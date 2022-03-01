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Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

  • О решении отменить выход фильма в российских кинотеатрах WB сообщили вскоре после того, как Disney объявила, что приостанавливает релиз собственных картин в РФ.
  • Релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза приостановили всего за день до запланированного старта проката.

В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма «Бэтмен» в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное разрешение этой трагедии.

из заявления Warner Bros.
  • Представители WB не уточнили, будет ли их решение распространяться на прочие релизы вроде триквела «Фантастических тварей», прокат которого должен начаться 14 апреля.
  • Вслед за Disney и WB об отказе показывать свои фильмы в России объявила Sony. В компании отметили, что это коснётся и предстоящего выпуска «Морбиуса».
  • Как долго продлится подобный бойкот, как и в случае с Disney, неизвестно, как и то, выпустят ли вообще «Бэтмена» в кинотеатрах РФ.

Ранее о том, что крупные киностудии обсуждают возможность отмены своих кинорелизов в российском прокате, сообщал журнал The Hollywood Reporter. Однако на тот момент источники издания утверждали, что приостановка релиза «Бэтмена» маловероятна, так как отменять прокат за такой короткий срок до его начала — нетипичное для крупных компаний решение.

#новости #disney #войнасукраиной #sony

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Тесный блик

Путину лучше сегодня же вывести войска или Я ТАКОЙ СКАНДАЛ УЧИНЮ

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Пожарный кот

Смотрите фильмы про Великую Отечественную, дорогие россияне

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Пожарный кот

Можно говорить Войну? Я запутался

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6
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Мистер Андерсон

Про Великую Отечественную Спецоперацию

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Нурсултан из Нур-Султана

Вставай, страна огромная,
Вставай на денацификацию без потерь
С фашистской силой украинскою,
С проклятою НАТОй!

Пусть ярость ксенофобная
Вскипает, как волна, —
Идет спецоперация народная,
Священная спецоперация!

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Sergejs Fedotovs

Нет, Великую отечественную спецоперацию. Как и знаменитый роман Толстого "спецоперация и мир"

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Сексуальный завод

да. Иначе будем путать её с великой отечественной спецоперацией

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1
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Пожарный кот

Мнения разделились

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amd

Культурную ценность говнотворчества марвел сложно "переоценить"

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–1
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Женя К

Самое время говнофонду кино начать клепать "импортозамещение" с удвоенной силой.

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2
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Алан Бабицкий

Да наверное уже через месяц будут фильмы о героях Донбасса, о "спец.операции", киновсленная как Путин героически всё планировал

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4
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Пожарный кот

Фильм-расследование Bellingcat будет

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Mikhail

На чем они будут клепать ? Только карандашом на листке рисовать покадрова.

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amd

Да здравствует новая эра пиратства

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Sergejs Fedotovs

Так интернет тоже отключат, откуда российские пираты будут брать фильмы для распространения?

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Анар FS

у вас что нет VHS проигрывателя? ну на крайняк CD-ROM. Пойдем и купим на рынке с ламповым переводом.

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Пожарный кот

На Московской бирже будут торговать кассетами, когда акции превратятся в пыль

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Sergejs Fedotovs

Так и для этого кто-то должен распространить. А экспорт и импорт тоже закрыты. Только если китайские, но там есть риск на подделку нарваться

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Анар FS

Так в СССР с этим проблем не было, делегации правительства и их сопровождающие набивали сумками продукцию. Далее уже по накатанной схеме копирования и распространения.

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Sergejs Fedotovs

Так в СССР делегации правительства не находились в санкционных списках и могли выезжать на запад

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BTopHuk

Не купим, а обменяем на еду

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Mikas Ackerman

Кто бы мог подумать, что руссификация интернета будет, делаться не с внутренней стороны, а с внешней

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Александр Гончаров

Это фигня все. Разбудите, когда дефицит продовольствия и лекарств будет - во движуха начнется. Самый миролюбивый народ сам себя жрать начнет.

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Александр Сергеевич

после ковида-то? как то уже привыкли все что в кино не пускают

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k. wintermute

Ребят, а как же классический коммент: «После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар»?

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