{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

Первые переговоры России и Украины завершились. Делегации вернутся в столицы для консультаций Статьи редакции

А потом проведут «новый раунд» переговоров. По словам Мединского, они состоятся на польско-белорусской границе.

70 70 комментариев
12 888 просмотров

В Гомельской области Белоруссии завершились первые переговоры России и Украины об окончании войны. Журналисты начали сообщать об этом после 19 часов по московскому времени.

Первым со СМИ пообщался представитель украинской делегации, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. На пресс-конференции после переговоров он заявил, что переговоры продолжатся «новым раундом».

Украинская и российская сторона провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которого было обсуждение вопроса прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определённые решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают в консультации в свои столицы.

Стороны обсудили возможность проведение в ближайшее время второго раунда переговоров, на котором темы получат уже конкретную практику развития.

Михаил Подоляк
советник Зеленского
Пресс-конференция Подоляка

Подоляк также высказался об итогах переговоров в личном твиттере.

Михайло Подоляк @Podolyak_M
Переговоры тяжёлые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все ещё крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы.

Руководитель российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», а также отметил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились около пяти часов. За это время мы подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и, самое главное, договорились продолжить.

Владимир Мединский
помощник Путина
Пресс-конференция Мединского
Новости
Яна Ломакина
В Белоруссии начались переговоры России и Украины об окончании войны Статьи редакции

Об их старте не могли договориться все выходные.

#новости #войнасукраиной #политика

70 70 комментариев
35
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Llaren Hlaalo

Не будет никаких результатов. Если Путин пойдёт на попятную, его сожрут заживо. Возможно буквально.

Ответить
57
Развернуть ветку
Дратути

Ну это неплохой вариант.

Ответить
96
Развернуть ветку
Dmitriy Lobanov

Для человечества да, для него нет

Ответить
2
Развернуть ветку
Дратути

Ну он один, а нас много.

Ответить
3
Развернуть ветку
k. wintermute

Человечество тоже одно, так что 1:1

Ответить
12
Развернуть ветку
Дмитрий М

Если быстро не закончит операцию - тоже.

Ответить
24
Развернуть ветку
Евгений Киров

Сожрут или нет, у него просто нет яиц чтобы признать собственное поражение. И это очень страшно.

Ответить
9
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Это кстати многие не замечают, хотя и все понимают что его грохнут одним или другим путём.

Ответить
3
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Так если продует, тоже сожрут.

Ответить
3
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Ну может украинцы крым то и отдадут.
Какие то уступки делать надо

Ответить
1
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Ну как-бы даже если представить такой расклад, его всё равно сожрут. Ибо это во-первых — не победа. А во-вторых — катастрофический удар по России ради ничего, кроме Крыма.

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел Каташев

Допустим, нейтральный статуст Украины + Крым и слвместное обеспечение безопасности с ЕС и полная демилитаризация в обмен на вернутый донбас и окончание войны + сотрудничество в сфере восстановления инфраструктуры на территориях донбаса и пострадавших во время военных действий возможно и будут восприняты как условная победа

Ответить
1
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Слушай. Даже если представить, что Украина даст ок(мизерненький процент, но тем не менее, и точно после референдума без каких либо войск) по Крыму. Демилитаризация — практически невозможно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сибирский ящик

Перевожу на человеческий: особых точек соприкосновения нет, попиздели и разошлись, война продолжается.

Ответить
56
Развернуть ветку
Алексей Дудырев

«нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»

Ответить
0
Развернуть ветку
Сибирский ящик

Одно другому не мешает. Путин просит признать Крым, Донбасс, внеблоковый статус и разоружение. Украина готова обещать только внеблоковый статус и то под какие-то мифические гарантии безопасности (не знаю какие такие можно получить кроме как ЯО к себе в копилку направленное на Москву) взамен за вступление в ЕС и прекращение войны.

Вот тебе и "точка соприкосновения для общей позиции". Но как только они выйдут за рамки этой "общей позиции" то все встанет

Ответить
17
Развернуть ветку
Денис Сенькин

- путин х@йло
- а на меня из-за санкции ввели ;(

Ответить
0
Развернуть ветку
Daroof

О чем они, теоретически, могут торговаться? Очевидно, основных запросов Путина - демилитаризации и смены руководства - не будет.

Ответить
29
Развернуть ветку
Абсолютный инструмент

Статусом Крыма и Донбасса

Ответить
3
Развернуть ветку
Daroof

Для Украины это сейчас может быть неплохой разменной монетой - отдать эти территории, но получить полную поддержку запада, вступить в ЕС и продолжить укрепление оборонки.

