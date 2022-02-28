Великобритания ввела новые санкции против России, запретив экспорт микроэлектроники и навигационного оборудования Статьи редакции
Ограничения также коснутся государственных банков и российских олигархов в Британии.
Великобритания присоединилась к ЕС и анонсировала новый пакет санкций против России, сообщает официальный сайт правительства страны. Меры прежде всего коснулись российских банков: активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка уже заморожены, а в отношении Сбербанка планируются отдельные ограничения. Первые шаги сделаны и к полному отключению России от системы SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел.
Также глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что британский рынок капитала будет закрыт для всех российских компаний, а активы всех банков из России в ближайшие дни будут заморожены.
Кроме того, Великобритания заявила о запрете экспорта микроэлектроники и навигационного оборудования в Россию, а также пообещала арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.
Отдельно в Лондоне заявили о подготовке отдельного пакета санкций против Белоруссии, ЛНР и ДНР, а Россию призвали обеспечить в Украине коридоры для беженцев и доступ для гуманитарной помощи.
Гражданам Великобритании рекомендовали не совершать поездки в Россию из-за проблем с авиасообщением и экономикой, а глава Минтранса попросил порты не предоставлять доступ судам под российским флагом.
@Пакет с пакетами тебя тут какая-то Британия открыла
Порвала?
хуже
Страны как будто в подкидного дурака играют. Путин не смог побить и ему всё подкидывают и подкидывают.
арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны
Кайф
Свифт - это она. Неплохая певица.
Свифт Гулливера написал, какая нафиг певица.
Какой Гулливер? Suzuki Swift — это автомобиль!
Если бы такая новость была коктейлем в баре - я был бы уже пьяный в говно (извините).
Где они раньше были только, их об этом не один год просят, но пока им было выгодно всё норм.
сбер пока 🤗
Ору🤣
Как хорошо, что я три месяца назад закончил с инвестициями. Сейчас бы суициднулся. Как знал!
Пиздеж на картинке. Откуда ты её высрал? Рубль уже сравнялся с фунтом и долларом. Теперь фунт рублей стоит один доллар.
пуд
Ну ты умный, скидывать утренний скрин с максимальной просадкой. Ну да, на лондонской бирже сегодня российский рынок новое дно нарыл, но частично уже отрос. Ниче, завтра купим Сбер по 30 и продадим по 130.
Про 1300 продадим.
1300000000000000
Ну чё ты шутишь? Посмотри за четверг прошлый график и за пятницу. Кто был в кэше и поймал момент, сделал x1.5, а то и почти x2
Кто был в клеш рояль, тот и поймал 2х
Надеюсь эти х2 не в рублях…
варламов???
Приходи завтра на открытие биржи, сам глянь движения. Ну 130 это я сказал для красоты слова, а взять по 30-40-50 и продать в этот же или на следующий день по 60-80-100 – ЖБ-ставка, как говорят лудоманы.
Вы что! Санкции нам на пользу! 🤡
Погодите вы, они еще от старых до конца не ахуели.
Нужно сделать так чтобы они не успевали выхуеть и таки убрали деда.
пообещала арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.
А Абрамович с Усмановым уже подсуетились. Яхта Усманова в Гамбурге, а Абрамовича на Карибах
Конфисковать в пользу ученых, инженеров, врачей, учителей
Чтобы отдыхали? И за обслуживание платить самим.
Отлично! лаптеногих отправляют в эпоху Николая Второго.
Да сколько уже можно
То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет, ой-ёй-ёй !
Проклятая англичанка опять поднасрала! Ох уж эта империя лжи
Не очень понимаю вашей радости. Эти санкции непосредственно на нас влияют и хорошие компании с листингом в Лондоне
Эвертону и Челси напрячь анусы!
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
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