Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника шестого дня Статьи редакции
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
TJ продолжает следить за войной с Украиной в прямом эфире.
10:32 В соцсетях активно распространяется видео удара по Харькову. Кто именно его нанёс — официально неизвестно.
10:23 Илон Маск запустил в Киеве спутниковый интернет Starlink
10:16 Россия запретила полёты для авиакомпаний Швейцарии.
10:09 Курсы доллара и евро в начале основной сессии торгов на Мосбирже: 94,9 рубля и 106,4 рубля.
9:49 Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде отстранение россиян от соревнований.
9:26 Росавиация предложила россиянам, находящимся в других странах, искать альтернативные маршруты возвращения в Россию, гуманитарные рейсы пока «прорабатываются».
9:25 Maxar показала снимок российской колонны техники рядом с Киевом. Её протяженность оценивают в 64 километра.
Главное к 9:30
- Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование ситуации на Украине. «Есть разумные основания полагать, что как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности были совершены в Украине [с конца 2013 года] в связи с событиями, уже оцененными в ходе предварительного рассмотрения», — заявил главный прокурор Международного уголовного суда Керим Хан.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди чеченцев, воюющих в Украине. «Двое умерло (Дала гечдойла царна), ещё шестеро получили ранения разной степени», — заявил он.
- Минобороны РФ предложило присвоить статус ветерана участникам военной «спецоперации» на Украине. На выплаты им потратят пять миллиардов рублей.
- Mastercard отключила от системы несколько российских банков. Каких именно — пока неизвестно. Карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах, но в России они будут действовать.
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Тайга.инфо» из-за онлайна про войну. «Суть требований мы не понимаем, но вынуждены были пока убрать его с сайта, чтобы продолжить работать», — заявила редакция.
- Роскомнадзор потребовал от томского телеканала ТВ2 удалить онлайн пятого дня войны. Его сочли «недостоверной общественно значимой информацией». «Сегодня утром Роскомнадзор прислал в редакцию письмо с требованием удалить материал, в котором происходящее в Украине называется войной», — рассказала редакция.
- Япония ввела санкции против Путина, Медведева, Лаврова и Шойгу.
- Microsoft забанит RT и Sputnik, понизив их в выдаче Bing, удалив приложения и запретив рекламу.
- Netflix отказался транслировать с 1 марта российские федеральные телеканалы, «учитывая текущую ситуацию».
- Disney временно прекратит выпускать фильмы в российском прокате.
- Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена».
Таких постов дофига было за последнее время, но я должен сказать:
Зашёл на другие ресурсы утром и начитался дерьма, теперь настроения 0, хотя его и так не было. Увидел настоящий объём неадекватного мнения в интернете и других соц-сетях. После вчерашних видео с обстрелами Харькова и мужиков с собаками, то что за утро успел почитать, наверное, стало последней каплей. Очень противно от людей и бессилия.
Сегодня читать новости не буду, если вспышки на горизонте и грибочки, значит главную пропустил. Пойду собак в лес свожу, займусь спортом. Вечером с матерью в центр беженцев повезём вещи, кровати и матрасы (Вильнюс, Литва).
Спасибо редакции, спасибо всем кто тут помогает вести здоровую дискуссию и придерживаться разумного центризма. Я очень начал ценить ТЖ за то, что даже не смотря на весь ужас происходящего, тут уютно и тепло. Есть хорошие, адекватные люди. Давайте этого не забывать.
Дружище ты не забывай, что еще в инете куча ботов сидит, которым платят за разжигание ненависти и кремлевской пропаганды. Это совки за 50+ топят за Россию, потому что одебилены телевизором, не способны зайти в интернет и понять правду.
«если вспышки на горизонте и грибочки, значит главную пропустил»
Наоборот же: не пропустил, а посчастливилось наблюдать в прямом эфире
Друзья. Мы пока решили вести трансляции силами редактора. Если у вас есть пожелания после вчерашнего онлайна — пишите.
Сорян за негатив, но вспомнилось, что в частности на фоне подобных стрессовых событий развивается онкология, т.к. организм (нервная система?) охуевает.
Аналогично - идеальное самочувствие было до этого говна, как начинаю читать новости - злюсь, и все раскалывается голова
У вас же есть отличный инструмент, при чем автообновляющицся. Комментарии
Делаете страницу поста, на которой отключаете добавление новых основных комментариев - комментировать можно только те, что уже оставлены, создавая от них ветки
Делаете всё ветки комментариев по умолчанию свёрнутыми
Делаете привязку сортировки строго по времени, не по рейтингу
Готово. Новостник добавляет новое событие как комментарий, а пользователи сайта могут в этом же месте и оценить событие, и создать ветку обсуждения
Желаю всем как-то выйти сухим из этого дерьма
Доброе утро из Харькова нахуй!
