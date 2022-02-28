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Сергей Исенеков

Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск Статьи редакции

Законопроект предполагает срок возможного наказания до 15 лет лишения свободы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск. Думский комитет по безопасности приступил к работе, сообщил РИА «Новости» глава комитета Василий Пискарев.

Пискарев отметили, что документ могут внести в Госдуму в ближайшее время.

Пискарев также добавил, что в комитете в последнее время фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе специальной военной операции на Украине. По словам депутата, большинство из них генерируется на Украине, и они «охотно распространяются целым рядом российских СМИ», а также пользователями в соцсетях.

#новости #войнасукраиной

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Россию не спасти

Все 37-й год настал

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75
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Россию не спасти

Всем удачи!

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31
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Сибирский ящик

Выложил фото сегодня с Харькова? Все, 15 лет

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20
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Dan

Когда уже будет 17????

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9
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Прямой Артем

Уже. Каждые 100 лет на территориях бывшей Руси какой-то пиздец

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5
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Максим Графов

В 1922 учредили СССР, чет не вдохновляет

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7
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Читатель TJ

Ну по скорости, учитывая, что за 5 дней мы вернулись на 85 пять лет, значит за день 17, то есть 1917 будет 1-2 марта. Жаль только, что нам его повторить невозможно, лидера нет. Поэтому это скорее всего будет в обратную сторону, и Путин объявит себя императором

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Мучительный Абдужаббор

Ало, это уже 39

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Alexander Star

Скорее 40-й, финская война. В 1939-м практически прогулка была с редкими перестрелками.

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Мучительный Абдужаббор

А?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)

Польская кампания вермахта (1939)
Польская кампания вермахта (1939), также известная как Германо-польская война, Вторжение в Польшу…
ru.m.wikipedia.org
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Alexander Star

А, я думал с СССР сравнивают.

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Мучительный Абдужаббор

Уже давно нет

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Vezel

Так ебать, за "потерьнет" весь генштаб сажать придется

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60
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Slartibartfast

У него есть закон о засекречивании потерь в мирное время.
Поэтому не "война", а сренькоперация.

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Vezel

Так если время мирное - то откуда действия армии?) Чёт я себе на пятёрку тут уже наговорил, походу

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1
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Slartibartfast

Спецоперация по всяким -циям.
роскомпозор требует удалять материалы со словом "война"

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2
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Andrew Muralov

Надо писать "естественная убыль"

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Vezel

Отрицательная прибыль личного состава

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Andrew Muralov

На территории Украины это называется гумифика́ция.

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Slartibartfast

Отлично!!! Возьму в работу :)))

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Slartibartfast

Ну вот, видите :) Прекрасно получается эвфемизировать любое, хрен придерешься :))

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Музыкальный Тролль

маладой человек, это не для вас написано! в смысле не для нас

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Komatsu D335A

Ты, похоже, не понял что означает "фейки" в данном случае.

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Vezel

Я 30 лет живу в расеи, я всё прекрасно понял. Пропишут так, что абсолютно любую инфу можно будет записать в фейки. Даже если написать, что говном кормят солдат - уже фейк, ведь кормёжка личного состава - это действия армии

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3
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Сибирский ящик

Добро пожаловать в фашистскую Россию

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49
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Звезда спас TJ

Лет 10 уже как, добрый день.

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7
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Сибирский ящик

Это было недосоветсткая Россия с примесями империализма. Сейчас же просто фашизм из учебников про 30е

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Мучительный Абдужаббор

39е

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Редкий Натр

На СССР больше похоже

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–1
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Dmitry Fadeev

Удобно. Можно публиковать в формате официальной сводки любую ахинею, типа ни одной потери, верхом на конях, а кто напишет иначе - в тюрьму

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Slartibartfast

Матери убитых молчат из-за закона о засекречивании потерь в мирное время.

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9
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Al

еще нарожают ж

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3
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Zoloft

Страна ждёт героев, пизда рожает дураков

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Рыжий

Сейчас тоже удобно, можно публиковать любые истории о том, как за пол-дня часов уничтожают по 100 единиц техники и о том, как 13 погранцов посылают нахуй русский корабль и геройски умирают

Только это "удобно" для другой стороны...

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–8
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Anderkeks

Рыжий, иди нахуй.

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8
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Рыжий

Сладенький, не груби! Сегодня заскочу к тебе :*

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Дежурный химик

Рыжий, иди нахуй.

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Владимир Керенский

Так пусть публикуют, МО может делать аналитические материалы, с объяснением, пруфами и т.д., а не просто потерьнет, думаешь иначе сядешь на 15 лет

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2
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Рыжий

Так пусть публикуют, МО может делать аналитические материалы, с объяснением, пруфами и т.д
 Опубликованный сюжет с пленными погранцами на TJ объявили фейком и "и вообще там актеры"

Понятно, для какой цели будет использоваться закон, но нельзя отрицать, что почва для него просто лучше не придумаешь

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0
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Al

Да да, для другой страны. А вот эти страны сейчас с нами в одной комнате?

