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Sasha Shambilova

Минобороны предложило присвоить статус ветерана участникам военной «спецоперации» на Украине. Им выплатят ₽5 млрд Статьи редакции

Если документ примут, они получат право на особые меры социальной поддержки.

Минобороны подготовило проект федерального закона, предлагающий поправки в закон «О ветеранах». В перечень государств, с которыми Россия ведёт боевые действия, предложили добавить «Специальную военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, поправки позволят присвоить участникам «спецоперации» на Украине статус ветерана боевых действий, что даст им право на «меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе». В 2022 году на это планируют потратить 5,01 миллиарда рублей.

Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, выполнение специальных задач в Чечне с 1994 года по 1996 год и в Сирии с 2015 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.

#новости #войнасукраиной #право

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Силовой паук например

войны нет, а ветераны есть

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73
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Плотный

Никогда не надоест.

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50
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Пожарный кот

путин - обезьяна с ядерной кнопкой

Хотя зачем я оскорбляю обезьян этим сравнением

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4
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Frank Ferd

Государство о них позаботиться, ветераны-афганцы не дадут соврать.

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36
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Котан Котаныч

да и ветераны - чеченцы обеих компаний, тоже

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21
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Ваня Погост против войны

Всё это полная хуйня. Это даже не популизм, а циничная ложь: один раз кинут кость, пока нужны жизни рабов-солдатиков в мясорубке, а потом забудут, как про любых ветеранов этого уебанского государства.

Кто-нибудь из глубинного народа РФ хоть как-то усваивает уроки истории? Это кидалово ветеранов прям у них на глазах происходило и происходит, как на это можно купиться?

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29
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Транс либертарианец

Кто ж знал, что ещё во время суда по делу о клевете на ветерана, моя шутка про «сделают новых ветеранов бомбаса» была пророческой.
Сука

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23
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Илья Надеев

Вот оно, клеймо на мразей.

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21
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Указанный парфюмер

В лицо харкать будем "ветеранам". Ну, если выживут.

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13
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Рыжий

Обычно такие смелые в комментариях ведут себя довольно сыкливо в реале.
Сильные люди знают цену слову

Поэтому, предполагаю, что будешь проходить мимо этих новых ветеранов быстрыми шагами, чтобы не заметили

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3
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Миша Рашкин

Зато в мыслях будет такое, что ты себе и представить не можешь

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6
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Указанный парфюмер

Иди могилизируйся, вата горелая.

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0
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Рыжий

Сгорел сейчас ты, похоже

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1
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Dmitry Smirnoff

Ну или будем смирно сидеть и не пикать

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2
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Ігор Лазарук

Бгг. Эти пидары воюют за счёт расеян на войне, которая отобрала будущее у расеян, а теперь ещё и после войны будут жить лучше многих расеян и за их же счёт.

И вообще это треш - делать "ветеранами спецоперации". Это ж то же, что и каждый раз делать "ветеранами атаки" или "ветеранами разгона митинга от такого-то числа". Как же они ссут назвать происходящее войной, чтобы ватные зомбаки не прозрели.

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9
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Пожарный кот

ветеранами разгона митинга от такого-то числа
Кстати, странно, что еще нет

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3
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Арсений Зябликов

Минуточку, записываю.

ГАЛЯ, У НАС НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕСИ БУМАГУ И КАРТРИДЖ!

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0
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BTopHuk

после войны будут
Не будут. России пц

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1
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Холодный завод

Вытираны

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9
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Пожарный кот

Ветераны достойные путина

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7
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Мистер Андерсон

а они останутся?)))))

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4
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Конкретный Гоша

И всё из-за сраной газопроводной трубы. Жесть. Вот на что все деньги готовились.

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3
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x mst

им выплатят 5 млрд
Что ты несёшь, Саша? Лично каждому чтоли?

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Интимный спрей

в тексте же сказано что в бюджет будет заложено 5 млрд. но заголовк кликбейт , да

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2
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Женщина, я не танцую

Лойс, если ты тоже ветеран. Пусть и мемных войск.

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Тёма против войны

228 дивизия 1337 щитпост-рота

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Имя Фамилия

Походу в на Украине появится свой Моссад после "спецоперации"

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Михаил Журавлев

Долларов по 10 дадут, получается?

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Andy

Мертвецам деньги не нужны, я бы ни за что не согласился на такое

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Сергей Горбачёв

Деньги Россиян будут тратиться на войну даже после её окончания

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Духовный бас

5,01 миллиарда рублей
То есть примерно долларов 100 на всех?

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Валя Джазиков

Как налогоплательщик я против этого

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Степан Чуриков

О, так это же прекрасно.
Расстрельный список для будущих поколений заранее составляют!

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Интимный спрей

просто котик

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Bender Rodriguez

Т.е. 52 миллиона евро по сегодняшнему таящему курсу, который скоро ничего не будет стоить.
Сколько это на человека? И как будут считать? Потерь же нет.

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Интимный спрей

берем 5 млрд и делим на 150000 войск которые были у границы
получаем

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Тёма против войны

Так это живым вернуться надо, чтобы статус ветерана получить

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Интимный спрей

так это я на один раз посчитал еще к тому же

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Тёма против войны

там просто если список открыть и провести аналогию с настоящими ветеранами, то 5млрд будет маловато. Пенсии у них должны быть повыше, субсидии, льготные программы и путевки в санаторий. Ну ничего, накинут еще)

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Интимный спрей

набросят

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BTopHuk

Восемь лет
Бот не работае что-то

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Zoloft

А пенсионерам снова провели хуем по губам

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Алан Бабицкий

Это ж сколько может будет уголовных дел завести.. впринцепи могут быстро отбить эти пять лярдов

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Dmitry Sursin

5 млрд., на 120К рыл(вроде такую цифру СМИ говорили перед 24 февраля)... Это по 40К рублей на человека...
Теперь понятно почему их с протухшими пайками отправляют на линию фронта...

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Интимный спрей

один раз выплатить

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Сексуальный завод

Минобороны предложило

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