Новости
Яна Ломакина

ФСБ пригрозила россиянам сроком до 20 лет лишения свободы за «шпионаж» в пользу Украины Статьи редакции

Аналогичное заявление о помощи украинцам сделала Генпрокуратура.

Московское управление ФСБ призвало граждан сообщать о контактах с людьми, которые «могут использоваться спецслужбами Украины для ведения шпионажа и диверсий в России». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как утверждают в ведомстве, граждане Украины стали чаще заявлять о попытках украинских спецслужб использовать их соотечественников, проживающих и работающих в России, «для ведения разведывательной и диверсионной деятельности».

ФСБ предупредила об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за «сбор и передачу информации для разведки Украины». Избежать наказания позволит «только инициативное обращение и оказание содействия органам федеральной службы безопасности», заявили в ведомстве.

27 февраля Генпрокуратура предупредила россиян, что какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — в деятельности, направленной против безопасности России, будет рассматриваться как госизмена. За неё грозит до 20 лет лишения свободы.

#новости #войнасукраиной

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Dan

Пожалуйста, выходите на улицы. Вы единственные кто может остановить Путина. Украинская армия не возьмёт бункер президента России штурмом, а пока он жив, это дерьмо не закончится.

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44
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Leo Galina

Поддерживаю! Вы просто поймите, если он и сейчас удержит власть, то контроль усилиться ещё больше. Лучшего момента не будет! Вставайте и громите Москву к чёртовой матери!

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12
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Sergey Fedotov

В условиях отсутствия вменяемых лидеров выход на улицу позволяет получить только палкой по башке, арест и админ статью, после которой уже не так просто будет выйти.

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13
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XAHTER

Так может пора тюрьму с Навальным штурмовать?

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0
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Sergey Fedotov

У него и раньше большого процента поддержки не было, а в текущих условиях его фигура лишь сильнее расколет общество

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–1
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PRIME XXVII

Там и так вяло было, сейчас под угрозой на 20-ку присесть всё загнётся, к сожалению.

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2
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Dan

Свободная Россия и мир стоит таких рисков

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1
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Цкуро Бесцветный

это абсолютно бесполезно.
я сейчас понимаю, что 80% людей в стране - приспособленцы.

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0
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Dan

20%хватит

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Mahmud

Через полгода те же парниши из ФСБ получат 20 лет за шпионаж в пользу Путина

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31
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Плотный

"А нас за шо? Мы просто выполняли приказ("

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11
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amd

Да, конечно, через неделю. А Украина через год вступит в ЕС

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Радикальный Демократ

Реинкарнация сталинизма шагает по стране.

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Олексій

Действительно. Кому как не россиянину из Кемерово знать, секретную информацию по обстановке на украинском фронте где то под Бучами.

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Plan 🇧&🇨

украинские шпионы, прокладывающие туннель из Новокузнецка на аэродром Гостомель

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0
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Alexander Fedorov

А ФСБ понимает, что у них половина страны врагов? С может быть многоходовочка по ликвидации ТЖ сообщества

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8
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DpaHuk

Сообщаю секретную информацию: доллар - ракета, живем мы фигово.

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гчк

вот это отчаяние и агония, вот это да

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Полезный ключ

Будто до этого было 20 лет свободы. Не бойтесь друзья.

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4
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Безумный самолет

20 лет лишения свободы - это описание путинского правления

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2
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Dmitry

Ух как пломбиром вкусным пахнуло

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2
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Alexander Fedorov

А вообще заебись. 20 лет за репост. Запостил ссылку на ролик о дворце Путина, они подгонят под статью, мол сообщил врагу расположение ванной стратегического объекта

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Здорово, отец

ГУЛАГ: доносы 2.0

(Ай хоуп нет)

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Целевой будильник

Если ты не за poo tin а, то ты украинский шпион.

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Межкомнатная дверь

Так все же, якобы, поддерживают действия президента, неужели кто-то будет "предавать родину"?

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Андрей Мельник

Продам украинским шпионам информацию о важном стратегическом объекте - общественном соальнике, куда ходят справлять нужду в отсутствие нормального общественного туалета. Оплата строго в долларах США.

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0
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Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

133 133 комментария
240
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

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