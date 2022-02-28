Ограничения также коснутся государственных банков и российских олигархов в Британии.

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Великобритания присоединилась к ЕС и анонсировала новый пакет санкций против России, сообщает официальный сайт правительства страны. Меры прежде всего коснулись российских банков: активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка уже заморожены, а в отношении Сбербанка планируются отдельные ограничения. Первые шаги сделаны и к полному отключению России от системы SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел.

Также глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что британский рынок капитала будет закрыт для всех российских компаний, а активы всех банков из России в ближайшие дни будут заморожены.

Кроме того, Великобритания заявила о запрете экспорта микроэлектроники и навигационного оборудования в Россию, а также пообещала арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.

Liz Truss @trussliz We have taken decisive action. We will degrade the Russian economy and isolate Russia on the world stage.



Putin must lose. Мы приняли решительные меры. Мы разрушим российскую экономику и изолируем Россию с мировой арены. Путин должен проиграть

Отдельно в Лондоне заявили о подготовке отдельного пакета санкций против Белоруссии, ЛНР и ДНР, а Россию призвали обеспечить в Украине коридоры для беженцев и доступ для гуманитарной помощи.