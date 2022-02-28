Украинская и российская сторона провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которого было обсуждение вопроса прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают в консультации в свои столицы.

Стороны обсудили возможность проведение в ближайшее время второго раунда переговоров, на котором темы получат уже конкретную практику развития.