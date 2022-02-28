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Новости
Сергей Исенеков

Сайты ряда российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

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8421 просмотров

Днём 28 февраля на сайтах многих российских медиа, в том числе независимых от государства, появилась плашка на русском языке о призыве прекратить войну. Обращение подписано хакерской группировкой Anonymous, которая объявила России «кибервойну» после начала вторжения на Украину.

Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Кореи. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!
Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть.

из обращения на взломанных сайтах

Среди взломанных медиа:

  • ТАСС;
  • «Известия»;
  • «Фонтанка»;
  • «Коммерсантъ»;
  • РБК (восстановило работу);
  • Znak;
  • Buro 24/7 (восстановило работу);
  • «Мел»;
  • «Такие дела»;
  • Forbes;

«Игромания»;

  • E1
  • «Право.ру»;
  • Peopletalk;

При переходе на взломанные сайты также появляется всплывающее окно со ссылкой на ролик ютуб-канала NEXTA Live под названием «Страшные потери Путина».

Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил РИА «Новости«», что сайт издания взломали. Forbes тоже подтвердил эту причину сбоя.

#новости

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117 комментариев
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Абсолютный инструмент

Бля, как же охуенно

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104
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Передовой Кирилл

Согласен. Но думаю, лучше бы только в кино такое видеть.

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5
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Минеральный чайник

Там не сайты взломаны, а сетка рекламная, везде где она используется подменено содержимое на лету через JavaScript.

Именно поэтому пользователи AdBlock и иже с ними могут даже не заметить, оно срежется перед тем как изменить содержимое.

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29
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Chikk

Да уже не важно, суть заметит пара человек, остальные будут кричать о взломе и могуществе Анимаусов. :)

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5
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Gre Li

Хорошая сетка и технологии интересные. Это же какие там костыли, если они позволяют чужой код запускать на странице!

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1
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Icipher

Обычные костыли, костыльные, написанные, что обиднее, не студентиком за пачку дошика, а наверняка какими-нибудь серьёзными дядями и тётями с """""хуилиардом лет опыта""""".

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–1
1 комментарий
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Nagibator RusPro

Спасибо, первым делом стало интересно как они столько сайтов вынесли.

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0
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Вова Кот

Если конкретно - Гугл тег менеджер

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0
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Александр Сероокий

igromania.ru та же история @Сергей Звезда

Игромания
Игромания
igromania.ru
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22
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Сергей Звезда

жесть

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3
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уюхетс норм

А их то зачем

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1
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Александр Сероокий

А хуй знает

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0
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Ленинградский шар

Уже нет

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–2
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Арбитражный Орзэмэс

лежит

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0
2 комментария
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Арбитражный Орзэмэс

добавьте E1.ru и Такие дела @Сергей Исенеков

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10
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Инженерный корабль
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10
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Арбитражный Орзэмэс

бля, теперь наш диалог выглядит так, будто я попросила положить сайт и ты это сделал

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58
2 комментария
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DrinK Smoke

Еще двач лег! Без впн не заходит.

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0
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Уверенный блик

вот бы на сайте роскомпозора это разместить

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10
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Роман против войны

Туда же никто не заходит

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13
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Уверенный блик

в целом, да, но все же

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3
1 комментарий
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Счастливый дым

бля с каждой новой новостью ощущение что это какой-то сериал

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9
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4SoftNews

С одним злодеем в главной роли

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Ганс, мы что, злодеи?

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1
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Тимофей Ржевский

журналисты России
 жить как в Северной Кореи
 А точно журналисты? Против самого перфоманса ничего не имею

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5
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Блек Марк III

Нет, офк. Анонимусы просто подставили всех продажных журналистов, сделав вид, что это от их лица. Многоходовочка. Режим сам прикормленных пропагандистов накажет.
Шучу, конечно. Никто не знает точно.

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4
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Кирилл Далинин

Угу)

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0
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Цкуро Бесцветный

говорят с орками на их интеллектуальном уровне.

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0
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Ипполит Воробьянинов

Сейчас не до мелочей. Хотя я и GN.

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0
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boqdanovski

Можно чтобы всегда так?

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6
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FOX

походу что то с подменой днс записей а не прямой взлом
имхо

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4
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Кристобаль Фейра

Нет, не подмена ДНС. Если интернет тормозит, то видно, что сначала начинает грузиться обычная страница сайта, а потом уже грузится обращение. Либо перенаправление, либо вирусный JS.

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2
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FOX

значит или через рекламу
или опять таки, подмена днс, но уже не сайта а какого нибудь счетчика...

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0
1 комментарий
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Абсолютный инструмент

Ага, у меня почему-то нормально сайты открываются чёт :\

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1
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Vlad Steyck

AdBlock блокирует это на всех сайтах!

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1
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FOX

попробуй сделать (лучше не надо)

ipconfig /flushdns

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0
1 комментарий
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Роман против войны

Фактически взлом

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Александр Дёмин

Взломали бы ещё телевизор, т.к. взрослое поколение верит только в то, что им вещают там, и реальной ситуации они ещё не видят

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4
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DrinK Smoke

Тут все несколько сложнее.

