Глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине» Статьи редакции
По мнению Фадеева, Facebook занимает «пристрастную позицию» в военном конфликте.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что если Facebook не откажется от своей позиции своей позиции по войне России с Украиной, нужно ставить вопрос о временной блокировке этой соцсети. Об этом пишет ТАСС.
Фадеев пояснил, что многие люди ищут в соцсетях информацию, а Facebook занимает «пристрастную позицию». Он также отметил, что Facebook блокирует аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса.
Глава СПЧ добавил, что при этом в соцсети появляется значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. Фадеев утверждает, что есть доказательства того, что часть контента недостоверна.
С 25 февраля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к фейсбуку и замедлять его трафик. Регулятор таким образом ответил на то, что соцсеть ограничила аккаунты телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру».
Анус себе заблокируй, сука.
Что он блять делает в Совете по правам человека? Что это за совет такой????
Совет по правам человека дает советы по ущемлению прав человека
Совершенно нормальный совет по правам автократов. Других при таком режиме быть не может.
Выпускник МФТИ
бывш. главред журнала "Эксперт", член туевой хучи советов, фондов при АП
был замом у Евгения Ясина
Крч, либерал до мозга костей
P.S. команда трухлявого не так глупа, как в мемчиках. Сначала выявить идеалистов с резиновой совестью, перекупить, и влить в своё окружение.
Тебе смешно, а у нас на работе сегодня бабка все уши прожужжала про нацистских нацистов 😬
русскоязычный еврей главнокомандующий у нацистов что распинают русскоязычных младенцев... интересно они хоть когда то думают над тем во что верят ?
нет никаких мёртвых солдат и разбитой техники. это все фейки. боты 15 рублевые и прочая вата читайте, в случае чего вы тоже будете фейками без имени и роду
Валерий Фадеев любит лизать жопы. Это правда?
Опять цензура и снова самострел
Других прав человека у нас для вас нет
Я так понимаю, что они отползать не будут. Значит будут ещё штурмовать пробовать. Думаю сегодня или завтра ночью.
на период проведения специальной операции России на Украине
То есть навсегда
Решённый вопрос
Всю эту Шоблу-Ёблу за хуй к ракете и в космос там инета нет!
Да как-то ну и ладно. Всё равно уже там нет аккаунтов, все помножили на ноль с этими их фильтрами правильности.
Так под фейсбуком может иметься ввиду: фэйсбук, ватсапп, инста
Или нет?
А чёрт их знает. Если там всё с одних серверов подгружается, то жахнут разом, почему и нет.
В любом случае у меня ничего этого нет, ну и ладно. :)
Людям информацию будет трудней получать из разных источников. В этом проблема.
Анонимусы еще им гос сми сайты положили вроде
Как бы эти ебанаты не психанули и не отключили все интернеты
"Весь мир идёт не в ногу". Классика.
Похоже они уже все вместе верят в то, что говорят.
Иначе эту шизу не объяснить
Странно, что инет вообще еще работает. Неудобные видосы всякие появляются, нехорошо. Это говорит в пользу версии, что о войне реально никто не знал до самого последнего момента и не готовился. Безумный психопат переиграл вокруг пальца даже собственную систему.
Решённый вопрос
Вообще похуй
Большое заявление компании о войне России с Украиной.
Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?