Airbnb бесплатно предоставит жильё 100 тысячам беженцев из Украины Статьи редакции
Руководство сервиса отметило, что само оплатит траты на жильё.
Руководство сервиса обратилось с предложением к правительствам Польши, Германии, Венгрии и Румынии временно обеспечить жильём украинских беженцев. Об этом заявил гендиректор компании Брайан Чески.
Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило, что больше 360 тысяч человек покинули Украину, а 200 тысяч из них пересекли границу с Польшей. В руководстве ЕС отмечают, что в ближайшее время ожидают ещё больше людей, которые пересекут границу.
Это не первая инициатива Airbnb по размещению беженцев в квартирах за счёт компании. В августе 2021 года сервис предоставил бесплатное жильё по всему миру беженцам из Афганистана .
Сегодня видел в твиттере новость, что KFC и Макдональдс открыли свои кухни для приготовления еды врачам и военным.
Это скорее маркетинговый ход.
Полезно конечно, но во время войны и так все кухни по возможности работают
Еду в Париж
В Мальту пора
Настоящие европейцы
Мой провайдер Aviel сегодня целый день с перебоями работает, зашел на сайт проверить только у меня ли, а там плашка анонимусов с 5300 https://downradar.ru/ne-rabotaet/aviel.ru
После того как война кончатся вернутся ли они потом назад?
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.
На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.