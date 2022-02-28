ФСБ пригрозила россиянам сроком до 20 лет лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины Статьи редакции
Аналогичное заявление о помощи украинцам сделала Генпрокуратура.
Московское управление ФСБ призвало граждан сообщать о контактах с людьми, которые «могут использоваться спецслужбами Украины для ведения шпионажа и диверсий в России». Об этом сообщает «Интерфакс».
Как утверждают в ведомстве, граждане Украины стали чаще заявлять о попытках украинских спецслужб использовать их соотечественников, проживающих и работающих в России, «для ведения разведывательной и диверсионной деятельности».
ФСБ предупредила об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за «сбор и передачу информации для разведки Украины». Избежать наказания позволит «только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности», заявили в ведомстве.
27 февраля Генпрокуратура предупредила россиян, что какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — в деятельности, направленной против безопасности России, будет рассматриваться как госизмена. За неё грозит до 20 лет лишения свободы.
Пожалуйста, выходите на улицы. Вы единственные кто может остановить Путина. Украинская армия не возьмёт бункер президента России штурмом, а пока он жив, это дерьмо не закончится.
Поддерживаю! Вы просто поймите, если он и сейчас удержит власть, то контроль усилиться ещё больше. Лучшего момента не будет! Вставайте и громите Москву к чёртовой матери!
В условиях отсутствия вменяемых лидеров выход на улицу позволяет получить только палкой по башке, арест и админ статью, после которой уже не так просто будет выйти.
Так может пора тюрьму с Навальным штурмовать?
У него и раньше большого процента поддержки не было, а в текущих условиях его фигура лишь сильнее расколет общество
Там и так вяло было, сейчас под угрозой на 20-ку присесть всё загнётся, к сожалению.
Свободная Россия и мир стоит таких рисков
это абсолютно бесполезно.
я сейчас понимаю, что 80% людей в стране - приспособленцы.
20%хватит
Через полгода те же парниши из ФСБ получат 20 лет за шпионаж в пользу Путина
"А нас за шо? Мы просто выполняли приказ("
Да, конечно, через неделю. А Украина через год вступит в ЕС
Реинкарнация сталинизма шагает по стране.
Действительно. Кому как не россиянину из Кемерово знать, секретную информацию по обстановке на украинском фронте где то под Бучами.
украинские шпионы, прокладывающие туннель из Новокузнецка на аэродром Гостомель
А ФСБ понимает, что у них половина страны врагов? С может быть многоходовочка по ликвидации ТЖ сообщества
Сообщаю секретную информацию: доллар - ракета, живем мы фигово.
вот это отчаяние и агония, вот это да
Ух как пломбиром вкусным пахнуло
А вообще заебись. 20 лет за репост. Запостил ссылку на ролик о дворце Путина, они подгонят под статью, мол сообщил врагу расположение ванной стратегического объекта
ГУЛАГ: доносы 2.0
(Ай хоуп нет)
Так все же, якобы, поддерживают действия президента, неужели кто-то будет "предавать родину"?
Продам украинским шпионам информацию о важном стратегическом объекте - общественном соальнике, куда ходят справлять нужду в отсутствие нормального общественного туалета. Оплата строго в долларах США.
В Белоруссии пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». Германия. По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.