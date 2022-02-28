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Новости
Яна Ломакина

В Белоруссии начались переговоры России и Украины об окончании войны Статьи редакции

В состав украинской делегации, среди прочих, вошли министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. От России отправили пять человек, в их числе бывший министр культуры Владимир Мединский и депутат Леонид Слуцкий.

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Российская и украинская делегации прибыли в Гомельскую область на переговоры. Об этом сообщает государственное белорусское агентство «Белта».

Провести мирные переговоры предложил президент Украины Владимир Зеленский. Стороны несколько дней не могли договориться о месте встречи. Россия предложила провести переговоры в Минске, а Украина отказалась от встречи в Белорусии, выступая за альтернативную площадку в стране, из которой «не летят ракеты» — например, Варшаву или Баку. В итоге выбрали украинско-белорусскую границу в Гомельской области на берегу реки Припять.

В состав украинской делегации на переговорах вошли министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

В списке членов российской делегации — помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии, глава делегации в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов.

В случае необходимости в переговорах примет участие белорусская сторона, сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. «Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. [...] Ждём результата», — сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По словам главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сейчас стороны будут обсуждать только предложения для будущих переговоров — о принципиальных договорённостях речи не идёт. «Надо понимать, что это не непосредственно переговоры, а переговоры о формировании пакета первого раунда переговоров — о том, где и когда эти переговоры могут проходить», — объяснил он.

#новости #войнасукраиной

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129 комментариев
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Dan

У меня есть наивная Надежда на мир. Прям полный мир. Чтобы российские войска убрались из Украины навсегда. Из всей. Наши могут пойти на какие-то языковые и культурные уступки, а российская пропаганда будет счастлива.
Я не хочу чтобы это тянулось годами, но наверняка так и будет

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90
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Имя Фамилия

Если это произойдёт, то Пыня станет политическим трупом. Не доживёт даже до 2024.

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40
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Alexander Star

При этом санкции все равно не снимут, несколько месяцев продержат.

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16
3 комментария
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Dan

Ну почему? Скажет, что они выполнили свою задачу и Киев пошел на денацификацию. Крым может не отдадут, но Украина тож на какие формальные уступки пойдет

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5
4 комментария
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НикакойвойнысУкраиной

Он уже политический труп, имхо. Потому что это однозначный крах

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2
1 комментарий
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Dan

На Штыках посидит, а пропаганда придумает что-то

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0
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Getu

Ничего такого не будет, будут требовать сложить оружие 100%. Вывод войск РФ = проигрыш великого КГБшника клоуну.
Что делать с признанием ЛДНР?

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12
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Добро и позитив

проигрыш неважен когда у тебя пропаганда и цензура

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4
2 комментария
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CiZerin

Ну, думаю на такое Россия может согласиться только если Украина подпишет документ о неразмещение баз НАТО и запрет на создание и размещение ядерного оружия.

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–1
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Парламентский дым

Латвия граничит с Россией, является страной НАТО с 2004 года и оттуда летят ракеты на 1с быстрее чем из Украины.
Хватит уже вестисть на эти фейки про НАТО

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35
1 комментарий
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Dan

С НАТО можно договориться о размещении там военных баз и военных НАТО

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2
2 комментария
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ibor.vni

Не, будет так:
Россия принесла извинения.
Вернула все территории.
Отдала ряд месторождений нефти и газа.

Скриньте.

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3
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Упоротый Голубь

Ну с последним ты прям перегнул)

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4
1 комментарий
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Максим Соколовский

Ну вот это реально только на панораме можно ожидать

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4
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Антон Лисин

Украина извинения принесла на коленях

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1
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Hexagon

Когда у власти бывшие чекисты-гопари, такой вариант увы, маловероятен. А то как это - признать свое поражение и то, что это была неконвенциальная война, за которую нужно понести ответственность? "НЕПОПАЦАНСКИ, ЕБА НАХ!". Но может чудо и случится.

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1
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Dan

Можно заявить как свою победу. Типо денацифиуировали.

