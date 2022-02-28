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Новости
Женя Кузьмин

Исследователи истории нацизма со всего мира выступили против того, чтобы украинскую власть называли «пронацистской» Статьи редакции

Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.

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С первого дня военных действий российские власти называют происходящее «демилитаризацией и денацификацией». Впервые об этом заявил Владимир Путин в своём обращении, где он объявил о вводе войск на Украину, а также заявил о геноциде, происходившем на Донбассе с 2014 года.

Напрямую речь о Владимире Зеленском не шла, но президент России ещё в своей речи о признании ЛНР и ЛНР говорил о властях Украины: «Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве». На второй день конфликта Путин предлагал украинским военным взять власть в свои руки, чтобы страна не управлялась «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

О нацистах, националистах или фашистах на Украине говорили и другие представители российской власти. Например, 28 февраля представитель МИД Мария Захарова в ответ на немецкие поставки вооружения на Украину усомнилась, «насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии».

В то же время Зеленский отвечал в обращении к жителям России: «Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии». Военные действия против Украины осудили также музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме и власти Израиля.

27 февраля открытое письмо по поводу войны опубликовали 150 учёных со всего мира, которые изучают историю геноцида, нацизма и Второй мировой войны. Они признали, что у Украины, «как у любой страны», есть проблема с «ультраправыми элементами», но оправдание боевых действий «денацификацией» исследователи посчитали оскорбительной для памяти жертв нацизма.

На обращение, опубликованное в Jewish Journal, обратила внимание «Медуза». TJ приводит его с небольшими сокращениями.

Нападение России на Украину началось после того, как президент Путин обвинил украинское правительство в преступлениях против человечности и геноциде, которые оно, якобы, совершило на Донбассе. Российская пропаганда постоянно представляет лидеров Украины как нацистов и фашистов, якобы угнетающих местное русское население, которое «необходимо освободить». Президент Путин заявил, что одной из целей его «военной спецоперации» против Украины является ее «денацификация».

Подписавшиеся под этим письмом – исследователи, занимающиеся изучением истории геноцида, Холокоста и Второй мировой войны. Мы посвятили нашу профессиональную деятельность изучению фашизма и нацизма и увековечиванию памяти их жертв. Многие из нас вовлечены в активную борьбу против наследников этих порочных режимов и тех, кто пытается отрицать или замалчивать их преступления.

Мы решительным образом отвергаем циничное злоупотребление российским режимом термином «геноцид», злоупотребление памяти о Второй мировой войне и Холокосте и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму, для того чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России. Подобная риторика не подтверждается никакими фактами, она отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно воевал против него, включая российских и украинских солдат Красной Армии.

Мы не идеализируем украинское государство и общество. Как и в любой другой стране, в нем присутствуют крайне-правые элементы и группы, исповедующие насилие и ксенофобию. Украине также необходим более открытый взгляд на тёмные стороны ее болезненной и сложной истории. Но ничто из этого не оправдывает российскую агрессию и ложное толкование того, что представляет собой Украина.

В этот роковой момент мы стоим вместе за свободную, независимую и демократическую Украину и решительно отвергаем злонамеренное искажение российским правительством истории Второй мировой войны в целях оправдания собственного насилия.

#новости #войнасукраиной

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103 комментария
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Трансгендолет

Щас наш МИД и их нацистами обзовёт, делов то

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127
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Россию не спасти

Ето все не наши ученые. Позовите Мединского

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54
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Серый Женя

И Жириновского

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8
6 комментариев
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Sergei Timofeyev

Он на переговорах с нацистами.

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0
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Forest Cat

Уже. Весь западный мир сразу.

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6
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Трансгендолет

Да сразу весь мир, кто мирных украинцев градом сыпать не желает.

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7
1 комментарий
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Печенег

этих тоже надо денацифицировать

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47
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Алеша

Правильно, они слишком много знают о нацизме. Значит сами нацисты.

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12
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Илья Захаров

Блет, луч денацификации какой то

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1
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MightyStan

Единственное фашистское государство сейчас - Россия. Экономическая модель ☑️ русский мир ☑️ Автократия ☑️ Окончательное решение украинского вопроса ☑️ Обида на весь мир ☑️ Подлое нападение на маленькую соседнюю страну ☑️

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39
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Mister Dundie

История повторяется, развал СССР для многих ватников и совков сейчас такая же трагедия, каким было падение Германской империи после ПМВ для нацистов и даже обычных немцев. Путин, как и Гитлер раньше, пытается "вернуть утраченное" и использует такие же изощренные методы пропаганды и массовой лжи. Разница между ними в том, что Гитлер - идеологический массовый убийца, действовавший исходя из максимально извращенных и шизанутых понятий о благе его народа, а Путин - мелкая, подлая и трусливая крыса, думающая в первую очередь о себе.

