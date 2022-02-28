Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск Статьи редакции
Законопроект предполагает срок возможного наказания до 15 лет лишения свободы.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских войск. Думский комитет по безопасности приступил к работе, сообщил РИА «Новости» глава комитета Василий Пискарев.
Пискарев отметили, что документ могут внести в Госдуму в ближайшее время.
Пискарев также добавил, что в комитете в последнее время фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе специальной военной операции на Украине. По словам депутата, большинство из них генерируется на Украине, и они «охотно распространяются целым рядом российских СМИ», а также пользователями в соцсетях.
Все 37-й год настал
Всем удачи!
Когда уже будет 17????
В 1922 учредили СССР, чет не вдохновляет
Ну по скорости, учитывая, что за 5 дней мы вернулись на 85 пять лет, значит за день 17, то есть 1917 будет 1-2 марта. Жаль только, что нам его повторить невозможно, лидера нет. Поэтому это скорее всего будет в обратную сторону, и Путин объявит себя императором
Скорее 40-й, финская война. В 1939-м практически прогулка была с редкими перестрелками.
А?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
А, я думал с СССР сравнивают.
Так ебать, за "потерьнет" весь генштаб сажать придется
У него есть закон о засекречивании потерь в мирное время.
Поэтому не "война", а сренькоперация.
Так если время мирное - то откуда действия армии?) Чёт я себе на пятёрку тут уже наговорил, походу
Спецоперация по всяким -циям.
роскомпозор требует удалять материалы со словом "война"
Надо писать "естественная убыль"
Отрицательная прибыль личного состава
На территории Украины это называется гумифика́ция.
Отлично!!! Возьму в работу :)))
Ну вот, видите :) Прекрасно получается эвфемизировать любое, хрен придерешься :))
маладой человек, это не для вас написано! в смысле не для нас
Ты, похоже, не понял что означает "фейки" в данном случае.
Я 30 лет живу в расеи, я всё прекрасно понял. Пропишут так, что абсолютно любую инфу можно будет записать в фейки. Даже если написать, что говном кормят солдат - уже фейк, ведь кормёжка личного состава - это действия армии
Лет 10 уже как, добрый день.
На СССР больше похоже
Удобно. Можно публиковать в формате официальной сводки любую ахинею, типа ни одной потери, верхом на конях, а кто напишет иначе - в тюрьму
Матери убитых молчат из-за закона о засекречивании потерь в мирное время.
еще нарожают ж
Страна ждёт героев, пизда рожает дураков
Сейчас тоже удобно, можно публиковать любые истории о том, как за пол-дня часов уничтожают по 100 единиц техники и о том, как 13 погранцов посылают нахуй русский корабль и геройски умирают
Только это "удобно" для другой стороны...
Рыжий, иди нахуй.
Сладенький, не груби! Сегодня заскочу к тебе :*
Так пусть публикуют, МО может делать аналитические материалы, с объяснением, пруфами и т.д., а не просто потерьнет, думаешь иначе сядешь на 15 лет
Так пусть публикуют, МО может делать аналитические материалы, с объяснением, пруфами и т.д
Опубликованный сюжет с пленными погранцами на TJ объявили фейком и "и вообще там актеры"
Понятно, для какой цели будет использоваться закон, но нельзя отрицать, что почва для него просто лучше не придумаешь
Да да, для другой страны. А вот эти страны сейчас с нами в одной комнате?
ну так да
Пидараска Грефова.
Поддерживаю
Не обосрался, а спецоперация по замачиванию трусов
По экспресс-перекрашиванию.
Володин одобрил разработку законопроекта об уголовной ответственности за правду о действиях российских войск
Вот это правильная формулировка, без новояза.
Самое страшное, что это сработает, в России нельзя будет законно ни прочитать, ни обсудить информацию. Можно будет только выпить за успехи, ни одного пострадавшего ведь до сих пор
Все уволились две недели назад же
Выпить за успехи и окончательно ослепнуть нахуй.
ебанутые
РАЗУМЕЕТСЯ!
Ещё недавно велись споры, авторитарное ли Россия государство) Сейчас можно однозначно сказать, что Российская Федерация - смешанная республика с тоталитарным режимом
о чем это говорит
О том, что нехуй было ебалом щёлкать, а сваливать и желательно подальше((
котлеты по киевски вне закона (((
Только вчера успел подумать, что если проводить параллели с Адиком и Йосиком, то следующий шаг - концлагеря. Радует только то, что все происходит на порядок быстрее, чем тогда. При таком раскладе выжившие уже через годик насладятся зрелищем луж мочи под дрыгающимися на виселицах ногами.
А Золотова когда под трибунал отдадут, за то что послал карателей росгвардию и собр в пазиках под гранатомёты?
Добро пожаловать в Арстоцку!
ну или Океанию, можете выбрать сами
А вы помните идею Шойгу про новые города в Сибири? Ну это вот оно((((
как знал
Никак не могу простить тех, кто распространял фейк, что Володин гомосексуалист
Сук, я толком ничего не сделала, а мне уже светит много лет(
Окно возможностей казалось бы закрывается, но напомню, что вас миллионы а их всего несколько десятков тысяч
запретят телеграм
это же сработало в прошлый раз)
Пашка сдаст
Никак, они будут душить всех остальных кого могут.
Официальная информация только у минобороны. Все остальное для них фейки. Просто начнут всех подряд закрывать
Чебурграм запустят
А когла там статья за панические речи?
Главное, чтобы не за панические атаки.
За пограничные состояния :)
У тебя как будто тост.
До побачення!
Скоро блялдь сидеть будет почетнее...
Война войной, а печатный станок должен продолжать работать.
Роют же себе могилы......
мой президент это предсказал:
"придёт весна - начнём сажать"
закрывайте TJ
Наивные, думают это им поможет выиграть войну
нет твоего ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Они там свод законов 30x годов Германии и СССР где-то откопали и применяют?
очень надеюсь что его будут судить уже скоро!
Осталось фамилию сменить на Сталин =)
Мои любимые репрессики
Пиздец! Похоже, придётся выпиливаться из тэжэшечки. А то я понаписал на пожизненное, как и большинство тут (282 минимум у большенства).
А учитывая ситуацию с Хованским, гоповская власть может доебаться и до столба.
Что ж, придётся регать твинка.
Ахуеть. За что си сидишь? За то. что выступал против войны. Просто пиздец))))))))
Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?
На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.