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Новости
vc.ru

Российские пользователи Spotify и Netflix пожаловались, что не могут оплатить подписку Статьи редакции

У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера. Предположительно, из-за западных санкций.

68 68 комментариев
7214 просмотров

Пользователи Твиттера из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт «Сбера» и «Тинькофф», но получают сообщение об ошибке.

Редакторы vc.ru не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карты «Альфа-банка», а также зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карты «Тинькофф».

Пресс-служба «Тинькофф» сообщила vc.ru, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список.

При попытке оплатить подписку на Netflix с карты «Тинькофф» появляется это сообщение
Настя @Nasta85226965
Послушала музыку, называется... Подписку спотифай теперь нельзя оплатить картой Mastercard(
yun 🇷🇺🤍🇺🇦 @yunaraks
Я одна не могу оплатить подписку в спотифай? Пишет что платёж не прошёл и вылезает ошибка.
Попробовала уже с двух разных карт.
Dion @Diana_Trem
Кто знает, как теперь возможно оплатить спотифай и возможно ли?
Melnik🕊 @melnichkaliz
Пипец спотифай уже не проводит оплату
#нетвойне @aurorasanie
доигрались у меня спотифай не может оплатить себя из-за санкций
können𓆏 #нетвойне @apchhibudzdorov
у меня спотифай не оплачивается :-!

https://twitter.com/artjushok/status/1498254107366379521

#новости #санкции #netflix #spotify #банки

68 68 комментариев
33
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68 комментариев
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Yaroslav Yaroslav

Бедняжки

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54
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Цивилизованный татарин

Сука сейчас бы переживать из за неоплаты спотифая. Какие счастливые дети, все таки.

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10
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Oz Print

Похоже у меня дежавю

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2
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Kirill Astra

ты о чем?

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1
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Oz Print

Посмотрела я в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.

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2
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Oz Print

Посмотрелся в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.

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0
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Арсений Зябликов

Написал комментарий и показалось что где-то уже его писал

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0
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Конь Федерации

Проблемы белых людей

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0
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Цивилизованный татарин

Сука сейчас бы переживать из за неоплаты спотифая. Какие счастливые дети, все таки.

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3
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Oz Print

Похоже у меня дежавю

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1
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Kirill Astra

ты о чем?

Ответить
1
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Oz Print

Посмотрелся в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.

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1
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Zoloft

Давайте в рекурсию, плз, чтобы было красиво.

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0
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Безумный самолет

Чем больше людей в России столкнутся с неудобствами и начнут задаваться вопросом, что случилось, тем лучше

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27
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Serge

глубинное население не знает, что такое Netflix и Spotify...

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21
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Олег Данилюк

Уже в ближайшее время они почувствуют более изыссканные ущемления.

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5
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infinity one

Новое поколение из твиттора не знает что такое, крякнутый спотифай на андройд)

Спокойно слушаю музыку, нас будто в жизнь готовили к подобному через торренты и взломанные версии программ.

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0
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Pavel Klimov

меня еще родители в детстве учили засохшее коровье дерьмо в деревне собирать, на удобрение.
Это так. хозяйке на заметку, когда музыку дослушаешь.

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2
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infinity one

Ни понил?

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0
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Pavel Klimov

ну, такого порядка вещи, как хакнутый спотифай. Тоже лайфхак своебразный. Дерьмо-то оно бесплатное, кормит кто-то другой проихводителя.
А удобришь. - глядишь и картошечка заплодоносит.

Просто делюсь своими ноу-хау, а то ты к спотифаю готов, а к натуральному хозяйству, вдруг нет.

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1
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infinity one

Если войнушка затянется, меня призовут(вроде как раз сейчас призыв осенний)и в итоге я стану удобрением.
Так что с землёй у меня порядок.

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0
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Pavel Klimov

штош. Ирония тут неуместна, ты это, беги тогда и пиши в личку, если надо прятать будет.
Шутки тут неуместны.

Не уверен, где мы все на тот момент окажемся и сможем помочь, но пытаться надо.

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0
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Александр Прохоренко

Какое такое глубинное? Россия - это городское население с высоким проникновением интернета, так что знают что такое нетфликс Инстаграм впн, причинно-следственные связи только вот не наш конёк строить

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0
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Serge

причинно-следственные связи только вот не наш конёк строить
 Ну мне лучше знать, иначе бы не приходилось объяснять людям, что такое Spotify, Netflix
Высокое проникновенное интернета как и проживание в городе ещё ни о чём не говорят.

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1
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Миржан Досымбаев

только где нет интернета

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0
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Александр Авдеев

нахуй с пляжа падлы!
хуй вам а не цивилизованный мир

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13
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Непонятный волк

Обычным людям та за шо так грубо

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6
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inanition

Потому что они дупля не режут, что происходит со своими "одна я терплю?"

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8
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Собачий самолет

если мир, то только такой

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6
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Желающий Кирилл

Это уже жесть какая-то. Конкретно люди, твиты которых запостили, тебе что сделали?

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2
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Олег Данилюк

В этом и проблема, они нихуя не сделали и продолжают нихуя не делать.

Выходите на площади, свергайте власть.

Это я вам из подвала своего дома в Житомире пишу. Куда рядышком ваш скрепоносный искандер вчера приземлился.

