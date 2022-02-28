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Сергей Исенеков

Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для айтишников для стабилизации и развития ИТ-отрасли Статьи редакции

Также среди мер есть снижение налогов и введение льготного кредитования ИТ-компаний.

Минцифры предложило правительству России пакет из 10 мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы министерства Максута Шадаева к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В список вошли следующие меры:

  • распространить действующие налоговые льготы на ИТ-компании, которые получают доходы от размещения рекламы, оказания дополнительных услуг в своих приложениях и онлайн-сервисах или реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных ИТ-продуктов;
  • освободить на следующие три года всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компаний от уплаты налога на прибыль, а также от проверок контрольными органами;
  • предоставить всем сотрудникам ИТ-компаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
  • предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников ИТ-компаний на время их работы в этих компаниях;
  • ввести процедуру упрощённого получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских ИТ-компаниях;
  • предоставить ИТ-компаниям гранты на разработку и развитие ИТ-продуктов;
  • обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счёт целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций;
  • ввести льготное кредитование ИТ-компаний на обеспечение бесперебойной текущей деятельности;
  • консолидировать и стимулировать госзаказ, в том числе от госкомпаний, для финансирования новых критически важных разработок с обеспечением возможности их исполнения крупными ИТ-компаниями без проведения конкурсов и аукционов (торгов);
  • обеспечить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».

#новости #ит

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Slartibartfast

Чтобы заткнулись и лепили чебурнет.

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83
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Абсолютный инструмент

И сейчас пруд пруди желающих его лепить, достаточно взглянуть на Хабр

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31
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Slartibartfast

Не удивлюсь.
Ментам тоже дают много льгот за их архиважную работу и ненависть окружающих.

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10
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Андрей Прутчиков

Зная контингент хабра и в целом реальные проектные навыки российских айтишников, я представляю себе этот насквозь кривой и дырявый интернат, ой интернет.

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2
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Константин Курасов

звучит больше как твоё окружение, чем как репрезентативная выборка

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3
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John Rickman

А можно подробнее?

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2
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радиоприёмник

Еее, велосипеды🤡

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1
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Желающий Кирилл

Ой, это вообще токсичное место с ватниками.

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0
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Желающий Кирилл

Чтобы не уехали.

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0
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Slartibartfast

Про "уехали" надо уже начинать забывать.

Небо не откроют до конца войны. Война кончится, когда либо пыни не станет, либо живая сила не кончится. Если второе, то пыня выезд закроет.

В любом случае закроет прямо уже скоро. У него стада редеют на глазах, выезжать они собрались.

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1
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Желающий Кирилл

Границы пока открыты. Можно изловчиться. Люди и валят.

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0
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Slartibartfast

Молодцы.

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1
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Рыжий Барнс

Вот вам ответ айтишника: пошли нахуй, уебки, со своими предложениями

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56
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Kikimer

Есть вариант получше - русский минцифры, иди нахуй!

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8
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Vladislav Pauls
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1
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Vladislav Pauls
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2
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amd

Лол. Их швитой Фейсбук, сливающий все и вся и цензурящий всех и наш проклятый ВК) Дальше продолжать нет смысла)

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–12
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Лучи Добра

Это ты кукарекал "где доллар по 100?" три дня назад? Товарищ майор, недостаточно поставить ник "амд", чтобы выглядеть айтишником, мы вас всё равно узнали.

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8
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amd

Доллар по 100 мамкины аналитики обещали до войны. На войне прогнозировали 300, а со свифтом вообще крах. На деле нет даже сотни со свифтом, который казался полнейшей катастрофой. Более того это ещё и с блокировкой всех валютных резервов. Дотянули до сотни, но какой ценой? Дальше что буду делать?

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–3
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Лучи Добра

Я не знаю, что вы будете делать дальше, товарищ майор.
Доллар держали на 83 пару дней за триллион наших рублей в день, буквально официальные цифры от ЦБ.

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9
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amd

Объясни мне, что значит держать? И действительно ли это нужно будет продолжать делать, если продержат, скажем несколько недель? Ты же понимаешь, о чем говоришь глубоко)

У страха глаза велики, конечно, но я не товарищ майор)

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–1
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Лучи Добра

Конечно вы не майор, как скажете, товарищ майор. А как можно держать высокие цены на видеокарты? Скупая весь спрос. Я не буду объяснять тебе тривиальные вещи, они начали валютную интервенцию, гугли что и как они делали.

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4
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Куратор кремлеботов

Дописал тебе в методичку, шо такое "валютные интервенции"

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0
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Лучи Добра

Я не знаю, что вы будете делать дальше, товарищ майор.
Доллар держали на 83 пару дней за триллион наших рублей в день, буквально официальные цифры от ЦБ.

