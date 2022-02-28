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Новости
Сергей Исенеков

OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей на фоне войны на Украине Статьи редакции

Представители сервиса отметили, что стать новым подписчиком моделей из этих стран будет нельзя, пока не снимут санкции.

66 66 комментариев
4294 просмотров
Скриншот @Kanra_cosplay

OnlyFans отключила выплаты российским и белорусским моделям из-за военных действий на Украине. В сервисе отметили, что авторы контента не несут ответственности за атаки, но из-за мировых финансовых ограничений у компании ограниченные способы выплат на счета пользователей из России и Белоруссии. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на представителей OnlyFans.

В сервисе рассказали, что продление платных подписок на аккаунты пользователей из России и Белоруссии будет невозможно. В OnlyFans также заявили, что балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.

Некоторые пользователи сервиса пожаловались на удаление аккаунта, доход от которого был их основным средством заработка. По их словам, они «не получали никаких уведомлений, и их никто не предупреждал». Они также отметили, что не поддерживают военные действия на Украине, выходят на митинги в российских городах и попросили представителей OnlyFans «не наказывать авторов из России и Белоруссии».

Kanra @Kanra_cosplay
Woke up and got this message from @onlyfans @OnlyFansSupport they decided to delete my account without any warnings! I had money there and without them I will not be able to live. Why they do this to ordinary people?! You decided to ruin our lives??!
Проснулась и получила это сообщение от OnlyFans. Они решили удалить мой аккаунт без всяких предупреждений! У меня там были деньги и без них я не смогу жить. Почему они это делают с обычными людьми?! Решили испортить нам жизнь??!
Lickinggood @Whippasion
[Part 1]Dear #Patreon #Youtube #Onlyfans #twitch Please DON'T punish creators with Russian citizenship! This is not helping. It is a punishment for people who are not responsible. If you want to do something, help those who need it right now.
@caticornplay @_Black_way_ @RocksySun
Уважаемые Patreon, YouTube, OnlyFans и Twitch, пожалуйста, НЕ наказывайте авторов контента с российским гражданством! Это не помогает. Это наказание для безответственных людей. Если хотите что-то сделать, помогите тем, кто в этом нуждается прямо сейчас.
Lickinggood @Whippasion
[Part 2] Punishing content creators, for their citizenship only, is actually racism.
I am angry about what is happening too. But you are not hitting those responsible. It is injustice.
Please stop that.
-An EU citizen and enemy of racism and injustice.
Наказание авторов контента только за их гражданство на самом деле является частью расизма. Я так же возмущена происходящим. Но вы не бьёте виновных. Это несправедливо. Пожалуйста, прекратите это. Гражданин ЕС и враг расизма и несправедливости.
💛 Shirogane-sama 💛 @shirogane__sama
While I'm attending protests and doing my best to help my Ukrainian friends, @onlyfans without any warning just deprives me of all my income I earned to live in a country with a government that I haven't chosen. #Apag #APAGUnion @APAGunion
Пока я участвую в акциях протеста и делаю всё возможное, чтобы помочь своим украинским друзьям, OnlyFans без всякого предупреждения просто лишает меня всех моих доходов, которые я заработала, чтобы жить в стране с правительством, которое я не выбирала.
заметки секс воркуши
ОНЛИК ВЫВОДИТСЯ

По данным телеграм-канала «Вебкамера и отвага», денежные средства из сервиса можно вывести на карту Visa от банка «Тинькофф».

26 февраля многие пользователи Twitch и OnlyFans пожаловались на ограничения выплат денежных средств на российские счета. Модели также пожаловались на то, что сервис при попытке вывести деньги стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учётные записи.

#новости #onlyfans #войнасукраиной

66 66 комментариев
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66 комментариев
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Алюминиевый Никита

толькопоклонники.рф

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57
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Роман Гавриль

Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Мария Бутина, Мария Захарова будут при деле.

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18
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Майка Ника

дизлайк тебе за такое!
🤢
На свой комментарий хотя бы плашку "18+", "жесть", "нсфв" ставил б

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11
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Sergei Timofeyev

мылф

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0
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Роман Гавриль

Представил их и понял, что больше никогда не сможешь потрогать себя ТАМ?

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0
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Котан Котаныч

и сразу все вместе в одном кадре и друг другу. Бле мой жидобендерский шишак уже дымит.

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1
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Дратути

Категория MILF

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0
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Дмитрий Новик

Там через Госуслуги авторизация?

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8
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умный человек

толькопоклонникитолоконниковой.рф

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5
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Вадимка

вот шутки шутками, но бусти уже есть, а он от мейлру

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0
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Chikk

Наконец-то. Теперь хоть на трассах будет более оживлённо, а то совсем у дальнобоев выбора нет.

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28
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new_comment

Так теперь и дальнобоев не будет. Что возить-то?

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6
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Chikk

Внезапно - тоже самое, что и всегда.

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0
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Котан Котаныч

ракеты?

