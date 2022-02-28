Первые переговоры России и Украины завершились. Делегации вернутся в столицы для консультаций Статьи редакции
А потом проведут «новый раунд» переговоров. По словам Мединского, они состоятся на польско-белорусской границе.
В Гомельской области Белоруссии завершились первые переговоры России и Украины об окончании войны. Журналисты начали сообщать об этом после 19 часов по московскому времени.
Первым со СМИ пообщался представитель украинской делегации, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. На пресс-конференции после переговоров он заявил, что переговоры продолжатся «новым раундом».
Подоляк также высказался об итогах переговоров в личном твиттере.
Руководитель российской делегации и помощник президента Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», а также отметил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.
Не будет никаких результатов. Если Путин пойдёт на попятную, его сожрут заживо. Возможно буквально.
Ну это неплохой вариант.
Для человечества да, для него нет
Ну он один, а нас много.
Человечество тоже одно, так что 1:1
Если быстро не закончит операцию - тоже.
Сожрут или нет, у него просто нет яиц чтобы признать собственное поражение. И это очень страшно.
Это кстати многие не замечают, хотя и все понимают что его грохнут одним или другим путём.
Так если продует, тоже сожрут.
Ну может украинцы крым то и отдадут.
Какие то уступки делать надо
Ну как-бы даже если представить такой расклад, его всё равно сожрут. Ибо это во-первых — не победа. А во-вторых — катастрофический удар по России ради ничего, кроме Крыма.
Допустим, нейтральный статуст Украины + Крым и слвместное обеспечение безопасности с ЕС и полная демилитаризация в обмен на вернутый донбас и окончание войны + сотрудничество в сфере восстановления инфраструктуры на территориях донбаса и пострадавших во время военных действий возможно и будут восприняты как условная победа
Слушай. Даже если представить, что Украина даст ок(мизерненький процент, но тем не менее, и точно после референдума без каких либо войск) по Крыму. Демилитаризация — практически невозможно.
«нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»
Одно другому не мешает. Путин просит признать Крым, Донбасс, внеблоковый статус и разоружение. Украина готова обещать только внеблоковый статус и то под какие-то мифические гарантии безопасности (не знаю какие такие можно получить кроме как ЯО к себе в копилку направленное на Москву) взамен за вступление в ЕС и прекращение войны.
Вот тебе и "точка соприкосновения для общей позиции". Но как только они выйдут за рамки этой "общей позиции" то все встанет
- путин х@йло
- а на меня из-за санкции ввели ;(
О чем они, теоретически, могут торговаться? Очевидно, основных запросов Путина - демилитаризации и смены руководства - не будет.
Для Украины это сейчас может быть неплохой разменной монетой - отдать эти территории, но получить полную поддержку запада, вступить в ЕС и продолжить укрепление оборонки.
Не думаю что многие в Украине примут её раздел с РФ
Если это вопрос выживаемости, придётся. Просто так преступников для войны не расчехляют. Я, естественно, всей душой болею за сохранение территориальной целостности Украины, но мы же все тут понимаем - Путин не отступит, пока это не будет выглядеть, как "победа".
Я бы не отступил. Путлер утюжит мирные города суверенного государства, а ему ещё подарочки подносить? И потом - где гарантия, что получив уступку, он завтра не захочет другой кусок?
И потом, у Украины сейчас выигрышная позиция, нафиг ей поступаться территориями? Её все поддерживают.
Ага, пипец выигрышная позиция, люди в метро, а города утюжатся артиллерией. Война же не на территории РФ идёт, кроме санкционной, естественно.
Хотя это может выглядеть как многоходовочка от Зели.
1. Сдаём Донбасс и Крым
2. Ждём пару месяцев, пока в РФ пиздец дойдёт до каждого
3. Вертаем всё в зад
в смысле?
Оче сомневаюсь что после таких "операций" лднр захочет остаться независимым (читай как: с россией)
Про Донбасс можно забыть навсегда. Крым ещё может стать вопросом компромисса. (В контексте требований российских)
upd. Да бля, чё минусуете ? Я просто прогнозирую потенциальные требования.
Крым стратегически гораздо важней Донбасса, так что надо менять местами их, тогда хоть какая-то логика в твоём предложении.
