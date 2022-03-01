Новости
Артём Мазанов

Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo

#маск #starlink #войнасукраиной #микро #новости

367 просмотров
7 7 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Официальный Макс

Хороший пиар ход, Илон

Ответить
2
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Сегодня начнут глушить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный спрей

Чем?

Ответить
1
Развернуть ветку
Frank Ferd

Искандерами.

Ответить
4
Развернуть ветку
Hooligan

Хорошая новость.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lord X

Бесплатно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Интимный спрей

И навсегда

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Наука
Дмитрий Бобров
Почему кошки так любят коробки?
Фото: ALFSnaiper via Getty Images
20 20 комментариев
83
Новости
Sasha Shambilova
Статуя Свободы в городе Кольмар в цветах украинского флага Статьи редакции

Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.

Фото Ville de Colmar
3 3 комментария
54
Исторический цвет
Масленица в этом году
15 15 комментариев
65
Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника шестого дня Статьи редакции

Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.

Участники отряда территориальной обороны в Киеве. Фото: Marcus Yam/LA Times
Статья дополняется
39 39 комментариев
39
Fight Life
За что воюют и погибают наши солдаты?

Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…

16 16 комментариев
33
Новости
DTF
Sony временно перестанет выпускать фильмы в российским прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

56 56 комментариев
47
Новости
Sasha Shambilova
Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

63 63 комментария
80
Офтоп
Yuriy Klyahin
4 4 комментария
91
Мнения
Alex Blake
Коррупция принесла пользу

Никогда не думал, что буду радоваться коррупции, но коррупция в российской армии возможно спасла множество невинных жизней. Просроченные сухпайки которыми кормят солдат, ракеты которые втыкаются в землю не взрываясь, военная форма висящая на многих как тряпка, техническое состояние многих боемашин производит удручающее впечатление. Весь этот…

115 115 комментариев
227
Больше статей
null