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Новости
Ольга Щербинина

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России из-за войны на Украине Статьи редакции

Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.

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«В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украину Федеральный совет 28 февраля принял решение применить пакеты санкций, введённые Евросоюзом 23 и 25 февраля», — говорится в заявлении правительства Швейцарии. Его приводит Reuters.

Страна также присоединилась к персональным санкциям против Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ограничения уже вступили в силу.

Швейцарское правительство отмечает, что подтверждает солидарность с народом Украины и отправит гуманитарную помощь украинцам, которым пришлось уехать в Польшу.

Страна запретила въезд пяти российским «олигархам, близким к Путину», сообщила министр юстиции Карин Келлер-Зуттер. Она не назвала конкретных имён, аргументировав это соображениями конфиденциальности.

Для российских самолётов закроют воздушнее пространство страны. Запрет распространяется и на частные самолёты.

Политика Швейцарии строится на нейтралитете. Страна не входит в военные союзы, не принимает чью-либо сторону в международных конфликтах и не даёт права транзита иностранным войскам. При этом Швейцария десятилетиями участвует в деятельности ЮНЕСКО, ВОЗ и других учреждений ООН, а с 2002 года значится членом альянса. Швейцария состоит в Совете Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

#новости #санкции #войнасукраиной

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Абсолютный инструмент

Даже такую нейтральную страну, как Швейцария, уже из себя вывели, докатились.

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46
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Добро и позитив

Обошёл Гитлера

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30
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Тонкий диод

achievement unlocked

вы разозлили швейцарию

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23
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XAHTER

Путин теперь официально первонах

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2
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Официальная кодировка

кек, они даже к гитлеровсковской германии нейтралитет сохраняли, дед доебал вконец

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11
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Желающий Кирилл

Вот кого надо делать изгоем, так это Путина. Пусть и другие страны присоединяются к санкциям против него лично. В следующий раз он окажется в Европе только в суде Гааги.

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9
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Безумный самолет

Мечтаю, чтобы он оказался в Киеве, на Майдане Незалежности, без слуг и охраны, один на один с украинским народом.

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2
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Michel Gorškov

Мне кажется, новый конфликт начнётся на почве выбора территории и юрисдикции, где его будут судить. Кто ж такое шоу захочет отдать другим!

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1
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NickPic

Я согласен. Но в итоге в заложниках этого психа и его шоблы будем мы, простые люди.

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Law Kriq

Осталось только Великому Си вонзить нож в спину окончательно. Ну и некоторым братушкам вроде Венесуэлы.

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9
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Романелло Кивогенс

Кстати, отчасти жёсткость и молниеносность санкции, возможно, также объясняется желанием намекнуть товарищу Си о том, что будет с Китаем в случае агрессии против Тайваня.

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0
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Карлики спасли Россию

Молодец, дед, ты так мечтал вписать свое имя в историю мира, и у тебя это удалось. Никто не верил, что можно быть хуже Гитлера.

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7
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Dmitry

Решено, теперь без приписки "великий геополитик " про Пу не пишу

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2
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Сибирский ящик

Что б вы понимали эти чуваки до сих пор деньги гитлера не отдали. Но путинская клика выбесила даже их

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FOX

тут конечно может все это привести к обратному эффекту - терять нечего, для наших чинуш...

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1
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Добро и позитив

.

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Максоний

Её армия не обладает профессиональным статусом.
@Ольга Щербинина по ссылке 404
Ctrl+enter не будет я двачую из приложения на своем iPhone SE 2020 64гб

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0
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Alexey Samarkin

Не будут теперь двери открывать (

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0
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Aydar Khabibullin

Где в списке Усманов?

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Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

42 42 комментария
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Denis Shiryaev
TJ сообщество 💖

Читаю все дни комментарии и посты тут, и просто хочу сказать спасибо за адекватность и сплочённость людей – во внешний интернет не советую ходить, там такого нету.

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