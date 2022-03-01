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DTF

Sony временно перестанет выпускать фильмы в российском прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

  • О решении отменить выход фильма в российских кинотеатрах WB сообщили вскоре после того, как Disney объявила, что приостанавливает релиз собственных картин в РФ.
  • Релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза приостановили всего за день до запланированного старта проката.

В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма «Бэтмен» в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное разрешение этой трагедии.

из заявления Warner Bros.
  • Представители WB не уточнили, будет ли их решение распространяться на прочие релизы вроде триквела «Фантастических тварей», прокат которого должен начаться 14 апреля.
  • Вслед за Disney и WB об отказе показывать свои фильмы в России объявила Sony. В компании отметили, что это коснётся и предстоящего выпуска «Морбиуса».
  • Как долго продлится подобный бойкот, как и в случае с Disney, неизвестно, как и то, выпустят ли вообще «Бэтмена» в кинотеатрах РФ.

Ранее о том, что крупные киностудии обсуждают возможность отмены своих кинорелизов в российском прокате, сообщал журнал The Hollywood Reporter. Однако на тот момент источники издания утверждали, что приостановка релиза «Бэтмена» маловероятна, так как отменять прокат за такой короткий срок до его начала — нетипичное для крупных компаний решение.

#новости #disney #войнасукраиной #sony

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Тесный блик

Путину лучше сегодня же вывести войска или Я ТАКОЙ СКАНДАЛ УЧИНЮ

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76
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сироп от щекотки

Пух и перья полетят. ПУХ И ПЕРЬЯ!!

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7
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Дмитрий Мячин

https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou-biznesa/article-69871-kaming-aut-goda-robert-pattinson-priznalsya-chto-vlyublen-v-muzhchinu/ вот именно, и в ролях тоже пидорасы.

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hochu.ua
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–1
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Пожарный кот

Смотрите фильмы про Великую Отечественную, дорогие россияне

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35
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Пожарный кот

Можно говорить Войну? Я запутался

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Мистер Андерсон

Про Великую Отечественную Спецоперацию

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Нурсултан из Нур-Султана

Вставай, страна огромная,
Вставай на денацификацию без потерь
С фашистской силой украинскою,
С проклятою НАТОй!

Пусть ярость ксенофобная
Вскипает, как волна, —
Идет спецоперация народная,
Священная спецоперация!

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18
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Sergejs Fedotovs

Нет, Великую отечественную спецоперацию. Как и знаменитый роман Толстого "спецоперация и мир"

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19
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Alex Fielding

Спецоперация, спецоперация никогда не меняется

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Сексуальный завод

да. Иначе будем путать её с великой отечественной спецоперацией

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3
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Пожарный кот

Мнения разделились

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amd

Культурную ценность говнотворчества марвел сложно "переоценить"

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–9
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Карина Таратута

Чего не скажешь про шедевры, проспонсированные Фондом Кино, конечно. С другой стороны, с такими темпами, кроме них смотреть в РФ будет и нечего

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0
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Дружеский каякер

Не сразу поняла, почему у тебя спрашивали о том, что ты ник не меняешь. Сменил и теперь мне бросилось в глаза.

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Женя К

Самое время говнофонду кино начать клепать "импортозамещение" с удвоенной силой.

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14
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Алан Бабицкий

Да наверное уже через месяц будут фильмы о героях Донбасса, о "спец.операции", киновсленная как Путин героически всё планировал

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23
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Пожарный кот

Фильм-расследование Bellingcat будет

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4
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Леонид Гудимов

Вы все не так поняли, снимут русский ремейк Солдат Неудачи и объяснят, что это просто были съёмки фильма на территории Украины, а вовсе не война, нет-нет-нет и Данила Козловский будет играть роль негра, все как положено

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0
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Национальный Филипп

Зачем нам бездуховное импортозамещение? У нас свой особенный путь.

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4
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Mikhail

На чем они будут клепать ? Только карандашом на листке рисовать покадрова.

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1
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amd

Да здравствует новая эра пиратства

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12
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Sergejs Fedotovs

Так интернет тоже отключат, откуда российские пираты будут брать фильмы для распространения?

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6
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Веб Новичек

ну так можно сходить к друзьям через границу и по старинке , на флешке пронести ))

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3
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Задумчивой Кот

Ну в еврапецской части уже не особо сходишь, а казахстан не у всех под боком

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0
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Анар FS

у вас что нет VHS проигрывателя? ну на крайняк CD-ROM. Пойдем и купим на рынке с ламповым переводом.

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0
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BTopHuk

Не купим, а обменяем на еду

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5
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Sergejs Fedotovs

Так и для этого кто-то должен распространить. А экспорт и импорт тоже закрыты. Только если китайские, но там есть риск на подделку нарваться

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1
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Анар FS

Так в СССР с этим проблем не было, делегации правительства и их сопровождающие набивали сумками продукцию. Далее уже по накатанной схеме копирования и распространения.

