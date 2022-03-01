Новости
Sasha Shambilova

Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

Международный уголовный суд (МУС) рассмотрит иск Киева против России из-за войны на Украине. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан.

По его словам, «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности» с конца 2013 года. Хан также заявил, что намерен расследовать «любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию канцелярии, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины».

Главный прокурор МУС поручил сбор и хранение улик своей команде. Дальше он собирается запросить разрешение у палаты предварительного производства суда на начало расследования.

Украина подала иск против России 27 февраля. Зеленский потребовал привлечь российские власти «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии» и попросил суд «немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе».

Россия отказалась стать участником МУСа в 2016 году. В МИДе такую позицию объясняли тем, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».

#новости #войнасукраиной #право #суды

5286 просмотров
63 63 комментария
80
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Почтовый Женя

Неужели перед геополитиком маячит трибунал?

Ответить
54
Развернуть ветку
Полезный колос

А толку, если он в бункере?

Ответить
28
Развернуть ветку
Холодный завод

Это значит, что любое сотрудничество с руководством РФ для иностранных государств означает официальное сотрудничество с преступником. В такой ситуации может даже Ким Чен Ын сказать, что, мол, нет, с бандитами мы дел не имеем, и это будет ему в плюс для получения кармы на международном уровне

Ответить
60
Развернуть ветку
Some Dude

и что? он резко уйдет на пенсию? или еще больше космонавтов на улицы выпустит?

Ответить
3
Развернуть ветку
Холодный завод

Не знаю, но то, что он может настроить против себя всех и все свое близкое окружение - это факт. Даже в случае достижения основных целей в войне - это будет победа с привкусом говна. Она не принесет никаких ему и всем ничего хорошего

Ответить
9
Развернуть ветку
Some Dude

а разве он еще не? слышал слух, что греф его хуесосил в первый же день войны, его олигархи под санкциями, соловьев в прямом эфире говорил "че вы до меня доебались? да, у меня вилла в италии, и я теперь не смогу на нее поехать". и? кто-то ему уже перо под ребро воткнул в бункере? или послушно продолжают сглатывать, как на том клоунском совете безопасности. как ебучие пудели прыгали через кольцо и другие трюки заученные выполняли, блять
я хочу верить в лучшее, но никакой трибунал не поможет от него избавиться. только факелы и вилы. а трибунал только больше рф от мира отрежет и северная корея все ближе. а там уж вообще безнадега

Ответить
8
Развернуть ветку
Частый шар

Какие вилы. на шарфик и табакерочку уповаю

Ответить
2
Развернуть ветку
Холодный завод

В Северной Корее там этот хомяк как бог. А этот карлик такого статуса не получит ну ни как.

Ответить
0
Развернуть ветку
13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Хрен знает. Здесь реально много оватанелых. В Северной Корее большинство боится, но есть и фанатики, конечно. У меня мама понимает всю обстановку, а батя, без работы, в обнимку с диваном, круглые сутки телек смотрит. Его аж трясти начало, когда мама свои мысли высказала

Ответить
2
Развернуть ветку
Либерт

Сочувствую. Это пиздец какой-то с ненавистью культивируемой ТВ.

Ответить
1
Развернуть ветку
Холодный завод

Там дело в том, что надо оформлять поклонение как религию с ритуалами, легендами и культом личности. Это делается не в один присест. Тут нужна серьезныая промывка мозгов, даже хуже чем сейчас

Ответить
0
Развернуть ветку
Abc

если его трясет, то помогите ему съехать, со словами - пукин в помощь

Ответить
0
Развернуть ветку
Частый шар

Получит, получит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Thor Vahld

космонавты, возможно, останутся без зарплаты, некому будет "правопорядок" охранять

Ответить
0
Развернуть ветку
Частый шар

Они то не останутся. Да и смотрите — весь омон казалось бы в киеве, ан нет, вылупляют откуда-то новых

Ответить
0
Развернуть ветку
Бункер пистолет патрон

Это будет просто охуенно. Даже для россиян. В долгосрочной перспективе.

