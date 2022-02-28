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Новости
Сергей Исенеков

Фото: Совещание Путина с членами правительства и администрации президента Статьи редакции

На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.

188 188 комментариев
17 657 просмотров
Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина и помощник президента России Максим Орешкин. Здесь и далее фото телеграм-канала RIA_Kremlinpool

Владимир Путин провёл с членами правительства и администрации президента совещание, где предложил обсудить экономические вопросы, связанные с введением санкций в отношении России. Об этом пишет «Интерфакс».

На встрече присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.

Премьер-министр России Михаил Мишустин
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
Министр финансов Антон Силуанов
Скриншот из трансляции совещания

#новости #войнасукраиной

188 188 комментариев
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188 комментариев
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Мистер Блондин

Один путин улыбается
Как к больному на прием пришли

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308
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НикакойвойнысУкраиной

Он реально поехавший. Я прям вижу, что он себя там Императором видит

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143
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Добро и позитив

Да, ему трона не хватает, что сидеть выше всех

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12
5 комментариев
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Желающий Кирилл

Ну как, встали с колен уже??

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48
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Безумный самолет

Плюнул в монитор

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19
6 комментариев
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Целевой будильник

Как к больному на прием пришли
 Сталину перед смертью. Тоже не знают что делать и боятся

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14
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hallybarton

Губернатор моей области выступил с заявлением в котором сказал, что нужно "сплотиться" вокруг ладимир ладимирыча

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0
3 комментария
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Зелёный Мох

Да ему поебать, он в рай уже собрался

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8
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Daily Science

Вы думаете это консилиум?

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4
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Алонзо Мозли

А в глазах тоска.

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0
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Zhanna Sinelli

Эльвирка в ахуе просто нескрываемом.

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117
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Llaren Hlaalo

Её на самом деле по-человечески немного жаль. Один из немногих хороших работников. Думаю прекрасно понимает, что за пиздец устроен благодаря В.В. Итак еле-еле спасала рос.экономику эти годы, ради его амбиций.

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76
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Безумный самолет

Честно говоря, лучше бы не спасала

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11
18 комментариев
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Sergei Timofeyev

Я несколько сомневаюсь. Её действия только ухудшали позицию россиян.

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0
11 комментариев
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mt

Да, если подумать то выкрутасы Путина без неё обошлись бы нам куда тяжелее.

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1
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badResistor

те кто с ЦБ говорили что у нее кукуха как у грефа где-то не тут летает.

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0
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Loko_russia

При ней было закрыто куча отделений банка россии в мелких городах. Отпимизация... так что работники сектора ее не шибко любят. точнее бывшие работники

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0
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Стандартный томагавк_два

Вместо тысячи слов

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23
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iollk

Мне всё больше и больше верится в это сообщение

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1
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Валенок

У Эльвиры траур по экономике.

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9
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Россию не спасти

Запасает консервы🥫

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6
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mt

Да там все сидят с видом, будто Путин из задачу из курса экономики поставил.
Задача:
Я, президент России, устроил тотальный пиздец экономике буквально во всех сферах, разосрался со всеми партнёрами и устроил войну с соседней страной. Что нужно сделать чтобы хоть немного исправить ситуацию.
10 минут, отсчёт пошёл.

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5
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mt

Не удивлюсь если такая задача теперь действительно будет входить в курс экономики.

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2
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Илья Мартынов

Да, ещё сегодня вышла во всем черном и без броши ...

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2
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Кирилл Втюрин

Судя по опубликованным фоткам, она даже не поворачивалась в его сторону

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0
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Sergei Timofeyev

там, похоже, всем хуёво

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2
1 комментарий
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Трансгендолет

Мужики, блядь, вы там рядом с ним постоянно, неужели не видите, что он душевно больной?

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95
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Рог Кирилл

Не, не рядом. Там стол длинный.

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101
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redwhite
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36
3 комментария
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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

добежать можно успеть и вырвать кадык

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19
15 комментариев
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Безумный самолет

И есть подозрение, что стол длинный не из-за ковида

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11
8 комментариев
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hallybarton

Кто-то подозревал и сливал инфу деду Байдену, а мы не верили

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1
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Леонид Горбовский
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115
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OleGo17

Все как по учебнику

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3
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Dan

Самое страшное фото

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65
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Llaren Hlaalo

"Он пизданутый бля".

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65
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Plymouth Cuda

Что же он творит?

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13
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Удивительный нос

Покушал творожок с утра и приготовился отъехать в Рай

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13
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mt

Хорошо если так, а не как египетский фараон со всеми подданными.

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0
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вязаный кактус

подзалупный творожок

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0
3 комментария
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mt

Кстати, реально стрёмно выглядит. Может это самовнушение, но что у него с лицом? Ощущение что оно отекло.

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0
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German Times
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3
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Dan

Это ботекс

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0
1 комментарий
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Иван Князев

На видео человек, который для себя уже всё решил. Каким именно образом он хочет войти в учебники по истории. Внутри себя он уже принял решение, что кнопку нажмёт. Сейчас ему наплевать на всё. Путин сошёл с ума.

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60
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Холодный паркур

Самое хуевое, что уже действительно похоже на правду.

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36
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Gregory

какие учебники истории в ядерном постапокалипсисе?

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Радиоактивные

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6
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SakurasouCat

Он сам не сможет ничего нажать блять

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0
8 комментариев
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Artyom Cheprasov

мне вот интересно, как он со своими дочерьми говорит обо всем этом? как он им объясняет, что нужно в рай?

