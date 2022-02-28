Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Кореи. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!

Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть.

