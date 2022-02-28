Ведомство пригрозило владельцам сайтов, на которых появится такая реклама, штрафами, блокировками и уголовной ответственностью.

Роскомнадзор обнаружил на отдельных сайтах «недостоверную общественно-значимую информацию», размещенную в Google Ads.

«Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», — пояснили в ведомстве.

Оно направило письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода материалам в контекстной рекламе.

Также ведомство предупредило владельцев российских сайтов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную информацию. За такое нарушение можно получить штраф до 5 миллионов рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).

В ведомстве добавили, что будут блокировать сайты с подобной информацией, а их владельцев смогут привлечь к уголовной ответственности.