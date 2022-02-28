Путин подписал указ об ответных санкциях против США и других стран. Их действия посчитали «недружественными» Статьи редакции
Россиянам и российским компаниям запретили переводить за рубеж валюту в погашение займов.
Указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» опубликован на сайте президента России. В соответствии с ним:
- Экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, которую зачислили после 1 января. Порядок продажи установит Центробанк.
- Резидентам России запретили предоставлять займы в иностранной валюте и зачислять валюту на счета не в российских банках.
Публичные акционерные общества до конца 2022 года смогут обратно выкупать акции при наличии определённых условий. После этого они обязаны предоставить Центробанку уведомление об осуществлении приобретения акций и документы, подтверждающие соблюдение этих условий.
Санкции против России из-за военных действий на Украине ввели более десяти стран, среди которых — США, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Австралия и другие.
Санкции Путина
холодильник победил телевизор!
Хи-хи
почему только русо? человекофоб
Пизда Воронежу!
Вот же, начались
Жалкий. Смешной. Безумный.
твой
С хуя ли он мой? Я его не выбирал.
Экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, которую зачислили после 1 января.
ну не надо. СССР был сверхдержавой. а ща пук, среньк, учения
Только ту сверхдержаву погубили тотальные внутренние экономические ошибки.
Комент который сорвет от минусов от обоих сторон, лол
Іди гречку купуй, поки вона є і рубль по 200.
Чой-то от величия лопнул, даже до 100-летия не дожил
Пикча хорошая
так, если он придумывает санкции, может он все же не собирается ебашить ядеркой ?
Он похож на человека у которого есть план?
Все по методичке...
Опять ударил больше по своим же гражданам.
так он по ним только и ударил, причем тут сша?
Вот именно. США не при чем, с позиции эффект будет, а вот России будет. Ну, ты знаешь, все как всегда.
Нет, такое уже было в 1998 году. Я экспортёр не в восторге, но продажа валюты будет по биржевому курсу и хеджирование никто не отменял. Так что здравая мера в данной ситуации.
Я чет не понял, а как эти санкции вообще бьют по Европе? Нам же хуже сделал, не?
у них нет рычагов вот и бесятся
Они не бьют по Европе, в основном это срочные меры пожаротушения. Заблокировали нерезидентов это да. Но думаю их разблокируют когда острая фаза пройдёт.
Похоже, что пропагандонские каналы на данный момент самой крутой и главной санкцией со стороны России выставляют закрытие неба. И люди действительно верят, что теперь Европа будет плакать и просить прощения.
Путин наверное в своей любимой манере: «ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок»
Это безумие
Открываешь в словаре Б - Безумие, видишь фотку Путина
займы в инвалюте - это шорт на доллар? офигеть, пизда рублю.
Сейчас рубль может ненадолго укрепится, пока экспортеры будут вынуждены продавать доллары. Но потом действительно писец
Если вы не отдадите нам Крым, то Челябинск ПАДЕТ!
//ворожен это уже слабо стало
"...и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"
Знакомая риторика. Нафталином образца 1957 года повеяло.
Скиньте аналитику этих мер почитать
Я так понял идея в том, чтобы *помочь" курсу рубля?
Или шо?
Ну да, предотвратить отток денег зарубеж и заставить всех экспортёров и этих ваших айтишников при получении денег в валюте их тут же продавать.
Дай бог если на бирже, а не по какому-нибудь спецкурсу
так по курсу ЦБ РФ, который будет всегда заметно ниже чем тот что в банке на табло
Про спецкурс пока речи нет. Такое уже было в 98ом и тогда продавали на бирже. Причём мера была актуальна до 2006 года.
Это точно ответные санкции?)) Он же своих и мочит
Ппц
В этом и суть.
Пожалей Воронеж, дед.
США и примкнувших к ним иностранных государств
Было бы точнее написать "всех мировых государств кроме ..."
африке похуй
Мама почему мне такой президент достался?
Т.е. теперь даже теоретически не купить недвигу в условной Сербии, чтобы свалить? В чем конкретно заключается эта санкция: "Резидентам России запретили зачислять валюту на счета не в российских банках"?
В чем конкретно заключается эта санкция: "Резидентам России запретили зачислять валюту на счета не в российских банках"?
Нельзя теперь отправить валюту на свой счёт в зарубежном банке - то есть денежки не утекут.
Плюс запрет обходить вторую меру, принуждающую к обязательной продаже валюты, которая пришла к тебе на счёт в российском банке.
Ведь можно было договориться со своим контрагентом и получить деньги по контракту на свой счёт открытый в банке в другой стране (допустим, когда получил большую сумму - миллион-другой, то обменивать его сегодня на рублики и потом смотреть месяц как каждый день курс растёт - несколько больно) , а потом дозированно по мере необходимости выводить валюту. С этим же запретом при попытке так сделать у Банка России возникнут "вопросики": как так получилось, что отправитель из зарубежного банка имеет тоже самое название, что и получатель тут?
Я чёт может не выкупил, ребята? Читаю список санкций, они почему-то распространяются в основном на резидентов РФ. Ну и на разные операции для ПАО. А написано - против Америки и примкнувших к ним. Я чего-то не понимаю? Резиденты - ну это ж вроде как жители РФ, налогоплательщики? Или я отупел от стресса?
3. Запретить с 1 марта 2022 г.:
а) осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;
б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Кто переведет? Пункт "Б" подразумевает только переводы денег в иностранной валюте, или, среди прочего, оплату товаров на иностранных веб-сайтах, если они используют иностранный банк-эквайер?
Про перевод на свой/любой счет в иностранный банк - эт понятно, но вот со второй частью я чет тоже завис
Пункт Б говорит, что нельзя выводить деньги себе на счёт в другой стране. А также он говорит, что вообще нельзя пользоваться Western Union или PayPal. Возможно туда же попадают криптобиржи (электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг)
И как будет контролироваться использование PayPal? Возможен ли будет вывод на российский счёт (понятное дело, в рублях)?
Да. Любая оплата в инвалюте запрещается.
Алиэкспресс идёт в пизду. Не говоря уже о вражеских ибеях и прочих развратных капиталистических торжищах.
Только рублевый, только хардкорный!
Нет, это не так. Я выше написал.
я правильно понимаю, что даже если у тебя двойное гражданство, то ты на свои счета в другой стране валюту не выведешь?
если у тебя двойное гражданство... ну ты знаешь что делать.
И ведь ничего еще не закончилось, и не планирует заканчиваться.
понятно что банки это не будут нарушать, но возникает вопрос а что грозит если это сделает сам гражданин? или теперь от гражданства отказываться чтобы этот указ не нарушать?
Объясните простыми словами, это рывок или уже прорыв?
Это хлопок
Жалкие потуги
Это относится к иностранным брокерам? На тот же бинанс можно будет закидывать деньги?
коллекторы приедут. с паяльником..
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.
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За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.