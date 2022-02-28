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Артём Мазанов

ЕС внёс в чёрный список 26 человек, включая Пескова, Красовского, Скабееву, Сечина, Усманова и Ролдугина Статьи редакции

Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.

Евросоюз из-за войны на Украине ввёл новые санкции против 26 человек. Заморозка активов и запрет на въезд касается:

  1. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
  2. Министра строительства РФ Ирека Файзуллина
  3. Министра транспорта РФ Виталия Савельева
  4. Первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчанка

  5. Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

  6. Главы «Роснефти» Игоря Сечина

  7. Директора «Шереметьево» Александра Пономаренко

  8. Бизнесмена Алишера Усманова
  9. Бизнесмена Михаила Фридмана
  10. Главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова
  11. Бизнесмена Петра Авена
  12. Бизнесмена Алексея Мордашова
  13. Бизнесмена Геннадия Тимченко
  14. Бизнесмена Александра Пономаренко
  15. Главы «Транснефти» Николая Токарева
  16. Телеведущего Тиграна Кеосаяна
  17. Телеведущей Ольги Скабеевой
  18. Журналиста Антона Красовского
  19. Журналиста Захара Прилепина

  20. Главреда радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаяна

  21. Издателя Модеста Колерова
  22. Музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют другом Путина

  23. Первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука

  24. Заместителя командующего Южного военного округа Алексея Авдеева
  25. Заместителя командующего Южного военного округа Рустама Мурадова
  26. Командующего 8-й армией Южного военного округа Андрея Сычевого

#новости #санкции #войнасукраиной

6921 просмотров
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132 комментария
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Дмитрий Кораблёв

Это нужно было делать раньше! Ещё в 14 году. До 14 года безумство не так сильно проявлялось.

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31
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Татьяна Кузнецова

8 ЛЕТ ТЕРПЕЛИ!!!!!

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71
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Дмитрий Кораблёв

так и есть.. так и есть)

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3
1 комментарий
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Инженерный корабль

Пидор уже сжёг свою американскую визу, теперь придётся и шенген сжигать

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44
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Mikhail

Какой из?

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8
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Абсолютный инструмент

ывмвыаиврпум5е3 2654уп

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11
3 комментария
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Ферман спас Россию

Коллективный российский, среднестатистический

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4
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Мучительный Абдужаббор

Я хоть и против этого слюра, но тут плюсую

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0
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Магомед-Султан Байболатович

Пассивный гомосексуалист, так лучше?

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0
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КРУТОЙПАРИНЬ2006

Скабееву надо полностью с планеты Земля убрать

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41
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Инженерный корабль

Можно просто торпедировать через жопу на самое дно.

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8
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Gedevan

На марс ее выслать, а лучше на Юпитер, вдруг доживет до прилёта маска

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6
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Слава Инженеров

такая может и прижиться

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4
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Максим Шпилёв

Кеосаян с Красовским мразотнее

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Nike RossXP

Разрешаю просто пытать, в назидание остальным пропагандонам

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1
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Евгений Иванов

Я вообще с рождения не смотрю ТВ, никого не знаю, но тут в номере включал Нетфликс на тв и на минуту увидел ее в каком-то шоу.

Меня чуть не стошнило.

Я в принципе не представляю, как ЭТО можно смотреть? Наше ТВ – это как огромный чан с говном и он тебя полностью накрывает даже за считанные секунды.

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0
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Nai

Что то мне кажется Путин все таки бахнет ядерной бомбой, ему отступать некуда

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20
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Эдик

У него не осталось больше ходов

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0
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Да да я

ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО ВЫНУДИЛИ!!!

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12
2 комментария
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Редкий Натр

Да схуяли?!
1. Кинуть на раздербан мировой общественности лошадь и кужугетыча - агенты... (еще не придумал кого) ... дезинформировали/манипулировали, ла-ла-ла
2. Войти в состав Китая
3. Принять ислам

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0
1 комментарий
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Редкий Натр

Куда бахнет?

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1
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Цкуро Бесцветный

Прям у себя в бункере.

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7
1 комментарий
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Vasily Tolstoy

По Воронежу

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2
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Nai

Может просто в нейтральном море, чтобы напугать. Или подземный ядерный взрыв

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1
1 комментарий
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Районный фонарь

Или его бахнут

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Leo Galina

Судя по состоянию российской фашистской армии, не уверен, что ракета сможет вылететь из Рашки.

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2
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FOX

рад за нее

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16
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fallout.warrior

кстати накал страстей на Раша ТВ резко спал. сидят теперь без всякой ругани лясы точат, а раньше ор стоял

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9
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FOX

ты это еще и смотришь

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3
6 комментариев
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Святой татарин

ждем к пятнице информационной войны против Путина от РТ

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1
1 комментарий
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Валенок

с какого момента спал? сегодня?

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Andrey Kurkov

Похожа на рыбу

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Цкуро Бесцветный

У рыб голова больше.

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2
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Громадный хот-дог

у них нет блять ощущения, что поздновато сука?

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10
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Безумный самолет

Тот случай, когда поговорка "лучше поздно, чем никогда" уместна, как никогда

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29
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Жаль

Не думал сменить ник????????

