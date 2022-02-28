Microsoft забанит RT и Sputnik, понизив их в выдаче Bing, удалив приложения и запретив рекламу Статьи редакции
Большое заявление компании о войне России с Украиной.
Microsoft призвала к восстановлению мира на Украине и уважению её суверенитета. Компания среди прочего рассказала, как помогает Киеву бороться с кибератаки и информирует его об угрозах.
Также Microsoft начала бороться с фейками вокруг войны и решила «снижать влияние российской госпропаганды»:
- на платформе с персонализированной лентой новостей Microsoft Start (включая MSN.com) не будут показывать контент российских государственных изданий RT и Sputnik (оба принадлежит МИА «Россия Сегодня»);
- приложения RT удалили из магазина для Windows;
- поисковик Bing снизил позицию телеканала в выдаче;
- какую-либо рекламу RT и Sputnik в рекламной сети Microsoft запретили.
Microsoft заявила о поддержке Украины в гуманитарном плане. Для этого профильные команды компании работают с Международным комитетом Красного креста и агентствами ООН.
Компания рассказала о поддержке сотрудников и их семей на Украине, в том числе тех, кому пришлось бежать из страны ради безопасности, а также о поддержке сотрудников в России, поскольку они «не развязывали войну и не должны подвергаться дискриминации внутри или за пределами своей страны [...] из-за решений правительства, которое они не контролируют». «Мы всегда стремимся защищать сотрудников в каждой стране, даже если они живут по разные стороны границы, отмеченной конфликтом», — добавила Microsoft.
Предлагаю в ответ забанить проверку лицензий майкрософт.
Поднять всероссийский WSUS для винды, чтобы проверять идеологически ли правильные апдейты пришли или нет.
ВСОС*
Мне страшно теперь
Офигенные санкции с учетом популярности поисковика. Требуйте от них отрубить удаленно все виндокомпы лучше.
видел недавно один на XP
ХРюша VASYAN MEGA SBORKA Edition?
У тебя предложение уровня "ударим по Воронежу".
“Мы бы ещё и винду выключили в госсекторе, но она у них ломаная. И XP”, добавил официальный представитель Microsoft
"также о поддержке сотрудников в России, поскольку они «не развязывали войну и не должны подвергаться дискриминации внутри или за пределами своей страны [...] из-за решений правительства, которое они не контролируют»"
Красавчики
Точно ! Отозвать корпоративные лицензии Windows Embedded.
На них не только кассы с банкоматами.
Ну хоть что-то позитивное.
Молодцы!! Отличная новость!
Щас все псевжоэлиты изолируют и они отыграются на нас. Люблю этот клуб мазохизма
ПУТИНАВОТСТАВКУ
Кто-то вообще Bing пользуется? Пробовал, результаты там совсем нерелевантные, найти что-нибудь проблематично (на английском языке искал).
На Западе много им пользуются. А пропогандонскиц рупор RT и Sputnik как раз на Запад ориентирован. Хорошо если их инфу пессимизируют в поисковых запросах
Они сами это знают)
У него мемный статус в англонете как поисковика только для порнухи
Да, это просто хайп уже, как БЛМ.
Тоже не прошли денацификацию.
Sputnik
Нет, ну это вот... И как теперь жить без Спутника?! :)
Я легко живу без спутника, отказался колоться
Лучше новости нельзя представить
Так их, щемить кремлевскую шушеру со всех фронтов.
Простите, в чьей выдаче забанить?
Все это бесполезно. Всему миру не нужны доказательства пиздеца. Они необходимы зомбированным россиянам.
В этом случае последняя надежда только на хакеров, которые могут ломать телек
Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?
Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…