Аналогичное заявление о помощи украинцам сделала Генпрокуратура.

Московское управление ФСБ призвало граждан сообщать о контактах с людьми, которые «могут использоваться спецслужбами Украины для ведения шпионажа и диверсий в России». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как утверждают в ведомстве, граждане Украины стали чаще заявлять о попытках украинских спецслужб использовать их соотечественников, проживающих и работающих в России, «для ведения разведывательной и диверсионной деятельности».

ФСБ предупредила об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за «сбор и передачу информации для разведки Украины». Избежать наказания позволит «только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности», заявили в ведомстве.

27 февраля Генпрокуратура предупредила россиян, что какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — в деятельности, направленной против безопасности России, будет рассматриваться как госизмена. За неё грозит до 20 лет лишения свободы.