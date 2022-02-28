OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей на фоне войны на Украине Статьи редакции
Представители сервиса отметили, что стать новым подписчиком моделей из этих стран будет нельзя, пока не снимут санкции.
OnlyFans отключила выплаты российским и белорусским моделям из-за военных действий на Украине. В сервисе отметили, что авторы контента не несут ответственности за атаки, но из-за мировых финансовых ограничений у компании ограниченные способы выплат на счета пользователей из России и Белоруссии. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на представителей OnlyFans.
В сервисе рассказали, что продление платных подписок на аккаунты пользователей из России и Белоруссии будет невозможно. В OnlyFans также заявили, что балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.
Некоторые пользователи сервиса пожаловались на удаление аккаунта, доход от которого был их основным средством заработка. По их словам, они «не получали никаких уведомлений, и их никто не предупреждал». Они также отметили, что не поддерживают военные действия на Украине, выходят на митинги в российских городах и попросили представителей OnlyFans «не наказывать авторов из России и Белоруссии».
По данным телеграм-канала «Вебкамера и отвага», денежные средства из сервиса можно вывести на карту Visa от банка «Тинькофф».
26 февраля многие пользователи Twitch и OnlyFans пожаловались на ограничения выплат денежных средств на российские счета. Модели также пожаловались на то, что сервис при попытке вывести деньги стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учётные записи.
Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Мария Бутина, Мария Захарова будут при деле.
дизлайк тебе за такое!
🤢
На свой комментарий хотя бы плашку "18+", "жесть", "нсфв" ставил б
мылф
Представил их и понял, что больше никогда не сможешь потрогать себя ТАМ?
и сразу все вместе в одном кадре и друг другу. Бле мой жидобендерский шишак уже дымит.
Категория MILF
Там через Госуслуги авторизация?
толькопоклонникитолоконниковой.рф
вот шутки шутками, но бусти уже есть, а он от мейлру
Наконец-то. Теперь хоть на трассах будет более оживлённо, а то совсем у дальнобоев выбора нет.
Так теперь и дальнобоев не будет. Что возить-то?
Внезапно - тоже самое, что и всегда.
ракеты?
Ор
И ИТ прикрывают, остаётся последний путь.
Так тоже спрос упадет, не на что покупать
Придётся снижать ценник, думаю и в мвд разнарядка придёт - поменьше винтить, надо же экономику поддерживать 😁
How much?
Наоборот, только живой стриминг и остаётся.
Через интересное место зашли))
Нож в спину. Ну, не совсем нож и не совсем в спину, но почти.
Скидки на интимсити ожидать?
Как бы не выросли цены, может кто и на валюту перейдет
Вот это уже серьезно
Вебкам всё, айти под вопросом... Путь в России остается только один.
Этих активно ловят
Мария Захарова была в ярости когда поняла что жить придётся на одну зарплату.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАААААА
беларусский акк, только что вывелись (процессинг), дойдут ли до системы вывода - узнаем через 1-2 дня
уже говорил, но подозреваю, что замораживают конкретно тех, кто на санкционные банки выводит
Скинь ссылку на аккаунт
увы, я ненастолько красив, чтобы мне платили за фоточки :(
зашел на этот вебкам и отвага:
OnlyFans: у моделей с российскими и белорусскими паспортами неактивные аккаунты, на вас нельзя подписаться и от вас отписывают подписчиков даже с ребиллом. Выводить можно пробовать на карту виза тинька, остальные способы недоступны.
пиздеж по всем фронтам.
subscribed to your profile!
3 hours ago
paid you a tip of $5
1 hour ago
то есть, и подписки, и типы работают, выводов там хуева туча способов и помимо карт, а не только карта тинька. так себе у вас источники, в общем
для рф может инфа и верна, но для беларуси точно нет
Очень жаль всех «контент-креэйторов», но стоит учесть, что они самый подготовленный пласт мирного населения, для которого санкции пройдут не так болезненно, как для остальных. Просто потому что получать в жопу они обучены и приспособлены.
Хотя, мб вата с ними могла бы в этом плане посоревноваться …
наша борьба
* дрочьба
тот неловкий когда даже русские шлюхи ощутили санкции
я если что за шлюх, я против правительства, шлюх люблю
Так не сегодня же?
Соловьёв ведь уже несколько дней с кислой мордой сидит перед камерой
Ах ты, про онлифанс, сорян, не понял сразу ;)
симоньян уже давно сидит с кислой миной. оу уэйт она же армянская шлюха
Пути у России заканчиваются. Что там с IT?
В целом, паника
Я скинул статейку с хабра
Допобачення, українське телебачення
literally 1984
Русские дырки не смогут деньги бургов получать. Ебать трагедия. Проорал просто.
Шлюхи, пусть в Пятерочку кассирами идут. Иш, пиздой светят на камеру.
Бгг.
удар ниже пояса!
И куда теперь Симоньян пойдет?
Билли всегда будет в сердцах, так что все норм
Минобороны сделает госзаказ, создадут Минпорнфап и наполнят сервера Родины отечественным продуктом, не уступающим заграничным аналогам.
Наказание авторов контента только за их гражданство на самом деле является частью расизма
Это национализм тогда уж.
Какие же они тупые, но красивые.
Ну после такой то новости Путин точно одумается
Русофобия в деле
Наконец-то на заводы пойдут шаболды.
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
В состав украинской делегации, среди прочих, вошли министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. От России отправили пять человек, в их числе бывший министр культуры Владимир Мединский и депутат Леонид Слуцкий.
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.
«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».