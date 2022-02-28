Роскомнадзор заблокировал сайт студенческого издания Doxa, перед этим потребовав удалить «антивоенный справочник» Статьи редакции
Редакция утверждает, что меры к ним применили раньше сроков, прописанных по закону.
Днём 28 февраля редакция студенческого издания Doxa сообщила о блокировке сайта. «Это незаконно, так как с момента получения уведомления Роскомнадзора прошло менее 24 часов», — отметили журналисты.
Перед этим Роскомнадзор потребовал от Doxa заблокировать материал, в котором содержится «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». В гайде, который посвящён «мифам о войне» России с Украиной, редакция рассказывает, как, по её мнению, нужно «разговаривать о войне с теми, кто ее оправдывает». Полная версия справочника доступна в инстаграме издания.
Пошла военная, извините, спецоперационная цензура
Обязательная картинка.
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Заряжаем наши ВПН-ы
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Так Лахта и Роскомнадзор еще работают.
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Анус свой заблокируй.
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Давайте уже сажать за измену родине, если называешь войну Войной, а не военной спецопераций. Хуле, че
Так ещё вчера об этом говорили.
У них был материал "как общаться с теми, кто поддерживает войну", скиньте пожалуйста
вот статья
Да им до пизды, сроки эти, закон, скоро на улицах уже цеплять начнут в военкомат
У меня троих коллег сегодня пригласили в военкомат на сборы
интересно уговаривать будут или "на учения" опять пошлют?
Парень у которого детей нет решился завтра сходить на разведку
Фига он любопытный
Значит, хорошая статья
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запостилось 3 раза, не найду, где удалить, так что извините за спам
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А ты кто, мамин коммунист, который на тупичке Гоблина сидит? Или ещё какой-то клоун?
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