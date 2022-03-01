Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
- О решении отменить выход фильма в российских кинотеатрах WB сообщили вскоре после того, как Disney объявила, что приостанавливает релиз собственных картин в РФ.
- Релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза приостановили всего за день до запланированного старта проката.
- Представители WB не уточнили, будет ли их решение распространяться на прочие релизы вроде триквела «Фантастических тварей», прокат которого должен начаться 14 апреля.
- Вслед за Disney и WB об отказе показывать свои фильмы в России объявила Sony. В компании отметили, что это коснётся и предстоящего выпуска «Морбиуса».
- Как долго продлится подобный бойкот, как и в случае с Disney, неизвестно, как и то, выпустят ли вообще «Бэтмена» в кинотеатрах РФ.
Ранее о том, что крупные киностудии обсуждают возможность отмены своих кинорелизов в российском прокате, сообщал журнал The Hollywood Reporter. Однако на тот момент источники издания утверждали, что приостановка релиза «Бэтмена» маловероятна, так как отменять прокат за такой короткий срок до его начала — нетипичное для крупных компаний решение.
Про Великую Отечественную Спецоперацию
Вставай, страна огромная,
Вставай на денацификацию без потерь
С фашистской силой украинскою,
С проклятою НАТОй!
Пусть ярость ксенофобная
Вскипает, как волна, —
Идет спецоперация народная,
Священная спецоперация!
Нет, Великую отечественную спецоперацию. Как и знаменитый роман Толстого "спецоперация и мир"
Культурную ценность говнотворчества марвел сложно "переоценить"
Самое время говнофонду кино начать клепать "импортозамещение" с удвоенной силой.
Да наверное уже через месяц будут фильмы о героях Донбасса, о "спец.операции", киновсленная как Путин героически всё планировал
На чем они будут клепать ? Только карандашом на листке рисовать покадрова.
Да здравствует новая эра пиратства
Так интернет тоже отключат, откуда российские пираты будут брать фильмы для распространения?
у вас что нет VHS проигрывателя? ну на крайняк CD-ROM. Пойдем и купим на рынке с ламповым переводом.
Так и для этого кто-то должен распространить. А экспорт и импорт тоже закрыты. Только если китайские, но там есть риск на подделку нарваться
Так в СССР с этим проблем не было, делегации правительства и их сопровождающие набивали сумками продукцию. Далее уже по накатанной схеме копирования и распространения.
Так в СССР делегации правительства не находились в санкционных списках и могли выезжать на запад
Не купим, а обменяем на еду
Кто бы мог подумать, что руссификация интернета будет, делаться не с внутренней стороны, а с внешней
Это фигня все. Разбудите, когда дефицит продовольствия и лекарств будет - во движуха начнется. Самый миролюбивый народ сам себя жрать начнет.
после ковида-то? как то уже привыкли все что в кино не пускают
Ребят, а как же классический коммент: «После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар»?
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