На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.

{"id":547993,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":547993,"gtm":null} 7179 просмотров Слушать

Фото АГН «Москва»

Специальные уроки обществознания на тему войны в 7-11 классах пройдут 1 марта. «Медиазона» выяснила, что такие уроки назначены как минимум в школах Москвы, Калужской, Сахалинской и Тульской областей.

Один из учителей прислал изданию методичку, по которой должны провести уроки. Их централизованно рассылают через администрацию школ. Ссылкой на аналогичный сценарий также поделились в твиттере.

Вслед за «Медиазоной» публикуем текст документов без изменений орфографии и вёрстки.

«События на Украине» (7-8 классы)

Учитель:

Мы с вами являемся свидетелями исторических событий новейшей истории. Но те события, что происходят сейчас, имеют под собой давнюю историю.

Государства Украина не существовало на карте мира вплоть до ХХ века. Оно появилось в 1917 году после революции в России, а вскоре вошло в состав Советского Союза. После к ней присоединили Новороссию (Донецк и Луганск), а после Великой Отечественной войны — западные области.

А в 1954 году к Украине присоединили Крым. И только в 1991 году Украина стала самостоятельным государством.

Мы, Россия, всегда поддерживали и заботились об Украине — потому что мы является одним народом и между нашими странами не может быть ненависти.

Но, к сожалению, в 2014 году на территории Украины, произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в ходе которого погибло много ни в чем не повинных людей, к власти пришло проамериканское правительство и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством.

Часть населения этой страны не приняла переворот. Это касалось людей, которые проживали тогда в Крыму, это касалось и тех, кто проживал и проживают сегодня в Донбассе.

Люди заявили о том, что они хотят говорить на родном русском языке, быть носителями исторической памяти России, жить в культурном пространстве сформированном за столетия в этом регионе, мирно жить и работать. По волеизъявлению населения были с формированы две независимые республики — Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.

Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, в настоящий момент, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз.

Восемь лет жители Донецкой и Луганской областей живут в сложнейших и экономических, и политических условиях. Постоянные обстрелы, блокада. Люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы — живут там сами вместе с детьми.

Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные и трагические моменты развития событий мирным путем, но к сожалению ни власти Киева, ни западное сообщество не выполняют ранее заключенных договоров и более того наращивают военную мощь Украины помогая вооружением, специалистами и разворачивая информационные компании по разжиганию антироссийской политики.

К огромному сожалению Российского правительства, МИДа и переговорных структур все переговорные методы урегулирования конфликта зашли в тупик.

Россия всегда защищала интересы своего народа, и будет их отстаивать сейчас.

Давайте посмотрим фрагмент обращения Президента России Владимира Владимировича Путина.

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ

Вопрос: Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее?

Ответ: Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».

Вопрос: Почему идут военные действия?

Ответ: Расширение НАТО и их подступы к границам России — угроза для всех нас. Есть печальный опыт Ирака, Ливии и Сирии.

Кроме того, Украина может создать ядерное оружие. При нынешней власти в этой стране это прямая угроза России.

«Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами».

Вопрос: Можно ли было обойтись без военных действий?

Ответ: Специальная миротворческая операция — вынужденная мера для спасения людей на Украине.

«Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию»

Вопрос: Правда ли, что мы захватим Украину?

Ответ: В планы России входит защита мирного и беззащитного населения (детей, женщин, старшего поколения) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, где в течении 8 лет шли ожесточенные бои. Ведь кроме России им некому оказать помощь. Мы помогаем своим братьям, мирным гражданам.

«В основе нашей политики — свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей.

При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня».

«Беседа о важном» (9-11 классы, студенты колледжей и педагогических вузов)

Учитель: Ни у кого не вызывает сомнений, что одним из самых страшных событий в мире является война. Человеческие жертвы, разрушения, искореженные судьбы, неродившиеся дети, горькое сиротство, несбывшиеся мечты — все это страшно и все это не должно стать вашей судьбой.

Но, к сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают все, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы, через три-четыре года, были втянуты в ее убийственные жернова.

Войны надо останавливать, как делали наши деды и прадеды в 1941 году, когда ценой огромных потерь в едином патриотическом порыве они остановили ползучую фашистскую гадину. Так и нам сейчас важно предотвратить будущую войну и остановить настоящую войну, которая ведется против России режимом Украины. Страной, которая действует по чужой разрушительной указке уже восемь лет — с 2014 года.

Что же там происходит и происходило? Давайте разберемся вместе.

Украина как самостоятельное государство (хотя, скорее, это можно было и тогда назвать политическим проектом) возникла в 1917 году — после революционных событий в России. У нового Украинского государства был руководитель — Симон Петлюра. Он буквально ненавидел Россию и русских.

В 1922 году Владимир Ленин, после победы большевиков в братоубийственной гражданской войне, создал Украинскую Республику и включил ее в состав нового государства — Союза Советских Социалистических республик (СССР). Затем Иосиф Сталин присоединил к ней русские города так называемой Новороссии, а после Великой Отечественной войны — Львовскую область и Закарпатье. В 1954 году Никита Хрущев включил в Украину еще и Крым.

Надо подчеркнуть: Новороссия, Крым, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Одесса, и другие города, области никогда не имели отношения к украинской культуре, но уважали ее, добрососедствовали с этническими украинцами, потому что всех объединяла Россия.

В 1991 году, после развала СССР, Украина, как и остальные 14 республик, стала самостоятельным, суверенным государством. Россия поддержала это решение и даже взяла часть государственного долга Украины на себя.

В течение многих лет Российская Федерация безвозмездно оказывала Украине помощь — в общей сложности это около 300 миллиардов долларов (согласитесь, внушительная цифра).

