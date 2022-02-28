Новости
Ольга Щербинина

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу с информацией о «многочисленных жертвах» на Украине Статьи редакции

Ведомство пригрозило владельцам сайтов, на которых появится такая реклама, штрафами, блокировками и уголовной ответственностью.

Роскомнадзор обнаружил на отдельных сайтах «недостоверную общественно-значимую информацию», размещенную в Google Ads.

«Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины», — пояснили в ведомстве.

Оно направило письмо в адрес Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода материалам в контекстной рекламе.

Также ведомство предупредило владельцев российских сайтов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную информацию. За такое нарушение можно получить штраф до 5 миллионов рублей (ст. 13.15 КоАП РФ).

В ведомстве добавили, что будут блокировать сайты с подобной информацией, а их владельцев смогут привлечь к уголовной ответственности.

#новости #войнасукраиной #роскомнадзор

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Абсолютный инструмент

в ходе специальной военной операции
 Не война, а специальная военная операция.

Не карантин, а самоизоляция.

Не Навальный, а берлинский пациент.

Не Зеленский, а шайка наркоманов.

Не взрыв, а хлопок.

Не независимое СМИ, а иностранный агент.

Добро пожаловать в новую российскую реальность, господа.

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Целевой будильник

Не нападение, а защита.

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Гражданин кантона Ури

превентивная защита

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Пластиковое Окно

Поэзия в 2022

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Nikita Sh.

Война - это мир
Свобода - это рабство
Незнание - сила

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Егор Ниглов

А "достоверные" сведения, как я понимаю, это "нет потерь" и "уничтожаем исключительно военные объекты"?

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Bogdan K.

Ну, вообще это странно, я работал в Яндекс Адс и каждую рекламу проверял я и коллеги

В гугле похоже модер только по жалобе от кого-то подключается

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Организованный Денис

плохо вы с коллегами работали, реклама всяких казино и дипломов как была так и есть, а все это незаконно

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Организованный Денис

для яндекса это жирная статья доходов, пчелы против меда, ага

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7
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Bogdan K.

Кстати да, тоже такую рекламу видел

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Alexander Pankov

В гугле действительно модер приходит крайне редко, чаще там боты разного уровня.

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Dan

Ща Гугл будут замедлять

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Иван Шушленов

Кто бы роскомнадзор замедлил.

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Олексій

Россияне. Внезапно, да. Только они могут. Ох вейт...

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Jonny Odyssey

какие каки... рассказывают как все плохо у Путлера

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Алексей В

Потерь нет.

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Castle Made Of Sand

Роскомнадзор, иди нахуй.

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Dead in

Бля, это правительство ещё и как диктатура ущербное. Запрещают всё уже тогда, когда расфорсилась инфа. Максимально ущербные

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Alexander Pankov

А почему у вас в телеграме написано про контекст, а в статье про адмоб?

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Майка Ника

Ну, пусть гугл рассмотрит жалобу, нельзя ведь отказывать, законы все-таки как никак, что уж, будет тянуть котэ за пушистые шарики, а потом уже через много времени скажет "ой, нет"

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Дратути

Мне на Ютубе попался в рекламе ролик с обращением Зеленского, которое он пару дней назад делал. Совсем охуели?! Мне никого не надо показывать, не старого, не молодого.

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Тяжкий файл

А Анонимусы в курсе про РКН? Могут?

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