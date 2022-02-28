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Новости
Сергей Исенеков

Глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине» Статьи редакции

По мнению Фадеева, Facebook занимает «пристрастную позицию» в военном конфликте.

32 32 комментария
4711 просмотров

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что если Facebook не откажется от своей позиции своей позиции по войне России с Украиной, нужно ставить вопрос о временной блокировке этой соцсети. Об этом пишет ТАСС.

Фадеев пояснил, что многие люди ищут в соцсетях информацию, а Facebook занимает «пристрастную позицию». Он также отметил, что Facebook блокирует аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса.

Глава СПЧ добавил, что при этом в соцсети появляется значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. Фадеев утверждает, что есть доказательства того, что часть контента недостоверна.

Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллиона, и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации.

Валерий Фадеев
глава СПЧ

С 25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять его трафик. Регулятор таким образом ответил на то, что соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру».

#новости #facebook #войнасукраиной

32 32 комментария
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32 комментария
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Анус себе заблокируй, сука.

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70
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Инженерный корабль

через рот полезет. Хотяя...уже лезет.

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24
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Желающий Кирилл

Это не рот. Это незаблокированный анус в область рта сполз.

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6
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Излишний ихтиандр

Моё абсолютное согласие!

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4
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Иван Шушленов

Что он блять делает в Совете по правам человека? Что это за совет такой????

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43
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Мистер Блондин

Совет по правам человека дает советы по ущемлению прав человека

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41
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Владислав Косинов

Совершенно нормальный совет по правам автократов. Других при таком режиме быть не может.

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1
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Редкий Натр

Выпускник МФТИ
бывш. главред журнала "Эксперт", член туевой хучи советов, фондов при АП
был замом у Евгения Ясина
Крч, либерал до мозга костей

P.S. команда трухлявого не так глупа, как в мемчиках. Сначала выявить идеалистов с резиновой совестью, перекупить, и влить в своё окружение.

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0
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Абсолютный инструмент

По словам Валерия Фадеева, соцсеть блокирует контент в поддержку спецоперации, но распространяет фейки
 ВИЗДЕ ФЕЙКИ И НАЦИСТЫ РЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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20
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Сергей Панфилов

Тебе смешно, а у нас на работе сегодня бабка все уши прожужжала про нацистских нацистов 😬

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4
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Роман Яремчук

русскоязычный еврей главнокомандующий у нацистов что распинают русскоязычных младенцев... интересно они хоть когда то думают над тем во что верят ?

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9
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Абсолютный инструмент

Нет

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0
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Трансгендолет

нет никаких мёртвых солдат и разбитой техники. это все фейки. боты 15 рублевые и прочая вата читайте, в случае чего вы тоже будете фейками без имени и роду

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13
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Alexander Star

Валерий Фадеев любит лизать жопы. Это правда?

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7
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Философский Никита

Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации.
Когда тебе мешают нарушать права человека и ты жалуешься на это.

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7
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Серый Женя

*навсегда

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6
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Hooligan

Опять цензура и снова самострел

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3
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Oldfag TV

Других прав человека у нас для вас нет

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3
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Alex Bernhardt

Я так понимаю, что они отползать не будут. Значит будут ещё штурмовать пробовать. Думаю сегодня или завтра ночью.

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2
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Сергей Панфилов

на период проведения специальной операции России на Украине
 То есть навсегда

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2
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Навальнята спасают Фермана

Решённый вопрос

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1
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Vladislav Pauls

Всю эту Шоблу-Ёблу за хуй к ракете и в космос там инета нет!

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Уверенный блик

От лица всех сммщиков скажу ебать спасибо нахуй

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Chikk

Да как-то ну и ладно. Всё равно уже там нет аккаунтов, все помножили на ноль с этими их фильтрами правильности.

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Мистер Блондин

Так под фейсбуком может иметься ввиду: фэйсбук, ватсапп, инста
Или нет?

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Chikk

А чёрт их знает. Если там всё с одних серверов подгружается, то жахнут разом, почему и нет.
В любом случае у меня ничего этого нет, ну и ладно. :)

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0
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Мистер Блондин

Людям информацию будет трудней получать из разных источников. В этом проблема.

Анонимусы еще им гос сми сайты положили вроде

Как бы эти ебанаты не психанули и не отключили все интернеты

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Ігор Лазарук

"Весь мир идёт не в ногу". Классика.

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Owlie

Похоже они уже все вместе верят в то, что говорят.
Иначе эту шизу не объяснить

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Знатный Залипший

Странно, что инет вообще еще работает. Неудобные видосы всякие появляются, нехорошо. Это говорит в пользу версии, что о войне реально никто не знал до самого последнего момента и не готовился. Безумный психопат переиграл вокруг пальца даже собственную систему.

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Навальнята спасают Фермана

Решённый вопрос

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–1
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Iliya Berg

Вообще похуй

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–9
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