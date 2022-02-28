Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз Статьи редакции
За несколько часов до этого обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
О том, что Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз, сообщила Верховная рада. Он обсуждал этот вопрос с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ночь на 28 февраля.
В документе говорится, что «Украина, как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в ч.2 договора ЕС, имеет часть подать заявку на вступление в Евросоюз».
В обращении к нации 28 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно принять Киев в объединение по специальной процедуре. Перед этим премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о необходимости создания для Украины «особого пути» по вступлению в ЕС.
Дело не в НАТО. НАТО - это только отмазка. Путин не допустит вступления в ЕС. Он не хочет, чтобы в Украине была свобода, которая автоматически приведёт к повышению уровня жизни. А зачем такой прецедент для России? Пыня хочет, чтобы мы были нищими рабами.
А как он может помешать?
Ебнуть по киеву ракетой и сказать, что так надо
Но потом уже будет плохо вообще всем
Пиздец он долбаёб
Что ему не оставили выбора... Тьфк бля... Пидарас плешивый, ненавижу
каком к верху
А чем он занимается с 2014 г.?
видео с градами видел?
Судя по всему, да
Только нынешняя Украина уже страшнее для России не в НАТО, чем в НАТО
Похуй
Украина в соло ведёт ожесточенные бои с Россией
Зачем нам вступление в НАТО?
P.s. В Е.С. есть пункт о защите стран членов ЕС. Так что сойдёт
Кто это
Ааааааа. Согласен
А крым? У финляндии не было «крыма»
Что Крым?
Что за сценарий?
Без НАТО, но в ЕС.
ха! а вы стол путина видели!!!!
а это как с большими машинами
теперь все знают)
ждем мемуары алиночки
Это если он аки конунг её с собой погребсти не повелит
у путина столы за 100 к евро, а тут из подсобки уборщицы вытащили...
интересно, сколько можно людей спасти просо продав стол путина
Ну может Пыню укатают сейчас. Поздравляю Украину!
Ну судя по предварительным переговорам с Брюсселем, то я очень оптимистичный на этот счёт. Учитывая реформы, вообще планировали в 23 подавать вместе с Грузией, а к этому времени закончить с реформацией законодательства (это причем реалистичное ожидания учитывая темпы реформации)
Главное чтобы оформить успел. Еще не вечер а дет неадекватен
Поздравляю Украину! Это исторический шаг!
Россия нам действительно помогла. Только не так как хотела)
Кровопролитие надо быстрее остановить ,а не на публику заявления писать
Всем
Всем
Кровопролитие развязал военный преступник Путин, давайте хотя бы самим себе это честно говорить. Нет никаких "всех".
Я уже таких в интернете повидал как вы с вашими общими словами про "кровопролитие", идите нахуй.
Эй Зеленский, хватит бомбить Саратов!
Ну так выходи на улицу, требуй от Путина остановить войну. Ой, стоп, а ведь ему поебать на вас. Вот беда…
С чего вдруг
Но беженцы уже в Европе, у них безвиз максимальный, в Польше, в прибалте, 300к людей выехало уже
Кста фейк про 300к
Знакомая работает в Польше в центре иммиграции, и у неё по соседним странам в точно таких же центрах подруги и друзья
Говорит что ококо 40к вьехало в Польшу (не считая детей, на которых ненадо документы предоставлять)
И около 25к в остальные станы
Сидят в лагерях, разве нет?
Более 500к
Они ещё позавчера на заседании совбеза ООН заявили, что примут беженцев из Украины в неограниченных количествах. Хоть миллион, хоть больше..
ну большое население украины это реально одна из проблем
и так в ес безработица у молодежи
с другой стороны украинцы гораздо более интеграбельны чем условные беженцы
100k, и уже многие страны сказали, что примут: Германия, Великобритания. Вроде бы США тоже.
рабочая сила, об этом не думал?
я и не спорю, просто аргумент привел
потому что
не подходит под критерии
дай бог статус кандидата дадут
100% возьмут даже без формальностей.
честно, я буду очень рада ошибаться
Может, и не возьмут, никто иллюзий не питает. Но процедура именно такова. Заявление потом ещё рассматривать будут. И голосовать.
Европа однозначно единогласно проголосует - это укрепление границ от пыни
Если всё получится, то Пыня может и кнопку нажать...
На курок
Он нажмёт — а она не сработает.
одна надежда на это (вспоминая кадры начинки танков)
я блять в жизни ни за кого так не болел, как за Украину сейчас
Долгий тернистый путь к свободе
Кровавый
В 2014 был кровавый путь к свободе в рамках страны , в 2022 теперь свобода в рамках всего мира.
Да, кровавый, но это походу единственный путь, пока соседской державой правит ебучий косплеер гитлера.
💪
Че то как будто на коленке подписывал
Как эмигрировать в Украину? Желательно, вместе с котом.
А можно пояснение от умных для тупых как я, что это даст в текущей ситуации?
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