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17
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MightyStan

Я почти тоже самое пишу. Приемная путлера меня уже забанила, уж слишком я был настойчив.

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9
1 комментарий
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Denis Yefimov

Он сегодня ещё баллистические ракеты пустил, когда его на переговорах на хуй послали.

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2
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флутер погромист

Путин просто слово выучил и везде им кидается

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Абсолютный инструмент

Если он всё время произносит только одно и то же слово, то это признак деменции

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22
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Buridomia Kkk

Ещё "наркоманы"

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2
2 комментария
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Роман против войны

Вот это ты умный

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Denis Yefimov

Представляете, если бы ему в папочке принесли "чувак, это кринж".

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Frank Ferd

Этих тоже сейчас в нацисты запишут.

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23
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Alexander D

"Ученые в говне моченые", сказал Путин, и засмеялся так неприятно

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23
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т а к о

"как у нас говорят" забыл

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0
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Солнечный фитиль

Но как же… геноцид…

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13
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Denis Yefimov

Пришли освобождать от геноцида

@

сами его устроили

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1
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Солнечный фитиль

Ты не понимаешь, они русский мир принесли. Это другое.

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1
2 комментария
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Предыдущий историк

Путину папочку с этими данными не покажут, так что зря все

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12
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Denis Yefimov

Я не верю как в 2022 году можно пользоваться только папочками с распечатками, блять.

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0
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Oldfag TV

Целых 150 врагов народа выявились разом, вот это удача

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12
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Олексій

на на на на на на...Украине.

Пошел ты нахуй, Женя Кузьмин.

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–6
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Oldfag TV

Зря ты так. Неужели ты не видишь, что здесь важно содержание, а не форма?

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12
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Олексій

Я вижу, что вся эта "поддержка Украины" ебаное лицемерие. Всем россиянам известно как мы относимся к вна. И редакторам ТЖ так же это известно. НО шовинисткое великодержавие не дает им перебороть себя и писать "в Украине".

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36 комментариев
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Bad Mother Fucker

не пизди

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1
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Ivan

Ну да, на Украине. А в чём, собственно, проблема?

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Олексій

Учи свой язык и не задавай тупых вопросв. Не позорь лучшее в мире образование.

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Mikhail

Да это шиза хуйла, странно что вообще кто то пытается это рассматривать на серьезных щах.

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4
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Bad Mother Fucker

прост он шиз-президент ядерной державы с большой армией

так что приходится

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9
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александр александр
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7
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Лично в бункере отхуярю

Ну, как оказалось, как през он - рваный, а армию пинают даже наши работяги с моликами. Не удивлюсь, если и ядерное у него либо сгнило, либо было распродано, чтобы лишний стол за 100к купить. Так что подобное уже выглядит как, знаешь, на похоронах когда все подходят и по жмене земли на гроб кидают.

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5
4 комментария
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Colonial Waster

Вы понимаете, что они, изучая нацизм, сами стали нацистами?

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6
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Веб Инструменты

Столько интересных инструментов нашли для управления массами.

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Печенег

кто смотрел обе части, тот поймет

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Вадим

Да блять президент Украины в своих обращениях свободно, не стесняясь изъясняется по-русски!
Если они там все на Украине нацики, президент и вся официальная власть должны ядом плеваться при звуках русской речи. Но выходит, что нет.
Простите, но тут не нужны 150 экспертов.

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3
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Ivan

Этот президент Украины (как и прошлый) ну русском говорит лучше, чем на украинском. По понятным, в принципе, причинам.

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1
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Not Me

Путин - главный нацист 21 века

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Полуслепой Пью

Для долбоклюев из МИДРФ - нацистами могут быть только арийские немцы по умолчанию. Потому что нацизм - это движение партии НСДАП - немецкой национал-социалистической рабочей партии.

Поэтому нацизм может быть только германским. Это не интернациональное движение,а чисто германское. Непонятно как украинцы -славяне могут быть нацистами-арийцами про которых писал Гитлер в Майн Кампф - это же бред.

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1
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Андрей Андреев

Плять, Зеленский пять лет назад сам выступал на российском ТВ, из него нацист и русофоб как из меня балерина

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Sergei Timofeyev

Яйца в пачке не жмут? :)

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Ykрoпiнeц пo-киiвски

Ещё бы, ведь там евреи.

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Ігор Лазарук

А что скажет сам Академик?

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Закомплексованная Душа

Знаете какой их ждёт ответ на эти выводы:

А мне поффииг!
А мне поффииг!
vm.tiktok.com
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Denis Yefimov

Кто ещё Россию мордой в кал не ткнул? Я уже даже считать заебался :)

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Городской сумасшедший

Весь мир против охуевшего карлика. Но этот карлик упорно втирает ватке, что якобы весь мир против России. И ватка хавает.

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Хей, а я лично не против, чтобы РФ и Украина объединилась!

Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
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