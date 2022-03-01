Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Международный уголовный суд (МУС) рассмотрит иск Киева против России из-за войны на Украине. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан.
По его словам, «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности» с конца 2013 года. Хан также заявил, что намерен расследовать «любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию канцелярии, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины».
Главный прокурор МУС поручил сбор и хранение улик своей команде. Дальше он собирается запросить разрешение у палаты предварительного производства суда на начало расследования.
Украина подала иск против России 27 февраля. Зеленский потребовал привлечь российские власти «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии» и попросил суд «немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе».
Россия отказалась стать участником МУСа в 2016 году. В МИДе такую позицию объясняли тем, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».
Это значит, что любое сотрудничество с руководством РФ для иностранных государств означает официальное сотрудничество с преступником. В такой ситуации может даже Ким Чен Ын сказать, что, мол, нет, с бандитами мы дел не имеем, и это будет ему в плюс для получения кармы на международном уровне
и что? он резко уйдет на пенсию? или еще больше космонавтов на улицы выпустит?
а разве он еще не? слышал слух, что греф его хуесосил в первый же день войны, его олигархи под санкциями, соловьев в прямом эфире говорил "че вы до меня доебались? да, у меня вилла в италии, и я теперь не смогу на нее поехать". и? кто-то ему уже перо под ребро воткнул в бункере? или послушно продолжают сглатывать, как на том клоунском совете безопасности. как ебучие пудели прыгали через кольцо и другие трюки заученные выполняли, блять
я хочу верить в лучшее, но никакой трибунал не поможет от него избавиться. только факелы и вилы. а трибунал только больше рф от мира отрежет и северная корея все ближе. а там уж вообще безнадега
Хрен знает. Здесь реально много оватанелых. В Северной Корее большинство боится, но есть и фанатики, конечно. У меня мама понимает всю обстановку, а батя, без работы, в обнимку с диваном, круглые сутки телек смотрит. Его аж трясти начало, когда мама свои мысли высказала
Сочувствую. Это пиздец какой-то с ненавистью культивируемой ТВ.
если его трясет, то помогите ему съехать, со словами - пукин в помощь
космонавты, возможно, останутся без зарплаты, некому будет "правопорядок" охранять
Это будет просто охуенно. Даже для россиян. В долгосрочной перспективе.
А кто его туда отправит? Заочно можно осудить кого угодно. Реальный трибунал в чьих-то фантазиях.
Между ним и своими 2 миллиона ментов
И все 2 миллиона ходят на совещания и закрытые встречи? А если армия с МВД даст заднюю и решит его взять - десяток охранников макаровыми отбиваться будут?
Ты видел встречу с шойгу? Там на 2 два дуболома караулило чтобы с царём ничего его же служки не сделали
Помимо Шойгу там еще несколько человек были. Неплохие шансы :D
А у дуболомов тоже семьи есть - срите как хотите, ну нет в России желающих лично умереть за идею. Вопрос в том, как скоро до ключевых людей этой дойдет.
Олигархи уже трясутся, по лицам и заявлениям управленцев экономикой видно, что они, как и военные, не ждали настолько серьезного сопротивления.
Значит намеченному плану следовать не получится. Значит будут что-то делать.
было бы интересно на это посмотреть)
Скорее возможен обратный сценарий, когда его арестовывает его же охрана.
Может и так, я потому про семьи написал. Я вообще не вижу затягивание войны или использование ядерного оружия как реалистичный вариант. Учениями тут не обманешь, от публики не скроешь.
Менты между ним и нами. Между ним и своими кроме пятиметрового стола больше ничего нет
Главное не бухтеть
Каддафи тоже судили и параллельно было вторжение нато в ливию.
Ну, когда-нибудь достанут, как того же Хуйсейна.
Опять зассут лично Путина обвинить
Надеюсь увидеть Путина в Гаагском трибунале.
В гробу быстрее выйдет. Нужна только одна прочная пепельница и добрые руки.
Сейчас Машка и Серёжа будут опять про англо-саксов и фашистов говорить.
Неплохо бы увидеть на месте Милошевича нашу бункерную моль... но такие сыкуны кончают как Гитлер - пулей в лоб
на месте Чаушеску бы, поскорее
Туда и дорога гниде
Картинка как нельзя актуальна.
Чисто практический вопрос. Допустим, Благодетеля осудили, как это скажется на нас, тех, кто против, но не сможет уехать примерно никогда? Свалившим, наверное, будет полегче. Не будут сразу морду бить. Буду утешать себя этой мыслью перед расстрелом.
Они и не заботятся о россиянах, их главная цель - остановить войну и осудить зачинщиков.
Да я понимаю) Я без претензий. Это просто эмоции.
Как минимум потому что есть презумпция невиновности? Чтобы кого-то обвинить нужны доказательства, даже продажный суд в рф должен ДОКАЗЫВАТЬ вину основываясь на чем-либо, собирать свидетельские показания. Т.е прямо сейчас никто не выйдет и не скажет что путин – преступник. Посмотри на опыт беларуси например, и все станет ясно. Оппозиция прямо называет лукашенко "террористом" из-за истории с самолетом, но на западе пока нет консенсуса по этому вопросу.
Да скорее наоборот. Сейчас бояться стоит тем, кто НЕ осуждает его.
Конечно это похвально, но лицемерно прям жуть.
Мало того, США вообще ввели санкции против этого суда.
Типа США послали нахуй этот суд в свое время, или как?
Ничоси, а чем этот светоч правды не устроил светоча свободы?
Экономические ограничения предусмотрены против сотрудников МУС, «напрямую причастных к любым усилиям по проведению расследований и судебных процессов в отношении американских военнослужащих без согласия США»[82].
2 сентября 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит санкции против прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, так как, по его словам, МУС «продолжает действовать против американцев», а прокурор суда оказывает ему поддержку в этом[83].
АААААААААААААААААААААААААААААААА 😂😂😂
Эх скорее бы это хуйло в Гааге в клетке увидеть!!!
Они были вынуждены.
Думаю, если деда вызовут в Гаагу, он точно жмакнет кнопку.
Слишком много таких же "маразматиков" в мировой политике. И что еще страшнее, у всех есть доступ к ядерной кнопке. Вот этот решился в войнушку поиграть, что дальше в голову взбредет?
Гаага-хуяга
Великий стратег
Кстати, в свое время перед захватом Австрии и Чехословакии Гитлер тоже рассказывал о притеснениях немцев, их несчастной жизни и что их надо спасти. Один в один почерк.
Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Цель №1 - Денацификация
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Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.