Sony временно перестанет выпускать фильмы в российском прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
- О решении отменить выход фильма в российских кинотеатрах WB сообщили вскоре после того, как Disney объявила, что приостанавливает релиз собственных картин в РФ.
- Релиз «Бэтмена» Мэтта Ривза приостановили всего за день до запланированного старта проката.
- Представители WB не уточнили, будет ли их решение распространяться на прочие релизы вроде триквела «Фантастических тварей», прокат которого должен начаться 14 апреля.
- Вслед за Disney и WB об отказе показывать свои фильмы в России объявила Sony. В компании отметили, что это коснётся и предстоящего выпуска «Морбиуса».
- Как долго продлится подобный бойкот, как и в случае с Disney, неизвестно, как и то, выпустят ли вообще «Бэтмена» в кинотеатрах РФ.
Ранее о том, что крупные киностудии обсуждают возможность отмены своих кинорелизов в российском прокате, сообщал журнал The Hollywood Reporter. Однако на тот момент источники издания утверждали, что приостановка релиза «Бэтмена» маловероятна, так как отменять прокат за такой короткий срок до его начала — нетипичное для крупных компаний решение.
Пух и перья полетят. ПУХ И ПЕРЬЯ!!
https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou-biznesa/article-69871-kaming-aut-goda-robert-pattinson-priznalsya-chto-vlyublen-v-muzhchinu/ вот именно, и в ролях тоже пидорасы.
Про Великую Отечественную Спецоперацию
Вставай, страна огромная,
Вставай на денацификацию без потерь
С фашистской силой украинскою,
С проклятою НАТОй!
Пусть ярость ксенофобная
Вскипает, как волна, —
Идет спецоперация народная,
Священная спецоперация!
Нет, Великую отечественную спецоперацию. Как и знаменитый роман Толстого "спецоперация и мир"
Спецоперация, спецоперация никогда не меняется
Культурную ценность говнотворчества марвел сложно "переоценить"
Чего не скажешь про шедевры, проспонсированные Фондом Кино, конечно. С другой стороны, с такими темпами, кроме них смотреть в РФ будет и нечего
Самое время говнофонду кино начать клепать "импортозамещение" с удвоенной силой.
Да наверное уже через месяц будут фильмы о героях Донбасса, о "спец.операции", киновсленная как Путин героически всё планировал
Вы все не так поняли, снимут русский ремейк Солдат Неудачи и объяснят, что это просто были съёмки фильма на территории Украины, а вовсе не война, нет-нет-нет и Данила Козловский будет играть роль негра, все как положено
На чем они будут клепать ? Только карандашом на листке рисовать покадрова.
Да здравствует новая эра пиратства
Так интернет тоже отключат, откуда российские пираты будут брать фильмы для распространения?
ну так можно сходить к друзьям через границу и по старинке , на флешке пронести ))
Ну в еврапецской части уже не особо сходишь, а казахстан не у всех под боком
у вас что нет VHS проигрывателя? ну на крайняк CD-ROM. Пойдем и купим на рынке с ламповым переводом.
Не купим, а обменяем на еду
Так и для этого кто-то должен распространить. А экспорт и импорт тоже закрыты. Только если китайские, но там есть риск на подделку нарваться
Так в СССР с этим проблем не было, делегации правительства и их сопровождающие набивали сумками продукцию. Далее уже по накатанной схеме копирования и распространения.
Так в СССР делегации правительства не находились в санкционных списках и могли выезжать на запад
Да дело в том, что всех всеравно не внесут в список. И сейчас не все в списках. Бизнес и ничего более. Какие бы не были санкции, ограничения, а продукция запрещенная всегда может попасть на территорию. Прорвемся :)
Я лишь про то, что нас всех пугали возвратом в 90е..
Тем более с копированием сейчас стало проще
на касете с гнусавой озвучкой Володарского
Ура, блять, одноголосый гнусавый перевод будет?
Да, легендарный Гаврилов ещё жив, дайбохемудолгихлет
Значит скоро на всех торрентах будет - ЛО (Гаврилов), так победим!
Нах перевод, будем с сабами смотреть. Мультилингвострана будет
Это фигня все. Разбудите, когда дефицит продовольствия и лекарств будет - во движуха начнется. Самый миролюбивый народ сам себя жрать начнет.
Быстрее, сейчас будут выгребать все, дистрибьюторы выставят заградительные цены, но сметать будут и по ним. Народ в панике начнет закупаться, подстегнет дефицит и приплывем мы уже за месяц в новый дивный мир
Ребят, а как же классический коммент: «После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар»?
Зачем пошёл комменты смотреть? Думал чуть поднять себе настроение с мемов и горения местной аудитории в комментах (без негатива), а там в топах хуйня от ботов и полнейшее инфантильство. Пишут «чего мы-то сделали?», «почему нам за это страдать?». Бедненькие, Бетмена теперь не посмотрят. Харьковчанам про это ещё пожалуйтесь.
стоит признать, что топовый коммент, о котором ты говоришь, справедливо улетел в минусы, как и многие подобные
Просто пиздец
что ты наделал.. такой дизморал, конечно. tj прям последний оплот адекватности
Лол, чел, ты там дальше покрути. Там такой пиздец заплюсован. Понятно, что не с сотнями, плюсов, но с положительным рейтингом.
Ну так а хули ты думал? У них там пульт у телевизора папа с мамой не отдают, вот и смотрят всей семьёй после школы первый канал.
да я обратил внимание, но быстро закрыл глаза и вышел. хочется все же надеяться на адекватность аудитории. может, и зря
Кто бы мог подумать, что руссификация интернета будет, делаться не с внутренней стороны, а с внешней
Понятие "самоизоляция" я представлял себе как-то НЕ ТАК.
После этой новости на дтф начался сущий кошмар
после ковида-то? как то уже привыкли все что в кино не пускают
Кто, нахуй, привык к этому? За себя говори, чепуха
КиноПоиск - всё! Дивный русский мир
Блин, зачем? Бэтмен как раз же про хуевую власть, борьбу с ней
А зачем нам голливудские блокбастеры, если есть такие шедевры по секретным документам? Жаль, не Михалков
Ждём ответ со своим Бэтменом
А на Украине покажут?
Хуесос ебаный
Это я к тому что Путин обе стороны лишил фильмов, ни в коем случае не хотел кого то задеть
Ой беда, как же мы жить то будем не посмотрев Бэтмена которого играет пидорас. «Сперва я был сбит столку из-за своих эмоций и чувств, я не хотел терять женскую половину своих поклонников. Но после долгих раздумий я решил, что пора сделать каминг-аут и объявить публике, что я гей», — цитируют Паттинсона СМИ.
Желтуху меньше читай, ну
Это ваши любимые западные СМИ.
оооо неттт... мы не сможем потратить деньги на очередное дерь..ще ... Как же будем жить((((
Возрождение горбушки , не за горами!!!!
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны