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Sasha Shambilova

Путин подписал указ об ответных санкциях против США и других стран. Их действия посчитали «недружественными» Статьи редакции

Россиянам и российским компаниям запретили переводить за рубеж валюту в погашение займов.

Указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» опубликован на сайте президента России. В соответствии с ним:

  • Экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, которую зачислили после 1 января. Порядок продажи установит Центробанк.
  • Резидентам России запретили предоставлять займы в иностранной валюте и зачислять валюту на счета не в российских банках.

  • Публичные акционерные общества до конца 2022 года смогут обратно выкупать акции при наличии определённых условий. После этого они обязаны предоставить Центробанку уведомление об осуществлении приобретения акций и документы, подтверждающие соблюдение этих условий.

Санкции против России из-за военных действий на Украине ввели более десяти стран, среди которых — США, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Австралия и другие.

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника пятого дня Статьи редакции

В Белоруссии пройдут переговоры России и Украины, Западные страны продолжают вводить санкции, ЦБ рекордно поднял ключевую ставку.

#новости #войнасукраиной #санкции

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123 комментария
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Saneka

Санкции Путина

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124
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anton platonov

холодильник победил телевизор!

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11
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Православный Артем

моя кукуха только на тж и таких комментах и держится, от души

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4
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Иваненко

Хи-хи

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2
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Желающий Кирилл

Их действия посчитали «недружественными
 А Путин самый дружественный, нахуй.

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60
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Абсолютный инструмент
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23
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Целевой будильник

самый дружественный русофоб

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8
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Иван Шушленов

почему только русо? человекофоб

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11
1 комментарий
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Целевой будильник

Ну всё, сейчас начнутся настоящие санкции против россиян.

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35
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Zoloft

Пизда Воронежу!

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5
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Юрий Каюков

Вот же, начались

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3
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Ваня Погост против войны

Жалкий. Смешной. Безумный.

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19
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Alex Fielding

твой

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31
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Ваня Погост против войны

С хуя ли он мой? Я его не выбирал.

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18
2 комментария
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Alex Blake

Экспортёров обязали продавать 80% валютной выручки, которую зачислили после 1 января.

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23
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Loko_russia

ну не надо. СССР был сверхдержавой. а ща пук, среньк, учения

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–9
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Alex Blake

Только ту сверхдержаву погубили тотальные внутренние экономические ошибки.

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14
2 комментария
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HL3 confirmed

Комент который сорвет от минусов от обоих сторон, лол

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1
1 комментарий
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Гречка

Іди гречку купуй, поки вона є і рубль по 200.

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0
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Столярова Маргарита

Чой-то от величия лопнул, даже до 100-летия не дожил

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0
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Bkmz Иванов

Пикча хорошая

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1
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Плотва обыкновенная

так, если он придумывает санкции, может он все же не собирается ебашить ядеркой ?

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2
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Целевой будильник

не надо в его действиях искать логику

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57
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Армейский Паша

Да не кто не даст ему в здравом уме нажать на копку, там три ключа, один у пукина, еще тревожный чемодан, максимум что он сможет, отменят тут же

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3
34 комментария
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Saneka

Он похож на человека у которого есть план?

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2
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Fedor Andreev

Все по методичке...

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18
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Опять ударил больше по своим же гражданам.

#ПУТИНАВОТСТАВКУ

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16
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испанский смех

так он по ним только и ударил, причем тут сша?

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4
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Вот именно. США не при чем, с позиции эффект будет, а вот России будет. Ну, ты знаешь, все как всегда.

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1
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Сибирский ящик

Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов ...
 ... и зачислять валюту на свои счета за рубежом
То есть, велкам ту зе ЮССР. Все кто в диаспоре - вне закона ?

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15
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Kikimer

Нет, такое уже было в 1998 году. Я экспортёр не в восторге, но продажа валюты будет по биржевому курсу и хеджирование никто не отменял. Так что здравая мера в данной ситуации.

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1
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Необычный меч
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12
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Pavel Romanov

Я чет не понял, а как эти санкции вообще бьют по Европе? Нам же хуже сделал, не?

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6
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Роман Яремчук

у них нет рычагов вот и бесятся

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8
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Kikimer

Они не бьют по Европе, в основном это срочные меры пожаротушения. Заблокировали нерезидентов это да. Но думаю их разблокируют когда острая фаза пройдёт.

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0
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Skomorokh

Похоже, что пропагандонские каналы на данный момент самой крутой и главной санкцией со стороны России выставляют закрытие неба. И люди действительно верят, что теперь Европа будет плакать и просить прощения.

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1
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Екатерина Волова

Путин наверное в своей любимой манере: «ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок»

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8
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Ариан Попов

Это безумие

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3
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Anton NS

Открываешь в словаре Б - Безумие, видишь фотку Путина

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8
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Tick

займы в инвалюте - это шорт на доллар? офигеть, пизда рублю.

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5
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Alex Blake

Сейчас рубль может ненадолго укрепится, пока экспортеры будут вынуждены продавать доллары. Но потом действительно писец

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1
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badResistor

Если вы не отдадите нам Крым, то Челябинск ПАДЕТ!

//ворожен это уже слабо стало

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5
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Антон Овсянников

"...и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"

Знакомая риторика. Нафталином образца 1957 года повеяло.

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4
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Barceal

Скиньте аналитику этих мер почитать
Я так понял идея в том, чтобы *помочь" курсу рубля?
Или шо?

