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Новости
Сергей Звезда

Microsoft забанит RT и Sputnik, понизив их в выдаче Bing, удалив приложения и запретив рекламу Статьи редакции

Большое заявление компании о войне России с Украиной.

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2815 просмотров

Microsoft призвала к восстановлению мира на Украине и уважению её суверенитета. Компания среди прочего рассказала, как помогает Киеву бороться с кибератаки и информирует его об угрозах.

Также Microsoft начала бороться с фейками вокруг войны и решила «снижать влияние российской госпропаганды»:

  • на платформе с персонализированной лентой новостей Microsoft Start (включая MSN.com) не будут показывать контент российских государственных изданий RT и Sputnik (оба принадлежит МИА «Россия Сегодня»);
  • приложения RT удалили из магазина для Windows;
  • поисковик Bing снизил позицию телеканала в выдаче;
  • какую-либо рекламу RT и Sputnik в рекламной сети Microsoft запретили.

Microsoft заявила о поддержке Украины в гуманитарном плане. Для этого профильные команды компании работают с Международным комитетом Красного креста и агентствами ООН.

Компания рассказала о поддержке сотрудников и их семей на Украине, в том числе тех, кому пришлось бежать из страны ради безопасности, а также о поддержке сотрудников в России, поскольку они «не развязывали войну и не должны подвергаться дискриминации внутри или за пределами своей страны [...] из-за решений правительства, которое они не контролируют». «Мы всегда стремимся защищать сотрудников в каждой стране, даже если они живут по разные стороны границы, отмеченной конфликтом», — добавила Microsoft.

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Часть государственных ютуб-каналов из «списка Google» не будут транслировать на Украине, а другие будут реже попадать в рекомендации.

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Скриншот RT
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Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay, сервисы перестают работать с россиянами. Может стать хуже — от ограничения поставок микросхем до отключения от SWIFT.

Reuters

#новости #microsoft #санкции #войнасукраиной

31 31 комментарий
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31 комментарий
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Цкуро Бесцветный

Предлагаю в ответ забанить проверку лицензий майкрософт.

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23
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Sergei Timofeyev

Поднять всероссийский WSUS для винды, чтобы проверять идеологически ли правильные апдейты пришли или нет.

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4
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Иван Карчевский

ВСОС*

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1
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Иван Карчевский

Мне страшно теперь

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0
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Серый Женя

Кстати да

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0
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Law Kriq

Офигенные санкции с учетом популярности поисковика. Требуйте от них отрубить удаленно все виндокомпы лучше.

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5
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Добро и позитив

видел недавно один на XP

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Law Kriq

ХРюша VASYAN MEGA SBORKA Edition?

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7
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Серый Женя

Зверь

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1
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Ykрoпiнeц пo-киiвски

У тебя предложение уровня "ударим по Воронежу".

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–1
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Сменю ка имя на всякий случай

“Мы бы ещё и винду выключили в госсекторе, но она у них ломаная. И XP”, добавил официальный представитель Microsoft

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2
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Пыльный Глаз

"также о поддержке сотрудников в России, поскольку они «не развязывали войну и не должны подвергаться дискриминации внутри или за пределами своей страны [...] из-за решений правительства, которое они не контролируют»"
Красавчики

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2
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Безумный самолет

Я вот думаю, Microsoft могла бы распространить какое-нибудь обновление Windows, которое бы полностью парализовало работу государственных органов РФ.

Но тогда путин нажмет на свою кнопку Пуск

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1
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Василий Дробовский

Точно ! Отозвать корпоративные лицензии Windows Embedded.
На них не только кассы с банкоматами.

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1
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ну хоть что-то позитивное.

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0
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Hooligan

Молодцы!! Отличная новость!

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Навальнята спасают Фермана

Щас все псевжоэлиты изолируют и они отыграются на нас. Люблю этот клуб мазохизма

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Контрольный будильник

какое стоп-слово?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

ПУТИНАВОТСТАВКУ

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5
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Sage Pointer

Кто-то вообще Bing пользуется? Пробовал, результаты там совсем нерелевантные, найти что-нибудь проблематично (на английском языке искал).

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Alex Blake

На Западе много им пользуются. А пропогандонскиц рупор RT и Sputnik как раз на Запад ориентирован. Хорошо если их инфу пессимизируют в поисковых запросах

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1
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Aizen

Они сами это знают)

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Law Kriq

У него мемный статус в англонете как поисковика только для порнухи

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0
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Цкуро Бесцветный

Да, это просто хайп уже, как БЛМ.

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–1
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Алина Кипр

Тоже не прошли денацификацию.

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0
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Chikk

Sputnik
 Нет, ну это вот... И как теперь жить без Спутника?! :)

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Иван Шушленов

Я легко живу без спутника, отказался колоться

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–1
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Иван Шушленов

Лучше новости нельзя представить

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Николай Григорьев

Так их, щемить кремлевскую шушеру со всех фронтов.

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0
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Алексей Дмитриев

Простите, в чьей выдаче забанить?

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Ivar Ragnarsson

Все это бесполезно. Всему миру не нужны доказательства пиздеца. Они необходимы зомбированным россиянам.
В этом случае последняя надежда только на хакеров, которые могут ломать телек

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0
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Читать все 31 комментарий
Мнения
John D
Сейчас еду в маршрутке

Сидят 2 бабы разговаривают о том что нет работы. И что по кредитам платить нужно.

121 121 комментарий
141
Конь Федерации
Прости нас, шаман!
10 10 комментариев
35
Мнения
Some Dude
Хей, а я лично не против, чтобы РФ и Украина объединилась!

Только пусть это не Украина поглощается и присоединяется к РФ, а наоборот! пусть будет столица в Киеве, безвиз с европой, цифровые паспорта и все остальное) я бы и мову может выучил даже.
Товарищи украинцы, какие могут быть подводные? Лукашенко обидится? Токаев звонить перестанет?

120 120 комментариев
161
Новости
Женя Кузьмин
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103 103 комментария
144
Новости
Артём Мазанов
ЕС внёс в чёрный список 26 человек, включая Пескова, Красовского, Скабееву, Сечина, Усманова и Ролдугина Статьи редакции

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214 214 комментариев
148
Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

98 98 комментариев
389
Мнения
Сергей Звезда
«Российская власть годами размывала наше достоинство и шарахнула по нему кислотой»: Юрий Дудь о войне с Украиной Статьи редакции

Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.

Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть «войной», критики вторжения в Украину – предатели.

127 127 комментариев
667
Новости
Артём Мазанов
Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз Статьи редакции

За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.

260 260 комментариев
374
Мнения
Dead in
Начинается крах

Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…

95 95 комментариев
198
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