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0
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BTopHuk

Ееее всем интернетом

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3
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Максоний

@Сергей Исенеков
помимо баннера указанные сайты подсовывают поп-ап (который любой адекватный браузер блочит) на ютуб, видос Нехты

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3
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Сергей Исенеков

Спасибо! Из-за скринов и поиска сайтов не успел это отметить

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2
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Максоний

УПД:
Известия — вылезает пикрил DDOS Guard, может это с меня ботофермы там чето дудосят бгг
Коммерсант — http 503
ТАСС — ошибка nginx
Фонтанка как в посте

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0
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Kithogue Kinnat

Попробуйте не с мобильного браузера, а с компа, у меня так

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1
3 комментария
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Максоний

на игромании тоже поп-ап на этот видос
@Сергей Звезда

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0
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Сергей Исенеков

Спасибо! Из-за скринов и поиска сайтов не успел это отметить

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0
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BTopHuk

Кореи
 Да блин Корее

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3
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Misha Timoshin

"как в Северной Кореи."
Что с грамматикой, анонимы?

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3
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Лютик ять
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2
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still better than you

АЪАХАХАХАХА, ебать ору с заголовка

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3
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Kithogue Kinnat

31-го ж дон обещал дон 😂😂😂

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1
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Серебряный волк

@Дон Бот

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0
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Дон Бот

31-го ж дон обещал дон 😂😂😂 ДОН

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0
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IO

РКН возбудился

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Аж шишка задымилась, ща стену ебать начнёт

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2
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Все буде добре

стену с украиной?

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0
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Ипполит Воробьянинов

Так пусть подрочит.

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1
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Богдан Музыченко

Роскомнадзор: Щ-щ-щас всех заблокируем!
@
Также Роскомнадзор: — А, стоп, погодите-ка...

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2
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НикакойвойнысУкраиной

*забанил себе анус*

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0
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Nai

Когда TJ взломают?

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2
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Имя Фамилия

Белорусский onliner.by также. но, уже вырубили

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2
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Bruce Wayne

а писали что анонимусы ни на что не способны

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Русские СМИ, идите нахуй

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Pwned нахуй

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2
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keepomen

А говорили анонимусы нихера не могут) Надеюсь это только начало

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2
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Вот такие пироги

И даже AdIndex для рекламщиков тоже взломали

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1
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Inevitable

Через них баннер и разместили

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2
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Цкуро Бесцветный

Северной КореИ? бля...

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1
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Дмитрий Полхович

Если потыкать на это и подождать, то отправит на это видео https://www.youtube.com/watch?v=ykjhw5xK-yM

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1
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Evgeny Kovalyov

Спасибо, кинул страйк.

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0
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Смертельный татарин

Дальше больше

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1
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Иван Шушленов

"Знак" то за шо?

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1
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Дратути

Тем временем TJ

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1
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Виталя Петров

В приложениях тоже

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1
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Hannibal AAA

А гимн Украины у вас в телевизоре тоже есть?

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1
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Олександр Мельниченко

Надо понимать разницу между войной и денацификацией, поэтому и потерь больше

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–10
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Андрей

денацификацией - это что?

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0
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Олександр Мельниченко

шиза путенга

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2
3 комментария
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Radio 43

Объясни блять

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0
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Zadrotino

Похоже больше на заглушку, чем на взлом

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0
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Собачий самолет

угу, с выключенным JS все нормально открывается

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0
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Ivar Ragnarsson

Сиквел сериала Мистер Робот.

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0
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Артур Рева

Мне уже не нужно скидывать актуальную инфу сюда. Всё уже сделано. Просто подтверждаю колличество,но обычно на порядок больше.

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0
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Отрицательный Никита

У меня сегодня и игра Injustice 2 mobile не могла залогиниться (потом прошло)

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0
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Roman E.

Какие молодцы!

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0
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Парламентский дым

кто почекал как это сделано? это похоже на встройку в какую-то зависимость, т.е. оригинальные сайте на месте, но контент переписывается после загрузки.

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0
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Hooligan

@Сергей Исенеков У BBC еще сайты

Российское вторжение на Украину: ожидание…
Санкции западных стран против российского Центробанка, лишающие его доступа к потенциально…
www.bbc.com
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0
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OneTwo

Все работает. Разве что офф сайт их самих не работает

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0
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Пластиковое Окно

Ща дождь показывал этот скриншот со словами «Это журналисты от своего имени опубликовали это сообщение». ВТФ. Какие же долбаебы.

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0
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Организованный Денис

onliner.by самый крупный сайт РБ, тоже лежит

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Ипполит Воробьянинов

По-хорошему, это должна быть инициатива самих рекламных сетей.....

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0
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ＫＩＢØＵＮＥ

Странный ход, вроде текст намекает что это сами журналисты написали, но при этом анонимы влепили свой логотип внизу, что всё портит

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0
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i slasher

В Северной КореИ? Кто это писал?

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Dmitry Strukov

Ребят, по-моему система аналитики onthe.

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Лысина Арика

А зачем они только потом ещё помогают Nexta?

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0
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Лысина Арика

Что-то мне подсказывает, что это не Anonymous из-за орфографических ошибок/

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0
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Текущий космос

Понеслось...

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0
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Hannibal AAA

Мышебратья , росийцы как вам КУРС РУБЛЯ???

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0
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ا ا

Ж

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0
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Hannibal AAA

А ,чего вы у вас ВПН есть.
Заходите через него.
Слава Украине

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0
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Ещё 2 комментария
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