Протестующие выкрикивали лозунги против войны с Украиной и хлопали в ладоши, силовики в этот момент жестоко задерживали людей и уносили их в автозаки.

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Здесь и далее — фото Артёма Мазанова, TJ

В Петербурге 27 февраля прошла четвёртая подряд антивоенная акция протеста. Как и все прошлые митинги, она началась у станции метро «Гостиный двор». Уже с первых минут начались задержания — полицейские подбегали к тем, кто развернул плакаты.

Задержания с одной стороны сопровождались лозунгами протестующих «Нет войне», с другой — музыкой из автомобиля, который полиция поставила напротив станции метро. Эту тактику МВД применяло и на прошлых антивоенных акциях.

Один полицейский постоянно повторял в мегафон, что в данном месте не проходит никаких согласованных акций, а во время пандемии коронавируса нужно соблюдать дистанцию.

Полицейские буквально за полчаса разделили толпу, задерживая уже всех подряд. Один силовик просто указывал пальцем на конкретного человека, другие бежали его задерживать.

Минимум один человек смог убежать от полицейских.

Некоторые задержания были жесткими, людям рвали одежду, роняли их на землю, били и уносили на руках. Полицейские постоянно отталкивали в том числе стоящих рядом журналистов, несколько корреспондентов упали после этого на землю.

Задерживали и обычных прохожих, которые не выкрикивали лозунги и просто стояли около метро.

Пока автобус с задержанными ещё стоял у метро, им успели передать еду, воду, лекарства и другие средства, которые могут помочь в отделе.

Через час у метро остались стоять в основном полицейские, протестующие ушли оттуда в сторону Литейного проспекта.

Но до Литейного смогли дойти не все протестующие. Одну часть силовики закрыли у Аничкова моста. Другая колонна дошла до литейного через мост Белинского и оттуда вышла на Кирочную.

Прямо на ходу протестующие делали стикеры с надписью «Нет войне» и клеили их на столбы.

Полицейские не дали толпе пройти по Кирочной до Смольного и перекрыли дорогу.

Протестующих, которые побежали от силовиков к Чернышевской, задержали на Фуршанской. Полиция перекрыла улицы и просто ждала автобусов для задержанных.

Из-за такой тактики получилось несколько очередей в автозак. Людей просто колонной заводили в автобусы.

Другая колонная всё же смогла дойти до Смольного и вернулась обратно к Гостиному двору. Там задержания снова продолжились. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге 27 февраля в отделы привезли более 1000 человек.