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1
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Sergejs Fedotovs

Так в СССР делегации правительства не находились в санкционных списках и могли выезжать на запад

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5
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Анар FS

Да дело в том, что всех всеравно не внесут в список. И сейчас не все в списках. Бизнес и ничего более. Какие бы не были санкции, ограничения, а продукция запрещенная всегда может попасть на территорию. Прорвемся :)

Я лишь про то, что нас всех пугали возвратом в 90е..

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2
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Павел Солнцев

Тем более с копированием сейчас стало проще

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0
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Пожарный кот

На Московской бирже будут торговать кассетами, когда акции превратятся в пыль

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1
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Артём Дидык

на касете с гнусавой озвучкой Володарского

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Синдром зашторанца

Ура, блять, одноголосый гнусавый перевод будет?

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Арсений Зябликов

Да, легендарный Гаврилов ещё жив, дайбохемудолгихлет

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Синдром зашторанца

Значит скоро на всех торрентах будет - ЛО (Гаврилов), так победим!

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Павел Солнцев

Нах перевод, будем с сабами смотреть. Мультилингвострана будет

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Александр Гончаров

Это фигня все. Разбудите, когда дефицит продовольствия и лекарств будет - во движуха начнется. Самый миролюбивый народ сам себя жрать начнет.

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Снежный меч

3-6 месяцев, пока что только начинают рушится привычные цепочки

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Синдром зашторанца

Быстрее, сейчас будут выгребать все, дистрибьюторы выставят заградительные цены, но сметать будут и по ним. Народ в панике начнет закупаться, подстегнет дефицит и приплывем мы уже за месяц в новый дивный мир

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k. wintermute

Ребят, а как же классический коммент: «После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар»?

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k. wintermute

Зачем пошёл комменты смотреть? Думал чуть поднять себе настроение с мемов и горения местной аудитории в комментах (без негатива), а там в топах хуйня от ботов и полнейшее инфантильство. Пишут «чего мы-то сделали?», «почему нам за это страдать?». Бедненькие, Бетмена теперь не посмотрят. Харьковчанам про это ещё пожалуйтесь.

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Stepan Morozov

стоит признать, что топовый коммент, о котором ты говоришь, справедливо улетел в минусы, как и многие подобные

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4
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k. wintermute

Просто пиздец

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5
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Stepan Morozov

что ты наделал.. такой дизморал, конечно. tj прям последний оплот адекватности

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k. wintermute

Лол, чел, ты там дальше покрути. Там такой пиздец заплюсован. Понятно, что не с сотнями, плюсов, но с положительным рейтингом.

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Синдром зашторанца

Ну так а хули ты думал? У них там пульт у телевизора папа с мамой не отдают, вот и смотрят всей семьёй после школы первый канал.

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8
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Stepan Morozov

да я обратил внимание, но быстро закрыл глаза и вышел. хочется все же надеяться на адекватность аудитории. может, и зря

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Силовой паук например

плюсую. я зашел и охуел. дтфчане как обычно короче

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1
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Mikas Ackerman

Кто бы мог подумать, что руссификация интернета будет, делаться не с внутренней стороны, а с внешней

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3
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Пищевой клуб

Ну всё кинотеатрам пиздец, на ватных патриотичных помоях они не выживут… туда просто ходить перестанут…

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2
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Oldfag TV

Понятие "самоизоляция" я представлял себе как-то НЕ ТАК.

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Никого не спас

После этой новости на дтф начался сущий кошмар

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Александр Сергеевич

после ковида-то? как то уже привыкли все что в кино не пускают

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notty notty

Кто, нахуй, привык к этому? За себя говори, чепуха

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Alexander Marinin

КиноПоиск - всё! Дивный русский мир

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Zakhar Zakharov

Блин, зачем? Бэтмен как раз же про хуевую власть, борьбу с ней

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цорiк

А зачем нам голливудские блокбастеры, если есть такие шедевры по секретным документам? Жаль, не Михалков

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Владимир

Ждём ответ со своим Бэтменом

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Просто Вова

А на Украине покажут?

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–2
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цорiк

Хуесос ебаный

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Просто Вова

Это я к тому что Путин обе стороны лишил фильмов, ни в коем случае не хотел кого то задеть

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Дмитрий Мячин

Ой беда, как же мы жить то будем не посмотрев Бэтмена которого играет пидорас. «Сперва я был сбит столку из-за своих эмоций и чувств, я не хотел терять женскую половину своих поклонников. Но после долгих раздумий я решил, что пора сделать каминг-аут и объявить публике, что я гей», — цитируют Паттинсона СМИ.

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–3
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Дмитрий Чехов

Желтуху меньше читай, ну

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0
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Дмитрий Мячин

Это ваши любимые западные СМИ.

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–1
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Веб Новичек

оооо неттт... мы не сможем потратить деньги на очередное дерь..ще ... Как же будем жить((((

Возрождение горбушки , не за горами!!!!

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Индивидуальный блик

Да зачем вообще тратить деньги и создавать рабочие места, когда можно всей страной сажать картошку и гнать из неё водку.

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