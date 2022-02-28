В состав украинской делегации, среди прочих, вошли министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. От России отправили пять человек, в их числе бывший министр культуры Владимир Мединский и депутат Леонид Слуцкий.

{"id":547737,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":547737,"gtm":null} 13 099 просмотров Слушать

Российская и украинская делегации прибыли в Гомельскую область на переговоры. Об этом сообщает государственное белорусское агентство «Белта».

Провести мирные переговоры предложил президент Украины Владимир Зеленский. Стороны несколько дней не могли договориться о месте встречи. Россия предложила провести переговоры в Минске, а Украина отказалась от встречи в Белорусии, выступая за альтернативную площадку в стране, из которой «не летят ракеты» — например, Варшаву или Баку. В итоге выбрали украинско-белорусскую границу в Гомельской области на берегу реки Припять.

В состав украинской делегации на переговорах вошли министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

В списке членов российской делегации — помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии, глава делегации в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов.

В случае необходимости в переговорах примет участие белорусская сторона, сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. «Президент Лукашенко искренне надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. [...] Ждём результата», — сказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.