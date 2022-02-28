Сайты ряда российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.
Днём 28 февраля на сайтах многих российских медиа, в том числе независимых от государства, появилась плашка на русском языке о призыве прекратить войну. Обращение подписано хакерской группировкой Anonymous, которая объявила России «кибервойну» после начала вторжения на Украину.
Среди взломанных медиа:
- ТАСС;
- «Известия»;
- «Фонтанка»;
- «Коммерсантъ»;
- РБК (восстановило работу);
- Znak;
- Buro 24/7 (восстановило работу);
- «Мел»;
- «Такие дела»;
- Forbes;
«Игромания»;
- E1
- «Право.ру»;
- Peopletalk;
При переходе на взломанные сайты также появляется всплывающее окно со ссылкой на ролик ютуб-канала NEXTA Live под названием «Страшные потери Путина».
Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил РИА «Новости«», что сайт издания взломали. Forbes тоже подтвердил эту причину сбоя.
Да уже не важно, суть заметит пара человек, остальные будут кричать о взломе и могуществе Анимаусов. :)
Хорошая сетка и технологии интересные. Это же какие там костыли, если они позволяют чужой код запускать на странице!
Обычные костыли, костыльные, написанные, что обиднее, не студентиком за пачку дошика, а наверняка какими-нибудь серьёзными дядями и тётями с """""хуилиардом лет опыта""""".
Спасибо, первым делом стало интересно как они столько сайтов вынесли.
Если конкретно - Гугл тег менеджер
igromania.ru та же история @Сергей Звезда
жесть
А их то зачем
А хуй знает
добавьте E1.ru и Такие дела @Сергей Исенеков
Еще двач лег! Без впн не заходит.
Туда же никто не заходит
С одним злодеем в главной роли
Ганс, мы что, злодеи?
журналисты России
жить как в Северной Кореи
А точно журналисты? Против самого перфоманса ничего не имею
Нет, офк. Анонимусы просто подставили всех продажных журналистов, сделав вид, что это от их лица. Многоходовочка. Режим сам прикормленных пропагандистов накажет.
Шучу, конечно. Никто не знает точно.
Угу)
говорят с орками на их интеллектуальном уровне.
Сейчас не до мелочей. Хотя я и GN.
Можно чтобы всегда так?
походу что то с подменой днс записей а не прямой взлом
имхо
Нет, не подмена ДНС. Если интернет тормозит, то видно, что сначала начинает грузиться обычная страница сайта, а потом уже грузится обращение. Либо перенаправление, либо вирусный JS.
значит или через рекламу
или опять таки, подмена днс, но уже не сайта а какого нибудь счетчика...
AdBlock блокирует это на всех сайтах!
попробуй сделать (лучше не надо)
ipconfig /flushdns
Фактически взлом
Взломали бы ещё телевизор, т.к. взрослое поколение верит только в то, что им вещают там, и реальной ситуации они ещё не видят
Тут все несколько сложнее.
Ееее всем интернетом
@Сергей Исенеков
помимо баннера указанные сайты подсовывают поп-ап (который любой адекватный браузер блочит) на ютуб, видос Нехты
Спасибо! Из-за скринов и поиска сайтов не успел это отметить
УПД:
Известия — вылезает пикрил DDOS Guard, может это с меня ботофермы там чето дудосят бгг
Коммерсант — http 503
ТАСС — ошибка nginx
Фонтанка как в посте
Попробуйте не с мобильного браузера, а с компа, у меня так
на игромании тоже поп-ап на этот видос
@Сергей Звезда
Спасибо! Из-за скринов и поиска сайтов не успел это отметить
Кореи
Да блин Корее
"как в Северной Кореи."
Что с грамматикой, анонимы?
АЪАХАХАХАХА, ебать ору с заголовка
31-го ж дон обещал дон 😂😂😂
31-го ж дон обещал дон 😂😂😂 ДОН
РКН возбудился
Аж шишка задымилась, ща стену ебать начнёт
стену с украиной?
Так пусть подрочит.
Роскомнадзор: Щ-щ-щас всех заблокируем!
@
Также Роскомнадзор: — А, стоп, погодите-ка...
*забанил себе анус*
Когда TJ взломают?
Белорусский onliner.by также. но, уже вырубили
а писали что анонимусы ни на что не способны
Русские СМИ, идите нахуй
Pwned нахуй
А говорили анонимусы нихера не могут) Надеюсь это только начало
И даже AdIndex для рекламщиков тоже взломали
Через них баннер и разместили
Северной КореИ? бля...
Если потыкать на это и подождать, то отправит на это видео https://www.youtube.com/watch?v=ykjhw5xK-yM
Спасибо, кинул страйк.
"Знак" то за шо?
Тем временем TJ
В приложениях тоже
А гимн Украины у вас в телевизоре тоже есть?
Надо понимать разницу между войной и денацификацией, поэтому и потерь больше
денацификацией - это что?
шиза путенга
Объясни блять
Похоже больше на заглушку, чем на взлом
Сиквел сериала Мистер Робот.
Мне уже не нужно скидывать актуальную инфу сюда. Всё уже сделано. Просто подтверждаю колличество,но обычно на порядок больше.
Какие молодцы!
@Сергей Исенеков У BBC еще сайты
Все работает. Разве что офф сайт их самих не работает
Ща дождь показывал этот скриншот со словами «Это журналисты от своего имени опубликовали это сообщение». ВТФ. Какие же долбаебы.
По-хорошему, это должна быть инициатива самих рекламных сетей.....
Странный ход, вроде текст намекает что это сами журналисты написали, но при этом анонимы влепили свой логотип внизу, что всё портит
В Северной КореИ? Кто это писал?
Ребят, по-моему система аналитики onthe.
А зачем они только потом ещё помогают Nexta?
Что-то мне подсказывает, что это не Anonymous из-за орфографических ошибок/
Мышебратья , росийцы как вам КУРС РУБЛЯ???
Ж
А ,чего вы у вас ВПН есть.
Заходите через него.
Слава Украине
«Каждый из нас — воин. [...] И я уверен, что каждый из нас одержит победу».
В состав украинской делегации, среди прочих, вошли министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. От России отправили пять человек, в их числе бывший министр культуры Владимир Мединский и депутат Леонид Слуцкий.
Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за войны с Украиной.