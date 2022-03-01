Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
Сегодня начнут глушить.
Искандерами.
Хорошая новость.
Бесплатно?
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…