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0
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Roma Schreibikus

охуенно тебе из подвала своего дома писать "выходите на улицы свергайте власть".
а сам ты что сделал для того чтобы не сидеть в подвале?
Приезжай в Москву и свергай, ебто.

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2
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Олег Данилюк

Я даже хз, как и что такому недоумку ответить. Но окей попробую.

Это твой президент, развязал и поддерживал войну на донбасе, это твой президент отжал крым, это твой президент сейчас бомбит мои города.

Я все время сопротивлялся этому. Был на майдане, поддерживал всу, платил налоги, военный сбор, спорил с мудаками в комментах, обьяснял с 2014 года, что ваш президент хублот. Я делал все, что бы не сидеть в подвале.

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0
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russianvoodoo

https://www.youtube.com/watch?v=xxpPMk18DxE

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1
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Удивительный нос

Чиллить и нетфликсить уже не получится

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16
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Нурсултан из Нур-Султана

Torrent and chill.

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5
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Al

Ахуеть проблемы

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11
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Армейский Паша

О спс что напомнили за всем этим пздцом, что вышла новая серия эйфории, пойду лучше над этим шокироваться

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5
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Андрей Заварзин

Сериал стоит просмотра?

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0
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Армейский Паша

Каждому свое, посмотреть стоит

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0
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Новый Уренгой

Снят он очень красиво + вполне неплохой сюжет. Хоть и для подростков, но я вот прям с удовольствием смотрю, а мне 27

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0
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Новый Уренгой

Снят он очень красиво + вполне неплохой сюжет. Хоть и для подростков, но я вот прям с удовольствием смотрю, а мне 27

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0
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Армейский Паша

Я это в реале скажем так переживаю, не я, но брат (уже нет по ясным причинам) и сестра до сих пор, сложно это, не только физически, но и морально

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0
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Транс либертарианец

Ой бедняжечки, как же так?
Ну зато вне политики, зато стабильность.
Пусть в Спортлото пишут

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Россиянчиков ущемили(

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1
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Излишний ихтиандр

С таким отношением только торрент

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2
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Иван Шушленов

А зачем вам буржуйские сервисы?
Смотрите СашуТаню на тнт

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2
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Арсен Саакян

Путин ЗАЛУПА

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2
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ibor.vni

Я на полгода спотифай сделал через подарочные карты озона. Надеюсь починят к этому времени

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1
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ibor.vni

О тж глючит

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1
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ibor.vni

Я на полгода спотифай сделал через подарочные карты озона. Надеюсь починят к этому времени

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1
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ibor.vni

О тж глючит

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1
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Dimoga

Что такое подписка?)))

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0
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russianvoodoo

Место из которого ты какаешь. Оцени, шутку непредвзято плиз по десятибалльной. Я сам думаю, что это в контексте разговора и глупого вопроса где-то, ну, как минимум, 6/10.

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3
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Иван Шушленов

Ооо, туалетный юмор подвезли, свежо. 9 из 10

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0
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moodslayer

Я ещё одну придумал: место, откуда растут яйца. Оцениваю свою на балл выше, 7

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0
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Удивительный нос

Чиллить и нетфликсить уже не получится

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1
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Просто Вова

Ну у меня оплавилось сегодня тинькофф

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1
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Пластиковое Окно

Ебать, вот это проблемы у русских замеров.

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1
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Дмитрий Воронов

Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков

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0
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Alexander Pankov

тся.

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2
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Ли Ян

Даже больше скажу: https://tsya.ru/

-ТСЯ или -ТЬСЯ?
Правописание -тся и -ться в глаголах
tsya.ru
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0
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Дмитрий Воронов

Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков

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0
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Новый Уренгой

На проекте с 27 фев 2022

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0
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Дмитрий Воронов

Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков

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0
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Теплый дюшес

Сегодня утром с mastercard прошла оплата Spotify. Хорошо хоть не в долларах оплата идет

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Майкл Тач

Не смог добавить новую карту в PS Store

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Salesman

Что с Нетфликсом?

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0
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Олег Мельник

С iCloud та же проблема. Карта открытия, который, правда, под санкциями.

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Denis Yefimov

О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.

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0
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Станислав Буров

Сегодня списали деньги за Spotify с карты Сбера, правда через PayPal.

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0
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Станислав Буров

Сегодня списали деньги за Spotify с карты Сбера, правда через PayPal.

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0
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Denis Yefimov

О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.

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0
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Denis Yefimov

О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.

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0
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Миржан Досымбаев

hdrezka ну тут только один путь

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Alex Shokhin

Сегодня был день автоплатежа на Спотифае. Всё четко списалось с визы

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Экономический алмаз

Як сумно, не послухаєте свого Моргенштерна

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НикакойвойнысУкраиной

Россиянчиков ущемили(

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Denis Voznyuk

Еще в Origin отвалилась оплата картами
https://answers.ea.com/t5/Tehnicheskie-voprosy/Origin-oshibka-Pohozhe-eto-tehnicheskaya-oshibka-Poprobuyte-zaplatit/td-p/11315823/page/4

Origin ошибка - Похоже, это техническая ошибка…
скрин приложил, не доходит даже до ввода карты, сразу ошибка. у всех так?       Название было…
answers.ea.com
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Oz Print

Этих неженок бы в авангард

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Конь Федерации

Торопитесь оплатить. Скоро нетфликс будет стоить дохуллион рублей в месяц.

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Вчерашний глобус

Да, не проходит платёж Spotify, видимо санкции.

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