Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для айтишников для стабилизации и развития ИТ-отрасли Статьи редакции
Также среди мер есть снижение налогов и введение льготного кредитования ИТ-компаний.
Минцифры предложило правительству России пакет из 10 мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы министерства Максута Шадаева к премьер-министру Михаилу Мишустину.
В список вошли следующие меры:
- распространить действующие налоговые льготы на ИТ-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах или реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
- освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компаний от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;
- предоставить всем сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
- предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний на время их работы в этих компаниях;
- ввести процедуру упрощённого получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских ИТ-компаниях;
- предоставить ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов;
- обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счёт целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
- ввести льготное кредитование ИТ-компаний на обеспечение бесперебойной текущей деятельности;
- консолидировать и стимулировать госзаказ, в том числе от госкомпаний, для финансирования новых критически важных разработок с обеспечением возможности их исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов (торгов);
- обеспечить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».
Чтобы заткнулись и лепили чебурнет.
Не удивлюсь.
Ментам тоже дают много льгот за их архиважную работу и ненависть окружающих.
Зная контингент хабра и в целом реальные проектные навыки российских айтишников, я представляю себе этот насквозь кривой и дырявый интернат, ой интернет.
звучит больше как твоё окружение, чем как репрезентативная выборка
А можно подробнее?
Еее, велосипеды🤡
Про "уехали" надо уже начинать забывать.
Небо не откроют до конца войны. Война кончится, когда либо пыни не станет, либо живая сила не кончится. Если второе, то пыня выезд закроет.
В любом случае закроет прямо уже скоро. У него стада редеют на глазах, выезжать они собрались.
Молодцы.
Вот вам ответ айтишника: пошли нахуй, уебки, со своими предложениями
Есть вариант получше - русский минцифры, иди нахуй!
Комментарий удален
Лол. Их швитой Фейсбук, сливающий все и вся и цензурящий всех и наш проклятый ВК) Дальше продолжать нет смысла)
Это ты кукарекал "где доллар по 100?" три дня назад? Товарищ майор, недостаточно поставить ник "амд", чтобы выглядеть айтишником, мы вас всё равно узнали.
Доллар по 100 мамкины аналитики обещали до войны. На войне прогнозировали 300, а со свифтом вообще крах. На деле нет даже сотни со свифтом, который казался полнейшей катастрофой. Более того это ещё и с блокировкой всех валютных резервов. Дотянули до сотни, но какой ценой? Дальше что буду делать?
Я не знаю, что вы будете делать дальше, товарищ майор.
Доллар держали на 83 пару дней за триллион наших рублей в день, буквально официальные цифры от ЦБ.
Объясни мне, что значит держать? И действительно ли это нужно будет продолжать делать, если продержат, скажем несколько недель? Ты же понимаешь, о чем говоришь глубоко)
У страха глаза велики, конечно, но я не товарищ майор)
Конечно вы не майор, как скажете, товарищ майор. А как можно держать высокие цены на видеокарты? Скупая весь спрос. Я не буду объяснять тебе тривиальные вещи, они начали валютную интервенцию, гугли что и как они делали.
Дописал тебе в методичку, шо такое "валютные интервенции"
Я не знаю, что вы будете делать дальше, товарищ майор.
Доллар держали на 83 пару дней за триллион наших рублей в день, буквально официальные цифры от ЦБ.
При чем здесь фейсбук? С шулером нельзя играть, его надо обходить стороной и слать на три буквы. Украина подарила нам классный слоган как раз для таких случаев.
Типичные долбоебы.
Как 5% льготная сука ипотека и снижение НОЛОГОВ исправит мне снижение дохода в ДВА раза прямо сейчас и еще снижения качества жизни в пару раз из за недоступности зарубежных продуктов и сервисов?
Никак!
Так пошли вы нахуй. Все кто умные - тупо уедут. Рано или поздно.
самое забавное, что до всего этого льготная ипотека была 5%, как говорится давайте сделаем хуже, а потом вернем как было)))))
Все кто умные - тупо уедут
Куда? Запад уже опустил Железный Занавес
Железный занавес это что? Не улететь? Ну Турция/Грузия/Казахстан ничего не закрывали, виз не надо. Оттуда пересадку куда надо.
Если про визы, то для иммиграции обычного гражданина вроде особо никто не закрывали. Пост часовой давности на Т—Ж говорит об остановке выдачи виз Латвией, Литвой и Чехией, все https://journal.tinkoff.ru/news/visa-ban/
Моя девушка айтишник просила передать, чтобы они там все сосали член
Сама не справляется?
Куда там до тебя
Онлифанс же забанили, никуда не денется
Отсрочку от призыва на войну с соседями?
не те люди
не мусора ,не лимита
не думаю что их совесть продаётся
Все очень просто. Они будут все полученные деньги тратить на базовые условия выживания в стране с миллионами нищих.
Я только что приехал, третий день слушаю очешуительные совершенно истории, как частный бизнес ставит сохранение бизнеса и рынка выше денег. Я реально не мог представить, что такое возможно. Результат работы госайтишников зарастет плесенью, как тот дворец, будет как яндекс, которому при чудовищных вливаниях необходима постоянная навязчивая реклама.
