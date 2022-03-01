Минобороны предложило присвоить статус ветерана участникам военной «спецоперации» на Украине. Им выплатят ₽5 млрд Статьи редакции
Если документ примут, они получат право на особые меры социальной поддержки.
Минобороны подготовило проект федерального закона, предлагающий поправки в закон «О ветеранах». В перечень государств, с которыми Россия ведёт боевые действия, предложили добавить «Специальную военную операцию на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, поправки позволят присвоить участникам «спецоперации» на Украине статус ветерана боевых действий, что даст им право на «меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе». В 2022 году на это планируют потратить 5,01 миллиарда рублей.
Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, выполнение специальных задач в Чечне с 1994 года по 1996 год и в Сирии с 2015 года.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на востоке Украины. Он назвал её целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». После заявления Путина Владимир Зеленский ввёл на Украине чрезвычайное положение.
Никогда не надоест.
Государство о них позаботиться, ветераны-афганцы не дадут соврать.
да и ветераны - чеченцы обеих компаний, тоже
Всё это полная хуйня. Это даже не популизм, а циничная ложь: один раз кинут кость, пока нужны жизни рабов-солдатиков в мясорубке, а потом забудут, как про любых ветеранов этого уебанского государства.
Кто-нибудь из глубинного народа РФ хоть как-то усваивает уроки истории? Это кидалово ветеранов прям у них на глазах происходило и происходит, как на это можно купиться?
Кто ж знал, что ещё во время суда по делу о клевете на ветерана, моя шутка про «сделают новых ветеранов бомбаса» была пророческой.
Сука
Вот оно, клеймо на мразей.
Обычно такие смелые в комментариях ведут себя довольно сыкливо в реале.
Сильные люди знают цену слову
Поэтому, предполагаю, что будешь проходить мимо этих новых ветеранов быстрыми шагами, чтобы не заметили
Зато в мыслях будет такое, что ты себе и представить не можешь
Сгорел сейчас ты, похоже
Ну или будем смирно сидеть и не пикать
Бгг. Эти пидары воюют за счёт расеян на войне, которая отобрала будущее у расеян, а теперь ещё и после войны будут жить лучше многих расеян и за их же счёт.
И вообще это треш - делать "ветеранами спецоперации". Это ж то же, что и каждый раз делать "ветеранами атаки" или "ветеранами разгона митинга от такого-то числа". Как же они ссут назвать происходящее войной, чтобы ватные зомбаки не прозрели.
Минуточку, записываю.
ГАЛЯ, У НАС НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕСИ БУМАГУ И КАРТРИДЖ!
после войны будут
Не будут. России пц
а они останутся?)))))
им выплатят 5 млрд
Что ты несёшь, Саша? Лично каждому чтоли?
Лойс, если ты тоже ветеран. Пусть и мемных войск.
228 дивизия 1337 щитпост-рота
Походу в на Украине появится свой Моссад после "спецоперации"
Долларов по 10 дадут, получается?
Мертвецам деньги не нужны, я бы ни за что не согласился на такое
Деньги Россиян будут тратиться на войну даже после её окончания
Как налогоплательщик я против этого
О, так это же прекрасно.
Расстрельный список для будущих поколений заранее составляют!
Т.е. 52 миллиона евро по сегодняшнему таящему курсу, который скоро ничего не будет стоить.
Сколько это на человека? И как будут считать? Потерь же нет.
Так это живым вернуться надо, чтобы статус ветерана получить
там просто если список открыть и провести аналогию с настоящими ветеранами, то 5млрд будет маловато. Пенсии у них должны быть повыше, субсидии, льготные программы и путевки в санаторий. Ну ничего, накинут еще)
Восемь лет
Бот не работае что-то
А пенсионерам снова провели хуем по губам
Это ж сколько может будет уголовных дел завести.. впринцепи могут быстро отбить эти пять лярдов
5 млрд., на 120К рыл(вроде такую цифру СМИ говорили перед 24 февраля)... Это по 40К рублей на человека...
Теперь понятно почему их с протухшими пайками отправляют на линию фронта...
Дизайн студия, в которой я работаю, не продержалась и дня санкций, сегодня прикрыли. Главный сказал, что так как 60 процентов заказов было из-за бугра, продолжать держать лавочку открытой не имеет смысла. Говняно на душе, ты и в ужасе от того, что происходит, ходил гулять по центру в день начала пиздеца, но есть постоянная мысль, что это…
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Россия называет ввод войск на Украину «операцией по денацификации». У 150 профильных учёных, изучающих нацизм, геноцид и Вторую мировую войну, другое мнение.
На картинке внизу, график из доклада ООН про количество гражданских жертв на территории конфликта в ЛНР и ДНР. Как вы можете убедиться, в последние годы количество жертв уменьшалось, снизившись до 15 человек в год. Конфликт постепенно затухал и полностью бы затух в ближайшие годы. Поэтому утверждения о 8-ми годах геноцида в Донбассе это наглая…