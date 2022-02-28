Российские пользователи Spotify и Netflix пожаловались, что не могут оплатить подписку Статьи редакции
У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера. Предположительно, из-за западных санкций.
Пользователи Твиттера из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт «Сбера» и «Тинькофф», но получают сообщение об ошибке.
Редакторы vc.ru не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карты «Альфа-банка», а также зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карты «Тинькофф».
Пресс-служба «Тинькофф» сообщила vc.ru, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список.
Бедняжки
Похоже у меня дежавю
Посмотрела я в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.
Посмотрелся в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.
Написал комментарий и показалось что где-то уже его писал
Проблемы белых людей
Похоже у меня дежавю
Посмотрелся в зеркало, и мне показалось что где-то я уже себя видел.
Давайте в рекурсию, плз, чтобы было красиво.
глубинное население не знает, что такое Netflix и Spotify...
Уже в ближайшее время они почувствуют более изыссканные ущемления.
Новое поколение из твиттора не знает что такое, крякнутый спотифай на андройд)
Спокойно слушаю музыку, нас будто в жизнь готовили к подобному через торренты и взломанные версии программ.
меня еще родители в детстве учили засохшее коровье дерьмо в деревне собирать, на удобрение.
Это так. хозяйке на заметку, когда музыку дослушаешь.
Ни понил?
ну, такого порядка вещи, как хакнутый спотифай. Тоже лайфхак своебразный. Дерьмо-то оно бесплатное, кормит кто-то другой проихводителя.
А удобришь. - глядишь и картошечка заплодоносит.
Просто делюсь своими ноу-хау, а то ты к спотифаю готов, а к натуральному хозяйству, вдруг нет.
Если войнушка затянется, меня призовут(вроде как раз сейчас призыв осенний)и в итоге я стану удобрением.
Так что с землёй у меня порядок.
штош. Ирония тут неуместна, ты это, беги тогда и пиши в личку, если надо прятать будет.
Шутки тут неуместны.
Не уверен, где мы все на тот момент окажемся и сможем помочь, но пытаться надо.
Какое такое глубинное? Россия - это городское население с высоким проникновением интернета, так что знают что такое нетфликс Инстаграм впн, причинно-следственные связи только вот не наш конёк строить
причинно-следственные связи только вот не наш конёк строить
Ну мне лучше знать, иначе бы не приходилось объяснять людям, что такое Spotify, Netflix
Высокое проникновенное интернета как и проживание в городе ещё ни о чём не говорят.
только где нет интернета
нахуй с пляжа падлы!
хуй вам а не цивилизованный мир
Потому что они дупля не режут, что происходит со своими "одна я терплю?"
В этом и проблема, они нихуя не сделали и продолжают нихуя не делать.
Выходите на площади, свергайте власть.
Это я вам из подвала своего дома в Житомире пишу. Куда рядышком ваш скрепоносный искандер вчера приземлился.
охуенно тебе из подвала своего дома писать "выходите на улицы свергайте власть".
а сам ты что сделал для того чтобы не сидеть в подвале?
Приезжай в Москву и свергай, ебто.
Я даже хз, как и что такому недоумку ответить. Но окей попробую.
Это твой президент, развязал и поддерживал войну на донбасе, это твой президент отжал крым, это твой президент сейчас бомбит мои города.
Я все время сопротивлялся этому. Был на майдане, поддерживал всу, платил налоги, военный сбор, спорил с мудаками в комментах, обьяснял с 2014 года, что ваш президент хублот. Я делал все, что бы не сидеть в подвале.
Torrent and chill.
Ахуеть проблемы
Сериал стоит просмотра?
Снят он очень красиво + вполне неплохой сюжет. Хоть и для подростков, но я вот прям с удовольствием смотрю, а мне 27
Снят он очень красиво + вполне неплохой сюжет. Хоть и для подростков, но я вот прям с удовольствием смотрю, а мне 27
Ой бедняжечки, как же так?
Ну зато вне политики, зато стабильность.
Пусть в Спортлото пишут
Россиянчиков ущемили(
А зачем вам буржуйские сервисы?
Смотрите СашуТаню на тнт
Путин ЗАЛУПА
Я на полгода спотифай сделал через подарочные карты озона. Надеюсь починят к этому времени
Я на полгода спотифай сделал через подарочные карты озона. Надеюсь починят к этому времени
Что такое подписка?)))
Место из которого ты какаешь. Оцени, шутку непредвзято плиз по десятибалльной. Я сам думаю, что это в контексте разговора и глупого вопроса где-то, ну, как минимум, 6/10.
Ооо, туалетный юмор подвезли, свежо. 9 из 10
Я ещё одну придумал: место, откуда растут яйца. Оцениваю свою на балл выше, 7
Ну у меня оплавилось сегодня тинькофф
Ебать, вот это проблемы у русских замеров.
Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков
тся.
Даже больше скажу: https://tsya.ru/
Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков
На проекте с 27 фев 2022
Ну так и с гугл пэй тоже уже оплатить не чего не получиться. Щас единственный способ это с электронных кошельков оплата. Хотя не все принимают оплату с кошельков
Сегодня утром с mastercard прошла оплата Spotify. Хорошо хоть не в долларах оплата идет
Не смог добавить новую карту в PS Store
Что с Нетфликсом?
С iCloud та же проблема. Карта открытия, который, правда, под санкциями.
О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.
Сегодня списали деньги за Spotify с карты Сбера, правда через PayPal.
Сегодня списали деньги за Spotify с карты Сбера, правда через PayPal.
О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.
О, для зумерков как раз, которые тут пытались рофлить на тему войны.
hdrezka ну тут только один путь
Сегодня был день автоплатежа на Спотифае. Всё четко списалось с визы
Россиянчиков ущемили(
Еще в Origin отвалилась оплата картами
https://answers.ea.com/t5/Tehnicheskie-voprosy/Origin-oshibka-Pohozhe-eto-tehnicheskaya-oshibka-Poprobuyte-zaplatit/td-p/11315823/page/4
Этих неженок бы в авангард
Торопитесь оплатить. Скоро нетфликс будет стоить дохуллион рублей в месяц.
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
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