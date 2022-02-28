Новости
Сергей Звезда

Роскомнадзор заблокировал сайт студенческого издания Doxa, перед этим потребовав удалить «антивоенный справочник» Статьи редакции

Редакция утверждает, что меры к ним применили раньше сроков, прописанных по закону.

Днём 28 февраля редакция студенческого издания Doxa сообщила о блокировке сайта. «Это незаконно, так как с момента получения уведомления Роскомнадзора прошло менее 24 часов», — отметили журналисты.

Перед этим Роскомнадзор потребовал от Doxa заблокировать материал, в котором содержится «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». В гайде, который посвящён «мифам о войне» России с Украиной, редакция рассказывает, как, по её мнению, нужно «разговаривать о войне с теми, кто ее оправдывает». Полная версия справочника доступна в инстаграме издания.

Истории
Roman Persianinov
«Мы не замолкнем, если накричать»: интервью автора студенческого журнала DOXA, освещающего проблемы ВШЭ и других вузов Статьи редакции

О давлении администрации университета, работе за идею и борьбе за свободу слова учащихся.

Редактор DOXA Армен Арамян и другие члены команды журнала Фото «МБХ-Медиа»

#новости #роскомнадзор #блокировки #войнасукраиной

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paul

Пошла военная, извините, спецоперационная цензура

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Evgeniy Andruhov

Обязательная картинка.

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Духовный жар

Ссылка на статью в web archive:

Справочник для антивоенных споров в семье и на…
17 ответов на самые частые доводы, оправдывающие войну
web.archive.org
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Желающий Кирилл

Боюсь, что скоро и за тж могут придти. Сил редакции.

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7
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Иван Шушленов

Заряжаем наши ВПН-ы

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Andrei

Так Лахта и Роскомнадзор еще работают.

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Никита Имамутдинов

Анус свой заблокируй.

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Абсолютный инструмент

Россия против мира.

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DISHER

Давайте уже сажать за измену родине, если называешь войну Войной, а не военной спецопераций. Хуле, че

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Hagotireno

Так ещё вчера об этом говорили.

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Андрей Охапкин

У них был материал "как общаться с теми, кто поддерживает войну", скиньте пожалуйста

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2
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Noaart

вот статья

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Целевой будильник

firefox?

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Какой то чел из интернета

Да им до пизды, сроки эти, закон, скоро на улицах уже цеплять начнут в военкомат

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Владислав Тихонов

У меня троих коллег сегодня пригласили в военкомат на сборы

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Какой то чел из интернета

интересно уговаривать будут или "на учения" опять пошлют?

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Владислав Тихонов

Парень у которого детей нет решился завтра сходить на разведку

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Какой то чел из интернета

Фига он любопытный

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Kolyanok

Значит, хорошая статья

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MadRat96

Выгорание офисных кралей от супа с мухами дало ответный удар

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MadRat96

Выгорание офисных кралей от супа с мухами дало ответный удар

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Интересный браслет

скиньте архив или пдфку полной версии. не успел сохранить

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Интересный браслет

в инсте не полная

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Noaart

запостилось 3 раза, не найду, где удалить, так что извините за спам

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Интересный браслет

Сайт восстановили

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Денис Ольшин

https://doxajournal.com/anti_war_handbook

Справочник для антивоенных споров в семье и на…
17 ответов на самые частые доводы, оправдывающие войну
doxajournal.com
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Справедливый Орзэмэс

Вот и методичка для либералов подъехала

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–4
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Denis Yefimov

А ты кто, мамин коммунист, который на тупичке Гоблина сидит? Или ещё какой-то клоун?

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Мнения
Сергей Звезда
«Российская власть годами размывала наше достоинство и шарахнула по нему кислотой»: Юрий Дудь о войне с Украиной Статьи редакции

Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.

Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть «войной», критики вторжения в Украину – предатели.

68 68 комментариев
305
Полезный ключ

Батя скинул. Ощущения двоякие. Пошёл с мужиками в оборону, там много женщин с детьми, живут в подвале 4-у день, собираем деньги на муку, воду и так далее. Все как в 2013 году "разом i до кiнця" прощаюсь с ним уже второй раз. Как мне это все остопиздело, отъебитесь от Украины суки

54 54 комментария
129
Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

41 41 комментарий
139
Новости
Ольга Щербинина
«Медиазона» показала «методичку», по которой российским школьникам расскажут о причинах «специальной военной операции» Статьи редакции

На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.

Фото АГН «Москва»
53 53 комментария
56
Мнения
Артём Мазанов
«Ведь именно Путин, а не русский народ, выбрал войну»: речь канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге Статьи редакции

Шольц предупредил, что эта война окажется «катастрофой и для России». По мнению правительства, «пришёл момент сделать разворот [курса дипломатии] на 180 градусов».

Не нужно питать иллюзий: Путин не изменит свой курс уже завтра. Однако очень скоро российское правительство почувствует, какую высокую цену оно платит.

Олаф Шольц
канцлер ФРГ
105 105 комментариев
311
Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

57 57 комментариев
279
Новости
Сергей Исенеков
Сайты ряда российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

158 158 комментариев
253
Истории
Сергей Исенеков
Украина и Россия несколько дней давали разные данные о пограничниках с острова Змеиный. Теперь Киев заявил — они живы Статьи редакции

С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно.

Украинские солдаты с острова Змеиный в Севастополе. Фото «Вести Севастополя»
76 76 комментариев
37
Офтоп
Lee
Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев и другие объявили о создании Антивоенного комитета России

Участники совместно рассказали об этом 27 февраля в своих социальных сетях.

210 210 комментариев
612
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