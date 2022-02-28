У видеосервиса проблемы на стороне банка-эквайера. Предположительно, из-за западных санкций.

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Пользователи Твиттера из России пытаются оплатить подписку Spotify с карт «Сбера» и «Тинькофф», но получают сообщение об ошибке.

Редакторы vc.ru не смогли оплатить подписку на музыкальный сервис с карты «Альфа-банка», а также зарегистрировать подписку на Netflix с помощью карты «Тинькофф».

Пресс-служба «Тинькофф» сообщила vc.ru, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список.

При попытке оплатить подписку на Netflix с карты «Тинькофф» появляется это сообщение

Настя @Nasta85226965 Послушала музыку, называется... Подписку спотифай теперь нельзя оплатить картой Mastercard(

yun 🇷🇺🤍🇺🇦 @yunaraks Я одна не могу оплатить подписку в спотифай? Пишет что платёж не прошёл и вылезает ошибка.

Попробовала уже с двух разных карт.

Dion @Diana_Trem Кто знает, как теперь возможно оплатить спотифай и возможно ли?

Melnik🕊 @melnichkaliz Пипец спотифай уже не проводит оплату