ты" мы не переходили.
Да и каким образом сейчас нарушаются экономические интересы Евросоюза?
Вот мой вопрос.
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Ничего особенного
Чую, если переговоры ничего не дадут, на следующей неделе все будут выглядеть примерно так.
Никто не готов, а оно вона как.
Я, конечно, люблю читать про вторую мировую, но вот как то оказаться в ней я не очень готов.
Но пиздить ментов на Красной площади мы конечно же не будем.
Они не дадут, потому что Россия скажет сложить оружие. Мы не согласны с этим.
Интересный способ в итоге получился сделать Евроинтеграцию, жаль
А это как вообще возможно? Они с вялотекущей войной на своей территории не могли войти, а сейчас там полномасштабное вообще, их столицу пытаются блокировать. И как это возможно в таком положении вступить в ЕС?
И главное - а зачем это самой ЕС?
Зачем ЕС боеспособная армия, защищающая её границы от неадекватного соседа? Дай-ка подумать...
Так ведь Украина и без этого защищает границы ЕС
Смотри. ЕС после войны будет нехило помогать Украине финансами. Чего греха таить, коррупция в Украине тоже есть, и немаленькая. А так эти деньги будут контролироваться. И это только на поверхности. Украина - вторая по величине страна Европы, а это рынок.
ЕС после войны будет нехило помогать Украине финансами
Мы еще не знаем, какой итог будет. Если судить по украинским сводкам - они уже давно разбили нашу армию вообще везде еще на 2ой день, а меньше, чем за сутки разбили чеченскую армию. Но что-то Зеленский пошел на переговоры куда, куда изначально отказывался. Т.е среди этих сводок мало правды, иначе объявил бы ультиматум и все
ИМХО
И судя по таким поспешным (и даже каким-то истеричным) заявлениям - дела не слишком хороши у ВСУ, ИМХО. Они вон даже военных преступников освободили сегодня
Дело в том, что Зеленскому и народу жалко жизней, а Путину - нет. Техника уничтожается колоннами, после заезжает новая. У нас очень много погибло мирного населения. Все хотят прекращения войны. Переговоры мало что дадут и все это понимают. Сдаваться никто не будет. Но переговоры - это шанс сохранить украинские жизни
Мне лично кажется что и тем и тем плевать на жизни. Одним нужны максимальные потери дл жалости со стороны запада, а вторые готовы закидать страну трупами
это явно послевоенное решение
Трусливой Европе очень пригодится страна с яйцами.
Похоже в ближайшем будущем:
- Украина в ЕС. Быстро восстанавливается и развивается при поддержке ЕС и США.
- Россия в изоляции, разрухе, бедности и нищете. Но бесконечно побеждающая врагов в телевизоре.
Стоп. Где-то я уже видел этот сюжет: КНДР и РК.
Они же совсем недавно жаловались на отсутствие реформ, на коррупцию, на срывы конкурсов на важные должности антикоррупционных органах, да много еще что было за три года Зеленского в Украине.
А теперь готовы взять Украину вопреки всему и всего. Вопрос, а будущим и остальным членам-кандидатам, например Грузии, тоже так можно будет?
Вопрос, а будущим и остальным членам-кандидатам, например Грузии, тоже так можно будет?
Грузия отказалась присоединиться к санкциям против РФ, в ближайшие лет 30 ее будут чморить всем миром
Немного не по теме. но сейчас по украинскому каналу в телеге прошло:
Официальное обращение к русским солдатам:
За каждый добровольно отданный танк можно получить 5 млн и сохранить свою жизнь!
Очень хороший ход, я считаю.
Путин повысит ставку. Но по-своему. Будет мстить семьям сдавшихся.
Вот это будет конкретно х**во(
Будет без разницы. Своих он точто так же не пожалеет.
Если вступят - это WW3?
долгожданный сиквел нахуй
Каждый год ждали фанаты
Наклейки клеили на авто: трофей, можем повторить...
Да не. У Евросоюза нет же военной доктрины о коллективной защите, как в НАТО.
во время войны вряд ли возьмут, потом - возможно
Ну чё, правильно. Надо извлекать из ситуации максимум префенций. А то опять затянется.
европу уже втянули, они даже боевые самолеты поставляют
Почему не в НАТО?
Европейцы бросили Украину на произвол судьбы
Европейцы уже неделю накачивают Украину деньгами и оружием, лол
Этого может быть недостаточно.
Как говорит Солдат 76 из Овервотч. "Все мы теперь солдаты."
Мне вся эта история очень нравится как актер комик уделал кадрового фсбшника в кал. Я хз что вообще думать про спец силы РФ теперь, про всю эту лабуду. Умеют только в террор, а в крутой экшен нихера. Начинаю думать, чот вот эти сцены где ты в Колл оф Дьюти кладешь пачками русских нпц - это прям документалка.
Не Украина начала эту войну, но мы её закончим своей победой! В ваших интересах помочь закончить ее как можно скорее! Остановите колоссальные смерти своих сограждан, брошенных на смерть! Передавайте всем солдатам, которых отправляют в Украину - пусть сдаются в плен, им помогут всем чем смогут и Украина, и ЕС и они вернутся домой живыми! Свергайте фашиста путина! Время отвоевывать свою страну обратно!
Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Перемога за нами!
Историческая хуйня
что за трюк со штрафбатовцами, добровольцев хватает, это мы так чистим ряды от ублюдков?
Интересно, когда Зеленский по-приколу решил стать президентом Украины, он думал, что попадет в такой замес?
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
В Белоруссии пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.