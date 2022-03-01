Новости
Sasha Shambilova

Статуя Свободы в городе Кольмар в цветах украинского флага Статьи редакции

Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.

Фото Ville de Colmar
Фото Ville de Colmar
Фото Ville de Colmar

#войнасукраиной

964 просмотров
3 3 комментария
54
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Andrei

Надеюсь когда нибудь такая статуя будет стоять и в украинском Крыму.

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Официальный Макс

Лучше людей отправляйте на помощь Украине

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Nikita Sigachev

Нет))())

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Новости
Sasha Shambilova
Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

63 63 комментария
80
Новости
DTF
Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

56 56 комментариев
47
Наука
Дмитрий Бобров
Почему кошки так любят коробки?
Фото: ALFSnaiper via Getty Images
20 20 комментариев
83
Исторический цвет
Масленица в этом году
15 15 комментариев
65
Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

69 69 комментариев
72
Мнения
Alex Blake
Коррупция принесла пользу

Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…

115 115 комментариев
228
Офтоп
Yuriy Klyahin
4 4 комментария
92
Fight Life
За что воюют и погибают наши солдаты?

Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…

16 16 комментариев
33
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