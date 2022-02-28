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Новости
Артём Мазанов

Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз Статьи редакции

За несколько часов до этого обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.

74 74 комментария
7371 просмотров

О том, что Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз, сообщила Верховная рада. Он обсуждал этот вопрос с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ночь на 28 февраля.

В документе говорится, что «Украина, как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в ч.2 договора ЕС, имеет часть подать заявку на вступление в Евросоюз».

В обращении к нации 28 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Киев в объединение по специальной процедуре. Перед этим премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о необходимости создания для Украины «особого пути» по вступлению в ЕС.

Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы это заслужили, я уверен, что это возможно.

Владимир Зеленский

#войнасукраиной #новости

74 74 комментария
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74 комментария
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Сибирский ящик

Возможно, готовят финский сценарий. Без НАТО, но в ЕС

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29
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Городской сумасшедший

Дело не в НАТО. НАТО - это только отмазка. Путин не допустит вступления в ЕС. Он не хочет, чтобы в Украине была свобода, которая автоматически приведёт к повышению уровня жизни. А зачем такой прецедент для России? Пыня хочет, чтобы мы были нищими рабами.

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26
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Дед Макар

А как он может помешать?

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0
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Дизайнер Павленко

Ебнуть по киеву ракетой и сказать, что так надо

Но потом уже будет плохо вообще всем

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2
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Дед Макар

Пиздец он долбаёб

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0
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Профессор Лебедев

Что ему не оставили выбора... Тьфк бля... Пидарас плешивый, ненавижу

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Steve Blowjobs

каком к верху

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1
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Городской сумасшедший

А чем он занимается с 2014 г.?

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Навальнята спасают Фермана

видео с градами видел?

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0
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Аскет

Судя по всему, да

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0
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Alex Bernhardt

Только нынешняя Украина уже страшнее для России не в НАТО, чем в НАТО

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21
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Аскет

Похуй

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0
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Dan

Украина в соло ведёт ожесточенные бои с Россией
 Зачем нам вступление в НАТО?
P.s. В Е.С. есть пункт о защите стран членов ЕС. Так что сойдёт

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1
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Воздушный паук например

столман пидор небо не закрыл

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1
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Dan

Кто это

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0
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Воздушный паук например

столтенберг

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1
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Dan

Ааааааа. Согласен

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0
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Дизайнер Павленко

А крым? У финляндии не было «крыма»

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0
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ziggy stardust

Что Крым?

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1
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Сибирский ящик

Нэ знаю. Пока что дед несет хуйню по телеку я и в финский вариант не верю особо

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1
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Alexander D

Что за сценарий?

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0
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Матвей Коновалов

Без НАТО, но в ЕС.

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0
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Навальнята спасают Фермана

ха! а вы стол путина видели!!!!

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20
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van der Pusch

а это как с большими машинами

теперь все знают)

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14
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Навальнята спасают Фермана

ждем мемуары алиночки

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3
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Задумчивой Кот

Это если он аки конунг её с собой погребсти не повелит

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0
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Роман Яремчук

у путина столы за 100 к евро, а тут из подсобки уборщицы вытащили...

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1
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Навальнята спасают Фермана

интересно, сколько можно людей спасти просо продав стол путина

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3
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Инженерный корабль

Очень надеюсь на их вступление в ЕС и в будущем в НАТО.

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21
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ну может Пыню укатают сейчас. Поздравляю Украину!

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9
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Dan

Ну судя по предварительным переговорам с Брюсселем, то я очень оптимистичный на этот счёт. Учитывая реформы, вообще планировали в 23 подавать вместе с Грузией, а к этому времени закончить с реформацией законодательства (это причем реалистичное ожидания учитывая темпы реформации)

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10
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Задумчивой Кот

Главное чтобы оформить успел. Еще не вечер а дет неадекватен

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0
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Alex Northern

Поздравляю Украину! Это исторический шаг!

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5
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Святий Миколай

Россия нам действительно помогла. Только не так как хотела)

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5
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Руслан Блохин

Кровопролитие надо быстрее остановить ,а не на публику заявления писать

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–10
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Мужской Кирилл

Простите, кому надо остановить? Зеленскому?

