ФИФА и УЕФА отстранили Россию от турниров для клубов и сборной — от чемпионатов мира и Европы до Лиги чемпионов Статьи редакции
Главное соревнование под эгидой ФИФА — чемпионат мира по футболу. Теперь Россия там не сыграет.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от всех соревнований. Из-за этого сборная России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года и пропустит турнир в Катаре, а «Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте федерации.
Российские команды отстранили от турниров «до дальнейшего уведомления».
Пиздец даже Северная Корея могла на ЧМ играть
Так эти уже божие одуванчики в сравнении
Еще и украинская, так что такое себе
а в финале будут ДНР с ЛНР играть
Скорее тогда уж Чемпионат по футболу ВЕЛИКОЙ РОССИИ, ПИДОР, как любят на /ftb/ говорить
Надеюсь на олимпиаду тоже не пустят.
На все.
А я в чем провинился, что над моим домом летают военные самолёты не моей страны?
Они часть России
Это был единственный способ остановить Спартак
Какой смысл? Они и так не смогли бы прилететь.
Вангую, что следующая новость будет о расширении финансирования отечественного футбола, о льготных ипотеках для футболистов, и так далее, и тому подобное. Несомненно
ну вот и всё
Что там у нас в списке гордостей у патриотов:
1. космос - про***но
2. армия - про***но
3. спорт -про***но
4. что ещё?
они были проебаны еще до зарождения
IT....в процессе
Спартак, значит, тож из ЛЕ исключают
ну и лан, всё равно не до футбола
Сейчас будут всеукареки про спорт вне политики, но петухи не понимают, что почти весь российский спорт высоких достижений тесно связан с политикой в ущерб массовому спорту.
Там же ещё звания военные у спортсменов.
Хуй знает за звания. Там народные деньги во всякой залупе и ротенберг тренером может стать. Фу блядь вообще болеть за что то питерское и ходить на стадион
Кто не играет, тот не проигрывает. Так что всё к лучшему)
Почему они не поступили так еще в 2014 году?
Типо отжатие Крыма и боевые действия на Донбассе недостаточно привели к жертвам украинцев, чтобы наказать по всей строгости Россию? Или сам факт объявления войны меняет сути дела?
Если бы Крымом ограничился, без войны на Донбассе, то до этого времени простили бы и Крым.
Почему-то в это верится очень даже легко.
Хули спортсмены молчат? Неужели на столько трусы???
Федор Смолов вчера высказывался против войны.
Ну это даже не совок, это бункер какой-то получается
Не удивительно. Футбол последнее, что сегодня должно беспокоить граждан рф, на фоне бункерного деда грозящего ядерной войной.
собирались ехать в Катар, а приехали в Северную Корею (или хуже?)
Ушли и ушли, последние 7 лет одни провалы были в Еврокубках, которые превратились в мем "Достойное поражение". Так что я даже рад, что российские команды не будут занимать чужие места в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
ага ага)
щас футболофанаты проснутся наконец, святое забирают у них)
А как же "спорт вне политики"?
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