Целились в дом, высокоточно промахнулись, пидарасы.
Хочу, чтобы сотня таких прилетела путину во все его ставки, бункеры, норы, землянки, канализационные трубы именно в такой последовательности.
геополитики, расскажите мне, какие вообще дальнейшие действия в случае если киев расхуярят и зеленского убьют? получается цели выполнены, допустим города захвачены, а потом? люди же сами выходят хуярить русню, с коктейлями молотова, с голыми руками, народ смерти не боится. что тогда?
Агитаторы соловьева в ютубе задаются этим же вопросом со второго дня войны и ответа у них нет. Да, я смотрю соловьев лайф каждый день по 6 часов нон-стоп, гипотетически я долже трансформироваться в вату, однако я почему-то хочу снять кожу живьем с одного там иудея и двух пидаров помельче 🤷♂️
ебать у тебя прям нервы железные я эту хуйню и пяти минут не выдерживаю, желание разъебать телек увеличивается в геометрической прогрессии
Ну зато я теперь знаю в чем различие «недобитой нацисской бандеровской нечисти» от «так называемой либеральной швали, висящей на нитках американских кукловодов» и кого надо «выжигать каленым железом нашего прославленного оружия» а с кем необходимо «провести тщательную беседу с пристастием, чтобы заткнуть эти поганые рты, подрывающие в тылу обороноспособность нашей армии» 🤡
Уже появились любимчики, с радостью встречаю некоего багдасарова и с нетерпением жду когда он на очередном вопле «ЗНАЧИТЬ надо блядь эту шваль значить по законам военного я извиняюсь значить времени расстрелять значить» поймает сердечный приступ и околеет.
Там если все смотреть как квн — дико ржачно местами.
Я батю с трудом (уговорами и угрозами перестать общаться) отговорил от просмотра этих блядских шоу. Он реально становился агрессивным после их просмотра. не знаю как это работает, но работает. Уже наверное полгода как не смотрит, в свободное время учит английский и в шахматы рубится в турнирах. Если у вас похожая ситуация с родителями, попробуйте переключить их внимание на что-то, то есть попытаться занять их так, чтобы в праймтайм этих передач они были заняты. Они реально как дети, с цифровой гигиеной у них все плохо.
Так никто и не знает что дальше будет, даже сам Путин, он вообще скорее всего думал, что как в Крыму будет, придут войска, вся верхушка сразу уйдет и все
Может прийти, мы расскажем, если это случится
а если написать как «Абсолютно точно не война с Украиной», все еще могут доебаться?
Будет "Вооружённая борьба"
Друзья, сайт лагает, прошу, сделайте зеркало в .com зоне, я боюсь вас потерять
Не не знает что такое интернет. Так что бесмысленно
Пламенный привет тебе передаёт восьмикрылый пятихуй, Дырка проправительственная!
С каждым днем новые победы, новые рекорды! Вдыхая на улице воздух, ощущаю величие России) 🥲
Потерь есть
"Федерация хоккея России обжалует в Спортивном арбитражном суде отстранение россиян от соревнований."
Надо разрешить участвовать в соревнованиях, пусть получают визы и прилетают... Oh wait... А потом еще штрафы за неявку выкатить.
Почему фото российских колон есть в статье, а видео со взрывов Харькова или других городов нету?
Очевидно же, прибегут сразу из композора, скажут что это видео не соответствует действительности и это нацики сами бомбанули, а вам за публикацию 5млн штраф и бан
Если написать "Видео со взрыва в Харькове" - за что бан ?
Ну ещё несколько дней и видимо за госизмену. Как говорится: был бы человек, а дело найдётся. С видосами лучше не рисковать, кому надо в комменты выложит, а то ресурсов где хоть что то "по ту сторону баррикад" можно увидеть все меньше и меньше. Где сразу ярлык кремлебот/хохлобот не повесят
Какие-то общие, необоснованные тезисы.
Может и так, но не хочется потерять ТЖ из-за таких рисков. Сейчас каждый нормальный ресурс на вес золота
В чем "нормальность" ресурса, если он ограничивает информацию? Есть куча способов, предоставить эту информацию косвенно, без каких либо оценочных мнений и тому подобного. Но, этого не делается.
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.