Трястись за свое место будут, как трясутся учителя и менты, бухать от невозможности выдержать репутационные потери. У меня есть приятель (хотел написать "друг", но уже неа), который из бизнеса пошел во власть откаты собирать. У него все есть, он бухает как не в себя.
А так, пожалуйста, кто ж против. Чего ж не продаться убийце.
Смеялись всем Роскомнадзором
Комментарий удален
Хихикали всем ДИТом Москвы
В Федеральной Прачечной Службе улыбнулись
А Хабр считает иначе.
И онлифанс
ватанов хватает везде
совесть продаётся
300кк в наносеки сами себя не сделают
что ж у айтишников так ЧСВ зашкаливает.
пора бы уже перестать считать себя "людьми высшего сорта".
Налоговые блять льготы, отсрочка от армии - вы войну устроили и угробили экономику, кому нахуй всрались сейчас ваши льготы ???
Русский корабль, иди нахуй!
Но появляются новые, которые ещё не успели
На самом деле некоторые испытывают затруднения
Спасибо, но нет
Минтруда совместно с Минэкономразвития разрабатывает проект закона о стратегически важных для РФ профессиях и специальностях.
Согласно источнику в МЭР, в этот перечень могут войти специальности IT-отрасли, авиа и ракетостроения, а также атомного машиностроения.
Предполагается, что наряду с льготами для указанных профессий и специальностей, такие работники будут привлекаться для выполнения нацпроектов в соответствующих отраслях.
Минцифры предложило подписать импичмент.
Поздно пить боржоми
не хотят терять хватку над условными "камеры по всему городу с функцией распознавания табла и его намерений"?
Так а что все так яро в комментариях отказываются? Еще никто никому ничего не предложил. Погодите, еще наебать должны сначала пару раз на этой теме
Ага, там ведь наверняка история, как с налоговым манёвром для айти.
опять все попилят как обычно приближенные холуи, а для условных айтишников будет куча условий для льготной еботеки и отсрочки от армии
Кстати да. Для получения всего смака нужно будет как следует занести, чисто компенсировать выпавшие доходы.
Льготная ипотека по ставке 18 процентов вместо 20, установленных ЦБ? Ведь закон есть, что процент по кредиту не может быть меньше 3/4 от ставки рефинансирования
Как я понимаю в льготных кредитах ставка не меняется, просто из гос бюджета компенсируются/оплачивается до получения льготной цифры
Ипотека? В смысле найдутся долбобы покупающие жилье в РФ?
Нашли чем привлекать – кредитами
В апреле на наш рынок должны были выйти хоть в костыльном, но каком-то виде ETF от Vanguard, а у айтишника была возможность откладывать на фонды в принципе по штуке баксов в месяц. Стоит ли говорить, что теперь ни того, ни другого мы скорее всего не увидим?
Читаем глубже: чебурнет конфёрмд.
Ну, пока жив дед, я имею в виду.
ахахаха. нравиться работать в северной Корее?
Мне тут подумалось, а не крик ли это отчаяния? Аутсорс выжрет все ресурсы, те, у кого зп в долларах уже получают больше 500 тыс. по новому курсу. Остальные скоро подтянутся, но такие деньги платить можно только если продаёшь что-то на запад и получаешь доллары. А вот всякие интеграторы, ориентированные на Газпром будут поднимать цены до уже неприличных.
А кто платит доллары, если не зарубеж? А как он платить будет сейчас из-за санкций?
Не выживет аутсорс из-за санкций, просто никто платить не будет, да и из-за того, что просто токсично. Прошлая аутсорсная контора обсуждает релокацию уже. Потому что второй путь - это закрытие фирмы.
Блядь, третий день эти сраные сто строчек на сраном питоне написать собираюсь... Сегодня тоже очнусь в час ночи, похоже
Стране нужный цифровые комиссары! Вступай в наши ряды, товарищ!
вот, кстати, надо бы петицию организовать к писателям-фантастам и визуализаторам. чтобы они были чуть человечней, рисуя ближайшие перспективы страны)
Или в айти, или иди сдохни на бессмысленной войне. Норм мотивация.
Не будет здесь больше никакой ИТ области. В чатах некоторых фирм директора уже обсуждают релокацию.
Да и вообще на чем программировать-то индустрия будет? На счетах? Долбоебы.
Вот, новая модель. Покрасить, свежий шильдик и вперед.
Долбоебы, это надо было делать хоты бы пару дет назад.
Пару дедов назад
Вернул редактирование
Выучил JS - откосил от армии. Гениально.
Эээээ.... GitHub собираются блокировать?
Примерно с 2014 года, да. Причем, не совсем обязательно, что со стороны РФ, т.к уже были случаи блокировки Гитхаба самим Гитхабом
https://vc.ru/claim/367397-github-zablokiroval-akkaunt-po-prichine-ekonomicheskih-sankciy-ssha
https://xakep.ru/2019/07/26/github-sanctioned/
Збс
Оуе! Ручное управление, которые мы заслужили!
Anonymous-ов испугались. Это не мирное население дубинами избивать.
А, ну теперь-то заживем!
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…