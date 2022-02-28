ЕС внёс в чёрный список 26 человек, включая Пескова, Красовского, Скабееву, Сечина, Усманова и Ролдугина Статьи редакции
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Евросоюз из-за войны на Украине ввёл новые санкции против 26 человек. Заморозка активов и запрет на въезд касается:
- Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
- Министра строительства РФ Ирека Файзуллина
- Министра транспорта РФ Виталия Савельева
- Первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчанка
Вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко
- Главы «Роснефти» Игоря Сечина
Директора «Шереметьево» Александра Пономаренко
- Бизнесмена Алишера Усманова
- Бизнесмена Михаила Фридмана
- Главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова
- Бизнесмена Петра Авена
- Бизнесмена Алексея Мордашова
- Бизнесмена Геннадия Тимченко
- Бизнесмена Александра Пономаренко
- Главы «Транснефти» Николая Токарева
- Телеведущего Тиграна Кеосаяна
- Телеведущей Ольги Скабеевой
- Журналиста Антона Красовского
- Журналиста Захара Прилепина
Главреда радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаяна
- Издателя Модеста Колерова
- Музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют другом Путина
Первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука
- Заместителя командующего Южного военного округа Алексея Авдеева
- Заместителя командующего Южного военного округа Рустама Мурадова
- Командующего 8-й армией Южного военного округа Андрея Сычевого
Это нужно было делать раньше! Ещё в 14 году. До 14 года безумство не так сильно проявлялось.
8 ЛЕТ ТЕРПЕЛИ!!!!!
так и есть.. так и есть)
Какой из?
Коллективный российский, среднестатистический
Пассивный гомосексуалист, так лучше?
Скабееву надо полностью с планеты Земля убрать
На марс ее выслать, а лучше на Юпитер, вдруг доживет до прилёта маска
такая может и прижиться
Кеосаян с Красовским мразотнее
Разрешаю просто пытать, в назидание остальным пропагандонам
Я вообще с рождения не смотрю ТВ, никого не знаю, но тут в номере включал Нетфликс на тв и на минуту увидел ее в каком-то шоу.
Меня чуть не стошнило.
Я в принципе не представляю, как ЭТО можно смотреть? Наше ТВ – это как огромный чан с говном и он тебя полностью накрывает даже за считанные секунды.
Что то мне кажется Путин все таки бахнет ядерной бомбой, ему отступать некуда
У него не осталось больше ходов
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО ВЫНУДИЛИ!!!
Да схуяли?!
1. Кинуть на раздербан мировой общественности лошадь и кужугетыча - агенты... (еще не придумал кого) ... дезинформировали/манипулировали, ла-ла-ла
2. Войти в состав Китая
3. Принять ислам
Куда бахнет?
Прям у себя в бункере.
По Воронежу
Может просто в нейтральном море, чтобы напугать. Или подземный ядерный взрыв
Судя по состоянию российской фашистской армии, не уверен, что ракета сможет вылететь из Рашки.
рад за нее
кстати накал страстей на Раша ТВ резко спал. сидят теперь без всякой ругани лясы точат, а раньше ор стоял
ты это еще и смотришь
с какого момента спал? сегодня?
Похожа на рыбу
У рыб голова больше.
Не думал сменить ник????????
Не, по Скабеевой, Пескову и Крассовскому точно не поздно. Теперь этот мудень будет вместо «вкусненького шабли» пить вятский квас
это вряд ли
Так, а чего его женку забыли?
Она уже под санкциями
Ну тогда збс.
Это уже 700 фрагов забанили? Нихуя себе там минигород из воров и паразитов. И все они у нас, в России, решают нашу судьбу и рассказывают что правда, а что нет. Мммм, найс.
Список иностранных агентов зебрового человека
Надеюсь сожрут друг друга в своем террариуме.
А нас то за шо?
٩(◕‿◕｡)۶
Вот и пойди и спроси - хули вы 8 лет молчали?
Надеюсь ЭЛИТЫ одумаются и наконец-то что-то сделают
Массовое самоубийство совершат?
Киселёв где
От под евро санкциями уже давно. По моему еще с крымских событий. Даже пытался судиться с Европой и оспаривать.
и соловьев
бляя, нам пиздец(
виолончелиста забыли
а, еее, есть родненький
наверно арест счетов и имущества + запрет на въезд
Думаю такие же, что и для предыдущих
Что там по-поводу концерта газманова в Киеве, госпожа скабеева?
Переименуем Воронеж в Киев, разбомбим и возьмем его, делов-то.
А чо, дочь Пескова не внесли?
а толку то у нее и так бабок нет
А в 14 м было слабо ввести?
да! ТАК А ЧО 8 ЛЕТ ЖДАЛИ!??!?!? аа777??11111
Где лиза пескова?)
Хуи сосет без карт усатого
а нельзя было с них НАЧАТЬ?
Сосите, мрази
Сказка, о которой Усманов говорил Путину, заканчивается. Пора в рай.
и выйти из капитала Эвертона
вот видите, есть и хорошие новости
Эвертон напрягся.
стадик новый не откроют ?
Это они пока заготовочки вводят. Там же еще есть место для полета фантазий.
А где там Серж Брилёв?
Чтот его вообще не слышно, окопался среди своих любимых англосаксов?
блин, сходил в магаз и все норм, а кого бомбят то
Уиии!
На счёт Фридмана хз. Он же сам из Украины.
Давно уже кремлевский
Красовский - это передаст с РТ?
Бле, такое ощущение что тебя закрывают в комнате с кучей крыс и выйти нельзя :DDDD
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?
На встрече президент России обсудил с министрами экономические вопросы, связанные с введением санкций.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.