Цель у России была только одна — чтобы братский народ жил, работал, чтобы рождались и учились дети, чтобы все мы были вместе, уважали общие корни, пели понятные всем песни.

Но вскоре мы поняли: что-то идет не так. Все больше среди украинской молодежи становилось тех, кто открыто презирал, оскорблял Россию и русских, ошельмовывал наше общее прошлое, издевался над героями Великой Отечественной войны. Наверное, все вы слушали о популярном среди украинской радикальной молодежи лозунге «Москалей на виселицы» («Москаляку на гиляку») — ошеломляющие слова!

В чем же причина этих бесчинств, этого беспамятства? Причина глубокая, хотя и совершенно искусственная. У нынешней Украины есть гимн: «Ще не вмерла Украины…» Так вот стихотворение, которое легло в основу гимна Украины, содержит и другие слова, которые почти не знают у нас, но, к несчастью, хорошо усвоили многие на Украине. В этих строках русские называются «москалями погаными». Там звучит совершенно неприкрытый призыв к ненависти и к борьбе со всеми русскими — имеются в виду все граждане Российского государства. Представляете, такие слова в государственном гимне? Это ничто иное, как фашизм! Что уж говорить об учебниках, фильмах, передачах из арсенала сегодняшней украинской пропаганды, которые насквозь пронизаны фашистскими смыслами и идеями, в которых перечеркнуто все, что нас объединяло, а восхваляется только антирусское, антироссийское.

В 2014 году на Украине произошел антигосударственный переворот. Конечно, у украинцев было много претензий к политике, действиям тогдашних властей. Но, прикрываясь этими проблемами, обманным, предательским путем — при активной поддержке недоброжелателей нашей страны, на Украине фактически установился фашистский режим. С фашистской символикой, возобновлением деятельности нацистских организаций, факельными шествиями, чествованиями гитлеровских пособников. Главной идеологической темой стала жгучая ненависть к России, «москалям» — на уровне государственной политики.

Заокеанскими кураторами перед украинской властью, перед будущими поколениями была поставлена страшная задача — победа над Россией, победа любой ценой. Как говорят: «Бороться с Россией до последнего украинца».

Но вначале фашисты взялись за своих сограждан: убийства в 2014 году в Киеве, в мае этого же года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более сорока человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим. Восемь лет бомбили Донецкую и Луганскую области, не считаясь с жизнями детей и стариков, не жалея заводы, школы, дома, которые строили когда-то жители всего Советского Союза.

За что? Только за то, что эти две области просили для себя ограниченной самостоятельности, причем внутри Украины. Луганчане и дончане хотели совсем немного: чтобы русский язык стал в их областях вторым государственным — наравне с украинским, и чтобы их регионы были наделены некоторыми самостоятельными управленческими функциями. Они ссылались на подобный мировой опыт: например, Квебека в Канаде (там живут французы), Эльзаса и Лотарингии во Франции — там проживают немцы.

Но законные требования для Луганска и Донецка не были удовлетворены. И жители этих областей мужественно заявили, что они будут республиками до тех пор, пока этого не произойдет. Они не покорились нацистскому режиму, не поступились своей независимостью.

Россия все эти годы, испытывая усиливающееся давление американских и западных партнеров, оказывала необходимую поддержку своим братьям, которые стали жертвами бомбардировок и украинской хунты. За семь лет в Донбассе были убиты 14 тысяч человек, из них более 150 детей! Это пять-шесть человек в день.

Была создана особая международная комиссия, в которую вошли представители Германии, Франции, Украины и России. Они заключили Минские соглашения, которые предусматривали удовлетворение требований ЛНР и ДНР — с оговоркой, что эти земли остаются в составе Украины.

Но, к огромному сожалению, за истекшие семь лет мы видели только одно — украинская хунта, при пособничестве США, Англии и других западных стран, не выполнила ни одного пункта из Минских соглашений, а лишь обещала, обманывала, обнадеживала. А в это время гибли мирные люди.

И одновременно, и это весьма показательно, зарубежные партнеры кратно усиливают мощь украинской армии. Украинский режим получает бесплатное летальное смертоносное оружие. Стремительно растет количество военнослужащих.

Хочу отдельно подчеркнуть: далеко не все жители Украины поддались на пропаганду ненависти и нацизма. Но именно русофобам удалось захватить власть в стране.

Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия — оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически, обрушится на нашу страну. Никакой другой цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три — максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский — с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть.

То, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру. Мы признали независимость Донецкой и Луганской республик, мы вынуждены были объявить о специальной военной операции. Сейчас и Президент, и армия используя силы профессиональных военнослужащих, уничтожают военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью — покорения России.

Все понимают, если не сделать это сейчас, через три-четыре года, будет уже поздно — повторю это еще раз. Тогда будет большая война, причем здесь уже не обойтись только профессиональной армией. А, как это было в 1941 году, нужно будет призывать резервистов, всех совершеннолетних, на войну. Тогда все ваши мечты и планы придется отложить в сторону, забыть на время. А для кого-то — и навсегда.

Дорогие ребята! Безусловно, это тяжелая правда. Но, как сказал один известный герой фильма Данила Багров: «В чем сила, брат? Сила в правде». И вы должны ее знать.

Давайте посмотрим фрагмент выступления Президента.

И каждый должен открыто ответить на вопрос, чего мы хотим? Дальше поддерживать фашистский режим на Украине, который одурманивает пропагандой своих граждан, так же, как были прокачаны немцы перед Второй мировой войной. Или мы устанавливаем наконец мир, завершая существующую войну, которая длилась семь лет, и сохраняем нашу любимую страну.