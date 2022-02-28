В Белоруссии начались переговоры России и Украины об окончании войны Статьи редакции
В состав украинской делегации, среди прочих, вошли министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. От России отправили пять человек, в их числе бывший министр культуры Владимир Мединский и депутат Леонид Слуцкий.
Российская и украинская делегации прибыли в Гомельскую область на переговоры. Об этом сообщает государственное белорусское агентство «Белта».
Провести мирные переговоры предложил президент Украины Владимир Зеленский. Стороны несколько дней не могли договориться о месте встречи. Россия предложила провести переговоры в Минске, а Украина отказалась от встречи в Белорусии, выступая за альтернативную площадку в стране, из которой «не летят ракеты» — например, Варшаву или Баку. В итоге выбрали украинско-белорусскую границу в Гомельской области на берегу реки Припять.
В состав украинской делегации на переговорах вошли министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.
В списке членов российской делегации — помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии, глава делегации в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов.
В случае необходимости в переговорах примет участие белорусская сторона, сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. «Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. [...] Ждём результата», — сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
По словам главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сейчас стороны будут обсуждать только предложения для будущих переговоров — о принципиальных договорённостях речи не идёт. «Надо понимать, что это не непосредственно переговоры, а переговоры о формировании пакета первого раунда переговоров — о том, где и когда эти переговоры могут проходить», — объяснил он.
У меня есть наивная Надежда на мир. Прям полный мир. Чтобы российские войска убрались из Украины навсегда. Из всей. Наши могут пойти на какие-то языковые и культурные уступки, а российская пропаганда будет счастлива.
Я не хочу чтобы это тянулось годами, но наверняка так и будет
Если это произойдёт, то Пыня станет политическим трупом. Не доживёт даже до 2024.
При этом санкции все равно не снимут, несколько месяцев продержат.
Ну почему? Скажет, что они выполнили свою задачу и Киев пошел на денацификацию. Крым может не отдадут, но Украина тож на какие формальные уступки пойдет
Он уже политический труп, имхо. Потому что это однозначный крах
На Штыках посидит, а пропаганда придумает что-то
Ничего такого не будет, будут требовать сложить оружие 100%. Вывод войск РФ = проигрыш великого КГБшника клоуну.
Что делать с признанием ЛДНР?
проигрыш неважен когда у тебя пропаганда и цензура
Ну, думаю на такое Россия может согласиться только если Украина подпишет документ о неразмещение баз НАТО и запрет на создание и размещение ядерного оружия.
С НАТО можно договориться о размещении там военных баз и военных НАТО
Не, будет так:
Россия принесла извинения.
Вернула все территории.
Отдала ряд месторождений нефти и газа.
Скриньте.
Ну с последним ты прям перегнул)
Ну вот это реально только на панораме можно ожидать
Украина извинения принесла на коленях
Когда у власти бывшие чекисты-гопари, такой вариант увы, маловероятен. А то как это - признать свое поражение и то, что это была неконвенциальная война, за которую нужно понести ответственность? "НЕПОПАЦАНСКИ, ЕБА НАХ!". Но может чудо и случится.
Можно заявить как свою победу. Типо денацифиуировали.
Как минимум потребуют признать Крым и лднр независимыми
Угрожать миру ядерным оружием! Московии не просто пизда, а тотальный возврат в тёмные века. Изоляция,позор, разруха хотя это и так было на болотах улуса московского.
Простите конечно, но не Зеленский ли в Мюнхене угрожал своим "союзникам" создать ядерное оружие? Это нормально вы считаете?
Да уж. Слуцкий, Мединский – лучшие люди страны
Попахивает отсутствием реального желания вести переговоры(
Вы правильно мыслите.
Так и есть, скорее всего эти переговоры проводятся чисто для галочки.
Типа: "Смотрите, мы же пытались договориться! Это Украина не хочет идти наши условия!"
Учитывая мировосприятие одного не слишком волосатого гражданина, кто может лучше всего насолить неонацистам и наркоманам? Пара многострадальных евреев..)
А кого бы вы отправили?
Туда слуцкого с мединским отправили.
На реальные переговоры чертей не посылают.
Просто повторят методичку на любой вопрос
Мы все надеемся
Туда послали тех, кого не жалко потерять
Результат будет либо никаким, либо сверху накроют ракетой, которую предварительно покрасят в цвета угадай какого флага
Блин, задолбался я уже иносказаниями писать
Состав делегации даёт ясно понять, что Россия решила устроить клоунаду.
К сожалению, пока ничего не поменяется. Продолжайте листать новости про новые санкции.
Он удивлён, что стол не километровый
Ещё и Слуцкий…хотели, чтобы он за жопу журналистов потрогал, наверное. Клоунада
Там ТАСС взломали
Всё так.
Ого, уже другое описание даже
У моих друзей так было
фейк
зашел по урлу, все работает
Уже видимо починили...
Кому там в анонах написать, чтоб поправили текст? "в Северной КореЕ"
Слуцкий Мединский...
Это коррупционеры. Им место в тюрьме, а они от моего имени, от имени моего народа приехали торговаться.
От РФ важные такие зашли, в пиджаках… Лучше Мединского никого не нашли.
Жители РФ, скидывайте пожалуйста координаты с привязкой ко времени всей техники РФ, которая двигается в сторону Украины. Мы будем вам благодарны, спасибо 👌
А Я НАПОМИНАЮ ВСЕМ ЧТО ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОПАДАЕТ ПОД СТАТЬЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ, ПО КОТОРОЙ ВСЕ ДОБРОХОТАМ БУДЕТ СВЕДИТЬ 20 ЛЕТ.
Ещё раз - до 20 лет лишения свободы.
Не ведитесь на такие просьбы!!!
В смысле зря? У украинской стороны будто была возможность выбирать журналистов
Слуцкий этот тот любитель дам трогать без спроса?
да
Послали клоунов медицинского и слуцкого. Это изображение переговоров
Как можно было отключить трансляцию. Чего опять там Россия боится? Хотят опять напиздеть по телеку о результатах наверное
Так трансляцию отключили или всё-таки будет в режиме онлайн?
На видео в зелёной кофте человек, невыносимо похожий на Пучкова, поэтому, надеюсь, стороны просто придут к мнению, что потраченного времени жаль и все это многократно переваренный кал.
Это министр обороны Украины поехал на переговоры, на минуточку, а не какие-то Мединские. Кто он вообще сейчас?
Бл*ть мне почему то кажется что рос делегация выставит Украине ультиматум - "либо складываете оружие либо используем ЯО по крупным городам". Это в духе полоумного деда.
ЯО по Украине применять не будут, 1) шлейфом и Россию накроет, 2) это точно третья мировая, 3)можно же калибрами/искандерами сравнять все с землёй и сказать что это нацики и наркоманы убегая уничтожили свои города
Тут видимо не очень понимают реальную цель "операции", почитайте на досуге, интернет все помнит
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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Мы вчера долго ржали.
в нейтральной, независимой суверенной республики, во главе с легитимным президентом
Нет войне! Да полной и безоговорочной капитуляции Украины с последующим переходом в состав Российской Федерации!
Смени никнейм на иллюзия мозговой активности
Конец известен
Лол, а вы чего ждёте. Это первая встреча, на ней ничего решать никто не будет. Будут выражать обеспокоенность и прошупывать друг друга. Всё. Потом будет вторая и третья. Почему такие наивные то?
Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».
«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.