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0
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Дмитрий Зосенко

Ну да, предотвратить отток денег зарубеж и заставить всех экспортёров и этих ваших айтишников при получении денег в валюте их тут же продавать.

Дай бог если на бирже, а не по какому-нибудь спецкурсу

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9
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Sergey Kolomiychuk

так по курсу ЦБ РФ, который будет всегда заметно ниже чем тот что в банке на табло

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2
1 комментарий
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Банковский инструмент

Так а если я за рубежом, и мне на карту зарубежной страны пришла валюта, мне же похер? ("и зачислять валюту на счета не в российских банках")
Вроде касается только зачисления ЗП из россии на счет, открытый в другой стране, имхо это ничего не решает, или я тупой

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0
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Kikimer

Про спецкурс пока речи нет. Такое уже было в 98ом и тогда продавали на бирже. Причём мера была актуальна до 2006 года.

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0
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ImPReZ

Это точно ответные санкции?)) Он же своих и мочит
Ппц

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2
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Ваня Погост против войны

В этом и суть.

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4
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Проводник

Пожалей Воронеж, дед.

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3
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Инженерный корабль

судя по всему санкций ответных нет)

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3
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new_comment

США и примкнувших к ним иностранных государств
 Было бы точнее написать "всех мировых государств кроме ..."

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3
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Виталий Чухнов

африке похуй

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0
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Иван Шушленов

Мама почему мне такой президент достался?

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3
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Алексей О

Т.е. теперь даже теоретически не купить недвигу в условной Сербии, чтобы свалить? В чем конкретно заключается эта санкция: "Резидентам России запретили зачислять валюту на счета не в российских банках"?

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2
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Дмитрий Зосенко

В чем конкретно заключается эта санкция: "Резидентам России запретили зачислять валюту на счета не в российских банках"?
Нельзя теперь отправить валюту на свой счёт в зарубежном банке - то есть денежки не утекут.

Плюс запрет обходить вторую меру, принуждающую к обязательной продаже валюты, которая пришла к тебе на счёт в российском банке.

Ведь можно было договориться со своим контрагентом и получить деньги по контракту на свой счёт открытый в банке в другой стране (допустим, когда получил большую сумму - миллион-другой, то обменивать его сегодня на рублики и потом смотреть месяц как каждый день курс растёт - несколько больно) , а потом дозированно по мере необходимости выводить валюту. С этим же запретом при попытке так сделать у Банка России возникнут "вопросики": как так получилось, что отправитель из зарубежного банка имеет тоже самое название, что и получатель тут?

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2
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Андрей Лесных

Я чёт может не выкупил, ребята? Читаю список санкций, они почему-то распространяются в основном на резидентов РФ. Ну и на разные операции для ПАО. А написано - против Америки и примкнувших к ним. Я чего-то не понимаю? Резиденты - ну это ж вроде как жители РФ, налогоплательщики? Или я отупел от стресса?

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2
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Yaroslav Yaroslav

3. Запретить с 1 марта 2022 г.:
 а) осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;
 б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
Кто переведет? Пункт "Б" подразумевает только переводы денег в иностранной валюте, или, среди прочего, оплату товаров на иностранных веб-сайтах, если они используют иностранный банк-эквайер?

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1
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Парламентский дым

кажется что ты не можешь перевести свои баксы со счета в условной альфы на счет в условный Bank Of America. но что означает вторая часть я не понимаю, но я тупой

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3
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Yaroslav Yaroslav

Про перевод на свой/любой счет в иностранный банк - эт понятно, но вот со второй частью я чет тоже завис

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0
3 комментария
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Kikimer

Пункт Б говорит, что нельзя выводить деньги себе на счёт в другой стране. А также он говорит, что вообще нельзя пользоваться Western Union или PayPal. Возможно туда же попадают криптобиржи (электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг)

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1
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Иван Бирюков

И как будет контролироваться использование PayPal? Возможен ли будет вывод на российский счёт (понятное дело, в рублях)?

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0
2 комментария
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Tick

Да. Любая оплата в инвалюте запрещается.
Алиэкспресс идёт в пизду. Не говоря уже о вражеских ибеях и прочих развратных капиталистических торжищах.
Только рублевый, только хардкорный!

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0
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Kikimer

Нет, это не так. Я выше написал.

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0
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верни стену

я правильно понимаю, что даже если у тебя двойное гражданство, то ты на свои счета в другой стране валюту не выведешь?

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1
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Svargr

если у тебя двойное гражданство... ну ты знаешь что делать.

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1
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Экономический алмаз

bruh

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1
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Последующий пришелец

Выстрел в ногу.

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1
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Знатный Залипший

И ведь ничего еще не закончилось, и не планирует заканчиваться.

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Открытый цветок

Ну не разбомбим Воронеж, конечно, скорее, знатно насерем в парке.

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Iwan Gesse

понятно что банки это не будут нарушать, но возникает вопрос а что грозит если это сделает сам гражданин? или теперь от гражданства отказываться чтобы этот указ не нарушать?

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Однако здравствуйте

Объясните простыми словами, это рывок или уже прорыв?

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Андрей Прутчиков

Это хлопок

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Иваненко

Жалкие потуги

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Мучительный Абдужаббор

Опять по Воронежу

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Андрей Етумян

Это относится к иностранным брокерам? На тот же бинанс можно будет закидывать деньги?

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Ivan
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Alex

коллекторы приедут. с паяльником..

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