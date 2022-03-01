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Новости
Sasha Shambilova

Mastercard отключила несколько российских банков от платёжной системы из-за санкций. Какие конкретно — пока неясно Статьи редакции

Карты не будут работать за границей и на иностранных сайтах.

23 23 комментария
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Американская корпорация Mastercard выполнила «санкционные распоряжения», отключив несколько российских банков от своей платёжной системы. Об этом сообщается в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

Он выразил поддержку гражданам Украины и назвал «вторжение российских военных сил» «опустошительным». Мибах отметил, что Mastercard продолжит работать с регулирующими органами, чтобы «полностью соблюсти обязательства», а также отправит на Украину гуманитарную помощь.

Как отмечает РБК, после отключения от платёжной системы карты банков, попавших под санкции, нельзя будет использовать за границей и на иностранных сайтах. В России они продолжат работать, поскольку платежи внутри страны обрабатываются внутренней Национальной системой платёжных карт.

Visa также заявила, что принимает «оперативные меры» для соблюдения санкций. Компания готова к новым ограничениям, если их введут.

24 февраля президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине: под ограничения попали расчёты в долларах, фунтах, евро и иенах. Сбербанк, «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк попали под блокирующие санкции США — вслед за ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком. Какие банки отключат от Mastercard — пока неясно.

Технологии
Софья Сажнева
Какие технологические санкции ввели против России из-за вторжения на Украину — и какие грозят ещё Статьи редакции

Чем оборачивается война: затронуты космос и авиация, часть банков без Apple Pay и Google Pay, сервисы перестают работать с россиянами. Может стать хуже — от ограничения поставок микросхем до отключения от SWIFT.

Reuters

#новости #войнасукраиной

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23 комментария
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Просто Вова

Альфа банк не отключили, только что покупал продукты

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Anton Zakharikhin

Карты не будут работать за границей и на иностранных сайтах.
 В волмарте покупал?

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19
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Просто Вова

В Magnit near house

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Ігор Лазарук

Так он и не под санкциями. Вероятно, речь идёт о ВТБ и других. Но это требует подтверждения.

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Следственный инструмент

Альфа под санкциями

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Semen Semenov

На среднего россиянина никак не влияет

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Цкуро Бесцветный

Алиэкспресс?

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1
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Алексей Логачев

Средний россиянин сейчас только в Красное и Белое ходит

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Dmitriy Lobanov

Ещё в бристоль и закусочные на углах. Ненадо тут выставлять россиян безвольными. Захотел купил пузырь в КБ, захотел в Бристоле, а не захотел, так пошёл и накатил в рюмочной. В праве выбора нас не никто не ограничивал

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Наталий Тюков

Алихуйпресс. Маленькие китайские тиньзисты, на раз два отключат всей стране покупки там. Как это сделали в Крыму. Все ради партнёров в США.

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1
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Вечерний цвет

tmall считается иностранным магазином?

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Semen Semenov

Думаю нет. Айхерб, Амазон

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Просто Вова

Я только заголовок прочитал, сори

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Иван Шушленов

Я не могу продлить домены и vps ваши варианты

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Sweety bread for my bratishka

Хостинги, которые принимают в качестве оплаты крипту?

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Sail

Paypal

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Цкуро Бесцветный

Они собирались заблокировать счета рос.граждан. Может уже.

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Sail

Блин жесть

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Oldfag TV

Палка для россиян тоже всё

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Тесный блик

пока нет, даже в банк даёт вывести по курсу 93.96

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Oldfag TV

Аа, ну хорошо, если так. Хотя бы так.

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Антон Лисин

Получается лучше в налик все вывести пора и не нервничать

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Долгий меч

Покупал кофе в России, карта перестала работать

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