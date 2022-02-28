Фото: Совещание Путина с членами правительства и администрации президента Статьи редакции
На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.
Владимир Путин провёл с членами правительства и администрации президента совещание, где предложил обсудить экономические вопросы, связанные с введением санкций в отношении России. Об этом пишет «Интерфакс».
На встрече присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.
Один путин улыбается
Как к больному на прием пришли
Он реально поехавший. Я прям вижу, что он себя там Императором видит
Да, ему трона не хватает, что сидеть выше всех
Губернатор моей области выступил с заявлением в котором сказал, что нужно "сплотиться" вокруг ладимир ладимирыча
Да ему поебать, он в рай уже собрался
Вы думаете это консилиум?
А в глазах тоска.
Эльвирка в ахуе просто нескрываемом.
Её на самом деле по-человечески немного жаль. Один из немногих хороших работников. Думаю прекрасно понимает, что за пиздец устроен благодаря В.В. Итак еле-еле спасала рос.экономику эти годы, ради его амбиций.
Я несколько сомневаюсь. Её действия только ухудшали позицию россиян.
Да, если подумать то выкрутасы Путина без неё обошлись бы нам куда тяжелее.
те кто с ЦБ говорили что у нее кукуха как у грефа где-то не тут летает.
При ней было закрыто куча отделений банка россии в мелких городах. Отпимизация... так что работники сектора ее не шибко любят. точнее бывшие работники
Мне всё больше и больше верится в это сообщение
У Эльвиры траур по экономике.
Запасает консервы🥫
Да там все сидят с видом, будто Путин из задачу из курса экономики поставил.
Задача:
Я, президент России, устроил тотальный пиздец экономике буквально во всех сферах, разосрался со всеми партнёрами и устроил войну с соседней страной. Что нужно сделать чтобы хоть немного исправить ситуацию.
10 минут, отсчёт пошёл.
Не удивлюсь если такая задача теперь действительно будет входить в курс экономики.
Да, ещё сегодня вышла во всем черном и без броши ...
Судя по опубликованным фоткам, она даже не поворачивалась в его сторону
там, похоже, всем хуёво
Мужики, блядь, вы там рядом с ним постоянно, неужели не видите, что он душевно больной?
Не, не рядом. Там стол длинный.
добежать можно успеть и вырвать кадык
Кто-то подозревал и сливал инфу деду Байдену, а мы не верили
Все как по учебнику
Самое страшное фото
"Он пизданутый бля".
Что же он творит?
Хорошо если так, а не как египетский фараон со всеми подданными.
подзалупный творожок
Кстати, реально стрёмно выглядит. Может это самовнушение, но что у него с лицом? Ощущение что оно отекло.
Это ботекс
На видео человек, который для себя уже всё решил. Каким именно образом он хочет войти в учебники по истории. Внутри себя он уже принял решение, что кнопку нажмёт. Сейчас ему наплевать на всё. Путин сошёл с ума.
какие учебники истории в ядерном постапокалипсисе?
Радиоактивные
Он сам не сможет ничего нажать блять
мне вот интересно, как он со своими дочерьми говорит обо всем этом? как он им объясняет, что нужно в рай?
Украина захвачена, потерь нет. экономика первая в мире. можно пописить и спатьки)
История в картинках
Такой видок у Пыни довольный, будто схватил всех за яички и сдавил.
Ни на что не намекаю, но боксёры нередко улыбаются после мощных пропущенных ударов, демонстративно показывая всем, что всё хорошо, что всё под контролем, и вообще для них это как комариные укусы.
Это все пранк
Хм, ни на что не намекаю, но уже который месяц он находится в отдалении ото всех. Даже здесь всех посадили на другой край стола. Боится подхватить инфекцию? Или что-то другое?
На лицах министров читается недоверие и явный пиздец.
Паранойа у него, вдруг слуга решит ударить или еще что. Наверняка доверят сейчас только 5-7 верным ФСОшникам и начальнику охраны, который лично в унитаз каждый раз заглядывает перед посещением царя
Посмотрите китайский фильм Герой 2002 года.
смешно) жаль что все по-настоящему
Тут идеально подходит мем с Жириновским: "Чё не смеемся, а? Не смешно?!"
какой же он ЕБАНУТЫЙ(
лучшие люди города
У министров уже лица как у братишки из зелёного слоника, ну и поехавший на месте
Такое чувство что смотрят на Путина с недоверием. надеюсь они понимают что всё не так как думали. хотели все решить за 2 дня но не получилось, пришлось Чечню звать.
Это про инстаграмм-гвардию Рамзана? Что-то не слышно, чтобы они взяли хоть один населенный пункт.
Набиуллина на последнем фото
Описывает мои эмоции.
- "Сказочный долбоёб" (с)
Я не понял, шо за маникюр у президента. В бункер ножнички не доставили?
К нему не подпускают никого, судя по всему даже ногти подстричь никого не пускают, а самому ему похер. Скоро увидите как поплывет лицо из-за того, что не пускают медсестру делать ботокс, он уже выглядит подгнившим.
Боятся выдавать острые предметы…
Не стали фоткать весь 20 метровый стол
у него на фотке аж артефакты от зума появились
Всё-так во время штурма ряженные ФСБшники под видом СБУ спиздили стол у Папича
У них там точно никакой табакерки не завалялось поблизости?
Дедушка не понимает серьёзность ситуации.
ему похуй
Еба, какая мразь же - Путлер. И выглядит как мразь, и говорит как мразь, главное,- ведет себя как мразь
Я думаю Путин видел последнею экранизацию Дюны :D
Уебки блядь. Назаседались людоеды ебучие.
сдавайтесь, элита, пока не поздно!
Как вы её Набиулиной называете?
Я хочу выговорить, но получается Наебулина. Наверное, придется к логопеду идти. 😕
Настоящее лицо Путина
"Не розстраюйся"
Они явно все сами в шоке от всей этой жопы, а великий стратег только ухмыляется
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почему когда настает в стране жепа, этот лысый все время рядом?
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