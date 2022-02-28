Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу с информацией о «многочисленных жертвах» на Украине Статьи редакции
Ведомство пригрозило владельцам сайтов, на которых появится такая реклама, штрафами, блокировками и уголовной ответственностью.
Роскомнадзор обнаружил на отдельных сайтах «недостоверную общественно-значимую информацию», размещенную в Google Ads.
«Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», — пояснили в ведомстве.
Оно направило письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода материалам в контекстной рекламе.
Также ведомство предупредило владельцев российских сайтов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную информацию. За такое нарушение можно получить штраф до 5 миллионов рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).
В ведомстве добавили, что будут блокировать сайты с подобной информацией, а их владельцев смогут привлечь к уголовной ответственности.
в ходе специальной военной операции
Не война, а специальная военная операция.
Не карантин, а самоизоляция.
Не Навальный, а берлинский пациент.
Не Зеленский, а шайка наркоманов.
Не взрыв, а хлопок.
Не независимое СМИ, а иностранный агент.
Добро пожаловать в новую российскую реальность, господа.
превентивная защита
Поэзия в 2022
Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - сила
А "достоверные" сведения, как я понимаю, это "нет потерь" и "уничтожаем исключительно военные объекты"?
Ну, вообще это странно, я работал в Яндекс Адс и каждую рекламу проверял я и коллеги
В гугле похоже модер только по жалобе от кого-то подключается
Кстати да, тоже такую рекламу видел
В гугле действительно модер приходит крайне редко, чаще там боты разного уровня.
Ща Гугл будут замедлять
Кто бы роскомнадзор замедлил.
Россияне. Внезапно, да. Только они могут. Ох вейт...
какие каки... рассказывают как все плохо у Путлера
Потерь нет.
Роскомнадзор, иди нахуй.
Бля, это правительство ещё и как диктатура ущербное. Запрещают всё уже тогда, когда расфорсилась инфа. Максимально ущербные
А почему у вас в телеграме написано про контекст, а в статье про адмоб?
Ну, пусть гугл рассмотрит жалобу, нельзя ведь отказывать, законы все-таки как никак, что уж, будет тянуть котэ за пушистые шарики, а потом уже через много времени скажет "ой, нет"
Мне на Ютубе попался в рекламе ролик с обращением Зеленского, которое он пару дней назад делал. Совсем охуели?! Мне никого не надо показывать, не старого, не молодого.
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