Ответить
19
Развернуть ветку
XAHTER

Не думаю что многие в Украине примут её раздел с РФ

Ответить
14
Развернуть ветку
Daroof

Если это вопрос выживаемости, придётся. Просто так преступников для войны не расчехляют. Я, естественно, всей душой болею за сохранение территориальной целостности Украины, но мы же все тут понимаем - Путин не отступит, пока это не будет выглядеть, как "победа".

Ответить
12
Развернуть ветку
Yagget Proof

Я бы не отступил. Путлер утюжит мирные города суверенного государства, а ему ещё подарочки подносить? И потом - где гарантия, что получив уступку, он завтра не захочет другой кусок?

И потом, у Украины сейчас выигрышная позиция, нафиг ей поступаться территориями? Её все поддерживают.

Ответить
3
Развернуть ветку
Daroof

Ага, пипец выигрышная позиция, люди в метро, а города утюжатся артиллерией. Война же не на территории РФ идёт, кроме санкционной, естественно.

Ответить
0
Развернуть ветку
XAHTER

Хотя это может выглядеть как многоходовочка от Зели.
1. Сдаём Донбасс и Крым
2. Ждём пару месяцев, пока в РФ пиздец дойдёт до каждого
3. Вертаем всё в зад

Ответить
0
Развернуть ветку
Все буде добре

в смысле?

Ответить
0
Развернуть ветку
ユリー シャネ

Оче сомневаюсь что после таких "операций" лднр захочет остаться независимым (читай как: с россией)

Ответить
0
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Про Донбасс можно забыть навсегда. Крым ещё может стать вопросом компромисса. (В контексте требований российских)

upd. Да бля, чё минусуете ? Я просто прогнозирую потенциальные требования.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Decadence

Крым стратегически гораздо важней Донбасса, так что надо менять местами их, тогда хоть какая-то логика в твоём предложении.

Ответить
2
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Плюсанул потому что понимаю что есть зерно здравое в твоих мыслях, в смысле это может быть отправной точкой переговоров. Не понимаю минусущих

Ответить
0
Развернуть ветку
Daroof

Минусаторы просто поняли это как "для Украины Донбасс потерян навсегда".

Ответить
0
Развернуть ветку
andreoff

Надеюсь, что они все-таки договорятся на НОРМАЛЬНЫХ условиях и в Украине все будет хорошо

Ответить
20
Развернуть ветку
Дратути

И в России э. Людям то жить надо, что там, что тут.

Ответить
12
Развернуть ветку
IvanDurov

Путин не согласится на такое.

Ответить
39
Развернуть ветку
Дратути

Чтоб мы жили хорошо? Ну может быть. Но хотя бы пусть вернут наш 2021-й.

Ответить
2
Развернуть ветку
Целевой будильник

поздно, он уже ввёл ответные санкции

Ответить
0
Развернуть ветку
Stepan Morozov

Есть такое подозрение, что о россиянах тут думают в последнюю очередь. И нас в ЕС никто вроде брать не собирается, так что ждать понятно чего надо

Ответить
4
Развернуть ветку
Дратути

Ну ты вот зачем очевидные триста лет назад понятные вещи говоришь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Stepan Morozov

Чтобы не мне одному было бесконечно грустно. Прости

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton NS

Там столько трупов, грады ебашут по Харькову, трупы жителей лежат на улицах. Какой блядь хорошо, как это ты себе представляешь. Даже если сейчас путин войска выведет - это будет долгое тяжелое восстановление страны и ненависть на поколения.

Ответить
18
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Не обязательно прям на многие поколения. Те кто буквально шёл воевать безусловно запомнят. Германия и Франция в принципе стали BFF после Второй Мировой. Хотя во Франции и была паранойя насчёт ФРГ и они не очень спешили с воссоединением ГДР с ФРГ.

По иронии, я бы сказал, что если всё это сейчас закончится и вскоре какой-то Китай решит напасть на Россию. Консолидация ускорится в разы. Но сейчас это космические планы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Сасквач

Нам все равно уже нечего терять. Лучше уже не будет.

Ответить
3
Развернуть ветку
web-watcher

переговоры продолжатся «новым раундом»
 До нового раунда боевые действия будут идти(

Ответить
9
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Они и не прекращались особо

Ответить
4
Развернуть ветку
alexferman

Конечно, для повышения сговорчивости

Ответить
–1
Развернуть ветку
Daroof

Чьей?

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Да

Ответить
11
Развернуть ветку
Ариан Попов

Украина не должен идти на уступки с варварами!

Ответить
6
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Украина должен в первую очередь подумать о своих гражданах и не сомневаюсь, что подумает

Ответить
0
Развернуть ветку
Дратути

Не подрались - уже хорошо.

