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Сергей Звезда

Фото: Львовская пивоварня, которая с началом войны переключилась на создание «коктейлей Молотова» Статьи редакции

«Делаем это, потому что кто-то должен», — объясняют сотрудники.

Сотрудники пивоварни «Правда» из Львова после вторжения России на Украину стали изготовлять «коктейли Молотова», используя бутылки из-под своего крафтового пива. Они делают их для сил территориальной обороны, сформированных из резервистов и других добровольцев. В интервью журналистам AFP сотрудники рассказали, что обладают опытом создания бутылок с зажигательной смесью с момента «Евромайдана».

Daniel Leal, AFP
Daniel Leal, AFP
Daniel Leal, AFP

#войнасукраиной

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Аскет

После войны зайду к ним ещё раз, а потом ещё

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FOX

Хоть бы не прикрыли тж

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Арбитражный Орзэмэс

Что ж.

Второй день ходим по Москве. По вообще всему центру Москвы. Людей - ноль.

84 84 комментария
69
Новости
Женя Кузьмин
Исследователи истории нацизма со всего мира выступили против того, чтобы украинскую власть называли «пронацистской» Статьи редакции

Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.

131 131 комментарий
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Конь Федерации
Прости нас, шаман!
15 15 комментариев
65
Мнения
Dead in
Начинается крах

Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…

147 147 комментариев
286
Новости
Артём Мазанов
ЕС внёс в чёрный список 26 человек, включая Пескова, Красовского, Скабееву, Сечина, Усманова и Ролдугина Статьи редакции

Под санкции попали бизнесмены, журналисты, чиновники и военные.

239 239 комментариев
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Новости
Артём Мазанов
Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Евросоюз Статьи редакции

За несколько часов до этого он обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины по упрощённой процедуре.

267 267 комментариев
403
Komatsu D335A

Ну шо, друзья, трактор уходит на службу. Пришел сегодня опять в военкомат, получил повестку, завтра утречком прохождение медкомиссии, и, собственно, служба. Мне очень страшно, ноги подкашиваются, сердце колотит, в глазах темнеет, но стыд за бездействие перебивает даже это.

103 103 комментария
414
Новости
Сергей Звезда
Microsoft забанит RT и Sputnik, понизив их в выдаче Bing, удалив приложения и запретив рекламу Статьи редакции

Большое заявление компании о войне России с Украиной.

42 42 комментария
75
Мнения
Сергей Звезда
«Российская власть годами размывала наше достоинство и шарахнула по нему кислотой»: Юрий Дудь о войне с Украиной Статьи редакции

Высказывание журналиста после пяти дней боевых действий.

Российская власть все последние годы это достоинство старательно размывала, но в последние дни просто шарахнула по нему кислотой: войну с Украиной нельзя называть «войной», критики вторжения в Украину – предатели.

132 132 комментария
698
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