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2
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Счастливый дым

новые пакеты санкций

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Пластиковое Окно

Ор

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Котан Котаныч
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16
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Нравственный франт

Запад бьет по лучшим(

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Успешный якорь

ну вот, теперь уже и в вебкам не уйдёшь

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7
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Frank Ferd

И ИТ прикрывают, остаётся последний путь.

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7
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Свойственный велосипед

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Успешный якорь

что-то про библиотеку, видимо

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9
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Закомплексованная Душа

Так тоже спрос упадет, не на что покупать

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Вадим Васильев

Придётся снижать ценник, думаю и в мвд разнарядка придёт - поменьше винтить, надо же экономику поддерживать 😁

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Пластиковое Окно

How much?

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Роман Величкин

Наоборот, только живой стриминг и остаётся.

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Целевой будильник

"Россияне и белорусы, хватит дрочить!" - сказал представитель OnlyFans

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6
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Задумчивой Кот

Через интересное место зашли))

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2
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Роман Гавриль

Нож в спину. Ну, не совсем нож и не совсем в спину, но почти.

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3
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DrinK Smoke
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3
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Frank Ferd

Скидки на интимсити ожидать?

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Закомплексованная Душа

Как бы не выросли цены, может кто и на валюту перейдет

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Андрей Андреев

Вот это уже серьезно

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Знатный Залипший

Вебкам всё, айти под вопросом... Путь в России остается только один.

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Sergei Timofeyev

Этих активно ловят

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Иван Кондратьев

Мария Захарова была в ярости когда поняла что жить придётся на одну зарплату.

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2
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Dan

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАААААА

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0
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Dan
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Вадимка

беларусский акк, только что вывелись (процессинг), дойдут ли до системы вывода - узнаем через 1-2 дня

уже говорил, но подозреваю, что замораживают конкретно тех, кто на санкционные банки выводит

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Закомплексованная Душа

Скинь ссылку на аккаунт

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2
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Вадимка

увы, я ненастолько красив, чтобы мне платили за фоточки :(

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0
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Вадимка

зашел на этот вебкам и отвага:
OnlyFans: у моделей с российскими и белорусскими паспортами неактивные аккаунты, на вас нельзя подписаться и от вас отписывают подписчиков даже с ребиллом. Выводить можно пробовать на карту виза тинька, остальные способы недоступны.
пиздеж по всем фронтам.
subscribed to your profile!
 3 hours ago
paid you a tip of $5
 1 hour ago

то есть, и подписки, и типы работают, выводов там хуева туча способов и помимо карт, а не только карта тинька. так себе у вас источники, в общем
для рф может инфа и верна, но для беларуси точно нет

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k. wintermute

Очень жаль всех «контент-креэйторов», но стоит учесть, что они самый подготовленный пласт мирного населения, для которого санкции пройдут не так болезненно, как для остальных. Просто потому что получать в жопу они обучены и приспособлены.
Хотя, мб вата с ними могла бы в этом плане посоревноваться …

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–2
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май ханимун

наша борьба

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Майка Ника

* дрочьба

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1
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май ханимун

тот неловкий когда даже русские шлюхи ощутили санкции

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2
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май ханимун

я если что за шлюх, я против правительства, шлюх люблю

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Майка Ника

Так не сегодня же?
Соловьёв ведь уже несколько дней с кислой мордой сидит перед камерой

Ах ты, про онлифанс, сорян, не понял сразу ;)

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май ханимун

симоньян уже давно сидит с кислой миной. оу уэйт она же армянская шлюха

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Украинский мирный самолёт

Пути у России заканчиваются. Что там с IT?

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Sergei Timofeyev

В целом, паника

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1
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DrinK Smoke

Я скинул статейку с хабра

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Армейский Паша

В ответ россия создаст свой сайт в их поддержку, будет называться отдрочено или задрочено

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Александр Авдеев

Допобачення, українське телебачення

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Павел Анохин

literally 1984

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Пластиковое Окно

Русские дырки не смогут деньги бургов получать. Ебать трагедия. Проорал просто.

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Gosoo Gosoo

Шлюхи, пусть в Пятерочку кассирами идут. Иш, пиздой светят на камеру.
Бгг.

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Reggae Addict

удар ниже пояса!

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Андрей Лузин

И куда теперь Симоньян пойдет?

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Системный торшер

PORHUB отключили , OnlyFans отключили....
Вы хотите что бы враг умер от сперматоксикоза ?Ловко вы это придумали...

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Пластиковое Окно

Билли всегда будет в сердцах, так что все норм

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Роман Гавриль

Минобороны сделает госзаказ, создадут Минпорнфап и наполнят сервера Родины отечественным продуктом, не уступающим заграничным аналогам.

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Виталий Чухнов

Наказание авторов контента только за их гражданство на самом деле является частью расизма
Это национализм тогда уж.
Какие же они тупые, но красивые.

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ktrn 1

Ну после такой то новости Путин точно одумается

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Alexey Shirshov

Русофобия в деле

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Misha Timoshin

Наконец-то на заводы пойдут шаболды.

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