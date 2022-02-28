Батя скинул. Ощущения двоякие. Пошёл с мужиками в оборону, там много женщин с детьми, живут в подвале 4-у день, собираем деньги на муку, воду и так далее. Все как в 2013 году "разом i до кiнця" прощаюсь с ним уже второй раз. Как мне это все остопиздело, отъебитесь от Украины суки