Microsoft призвала к восстановлению мира на Украине и уважению её суверенитета. Компания среди прочего рассказала, как помогает Киеву бороться с кибератаки и информирует его об угрозах.

Компания рассказала о поддержке сотрудников и их семей на Украине, в том числе тех, кому пришлось бежать из страны ради безопасности, а также о поддержке сотрудников в России, поскольку они «не развязывали войну и не должны подвергаться дискриминации внутри или за пределами своей страны [...] из-за решений правительства, которое они не контролируют». «Мы всегда стремимся защищать сотрудников в каждой стране, даже если они живут по разные стороны границы, отмеченной конфликтом», — добавила Microsoft.