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0
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Kikimer

При чем здесь фейсбук? С шулером нельзя играть, его надо обходить стороной и слать на три буквы. Украина подарила нам классный слоган как раз для таких случаев.

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Цивилизованный татарин

Типичные долбоебы.

Как 5% льготная сука ипотека и снижение НОЛОГОВ исправит мне снижение дохода в ДВА раза прямо сейчас и еще снижения качества жизни в пару раз из за недоступности зарубежных продуктов и сервисов?

Никак!

Так пошли вы нахуй. Все кто умные - тупо уедут. Рано или поздно.

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44
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Bender Rodriguez

самое забавное, что до всего этого льготная ипотека была 5%, как говорится давайте сделаем хуже, а потом вернем как было)))))

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10
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Рыжий

Все кто умные - тупо уедут
 Куда? Запад уже опустил Железный Занавес

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0
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Матвей Коновалов

Железный занавес это что? Не улететь? Ну Турция/Грузия/Казахстан ничего не закрывали, виз не надо. Оттуда пересадку куда надо.

Если про визы, то для иммиграции обычного гражданина вроде особо никто не закрывали. Пост часовой давности на Т—Ж говорит об остановке выдачи виз Латвией, Литвой и Чехией, все https://journal.tinkoff.ru/news/visa-ban/

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0
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Максим Абрамчик

Моя девушка айтишник просила передать, чтобы они там все сосали член

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33
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amd

Сама не справляется?

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–41
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Nick Rosenberg

Куда там до тебя

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3
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Andrew Sychev

Онлифанс же забанили, никуда не денется

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2
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Alex

Отсрочку от призыва на войну с соседями?

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25
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Сергей Ахрем

не те люди
не мусора ,не лимита
не думаю что их совесть продаётся

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8
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Органический хот-дог

Примерно у половины продаётся ещё как

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34
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Slartibartfast

Все очень просто. Они будут все полученные деньги тратить на базовые условия выживания в стране с миллионами нищих.

Я только что приехал, третий день слушаю очешуительные совершенно истории, как частный бизнес ставит сохранение бизнеса и рынка выше денег. Я реально не мог представить, что такое возможно. Результат работы госайтишников зарастет плесенью, как тот дворец, будет как яндекс, которому при чудовищных вливаниях необходима постоянная навязчивая реклама.

Трястись за свое место будут, как трясутся учителя и менты, бухать от невозможности выдержать репутационные потери. У меня есть приятель (хотел написать "друг", но уже неа), который из бизнеса пошел во власть откаты собирать. У него все есть, он бухает как не в себя.

А так, пожалуйста, кто ж против. Чего ж не продаться убийце.

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3
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Звезда спас TJ

Смеялись всем Роскомнадзором

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16
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Органический хот-дог

Потому стали отдавать на аутсорс, где рады денюжке

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2
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Александр Борродач

Хихикали всем ДИТом Москвы

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1
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Куратор кремлеботов

В Федеральной Прачечной Службе улыбнулись

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0
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Транс либертарианец

А Хабр считает иначе.

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3
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Slartibartfast

И онлифанс

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0
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Кривой инструмент

У программистов то? АХАХАХАХАХАХ

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3
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Роман Готовко

ватанов хватает везде

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2
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Genesi5 ­

совесть продаётся
 300кк в наносеки сами себя не сделают

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1
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Куратор кремлеботов

что ж у айтишников так ЧСВ зашкаливает.
пора бы уже перестать считать себя "людьми высшего сорта".

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1
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Владимир

Налоговые блять льготы, отсрочка от армии - вы войну устроили и угробили экономику, кому нахуй всрались сейчас ваши льготы ???

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16
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Вишенка По

Русский корабль, иди нахуй!

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12
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Отвратительный кубок

Все адекватные айтишники ливнули давно с этой авторитарной помойки

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7
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Алексей

Но появляются новые, которые ещё не успели

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11
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Рустам Акимов

На самом деле некоторые испытывают затруднения

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1
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Hooligan

Спасибо, но нет

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9
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Редкий Натр

Минтруда совместно с Минэкономразвития разрабатывает проект закона о стратегически важных для РФ профессиях и специальностях.

Согласно источнику в МЭР, в этот перечень могут войти специальности IT-отрасли, авиа и ракетостроения, а также атомного машиностроения.

Предполагается, что наряду с льготами для указанных профессий и специальностей, такие работники будут привлекаться для выполнения нацпроектов в соответствующих отраслях.

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0
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Al

Минцифры предложило подписать импичмент.

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9
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Успешный якорь

На BolgenOS, зато с ипотекой 5%

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7
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Depeche Mode

Поздно пить боржоми

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6
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Alexander

не хотят терять хватку над условными "камеры по всему городу с функцией распознавания табла и его намерений"?

