Руководство сервиса отметило, что само оплатит траты на жильё.

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Руководство сервиса обратилось с предложением к правительствам Польши, Германии, Венгрии и Румынии временно обеспечить жильём украинских беженцев. Об этом заявил гендиректор компании Брайан Чески.

Brian Chesky @bchesky 1. Airbnb and http://Airbnb.org are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free Airbnb сотрудничает с нашими хозяевами квартир, чтобы бесплатно разместить до 100 тысяч беженцев из Украины.

Brian Chesky @bchesky 2. We need help to meet this goal. The greatest need we have is for more people who can offer their homes in nearby countries, including Poland, Germany, Hungary and Romania. If you can host a refugee, go here: Нам нужна помощь для достижения этой цели. Больше всего нам нужно больше людей, которые могут предложить свои дома в соседних странах, включая Польшу, Германию, Венгрию и Румынию. Если вы можете принять беженца, то перейдите на этот сайт.

Brian Chesky @bchesky 3. If you can’t host a refugee, you can still support by donating: Если вы не можете принять беженца, то вы всё равно можете помочь, пожертвовав деньги.

Brian Chesky @bchesky 4. All stays are free for refugees, funded by Airbnb, http://Airbnb.org donors and through the generosity of Hosts Всё пребывание для беженцев бесплатно. Оно профинансируется Airbnb, людьми, которые пожертвовали деньги, и хозяевами квартир.

Brian Chesky @bchesky 5. While we work to finalize these details, refugees and asylum seekers who are in need of immediate support can get help from: Пока мы работаем над уточнением деталей, беженцы и люди, ищущие убежище и нуждающиеся в немедленной поддержке, могут получить помощь на сайте Агентства ООН по делам беженцев.

Brian Chesky @bchesky 6. The situation is rapidly evolving, so stay tuned for more details in the coming days… Ситуация быстро развивается, поэтому следите за новостями в ближайшие дни...

Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило, что больше 360 тысяч человек покинули Украину, а 200 тысяч из них пересекли границу с Польшей. В руководстве ЕС отмечают, что в ближайшее время ожидают ещё больше людей, которые пересекут границу.