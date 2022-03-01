Карты не будут работать за границей и на иностранных сайтах.

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Американская корпорация Mastercard выполнила «санкционные распоряжения», отключив несколько российских банков от своей платёжной системы. Об этом сообщается в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

Он выразил поддержку гражданам Украины и назвал «вторжение российских военных сил» «опустошительным». Мибах отметил, что Mastercard продолжит работать с регулирующими органами, чтобы «полностью соблюсти обязательства», а также отправит на Украину гуманитарную помощь.

Как отмечает РБК, после отключения от платёжной системы карты банков, попавших под санкции, нельзя будет использовать за границей и на иностранных сайтах. В России они продолжат работать, поскольку платежи внутри страны обрабатываются внутренней Национальной системой платёжных карт.

Visa также заявила, что принимает «оперативные меры» для соблюдения санкций. Компания готова к новым ограничениям, если их введут.

24 февраля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком. Какие банки отключат от Mastercard — пока неясно.