Ответить
0
Развернуть ветку
amd

А кто его туда отправит? Заочно можно осудить кого угодно. Реальный трибунал в чьих-то фантазиях.

Ответить
14
Развернуть ветку
Легендарный рубин

Ещё неделька-другая и его свои же туда и отправят. Если он к тому моменту ядерную войну не развяжет, конечно.

Ответить
10
Развернуть ветку
Maxim Donika

Между ним и своими 2 миллиона ментов

Ответить
7
Развернуть ветку
пинса

И все 2 миллиона ходят на совещания и закрытые встречи? А если армия с МВД даст заднюю и решит его взять - десяток охранников макаровыми отбиваться будут?

Ответить
8
Развернуть ветку
Алексей Владимирович

Ты видел встречу с шойгу? Там на 2 два дуболома караулило чтобы с царём ничего его же служки не сделали

Ответить
3
Развернуть ветку
пинса

Помимо Шойгу там еще несколько человек были. Неплохие шансы :D
А у дуболомов тоже семьи есть - срите как хотите, ну нет в России желающих лично умереть за идею. Вопрос в том, как скоро до ключевых людей этой дойдет.
Олигархи уже трясутся, по лицам и заявлениям управленцев экономикой видно, что они, как и военные, не ждали настолько серьезного сопротивления.
Значит намеченному плану следовать не получится. Значит будут что-то делать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Maxim Donika

было бы интересно на это посмотреть)

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Скорее возможен обратный сценарий, когда его арестовывает его же охрана.

Ответить
0
Развернуть ветку
пинса

Может и так, я потому про семьи написал. Я вообще не вижу затягивание войны или использование ядерного оружия как реалистичный вариант. Учениями тут не обманешь, от публики не скроешь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vadim Kraev

Менты между ним и нами. Между ним и своими кроме пятиметрового стола больше ничего нет

Ответить
5
Развернуть ветку
amd

Главное не бухтеть

Ответить
0
Развернуть ветку
Почтовый Женя

Посмотрим. По моему в современной истории такого не было

Ответить
1
Развернуть ветку
Указанный парфюмер

Была Югославия, например.

Ответить
4
Развернуть ветку
Alfred Zakirov

Каддафи тоже судили и параллельно было вторжение нато в ливию.

Ответить
4
Развернуть ветку
Alexander Star

Ну, когда-нибудь достанут, как того же Хуйсейна.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Опять зассут лично Путина обвинить

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Каменский

Надеюсь увидеть Путина в Гаагском трибунале.

Ответить
30
Развернуть ветку
Fedor Andreev

В гробу быстрее выйдет. Нужна только одна прочная пепельница и добрые руки.

Ответить
9
Развернуть ветку
new_comment

Сейчас Машка и Серёжа будут опять про англо-саксов и фашистов говорить.

Ответить
11
Развернуть ветку
Национальный Филипп

Англичанка гадит, смотреть без регистрации.

Ответить
3
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

Неплохо бы увидеть на месте Милошевича нашу бункерную моль... но такие сыкуны кончают как Гитлер - пулей в лоб

Ответить
8
Развернуть ветку
Иван Иванов

на месте Чаушеску бы, поскорее

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexey Shesterin

Туда и дорога гниде

Ответить
5
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Картинка как нельзя актуальна.

Ответить
5
Развернуть ветку
O-90

Чисто практический вопрос. Допустим, Благодетеля осудили, как это скажется на нас, тех, кто против, но не сможет уехать примерно никогда? Свалившим, наверное, будет полегче. Не будут сразу морду бить. Буду утешать себя этой мыслью перед расстрелом.

Ответить
1
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Они и не заботятся о россиянах, их главная цель - остановить войну и осудить зачинщиков.

Ответить
3
Развернуть ветку
O-90

Да я понимаю) Я без претензий. Это просто эмоции.