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0
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Магомед Шереметьев

Как минимум потребуют признать Крым и лднр независимыми

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0
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Артур Рева

Угрожать миру ядерным оружием! Московии не просто пизда, а тотальный возврат в тёмные века. Изоляция,позор, разруха хотя это и так было на болотах улуса московского.

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0
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Наталья Продан

Простите конечно, но не Зеленский ли в Мюнхене угрожал своим "союзникам" создать ядерное оружие? Это нормально вы считаете?

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–3
1 комментарий
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Georgy Marjanishvili

Да уж. Слуцкий, Мединский – лучшие люди страны

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65
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Застряла

Попахивает отсутствием реального желания вести переговоры(

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41
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Sergei Timofeyev

Вы правильно мыслите.

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4
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Карина Таратута

Так и есть, скорее всего эти переговоры проводятся чисто для галочки.
Типа: "Смотрите, мы же пытались договориться! Это Украина не хочет идти наши условия!"

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3
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Руслан Турченко

Учитывая мировосприятие одного не слишком волосатого гражданина, кто может лучше всего насолить неонацистам и наркоманам? Пара многострадальных евреев..)

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0
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Дратути

А кого бы вы отправили?

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0
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Арбитражный Орзэмэс

Сижу как дура и надеюсь на чудо, такое же дурацкое как и я

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34
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ИгорьOK

Туда слуцкого с мединским отправили.
На реальные переговоры чертей не посылают.

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19
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Добро и позитив

Просто повторят методичку на любой вопрос

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3
1 комментарий
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НикакойвойнысУкраиной

Мы все надеемся

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0
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Виктор Ганелес

Туда послали тех, кого не жалко потерять
Результат будет либо никаким, либо сверху накроют ракетой, которую предварительно покрасят в цвета угадай какого флага

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0
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Виктор Ганелес

Блин, задолбался я уже иносказаниями писать

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0
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ibor.vni

Состав делегации даёт ясно понять, что Россия решила устроить клоунаду.
К сожалению, пока ничего не поменяется. Продолжайте листать новости про новые санкции.

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37
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Кривой инструмент

По хозяйски в хату зашел

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5
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Кривой инструмент

Такое ощущение что он был удивлён что стол НЕ НАКРЫТ

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69
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Арбитражный Орзэмэс

сука))))

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7
2 комментария
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НикакойвойнысУкраиной

Он удивлён, что стол не километровый

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0
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Целесообразный завод

поляна

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0
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Екатерина Волова

Ещё и Слуцкий…хотели, чтобы он за жопу журналистов потрогал, наверное. Клоунада

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20
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Олег Дударев

Там ТАСС взломали

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11
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Llaren Hlaalo

Всё так.

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10
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Олег Дударев

Ого, уже другое описание даже

У моих друзей так было

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5
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CiZerin

фейк
зашел по урлу, все работает

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–1
24 комментария
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Упоротый Голубь

Уже видимо починили...

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1
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CiZerin
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0
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NickPic

Кому там в анонах написать, чтоб поправили текст? "в Северной КореЕ"

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0
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Веня Пупкин

Слуцкий Мединский...
Это коррупционеры. Им место в тюрьме, а они от моего имени, от имени моего народа приехали торговаться.

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8
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4SoftNews

От РФ важные такие зашли, в пиджаках… Лучше Мединского никого не нашли.

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7
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Украинский мирный самолёт

https://youtu.be/NUC2EQvdzmY

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5
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GoodBacd

Жители РФ, скидывайте пожалуйста координаты с привязкой ко времени всей техники РФ, которая двигается в сторону Украины. Мы будем вам благодарны, спасибо 👌

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–1
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Романелло Кивогенс

А Я НАПОМИНАЮ ВСЕМ ЧТО ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОПАДАЕТ ПОД СТАТЬЮ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ, ПО КОТОРОЙ ВСЕ ДОБРОХОТАМ БУДЕТ СВЕДИТЬ 20 ЛЕТ.

Ещё раз - до 20 лет лишения свободы.

Не ведитесь на такие просьбы!!!

