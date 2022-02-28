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Новости
Максим Друковский

Великобритания ввела новые санкции против России, запретив экспорт микроэлектроники и навигационного оборудования Статьи редакции

Ограничения также коснутся государственных банков и российских олигархов в Британии.

52 52 комментария
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Великобритания присоединилась к ЕС и анонсировала новый пакет санкций против России, сообщает официальный сайт правительства страны. Меры прежде всего коснулись российских банков: активы ВТБ, Совкомбанка, Внешэкономбанка уже заморожены, а в отношении Сбербанка планируются отдельные ограничения. Первые шаги сделаны и к полному отключению России от системы SWIFT, заявили в Министерстве иностранных дел.

Также глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что британский рынок капитала будет закрыт для всех российских компаний, а активы всех банков из России в ближайшие дни будут заморожены.

Кроме того, Великобритания заявила о запрете экспорта микроэлектроники и навигационного оборудования в Россию, а также пообещала арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.

Liz Truss @trussliz
We have taken decisive action. We will degrade the Russian economy and isolate Russia on the world stage.

Putin must lose.
Мы приняли решительные меры. Мы разрушим российскую экономику и изолируем Россию с мировой арены. Путин должен проиграть

Отдельно в Лондоне заявили о подготовке отдельного пакета санкций против Белоруссии, ЛНР и ДНР, а Россию призвали обеспечить в Украине коридоры для беженцев и доступ для гуманитарной помощи.

Гражданам Великобритании рекомендовали не совершать поездки в Россию из-за проблем с авиасообщением и экономикой, а глава Минтранса попросил порты не предоставлять доступ судам под российским флагом.

Новости
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#новости #санкции #войнасукраиной

52 52 комментария
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52 комментария
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Кривой инструмент

Британия открыла пакет с пакетами

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51
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Целевой будильник

@Пакет с пакетами тебя тут какая-то Британия открыла

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14
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Звезда спас TJ

Порвала?

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1
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Слава Инженеров

хуже

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0
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new_comment

Страны как будто в подкидного дурака играют. Путин не смог побить и ему всё подкидывают и подкидывают.

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0
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ＫＩＢØＵＮＥ

арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны
 Кайф

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38
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Целевой будильник

вот это я понимаю санкции, а не какой-то свифт

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13
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Иван Шушленов

Свифт - это она. Неплохая певица.

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4
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Влад Пайдулов

Свифт Гулливера написал, какая нафиг певица.

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5
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Дефицитный Сервелат

Какой Гулливер? Suzuki Swift — это автомобиль!

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0
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Great Inpuller

Если бы такая новость была коктейлем в баре - я был бы уже пьяный в говно (извините).

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2
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Щячло Попячтса

Где они раньше были только, их об этом не один год просят, но пока им было выгодно всё норм.

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2
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Коровка спасла Россию

сбер пока 🤗

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19
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Коровка спасла Россию
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38
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ору🤣
Как хорошо, что я три месяца назад закончил с инвестициями. Сейчас бы суициднулся. Как знал!

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10
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websnap-

Пиздеж на картинке. Откуда ты её высрал? Рубль уже сравнялся с фунтом и долларом. Теперь фунт рублей стоит один доллар.

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4
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александр александр

пуд

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0
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Дратути

Ну ты умный, скидывать утренний скрин с максимальной просадкой. Ну да, на лондонской бирже сегодня российский рынок новое дно нарыл, но частично уже отрос. Ниче, завтра купим Сбер по 30 и продадим по 130.

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–4
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Skomorokh

Про 1300 продадим.

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2
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Навальнята спасают Фермана

1300000000000000

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2
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Безумный самолет

Сможет ли путин превзойти Зимбабве в экономической сфере? Должен

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1
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Желающий Кирилл

Если у нас так будет, то мы точно терпилы.

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0
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Безумный самолет

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

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Желающий Кирилл

Русский – значит терпеливый.
 Вот только не смешно уже.

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Дратути

Ну чё ты шутишь? Посмотри за четверг прошлый график и за пятницу. Кто был в кэше и поймал момент, сделал x1.5, а то и почти x2

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0
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Сергей Петров

Кто был в клеш рояль, тот и поймал 2х

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2
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Georgi Yudin

Надеюсь эти х2 не в рублях…

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0
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van der Pusch

варламов???

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Греческий дым

От создателей подводной группировки спутников Глонасс и космических батутов... Встречайте: брокеры-фантазеры

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Дратути

Приходи завтра на открытие биржи, сам глянь движения. Ну 130 это я сказал для красоты слова, а взять по 30-40-50 и продать в этот же или на следующий день по 60-80-100 – ЖБ-ставка, как говорят лудоманы.

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Безумный самолет

"Нам нужно войти в другую лигу экономики. Нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть" (в. путин)

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0
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Вы что! Санкции нам на пользу! 🤡

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10
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Олег Данилюк

Погодите вы, они еще от старых до конца не ахуели.

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8
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Тюремный надзиратель

Нужно сделать так чтобы они не успевали выхуеть и таки убрали деда.

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2
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Alex Blake

пообещала арестовать яхты и недвижимость российских олигархов на территории страны.
 А Абрамович с Усмановым уже подсуетились. Яхта Усманова в Гамбурге, а Абрамовича на Карибах

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3
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Иван Шушленов

Конфисковать в пользу ученых, инженеров, врачей, учителей

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1
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Щячло Попячтса

Чтобы отдыхали? И за обслуживание платить самим.

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–1
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Образованный хичхакер

Здравствуйте, меня зовут Дерипаска Олег Владимирович.

Некоторые из моих яхт приписаны к порту Перу и оформлены на Ofshor, Ltd.

Мой вопрос: вы будете их арестовывать?

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1
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Безумный самолет

Добавили в список, спасибо

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4
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Образованный хичхакер

Вычеркни, пожалуйста.
А я тебе Рыбку дам

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1
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Безумный самолет

Она страшновата

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1
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Целевой будильник
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0
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Безумный самолет

Обнаружен дворец Бориса Джонсона в Геленджике и передан в управление Администрации президента РФ

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4
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Информационный Орзэмэс

🎉🎉👏🏻👏🏻🍾🍾👍👍🎉🎉

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1
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AL Fresher

Отлично! лаптеногих отправляют в эпоху Николая Второго.

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Закомплексованная Душа

Да сколько уже можно

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Желающий Кирилл

До тех пор, пока Путин у власти. А потом многолетняя работа по снятию всего этого добра.

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2
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Безумный самолет

Зачем всего. Персональные санкции, например, пусть остаются навсегда

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Олег Данилюк

То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет, ой-ёй-ёй !

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0
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Егор Ниглов

Проклятая англичанка опять поднасрала! Ох уж эта империя лжи

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0
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Semen Semenov

Не очень понимаю вашей радости. Эти санкции непосредственно на нас влияют и хорошие компании с листингом в Лондоне

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0
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Dennis Ko

Эвертону и Челси напрячь анусы!

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0
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Читать все 52 комментария
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