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2
1 комментарий
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Арсений Зябликов

Не, по Скабеевой, Пескову и Крассовскому точно не поздно. Теперь этот мудень будет вместо «вкусненького шабли» пить вятский квас

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17
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испанский смех

это вряд ли

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1
5 комментариев
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Подлинный химик

Может у них план такой? До последнего ждем пока накачают нас деньгами, яхтами и виллами, затем все конфискуем.

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1
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Сибирский ящик

А как же Песков теперь с дочуркой увидится? Или ее принудительно сошлют жить в том, что ее батя построил?

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14
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Плотный

Так, а чего его женку забыли?

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8
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Vitaliy Konstantinovich

Она уже под санкциями

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4
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Плотный

Ну тогда збс.

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1
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Anton NS

Это уже 700 фрагов забанили? Нихуя себе там минигород из воров и паразитов. И все они у нас, в России, решают нашу судьбу и рассказывают что правда, а что нет. Мммм, найс.

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3
1 комментарий
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Saneka

Список иностранных агентов зебрового человека

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2
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Детский браслет

может это всемирный список?

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1
2 комментария
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Цкуро Бесцветный

Надеюсь сожрут друг друга в своем террариуме.

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0
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Madegghead

А нас то за шо?

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8
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Sailor Hood

٩(◕‿◕｡)۶

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7
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Желающий Кирилл

Чего они ждали все эти годы? Их давно просили ввести санкции на Путинских холуёв. Они бы давно его повесили.

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4
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Безумный самолет

Они правда плохо понимали, что у нас происходит. После отравления Навального и начала войны до них дошло.

Я думаю, стоит отдать должное эмигрировавшей команде Навального за объяснение западным политикам, что такое путин

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9
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Органический хот-дог

Потому что запад это особо не качалось, локальная разборка была, а сейчас пахнет жареным и запад почувствовал реальную угрозу для себя

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NickPic

Вот и пойди и спроси - хули вы 8 лет молчали?

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Россию не спасти

Надеюсь ЭЛИТЫ одумаются и наконец-то что-то сделают

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5
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Gedevan

Массовое самоубийство совершат?

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5
2 комментария
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decayingbody

Киселёв где

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3
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Alex Blake

От под евро санкциями уже давно. По моему еще с крымских событий. Даже пытался судиться с Европой и оспаривать.

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Екатеринa

и соловьев

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1 комментарий
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испанский смех

бляя, нам пиздец(

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3
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FOX

виолончелиста забыли

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1
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FOX

а, еее, есть родненький

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5
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Ленинградский шар

Что за санкции то? Честно прочитал, но ничего не понял из документа.

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2
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Artyom Cheprasov

наверно арест счетов и имущества + запрет на въезд

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Hooligan

Думаю такие же, что и для предыдущих

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1 комментарий
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Андрей Ткаченко

Что там по-поводу концерта газманова в Киеве, госпожа скабеева?

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Цкуро Бесцветный

Переименуем Воронеж в Киев, разбомбим и возьмем его, делов-то.

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1
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Пкшаашер

А чо, дочь Пескова не внесли?

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1
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fallout.warrior

а толку то у нее и так бабок нет

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5 комментариев
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Алина Кипр

А в 14 м было слабо ввести?

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DOBRO

да! ТАК А ЧО 8 ЛЕТ ЖДАЛИ!??!?!? аа777??11111

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4
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Aydar Khabibullin

Где лиза пескова?)

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1
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Al

Хуи сосет без карт усатого

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3 комментария
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Безумный самолет

Наконец-то!

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Гражданин кантона Ури

а нельзя было с них НАЧАТЬ?

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Татьяна Кузнецова

Сосите, мрази

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Городской сумасшедший

Сказка, о которой Усманов говорил Путину, заканчивается. Пора в рай.

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1
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fallout.warrior

и выйти из капитала Эвертона

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Полноценный лолипоп

Вот это праздник для души!

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Серый Женя

Наблюдаем закат России

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Излишний ихтиандр

Да и ёбу их

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Bad Mother Fucker

вот видите, есть и хорошие новости

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Желающий Кирилл

Таким можно и порадоваться, да.

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1 комментарий
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Dennis Ko

Эвертон напрягся.

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fallout.warrior

стадик новый не откроют ?

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Олег Данилюк

Это они пока заготовочки вводят. Там же еще есть место для полета фантазий.

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Роман Кириллов

А где там Серж Брилёв?

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Роман Кириллов

Чтот его вообще не слышно, окопался среди своих любимых англосаксов?

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Макар Смирнов

блин, сходил в магаз и все норм, а кого бомбят то

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Иван Шушленов

Уиии!

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Районный фонарь
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Сергей Попков

На счёт Фридмана хз. Он же сам из Украины.

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Цкуро Бесцветный

Давно уже кремлевский

Кремлёвский доклад
«Кремлёвский доклад» — документ, представленный 29 января 2018 года Министерством финансов…
ru.wikipedia.org
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MrZlydnya

Красовский - это передаст с РТ?

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Aydar Khabibullin

Бле, такое ощущение что тебя закрывают в комнате с кучей крыс и выйти нельзя :DDDD

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Читать все 132 комментария
Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

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Some Dude
Хей, а я лично не против, чтобы РФ и Украина объединилась!

Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
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Полезный ключ

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85 85 комментариев
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