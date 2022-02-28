Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России из-за войны на Украине Статьи редакции
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
«В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украину Федеральный совет 28 февраля принял решение применить пакеты санкций, введённые Евросоюзом 23 и 25 февраля», — говорится в заявлении правительства Швейцарии. Его приводит Reuters.
Страна также присоединилась к персональным санкциям против Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ограничения уже вступили в силу.
Швейцарское правительство отмечает, что подтверждает солидарность с народом Украины и отправит гуманитарную помощь украинцам, которым пришлось уехать в Польшу.
Страна запретила въезд пяти российским «олигархам, близким к Путину», сообщила министр юстиции Карин Келлер-Зуттер. Она не назвала конкретных имён, аргументировав это соображениями конфиденциальности.
Для российских самолётов закроют воздушнее пространство страны. Запрет распространяется и на частные самолёты.
Политика Швейцарии строится на нейтралитете. Страна не входит в военные союзы, не принимает чью-либо сторону в международных конфликтах и не даёт права транзита иностранным войскам. При этом Швейцария десятилетиями участвует в деятельности ЮНЕСКО, ВОЗ и других учреждений ООН, а с 2002 года значится членом альянса. Швейцария состоит в Совете Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Обошёл Гитлера
Путин теперь официально первонах
кек, они даже к гитлеровсковской германии нейтралитет сохраняли, дед доебал вконец
Мне кажется, новый конфликт начнётся на почве выбора территории и юрисдикции, где его будут судить. Кто ж такое шоу захочет отдать другим!
Я согласен. Но в итоге в заложниках этого психа и его шоблы будем мы, простые люди.
Осталось только Великому Си вонзить нож в спину окончательно. Ну и некоторым братушкам вроде Венесуэлы.
Кстати, отчасти жёсткость и молниеносность санкции, возможно, также объясняется желанием намекнуть товарищу Си о том, что будет с Китаем в случае агрессии против Тайваня.
Молодец, дед, ты так мечтал вписать свое имя в историю мира, и у тебя это удалось. Никто не верил, что можно быть хуже Гитлера.
Решено, теперь без приписки "великий геополитик " про Пу не пишу
тут конечно может все это привести к обратному эффекту - терять нечего, для наших чинуш...
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Её армия не обладает профессиональным статусом.
@Ольга Щербинина по ссылке 404
Ctrl+enter не будет я двачую из приложения на своем iPhone SE 2020 64гб
Не будут теперь двери открывать (
Где в списке Усманов?
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