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–3
2 комментария
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Организованный Денис

Зря ОНТшников позвали, снова будет вечером пропаганда

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3
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Целевой будильник

Надо же чем-то зомби кормить

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2
1 комментарий
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Украинский мирный самолёт

В смысле зря? У украинской стороны будто была возможность выбирать журналистов

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1
1 комментарий
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Мишански

Слуцкий этот тот любитель дам трогать без спроса?

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3
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Дмитрий Шубкин

да

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1
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Василий Васин

Послали клоунов медицинского и слуцкого. Это изображение переговоров

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3
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Последующий пришелец

что там гоблин забыл

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2
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Anastasia Lyubimova

Как можно было отключить трансляцию. Чего опять там Россия боится? Хотят опять напиздеть по телеку о результатах наверное

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2
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k. wintermute

Так трансляцию отключили или всё-таки будет в режиме онлайн?

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0
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Взаимный меч

не будет, российская сторона отказалась от трансляции

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3 комментария
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Анастасия Лукьянова

На видео в зелёной кофте человек, невыносимо похожий на Пучкова, поэтому, надеюсь, стороны просто придут к мнению, что потраченного времени жаль и все это многократно переваренный кал.

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1
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BaybA

Это министр обороны Украины поехал на переговоры, на минуточку, а не какие-то Мединские. Кто он вообще сейчас?

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2
2 комментария
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Антон Тимофеев

Бл*ть мне почему то кажется что рос делегация выставит Украине ультиматум - "либо складываете оружие либо используем ЯО по крупным городам". Это в духе полоумного деда.

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1
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Dmitriy Lobanov

ЯО по Украине применять не будут, 1) шлейфом и Россию накроет, 2) это точно третья мировая, 3)можно же калибрами/искандерами сравнять все с землёй и сказать что это нацики и наркоманы убегая уничтожили свои города

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0
1 комментарий
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Армейский Паша

Пизданите там Пескову плиз по братски

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0
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Влюбленный файл

Его там нет.

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1
1 комментарий
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Igor Krasman

Тут видимо не очень понимают реальную цель "операции", почитайте на досуге, интернет все помнит
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

Наступление России и нового мира
Новый мир рождается на наших глазах. Военная операция России на Украине открыла новую эпоху…
web.archive.org
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–1
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Сеня

404

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1 комментарий
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Sergei Timofeyev

Мы вчера долго ржали.

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просто почта

в нейтральной, независимой суверенной республики, во главе с легитимным президентом

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Иллюзия Постоянства

Нет войне! Да полной и безоговорочной капитуляции Украины с последующим переходом в состав Российской Федерации!

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k. wintermute

Смени никнейм на иллюзия мозговой активности

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Мюллер против войны

Конец известен

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Boris

Лол, а вы чего ждёте. Это первая встреча, на ней ничего решать никто не будет. Будут выражать обеспокоенность и прошупывать друг друга. Всё. Потом будет вторая и третья. Почему такие наивные то?

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0
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Читать все 129 комментариев
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

49 49 комментариев
258
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«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

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Олаф Шольц
канцлер ФРГ
86 86 комментариев
252
Офтоп
За свободу и демократию
За одни выходные

Владимир Путин уничтожил швейцарский нейтралитет, помирил поляков с украинцами, поднял рейтинг Зеленского с 20% до 92%; а немцы и французы теперь помогают оборонять Киев от русских. Только вдумайтесь.

106 106 комментариев
404
Полезный ключ

Батя скинул. Ощущения двоякие. Пошёл с мужиками в оборону, там много женщин с детьми, живут в подвале 4-у день, собираем деньги на муку, воду и так далее. Все как в 2013 году "разом i до кiнця" прощаюсь с ним уже второй раз. Как мне это все остопиздело, отъебитесь от Украины суки

29 29 комментариев
50
Контрольный будильник

А на утро был пиздец…

В субботу на фоне происходящего пиздеца написал письмо директору и коллеге, мы втроем типа как основное руководство. Спросил что они думают, какие варианты развития ситуации они считают вероятными, что по их мнению будет с нашим рынком. И поделился своим мнением.

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Новости
Яна Ломакина
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре Статьи редакции

«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».

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Сергей Исенеков
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«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

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Участники совместно рассказали об этом 27 февраля в своих социальных сетях.

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