Ответить
4
Развернуть ветку
Звезда спас TJ

Не порвались

Ответить
2
Развернуть ветку
Процентный кавалер

За то я поравлся блядь

Ответить
2
Развернуть ветку
Звезда спас TJ

Жаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

Ответить
1
Развернуть ветку
Святий Миколай

Представьте как он сегодня будет злиться из-за того что все его требования для прекращения огня на х*ю повертели

Ответить
4
Развернуть ветку
Алексей Чанков

Мне кажется для Путина это цугцванг. Вопрос только как именно он будет своё положение ухудшать. Есть два пути: плохо всем (включая путина) и плохо только путину (пуля в голову).

Ответить
4
Развернуть ветку
Александр Федорович

Я где-то видел шутеечку, что по итогам переговоров Мединский по привычке выделил из Фонда Кино денег на фильм с Зеленским.

Кажется, это и есть единственные «точки общей позиции», как это не прискорбно

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Дудырев

«нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции» - what?

Ответить
2
Развернуть ветку
O-90

Я вот тоже не представляю о чём могут договориться люди, живущие в разных Вселенных.

Ответить
1
Развернуть ветку
Знатный Залипший

Результатов не могло быть. Для Бункерного совершенно неприемлемы любые, самые малейшие уступки. На кон уже поставлено всё. Санкции уже есть и их будет больше, и это на годы. "Спецоперация" будет завершена любой ценой. Если только ее не прервут спецоперацией "Табакерка".

Ответить
1
Развернуть ветку
Yagget Proof

По не подтвержденной информации, РФ начала стрелять по Киеву баллистическими ракетами.

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Только что созвонились с Киевом — у них тишина, а в Броварах было слышно, спустились в подвал

Ответить
1
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Указывайте плз источник, а то от таких новостей все охуевают и лишний раз своих в Украине дёргают и нервируют лишний раз

Ответить
0
Развернуть ветку
Yagget Proof

Я на телеграме УНИАН, Украина 24 и Украина Онлайн смотрю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Кривой инструмент

🤞

Ответить
0
Развернуть ветку
Станислава Курылёва

Так и было заявлено в описании, что эти переговоры для определения дальнейших "этапов" переговоров...печаль - беда. Могли бы хотя бы приостановить пиз*дец на время переговоров. Война войной, а обед по расписанию...😒 Только в данном случае так: переговоры переговорами, а война по расписанию...

Ответить
0
Развернуть ветку
Вероника Глускина

что за набор общих фраз?

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Яремчук

ниочем не договорились

Ответить
0
Развернуть ветку
Yagget Proof

Там вон в Киеве сильнейшие взрывы.
https://t.me/uniannet/33508

УНИАН - новости Украины | новини України | Ukraine news
Киев, два очень мощных взрыва
Ответить
0
Развернуть ветку
fuh

были уже минские соглашения в 2015м. Обе стороны особо не соблюдали их, а уж после 24го февраля никаких переговоров и бы не может. Либо побеждает Володя Питерский- и в Украiне стартует РУССКИЙ МИРЪ, Либо Володя Киевский- и тогда как минимум, Россия утопает в военном "болоте" надолго, по аналогии с Чечней 90х. Третьего не дано.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 70 комментариев
Новости
Ольга Щербинина
«Медиазона» показала «методичку», по которой российским школьникам расскажут о причинах «специальной военной операции» Статьи редакции

На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.

Фото АГН «Москва»
86 86 комментариев
133
Мнения
Сергей Звезда
«Российская власть годами размывала наше достоинство и шарахнула по нему кислотой»: Юрий Дудь о войне с Украиной Статьи редакции

Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.

Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть «войной», критики вторжения в Украину – предатели.

104 104 комментария
553
Полезный ключ

Батя скинул. Ощущения двоякие. Пошёл с мужиками в оборону, там много женщин с детьми, живут в подвале 4-у день, собираем деньги на муку, воду и так далее. Все как в 2013 году "разом i до кiнця" прощаюсь с ним уже второй раз. Как мне это все остопиздело, отъебитесь от Украины суки

62 62 комментария
149
Новости
Артём Мазанов
Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз Статьи редакции

За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.

202 202 комментария
260
Мнения
John D
Сейчас еду в маршрутке

Сидят 2 бабы разговаривают о том что нет работы. И что по кредитам платить нужно.

82 82 комментария
57
Новости
Ольга Щербинина
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России из-за войны на Украине Статьи редакции

Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.

36 36 комментариев
84
Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

86 86 комментариев
309
Глобальный торшер

Был один парень, которого заколдовала колдунья и он мог говорить только одно слово в год. И вот этот парень влюбился, он 8 лет не говорил ни слова и собрал 8 слов, подошел к девушке...

9 9 комментариев
30
Новости
Сергей Исенеков
Сайты ряда российских СМИ перестали работать. На многих — обращение от Anonymous с требованием остановить войну Статьи редакции

«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.

173 173 комментария
302
Больше статей
null