Фото: Львовская пивоварня, которая с началом войны переключилась на создание «коктейлей Молотова» Статьи редакции
«Делаем это, потому что кто-то должен», — объясняют сотрудники.
Сотрудники пивоварни «Правда» из Львова после вторжения России на Украину стали изготовлять «коктейли Молотова», используя бутылки из-под своего крафтового пива. Они делают их для сил территориальной обороны, сформированных из резервистов и других добровольцев. В интервью журналистам AFP сотрудники рассказали, что обладают опытом создания бутылок с зажигательной смесью с момента «Евромайдана».
Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.
За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.
Большое заявление компании о войне России с Украиной.
Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.