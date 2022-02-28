Новости
Артём Мазанов

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от турниров для клубов и сборной — от чемпионатов мира и Европы до Лиги чемпионов Статьи редакции

Главное соревнование под эгидой ФИФА — чемпионат мира по футболу. Теперь Россия там не сыграет.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от всех соревнований. Из-за этого сборная России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года и пропустит турнир в Катаре, а «Спартак» не сыграет в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте федерации.

Российские команды отстранили от турниров «до дальнейшего уведомления».

Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента [ФИФА и УЕФА] надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми.

заявление ФИФА и УЕФА

#новости #войнасукраиной

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Сеня

Пиздец даже Северная Корея могла на ЧМ играть

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Картошка Фри

Так эти уже божие одуванчики в сравнении

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Абсолютный инструмент

Даёшь свой чебурбол с КНДР, Китаем, Сирией и Зимбабве!!!!!!

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8
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Информационный Орзэмэс
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9
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Абсолютный инструмент

Хотел пошутить, но там собака

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5
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Алексий

Еще и украинская, так что такое себе

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Целесообразный завод

Собаку жалко было (

Российскую Федерацию - нет

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Денис Сенькин

а в финале будут ДНР с ЛНР играть

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Genesi5 ­

Скорее тогда уж Чемпионат по футболу ВЕЛИКОЙ РОССИИ, ПИДОР, как любят на /ftb/ говорить

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Getu

Надеюсь на олимпиаду тоже не пустят.

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Инженерный корабль

на какую?

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–1
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Getu

На все.

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Инженерный корабль

спортсмены в чём провинились?

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–3
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Getu

А я в чем провинился, что над моим домом летают военные самолёты не моей страны?

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8
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Инженерный корабль

какая связь? Фигуристка в тебя их запускает?

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Dan

Они часть России

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–1
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Saneka

Это был единственный способ остановить Спартак

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Строительный кубок

Красная машина, чо уж

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new_comment

Какой смысл? Они и так не смогли бы прилететь.

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Depeche Mode

Вангую, что следующая новость будет о расширении финансирования отечественного футбола, о льготных ипотеках для футболистов, и так далее, и тому подобное. Несомненно

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4
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Инженерный корабль

Меньше позора на играх

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2
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Dr. Acula

ну вот и всё

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new_comment

Что там у нас в списке гордостей у патриотов:
1. космос - про***но
2. армия - про***но
3. спорт -про***но
4. что ещё?

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3
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Dr. Acula

они были проебаны еще до зарождения

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Животное

IT....в процессе

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Dr. Acula

Спартак, значит, тож из ЛЕ исключают

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Dr. Acula

ну и лан, всё равно не до футбола

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Навальнята спасают Фермана

Сейчас будут всеукареки про спорт вне политики, но петухи не понимают, что почти весь российский спорт высоких достижений тесно связан с политикой в ущерб массовому спорту.

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Getu

Там же ещё звания военные у спортсменов.

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Навальнята спасают Фермана

Хуй знает за звания. Там народные деньги во всякой залупе и ротенберг тренером может стать. Фу блядь вообще болеть за что то питерское и ходить на стадион

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Verum

Кто не играет, тот не проигрывает. Так что всё к лучшему)

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Целесообразный завод

Отличные новости

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Александр Елисеев

Почему они не поступили так еще в 2014 году?
Типо отжатие Крыма и боевые действия на Донбассе недостаточно привели к жертвам украинцев, чтобы наказать по всей строгости Россию? Или сам факт объявления войны меняет сути дела?

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Getu

Если бы Крымом ограничился, без войны на Донбассе, то до этого времени простили бы и Крым.

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2
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Александр Елисеев

Почему-то в это верится очень даже легко.

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Зелёный Мох

Хули спортсмены молчат? Неужели на столько трусы???

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ibor.vni

Федор Смолов вчера высказывался против войны.

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Nickolay Savchenko

Ну это даже не совок, это бункер какой-то получается

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Интеллигентный Петя

Щас зато спортсмены начнут языки из жоп доставать

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Игорь Павлов

Не удивительно. Футбол последнее, что сегодня должно беспокоить граждан рф, на фоне бункерного деда грозящего ядерной войной.

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Евгений Святошенко

собирались ехать в Катар, а приехали в Северную Корею (или хуже?)

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Женщина, я не танцую

Ушли и ушли, последние 7 лет одни провалы были в Еврокубках, которые превратились в мем "Достойное поражение". Так что я даже рад, что российские команды не будут занимать чужие места в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

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vibe

ага ага)
щас футболофанаты проснутся наконец, святое забирают у них)

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alexferman

А как же "спорт вне политики"?

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