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0
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Громадный хот-дог

а че им невесело, потерь же нет, ебашим победоносно всё как хотели

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33
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Николай Сергеев

Украина захвачена, потерь нет. экономика первая в мире. можно пописить и спатьки)

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8
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Буржуазный Влад

Когда пришёл в гости к ебанувшемуся деду

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30
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Какой то чел из интернета

История в картинках

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25
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Желающий Кирилл

С хуями, я бы сказал.

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22
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Безумный самолет

Представил, как путин в смирительной рубашке в комнате с мягкими стенами совещается с резиновыми членами

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7
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Michael Sailor

Такой видок у Пыни довольный, будто схватил всех за яички и сдавил.

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23
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Районный фонарь

Чего он довольный такой? Или насмехается?

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20
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Романелло Кивогенс

Ни на что не намекаю, но боксёры нередко улыбаются после мощных пропущенных ударов, демонстративно показывая всем, что всё хорошо, что всё под контролем, и вообще для них это как комариные укусы.

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8
1 комментарий
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Dan

Это все пранк

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1
4 комментария
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Безумный самолет

В некоторых древних культурах слуг хоронили вместе с хозяином. Вот он сейчас об этом думает, и эта мысль ему приятна

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7
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Безумный самолет

Орешкин и Набиуллина, конечно... Что, либеральные технократы, или кем вы там себя считали, напомогались путину?

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17
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Sergei Timofeyev

Хм, ни на что не намекаю, но уже который месяц он находится в отдалении ото всех. Даже здесь всех посадили на другой край стола. Боится подхватить инфекцию? Или что-то другое?

На лицах министров читается недоверие и явный пиздец.

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13
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Трансгендолет

Паранойа у него, вдруг слуга решит ударить или еще что. Наверняка доверят сейчас только 5-7 верным ФСОшникам и начальнику охраны, который лично в унитаз каждый раз заглядывает перед посещением царя

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12
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Макс Шлыков

Посмотрите китайский фильм Герой 2002 года.

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0
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fallout.warrior
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16
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hallybarton

смешно) жаль что все по-настоящему

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0
2 комментария
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Евгений Понтряков

Тут идеально подходит мем с Жириновским: "Чё не смеемся, а? Не смешно?!"

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13
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Пропитанный картон

какой же он ЕБАНУТЫЙ(

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12
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Все буде добре

лучшие люди города

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11
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paul

У министров уже лица как у братишки из зелёного слоника, ну и поехавший на месте

https://youtu.be/vtVtv9LfDOA

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9
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Николай Сергеев

Такое чувство что смотрят на Путина с недоверием. надеюсь они понимают что всё не так как думали. хотели все решить за 2 дня но не получилось, пришлось Чечню звать.

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8
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hallybarton

Это про инстаграмм-гвардию Рамзана? Что-то не слышно, чтобы они взяли хоть один населенный пункт.

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3
1 комментарий
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Dmitry Mezenin

Набиуллина на последнем фото

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8
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Ganna Olenyeva

Описывает мои эмоции.

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5
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Случайный поезд

- "Сказочный долбоёб" (с)

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5
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Открытый цветок

Эти без фуражек. Табакерку не пронести.
Но есть же шарфик!

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4
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Открытый цветок

Табакерка, шарфик и обосранные галифе. Боюсь, что остались только такие опции.

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5
1 комментарий
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Bad Mother Fucker
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5
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Саша Уснул

Я не понял, шо за маникюр у президента. В бункер ножнички не доставили?

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2
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Flow Glow

К нему не подпускают никого, судя по всему даже ногти подстричь никого не пускают, а самому ему похер. Скоро увидите как поплывет лицо из-за того, что не пускают медсестру делать ботокс, он уже выглядит подгнившим.

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10
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Ядерный мангал

Ножничками можно и власть случайно свергнуть.

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6
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Дарья Будилова

Боятся выдавать острые предметы…

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0
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Виталий Чухнов

Не стали фоткать весь 20 метровый стол

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3
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Борис Ельцин

у него на фотке аж артефакты от зума появились

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0
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Genesi5 ­

Всё-так во время штурма ряженные ФСБшники под видом СБУ спиздили стол у Папича

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0
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Анастасия Лукьянова

У них там точно никакой табакерки не завалялось поблизости?

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2
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Alex Bernhardt

Дедушка не понимает серьёзность ситуации.

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1
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Роман Яремчук

ему похуй

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0
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MightyStan

Еба, какая мразь же - Путлер. И выглядит как мразь, и говорит как мразь, главное,- ведет себя как мразь

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1
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Миржан Досымбаев

Я думаю Путин видел последнею экранизацию Дюны :D

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1
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Конь Федерации

Уебки блядь. Назаседались людоеды ебучие.

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1
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Дед Макар

сдавайтесь, элита, пока не поздно!

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Great Inpuller

Как вы её Набиулиной называете?
Я хочу выговорить, но получается Наебулина. Наверное, придется к логопеду идти. 😕

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Egor Antoniuk

Настоящее лицо Путина

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Соловейко

"Не розстраюйся"

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Матвей Нилов

Они явно все сами в шоке от всей этой жопы, а великий стратег только ухмыляется

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Олег Тимофеев

Вот и наступил окончательно 2022 год. Что захотели, то получили.

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Dante Havershim

почему когда настает в стране жепа, этот лысый все время рядом?

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Читать все 188 комментариев
John Doe

С селе Подлипное, Сумской области военные РФ оставили свою технику и пошли пешком в сторону границы.

20 20 комментариев
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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России из-за войны на Украине Статьи редакции

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32 32 комментария
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Полезный ключ

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59 59 комментариев
140
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Сайты ряда российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

167 167 комментариев
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Офтоп
Lee
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На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.

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74 74 комментария
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