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12
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Руслан Блохин

Всем

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–16
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bunty

Всем
Кровопролитие развязал военный преступник Путин, давайте хотя бы самим себе это честно говорить. Нет никаких "всех".

Я уже таких в интернете повидал как вы с вашими общими словами про "кровопролитие", идите нахуй.

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2
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Николай Щорс

Эй Зеленский, хватит бомбить Саратов!

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1
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Мужской Кирилл

Так вроде Зеленский заявление пишет, а не все, нет? Я понимаю, может вы по Брайлю на сайты логинитесь и не смогли прочитать новость, но всё же "всем" в вашем втором комментарии выглядит ещё циничнее, чем ваш первый комментарий.

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0
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Карлики спасли Россию

Ну так выходи на улицу, требуй от Путина остановить войну. Ой, стоп, а ведь ему поебать на вас. Вот беда…

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0
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Кривой инструмент

Не возьмут

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0
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Случайный поезд

С чего вдруг

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1
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Кривой инструмент

Я ничего против украинцев не имею, но зачем Европе столько беженцев которые тотчас ломанутся туда? Ей итак хватает. Это одна из тысячи причин

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0
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флутер погромист

Но беженцы уже в Европе, у них безвиз максимальный, в Польше, в прибалте, 300к людей выехало уже

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17
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Ze Katze

Кста фейк про 300к
Знакомая работает в Польше в центре иммиграции, и у неё по соседним странам в точно таких же центрах подруги и друзья
Говорит что ококо 40к вьехало в Польшу (не считая детей, на которых ненадо документы предоставлять)
И около 25к в остальные станы

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1
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Александр Рязанов

Сидят в лагерях, разве нет?

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0
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Максим Низовкин

Более 500к

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0
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Кривой инструмент

А НУ ТОГДА ЛАДНО

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–3
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Dmytry London

Они ещё позавчера на заседании совбеза ООН заявили, что примут беженцев из Украины в неограниченных количествах. Хоть миллион, хоть больше..

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3
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van der Pusch

ну большое население украины это реально одна из проблем
и так в ес безработица у молодежи
с другой стороны украинцы гораздо более интеграбельны чем условные беженцы

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0
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Yagget Proof

100k, и уже многие страны сказали, что примут: Германия, Великобритания. Вроде бы США тоже.

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Николай Щорс

рабочая сила, об этом не думал?

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0
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Кривой инструмент

"Ему ссы в глаза, а он – божья роса!"

Бесполезный спор

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0
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Николай Щорс

я и не спорю, просто аргумент привел

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0
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van der Pusch

потому что
не подходит под критерии
дай бог статус кандидата дадут

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2
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Матвей Нилов

100% возьмут даже без формальностей.

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1
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van der Pusch

честно, я буду очень рада ошибаться

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0
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Ігор Лазарук

Может, и не возьмут, никто иллюзий не питает. Но процедура именно такова. Заявление потом ещё рассматривать будут. И голосовать.

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0
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Матвей Нилов

Европа однозначно единогласно проголосует - это укрепление границ от пыни

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1
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Городской сумасшедший

Если всё получится, то Пыня может и кнопку нажать...

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2
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Иван Шушленов

На курок

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Отрицательный Никита

Курок взводится, а выстрел происходит после взведения курка и при нажатии на спусковой крючок

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1
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Dennis Ko

Он нажмёт — а она не сработает.

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0
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Alexander

одна надежда на это (вспоминая кадры начинки танков)

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Русеслав Блотон

я блять в жизни ни за кого так не болел, как за Украину сейчас

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2
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Ариан Попов

Долгий тернистый путь к свободе

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1
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Dan

Кровавый

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ET 2K16

В 2014 был кровавый путь к свободе в рамках страны , в 2022 теперь свобода в рамках всего мира.

Да, кровавый, но это походу единственный путь, пока соседской державой правит ебучий косплеер гитлера.

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2
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Имя Фамилия

💪

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Роман Александров

#войнасука

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Отрицательный Никита

Да кто бы взял

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Иван Шушленов

Че то как будто на коленке подписывал

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Yagget Proof

Как эмигрировать в Украину? Желательно, вместе с котом.

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Карлики спасли Россию

А можно пояснение от умных для тупых как я, что это даст в текущей ситуации?

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