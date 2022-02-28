Исследователи истории нацизма со всего мира выступили против того, чтобы украинскую власть называли «пронацистской» Статьи редакции
Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.
С первого дня военных действий российские власти называют происходящее «демилитаризацией и денацификацией». Впервые об этом заявил Владимир Путин в своём обращении, где он объявил о вводе войск на Украину, а также заявил о геноциде, происходившем на Донбассе с 2014 года.
Напрямую речь о Владимире Зеленском не шла, но президент России ещё в своей речи о признании ЛНР и ЛНР говорил о властях Украины: «Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве». На второй день конфликта Путин предлагал украинским военным взять власть в свои руки, чтобы страна не управлялась «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».
О нацистах, националистах или фашистах на Украине говорили и другие представители российской власти. Например, 28 февраля представитель МИД Мария Захарова в ответ на немецкие поставки вооружения на Украину усомнилась, «насколько был завершён процесс денацификации в самой Германии».
В то же время Зеленский отвечал в обращении к жителям России: «Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии». Военные действия против Украины осудили также музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме и власти Израиля.
27 февраля открытое письмо по поводу войны опубликовали 150 учёных со всего мира, которые изучают историю геноцида, нацизма и Второй мировой войны. Они признали, что у Украины, «как у любой страны», есть проблема с «ультраправыми элементами», но оправдание боевых действий «денацификацией» исследователи посчитали оскорбительной для памяти жертв нацизма.
На обращение, опубликованное в Jewish Journal, обратила внимание «Медуза». TJ приводит его с небольшими сокращениями.
Щас наш МИД и их нацистами обзовёт, делов то
Ето все не наши ученые. Позовите Мединского
Он на переговорах с нацистами.
Уже. Весь западный мир сразу.
Да сразу весь мир, кто мирных украинцев градом сыпать не желает.
этих тоже надо денацифицировать
Правильно, они слишком много знают о нацизме. Значит сами нацисты.
Блет, луч денацификации какой то
Единственное фашистское государство сейчас - Россия. Экономическая модель ☑️ русский мир ☑️ Автократия ☑️ Окончательное решение украинского вопроса ☑️ Обида на весь мир ☑️ Подлое нападение на маленькую соседнюю страну ☑️
История повторяется, развал СССР для многих ватников и совков сейчас такая же трагедия, каким было падение Германской империи после ПМВ для нацистов и даже обычных немцев. Путин, как и Гитлер раньше, пытается "вернуть утраченное" и использует такие же изощренные методы пропаганды и массовой лжи. Разница между ними в том, что Гитлер - идеологический массовый убийца, действовавший исходя из максимально извращенных и шизанутых понятий о благе его народа, а Путин - мелкая, подлая и трусливая крыса, думающая в первую очередь о себе.
Я почти тоже самое пишу. Приемная путлера меня уже забанила, уж слишком я был настойчив.
Он сегодня ещё баллистические ракеты пустил, когда его на переговорах на хуй послали.
Путин просто слово выучил и везде им кидается
Ещё "наркоманы"
Вот это ты умный
Представляете, если бы ему в папочке принесли "чувак, это кринж".
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Этих тоже сейчас в нацисты запишут.
"Ученые в говне моченые", сказал Путин, и засмеялся так неприятно
"как у нас говорят" забыл
Пришли освобождать от геноцида
@
сами его устроили
Я не верю как в 2022 году можно пользоваться только папочками с распечатками, блять.
Целых 150 врагов народа выявились разом, вот это удача
на на на на на на...Украине.
Пошел ты нахуй, Женя Кузьмин.
Зря ты так. Неужели ты не видишь, что здесь важно содержание, а не форма?
Я вижу, что вся эта "поддержка Украины" ебаное лицемерие. Всем россиянам известно как мы относимся к вна. И редакторам ТЖ так же это известно. НО шовинисткое великодержавие не дает им перебороть себя и писать "в Украине".
не пизди
Ну да, на Украине. А в чём, собственно, проблема?
Учи свой язык и не задавай тупых вопросв. Не позорь лучшее в мире образование.
Да это шиза хуйла, странно что вообще кто то пытается это рассматривать на серьезных щах.
прост он шиз-президент ядерной державы с большой армией
так что приходится
Ну, как оказалось, как през он - рваный, а армию пинают даже наши работяги с моликами. Не удивлюсь, если и ядерное у него либо сгнило, либо было распродано, чтобы лишний стол за 100к купить. Так что подобное уже выглядит как, знаешь, на похоронах когда все подходят и по жмене земли на гроб кидают.
Вы понимаете, что они, изучая нацизм, сами стали нацистами?
Столько интересных инструментов нашли для управления массами.
кто смотрел обе части, тот поймет
Да блять президент Украины в своих обращениях свободно, не стесняясь изъясняется по-русски!
Если они там все на Украине нацики, президент и вся официальная власть должны ядом плеваться при звуках русской речи. Но выходит, что нет.
Простите, но тут не нужны 150 экспертов.
Этот президент Украины (как и прошлый) ну русском говорит лучше, чем на украинском. По понятным, в принципе, причинам.
Путин - главный нацист 21 века
Для долбоклюев из МИДРФ - нацистами могут быть только арийские немцы по умолчанию. Потому что нацизм - это движение партии НСДАП - немецкой национал-социалистической рабочей партии.
Поэтому нацизм может быть только германским. Это не интернациональное движение,а чисто германское. Непонятно как украинцы -славяне могут быть нацистами-арийцами про которых писал Гитлер в Майн Кампф - это же бред.
Плять, Зеленский пять лет назад сам выступал на российском ТВ, из него нацист и русофоб как из меня балерина
Яйца в пачке не жмут? :)
Ещё бы, ведь там евреи.
А что скажет сам Академик?
Знаете какой их ждёт ответ на эти выводы:
Кто ещё Россию мордой в кал не ткнул? Я уже даже считать заебался :)
Весь мир против охуевшего карлика. Но этот карлик упорно втирает ватке, что якобы весь мир против России. И ватка хавает.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.