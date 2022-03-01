За что воюют и погибают наши солдаты?

Цель №1 - Денацификация

Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]

Цель №2 - Демилитаризация

Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…