Плюсанул потому что понимаю что есть зерно здравое в твоих мыслях, в смысле это может быть отправной точкой переговоров. Не понимаю минусущих
Минусаторы просто поняли это как "для Украины Донбасс потерян навсегда".
Надеюсь, что они все-таки договорятся на НОРМАЛЬНЫХ условиях и в Украине все будет хорошо
И в России э. Людям то жить надо, что там, что тут.
Путин не согласится на такое.
Чтоб мы жили хорошо? Ну может быть. Но хотя бы пусть вернут наш 2021-й.
Есть такое подозрение, что о россиянах тут думают в последнюю очередь. И нас в ЕС никто вроде брать не собирается, так что ждать понятно чего надо
Ну ты вот зачем очевидные триста лет назад понятные вещи говоришь.
Чтобы не мне одному было бесконечно грустно. Прости
Там столько трупов, грады ебашут по Харькову, трупы жителей лежат на улицах. Какой блядь хорошо, как это ты себе представляешь. Даже если сейчас путин войска выведет - это будет долгое тяжелое восстановление страны и ненависть на поколения.
Не обязательно прям на многие поколения. Те кто буквально шёл воевать безусловно запомнят. Германия и Франция в принципе стали BFF после Второй Мировой. Хотя во Франции и была паранойя насчёт ФРГ и они не очень спешили с воссоединением ГДР с ФРГ.
По иронии, я бы сказал, что если всё это сейчас закончится и вскоре какой-то Китай решит напасть на Россию. Консолидация ускорится в разы. Но сейчас это космические планы.
Нам все равно уже нечего терять. Лучше уже не будет.
переговоры продолжатся «новым раундом»
До нового раунда боевые действия будут идти(
Они и не прекращались особо
Конечно, для повышения сговорчивости
Чьей?
Да
Украина не должен идти на уступки с варварами!
Украина должен в первую очередь подумать о своих гражданах и не сомневаюсь, что подумает
Не подрались - уже хорошо.
Не порвались
Жаль
Давай БЕЗ ЭТОГО
Представьте как он сегодня будет злиться из-за того что все его требования для прекращения огня на х*ю повертели
Мне кажется для Путина это цугцванг. Вопрос только как именно он будет своё положение ухудшать. Есть два пути: плохо всем (включая путина) и плохо только путину (пуля в голову).
Я где-то видел шутеечку, что по итогам переговоров Мединский по привычке выделил из Фонда Кино денег на фильм с Зеленским.
Кажется, это и есть единственные «точки общей позиции», как это не прискорбно
«нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции» - what?
Я вот тоже не представляю о чём могут договориться люди, живущие в разных Вселенных.
Результатов не могло быть. Для Бункерного совершенно неприемлемы любые, самые малейшие уступки. На кон уже поставлено всё. Санкции уже есть и их будет больше, и это на годы. "Спецоперация" будет завершена любой ценой. Если только ее не прервут спецоперацией "Табакерка".
По не подтвержденной информации, РФ начала стрелять по Киеву баллистическими ракетами.
Только что созвонились с Киевом — у них тишина, а в Броварах было слышно, спустились в подвал
Указывайте плз источник, а то от таких новостей все охуевают и лишний раз своих в Украине дёргают и нервируют лишний раз
Я на телеграме УНИАН, Украина 24 и Украина Онлайн смотрю.
Так и было заявлено в описании, что эти переговоры для определения дальнейших "этапов" переговоров...печаль - беда. Могли бы хотя бы приостановить пиз*дец на время переговоров. Война войной, а обед по расписанию...😒 Только в данном случае так: переговоры переговорами, а война по расписанию...
что за набор общих фраз?
ниочем не договорились
Там вон в Киеве сильнейшие взрывы.
https://t.me/uniannet/33508
были уже минские соглашения в 2015м. Обе стороны особо не соблюдали их, а уж после 24го февраля никаких переговоров и бы не может. Либо побеждает Володя Питерский- и в Украiне стартует РУССКИЙ МИРЪ, Либо Володя Киевский- и тогда как минимум, Россия утопает в военном "болоте" надолго, по аналогии с Чечней 90х. Третьего не дано.
На уроках обществознания учителя также должны будут осудить призывы к антивоенным акциям.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
«Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть», — сказано в обращении.