Нападение России на Украину началось после того, как президент Путин обвинил украинское правительство в преступлениях против человечности и геноциде, которые оно, якобы, совершило на Донбассе. Российская пропаганда постоянно представляет лидеров Украины как нацистов и фашистов, якобы угнетающих местное русское население, которое «необходимо освободить». Президент Путин заявил, что одной из целей его «военной спецоперации» против Украины является ее «денацификация».



Подписавшиеся под этим письмом – исследователи, занимающиеся изучением истории геноцида, Холокоста и Второй мировой войны. Мы посвятили нашу профессиональную деятельность изучению фашизма и нацизма и увековечиванию памяти их жертв. Многие из нас вовлечены в активную борьбу против наследников этих порочных режимов и тех, кто пытается отрицать или замалчивать их преступления.

Мы решительным образом отвергаем циничное злоупотребление российским режимом термином «геноцид», злоупотребление памяти о Второй мировой войне и Холокосте и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму, для того чтобы оправдать неспровоцированную агрессию России. Подобная риторика не подтверждается никакими фактами, она отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно воевал против него, включая российских и украинских солдат Красной Армии.

Мы не идеализируем украинское государство и общество. Как и в любой другой стране, в нем присутствуют крайне-правые элементы и группы, исповедующие насилие и ксенофобию. Украине также необходим более открытый взгляд на тёмные стороны ее болезненной и сложной истории. Но ничто из этого не оправдывает российскую агрессию и ложное толкование того, что представляет собой Украина.

В этот роковой момент мы стоим вместе за свободную, независимую и демократическую Украину и решительно отвергаем злонамеренное искажение российским правительством истории Второй мировой войны в целях оправдания собственного насилия.