Ответить
0
Развернуть ветку
Официальный Макс

Забоятся обвинить

Ответить
–8
Развернуть ветку
Национальный Филипп

Даже стало интересно узнать мнение пользователя, зарегистрированного вчера.
Итак, почему Гаага "забоится обвинить"?

Ответить
4
Развернуть ветку
Alexander D

Как минимум потому что есть презумпция невиновности? Чтобы кого-то обвинить нужны доказательства, даже продажный суд в рф должен ДОКАЗЫВАТЬ вину основываясь на чем-либо, собирать свидетельские показания. Т.е прямо сейчас никто не выйдет и не скажет что путин – преступник. Посмотри на опыт беларуси например, и все станет ясно. Оппозиция прямо называет лукашенко "террористом" из-за истории с самолетом, но на западе пока нет консенсуса по этому вопросу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Лично в бункере отхуярю

Да скорее наоборот. Сейчас бояться стоит тем, кто НЕ осуждает его.

Ответить
0
Развернуть ветку
Официальный Макс

Даже Си нож в спину воткнул

Ответить
0
Развернуть ветку
Super 72

Конечно это похвально, но лицемерно прям жуть.

Мало того, США вообще ввели санкции против этого суда.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Типа США послали нахуй этот суд в свое время, или как?

Ответить
1
Развернуть ветку
alexferman

Ничоси, а чем этот светоч правды не устроил светоча свободы?

Ответить
0
Развернуть ветку
alexferman

Экономические ограничения предусмотрены против сотрудников МУС, «напрямую причастных к любым усилиям по проведению расследований и судебных процессов в отношении американских военнослужащих без согласия США»[82].
2 сентября 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон вводит санкции против прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, так как, по его словам, МУС «продолжает действовать против американцев», а прокурор суда оказывает ему поддержку в этом[83].
АААААААААААААААААААААААААААААААА 😂😂😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Пожарный кот

Как будто должен существовать единый и неделимый Запад, который во всем согласен с самим собой.

Такой Запад существует только в воображении путина. Даже сменяющие одна другую американские администрации друг друга ненавидят. Так что никакого лицемерия здесь нет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил

Эх скорее бы это хуйло в Гааге в клетке увидеть!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Минувший франт

ничего ему не будет пока своей смертью не умрёт

Ответить
1
Развернуть ветку
Полезный колос

Никаких последствий же?

Ответить
0
Развернуть ветку
Colonial Waster

Они были вынуждены.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пожарный кот

Превосходно

Ответить
0
Развернуть ветку
Zoloft

Думаю, если деда вызовут в Гаагу, он точно жмакнет кнопку.

Ответить
0
Развернуть ветку
Официальный Макс

Факт

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин

Слишком много таких же "маразматиков" в мировой политике. И что еще страшнее, у всех есть доступ к ядерной кнопке. Вот этот решился в войнушку поиграть, что дальше в голову взбредет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Валера спас Россию

Гаага-хуяга
 Великий стратег

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Star

Кстати, в свое время перед захватом Австрии и Чехословакии Гитлер тоже рассказывал о притеснениях немцев, их несчастной жизни и что их надо спасти. Один в один почерк.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
Мнения
Alex Blake
Коррупция принесла пользу

Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…

115 115 комментариев
228
Новости
DTF
Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

56 56 комментариев
47
Fight Life
За что воюют и погибают наши солдаты?

Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…

16 16 комментариев
33
Новости
Sasha Shambilova
Статуя Свободы в городе Кольмар в цветах украинского флага Статьи редакции

Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.

Фото Ville de Colmar
3 3 комментария
54
Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

69 69 комментариев
72
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника шестого дня Статьи редакции

Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.

Участники отряда территориальной обороны в Киеве. Фото: Marcus Yam/LA Times
Статья дополняется
40 40 комментариев
40
Исторический цвет
Масленица в этом году
15 15 комментариев
65
Офтоп
Yuriy Klyahin
4 4 комментария
92
Больше статей
null