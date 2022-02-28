Представители сервиса отметили, что стать новым подписчиком моделей из этих стран будет нельзя, пока не снимут санкции.

{"id":547735,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":547735,"gtm":null} 4294 просмотров Слушать

Скриншот @Kanra_cosplay



OnlyFans отключила выплаты российским и белорусским моделям из-за военных действий на Украине. В сервисе отметили, что авторы контента не несут ответственности за атаки, но из-за мировых финансовых ограничений у компании ограниченные способы выплат на счета пользователей из России и Белоруссии. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на представителей OnlyFans.

В сервисе рассказали, что продление платных подписок на аккаунты пользователей из России и Белоруссии будет невозможно. В OnlyFans также заявили, что балансы пользователей останутся в сохранности до того, как они смогут вывести деньги со счетов.

Некоторые пользователи сервиса пожаловались на удаление аккаунта, доход от которого был их основным средством заработка. По их словам, они «не получали никаких уведомлений, и их никто не предупреждал». Они также отметили, что не поддерживают военные действия на Украине, выходят на митинги в российских городах и попросили представителей OnlyFans «не наказывать авторов из России и Белоруссии».

Kanra @Kanra_cosplay Woke up and got this message from @onlyfans @OnlyFans Support they decided to delete my account without any warnings! I had money there and without them I will not be able to live. Why they do this to ordinary people?! You decided to ruin our lives??! Проснулась и получила это сообщение от OnlyFans. Они решили удалить мой аккаунт без всяких предупреждений! У меня там были деньги и без них я не смогу жить. Почему они это делают с обычными людьми?! Решили испортить нам жизнь??!

Lickinggood @Whippasion #Youtube #Onlyfans

@caticornplay @_Black_way_ @RocksySun [Part 1]Dear #Patreon #twitch Please DON'T punish creators with Russian citizenship! This is not helping. It is a punishment for people who are not responsible. If you want to do something, help those who need it right now. Уважаемые Patreon, YouTube, OnlyFans и Twitch, пожалуйста, НЕ наказывайте авторов контента с российским гражданством! Это не помогает. Это наказание для безответственных людей. Если хотите что-то сделать, помогите тем, кто в этом нуждается прямо сейчас.

Lickinggood @Whippasion [Part 2] Punishing content creators, for their citizenship only, is actually racism.

I am angry about what is happening too. But you are not hitting those responsible. It is injustice.

Please stop that.

-An EU citizen and enemy of racism and injustice. Наказание авторов контента только за их гражданство на самом деле является частью расизма. Я так же возмущена происходящим. Но вы не бьёте виновных. Это несправедливо. Пожалуйста, прекратите это. Гражданин ЕС и враг расизма и несправедливости.

💛 Shirogane-sama 💛 @shirogane__sama #APAGUnion @APAGunion While I'm attending protests and doing my best to help my Ukrainian friends, @onlyfans without any warning just deprives me of all my income I earned to live in a country with a government that I haven't chosen. #Apag Пока я участвую в акциях протеста и делаю всё возможное, чтобы помочь своим украинским друзьям, OnlyFans без всякого предупреждения просто лишает меня всех моих доходов, которые я заработала, чтобы жить в стране с правительством, которое я не выбирала.

По данным телеграм-канала «Вебкамера и отвага», денежные средства из сервиса можно вывести на карту Visa от банка «Тинькофф».