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6
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Сменю ка имя на всякий случай

Так а что все так яро в комментариях отказываются? Еще никто никому ничего не предложил. Погодите, еще наебать должны сначала пару раз на этой теме

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6
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Hagotireno

Ага, там ведь наверняка история, как с налоговым манёвром для айти.

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0
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Прямой Артем

за счёт целевого бюджетного финансирования
 Валите из страны, пацаны. Или оставайтесь, ради сопротивления изнутри

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5
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Стас Фарбер

опять все попилят как обычно приближенные холуи, а для условных айтишников будет куча условий для льготной еботеки и отсрочки от армии

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3
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Slartibartfast

Кстати да. Для получения всего смака нужно будет как следует занести, чисто компенсировать выпавшие доходы.

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0
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Anthony

Льготная ипотека по ставке 18 процентов вместо 20, установленных ЦБ? Ведь закон есть, что процент по кредиту не может быть меньше 3/4 от ставки рефинансирования

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5
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Матвей Коновалов

Как я понимаю в льготных кредитах ставка не меняется, просто из гос бюджета компенсируются/оплачивается до получения льготной цифры

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0
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N.N.
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5
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Алина Кипр

Ипотека? В смысле найдутся долбобы покупающие жилье в РФ?

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5
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Andre Macareno

Нашли чем привлекать – кредитами

В апреле на наш рынок должны были выйти хоть в костыльном, но каком-то виде ETF от Vanguard, а у айтишника была возможность откладывать на фонды в принципе по штуке баксов в месяц. Стоит ли говорить, что теперь ни того, ни другого мы скорее всего не увидим?

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3
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Nikon Mockey

Читаем глубже: чебурнет конфёрмд.
Ну, пока жив дед, я имею в виду.

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2
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Счастливый дым

Анонимусы зажали)))

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2
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AL Fresher

ахахаха. нравиться работать в северной Корее?

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2
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Kikimer

Мне тут подумалось, а не крик ли это отчаяния? Аутсорс выжрет все ресурсы, те, у кого зп в долларах уже получают больше 500 тыс. по новому курсу. Остальные скоро подтянутся, но такие деньги платить можно только если продаёшь что-то на запад и получаешь доллары. А вот всякие интеграторы, ориентированные на Газпром будут поднимать цены до уже неприличных.

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2
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Rina

А кто платит доллары, если не зарубеж? А как он платить будет сейчас из-за санкций?

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0
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Arugin

Не выживет аутсорс из-за санкций, просто никто платить не будет, да и из-за того, что просто токсично. Прошлая аутсорсная контора обсуждает релокацию уже. Потому что второй путь - это закрытие фирмы.

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0
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Сменю ка имя на всякий случай

Блядь, третий день эти сраные сто строчек на сраном питоне написать собираюсь... Сегодня тоже очнусь в час ночи, похоже

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2
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Sergey Fedotov

Стране нужный цифровые комиссары! Вступай в наши ряды, товарищ!

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1
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Alexander

вот, кстати, надо бы петицию организовать к писателям-фантастам и визуализаторам. чтобы они были чуть человечней, рисуя ближайшие перспективы страны)

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1
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Владислав Косинов

Или в айти, или иди сдохни на бессмысленной войне. Норм мотивация.

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1
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Arugin

Не будет здесь больше никакой ИТ области. В чатах некоторых фирм директора уже обсуждают релокацию.
Да и вообще на чем программировать-то индустрия будет? На счетах? Долбоебы.

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1
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DrinK Smoke

Вот, новая модель. Покрасить, свежий шильдик и вперед.

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0
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Neketa Fo

Долбоебы, это надо было делать хоты бы пару дет назад.

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0
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Никита Жуковский

Пару дедов назад

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2
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Neketa Fo

Вернул редактирование

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0
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Nickolay Savchenko

Выучил JS - откосил от армии. Гениально.

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0
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Max Pshenichnikov

Эээээ.... GitHub собираются блокировать?

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0
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Рыжий

Примерно с 2014 года, да. Причем, не совсем обязательно, что со стороны РФ, т.к уже были случаи блокировки Гитхаба самим Гитхабом
https://vc.ru/claim/367397-github-zablokiroval-akkaunt-po-prichine-ekonomicheskih-sankciy-ssha
https://xakep.ru/2019/07/26/github-sanctioned/

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0
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испанский смех

Збс

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0
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Музыкальный Тролль

Оуе! Ручное управление, которые мы заслужили!

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0
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Андрон

Anonymous-ов испугались. Это не мирное население дубинами избивать.

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Тактический завод

Отсрочку от призыва? Вот это чет мне не нравится.

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Eva Nikolaeva

А, ну теперь-то заживем!

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