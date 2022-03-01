Если документ примут, они получат право на особые меры социальной поддержки.

Минобороны подготовило проект федерального закона, предлагающий поправки в закон «О ветеранах». В перечень государств, с которыми Россия ведёт боевые действия, предложили добавить «Специальную военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, поправки позволят присвоить участникам «спецоперации» на Украине статус ветерана боевых действий, что даст им право на «меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе». В 2022 году на это планируют потратить 5,01 миллиарда рублей.

Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, выполнение специальных задач в Чечне с 1994 года по 1996 год и в Сирии с 2015 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.