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2
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испанский смех

ну так да

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Почтовый Женя

пошел нахуй

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18
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Andrew Muralov

Пидараска Грефова.

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4
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Россию не спасти

Поддерживаю

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0
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МИКРОМОЛЬ

Не обосрался, а спецоперация по замачиванию трусов

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16
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Andrew Muralov

По экспресс-перекрашиванию.

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2
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John D

Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за правду о действиях российских войск

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11
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Komatsu D335A

Вот это правильная формулировка, без новояза.

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Максим Графов

Самое страшное, что это сработает, в России нельзя будет законно ни прочитать, ни обсудить информацию. Можно будет только выпить за успехи, ни одного пострадавшего ведь до сих пор

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9
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Al

Все уволились две недели назад же

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2
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Andrew Muralov

Выпить за успехи и окончательно ослепнуть нахуй.

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0
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Al

ебанутые

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6
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Sloowbruh

РАЗУМЕЕТСЯ!

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5
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Инженерный корабль

Чувака, который на камеры зачитывает новости про победы нашей армии накажут?

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5
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Читатель TJ

Ещё недавно велись споры, авторитарное ли Россия государство) Сейчас можно однозначно сказать, что Российская Федерация - смешанная республика с тоталитарным режимом

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5
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испанский смех

о чем это говорит

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0
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Vezel

О том, что нехуй было ебалом щёлкать, а сваливать и желательно подальше((

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0
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Роман Яремчук

котлеты по киевски вне закона (((

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5
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Marty McFly

Только вчера успел подумать, что если проводить параллели с Адиком и Йосиком, то следующий шаг - концлагеря. Радует только то, что все происходит на порядок быстрее, чем тогда. При таком раскладе выжившие уже через годик насладятся зрелищем луж мочи под дрыгающимися на виселицах ногами.

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3
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Плотный
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2
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Andrew Muralov

А Золотова когда под трибунал отдадут, за то что послал карателей росгвардию и собр в пазиках под гранатомёты?

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2
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Печенег

Добро пожаловать в Арстоцку!
ну или Океанию, можете выбрать сами

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2
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Абсолютный инструмент

Их наглая ложь, наша святая правда.

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0
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Инженерный корабль

Будем с тобой в одной камере сидеть. Вспоминать комменты и ржать.

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3
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Парламентский дым

удаляйте всё

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1
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Цкуро Бесцветный

А вы помните идею Шойгу про новые города в Сибири? Ну это вот оно((((

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1
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испанский смех

как знал

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Dmitry

Никак не могу простить тех, кто распространял фейк, что Володин гомосексуалист

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Арина Потоцкая

Сук, я толком ничего не сделала, а мне уже светит много лет(

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Горячий Камень

Окно возможностей казалось бы закрывается, но напомню, что вас миллионы а их всего несколько десятков тысяч

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1
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Информационный Орзэмэс

И как они будут с телеграм-каналами бороться?

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van der Pusch

запретят телеграм
это же сработало в прошлый раз)

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Россию не спасти

Пашка сдаст

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Информационный Орзэмэс

А смысл, бабло с РФ все равно не приходит

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Мистер Блондин

Никак, они будут душить всех остальных кого могут.

Официальная информация только у минобороны. Все остальное для них фейки. Просто начнут всех подряд закрывать

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Slartibartfast

Чебурграм запустят

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Al

А когла там статья за панические речи?

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Timber Dolphin

Главное, чтобы не за панические атаки.

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Slartibartfast

За пограничные состояния :)

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Timber Dolphin

У тебя как будто тост.

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Магомед-Султан Байболатович

До побачення!

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Al

Скоро блялдь сидеть будет почетнее...

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ХАНТЕР73

Война войной, а печатный станок должен продолжать работать.

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Луиджи Вампа

Роют же себе могилы......

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Алексей Гришко

мой президент это предсказал:
"придёт весна - начнём сажать"

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FOX

закрывайте TJ

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Кривой инструмент

Кто бы сомневался

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Татьяна Кузнецова

Наивные, думают это им поможет выиграть войну

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Желающий Кирилл

Разработку своего ануса он одобрил.

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испанский смех

нет твоего ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Mikhail

Они там свод законов 30x годов Германии и СССР где-то откопали и применяют?

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Дед Макар

очень надеюсь что его будут судить уже скоро!

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Sever Viktor

Осталось фамилию сменить на Сталин =)

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Пыльный Глаз

Мои любимые репрессики

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Zoloft

Пиздец! Похоже, придётся выпиливаться из тэжэшечки. А то я понаписал на пожизненное, как и большинство тут (282 минимум у большенства).
А учитывая ситуацию с Хованским, гоповская власть может доебаться и до столба.
Что ж, придётся регать твинка.

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Al

Ахуеть. За что си сидишь? За то. что выступал против войны. Просто пиздец))))))))

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