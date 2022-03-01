Mastercard отключила несколько российских банков от платёжной системы из-за санкций. Какие конкретно — пока неясно Статьи редакции
Карты не будут работать за границей и на иностранных сайтах.
Американская корпорация Mastercard выполнила «санкционные распоряжения», отключив несколько российских банков от своей платёжной системы. Об этом сообщается в заявлении главы компании Майкла Мибаха.
Он выразил поддержку гражданам Украины и назвал «вторжение российских военных сил» «опустошительным». Мибах отметил, что Mastercard продолжит работать с регулирующими органами, чтобы «полностью соблюсти обязательства», а также отправит на Украину гуманитарную помощь.
Как отмечает РБК, после отключения от платёжной системы карты банков, попавших под санкции, нельзя будет использовать за границей и на иностранных сайтах. В России они продолжат работать, поскольку платежи внутри страны обрабатываются внутренней Национальной системой платёжных карт.
Visa также заявила, что принимает «оперативные меры» для соблюдения санкций. Компания готова к новым ограничениям, если их введут.
24 февраля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком. Какие банки отключат от Mastercard — пока неясно.
Альфа банк не отключили, только что покупал продукты
Карты не будут работать за границей и на иностранных сайтах.
В волмарте покупал?
В Magnit near house
Так он и не под санкциями. Вероятно, речь идёт о ВТБ и других. Но это требует подтверждения.
На среднего россиянина никак не влияет
Алиэкспресс?
Средний россиянин сейчас только в Красное и Белое ходит
Ещё в бристоль и закусочные на углах. Ненадо тут выставлять россиян безвольными. Захотел купил пузырь в КБ, захотел в Бристоле, а не захотел, так пошёл и накатил в рюмочной. В праве выбора нас не никто не ограничивал
Алихуйпресс. Маленькие китайские тиньзисты, на раз два отключат всей стране покупки там. Как это сделали в Крыму. Все ради партнёров в США.
Думаю нет. Айхерб, Амазон
Я только заголовок прочитал, сори
Я не могу продлить домены и vps ваши варианты
Хостинги, которые принимают в качестве оплаты крипту?
Paypal
Они собирались заблокировать счета рос.граждан. Может уже.
Блин жесть
Палка для россиян тоже всё
Аа, ну хорошо, если так. Хотя бы так.
Получается лучше в налик все вывести пора и не нервничать
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны