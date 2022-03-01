Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Тайга.Инфо» из-за освещения военных действий на Украине Статьи редакции
Также регулятор потребовал от томского телеканала ТВ-2 удалить материал, где «спецоперацию» назвали войной.
Сайт сибирского издания «Тайга.Инфо» недоступен в России из-за претензий Роскомнадзора к прямому эфиру, посвящённому военным действиям на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
Редакция не уточнила, в чём конкретно состояли претензии регулятора. Издание вынудили выполнить требования ведомства, в ближайшее время сайт должны разблокировать, сообщает «Тайга.Инфо».
Также Роскомнадзор потребовал удалить материла, в котором «спецоперация» на Украине называется войной, от томского телеканала ТВ-2. В уведомлении, которое получила редакция, отмечается, что СМИ распространяет «недостоверную общественно значимую информацию». ТВ-2 выполнил требование регулятора.
26 февраля подобные уведомления получили «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».
28 февраля в России заблокировали три украинских новостных сайта — «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона, а также сайт телеканала «Настоящее время», «Интерфакс-Украина», «Крым.Реалии» и The New Times.
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».
как тебе такое, Оруэлл
Он лежит и думает: «я же говорил! Я же говорил!»
Не лежит — вращается
Ну все, щас они заблочат все и вся
По новостным каналам скажут, что Украина освобождена
Во всех ваших бедах виновата НАТО …
Всякие бабки в это верят, кстати.
Да не только бабки я тебе скажу
Я на работе устал уже слышать эту Zуету 🤮
где «спецоперацию» назвали войной.
Ох уж этот новояз
Гестапо отрабатывает паек
Я бы сделал спецоперацию по депунитизации россии.
И сразу всей страной
Хе хе
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ты же сам себе пилишь сук, если комменты везде закроют то и ботов на мороз выгонят
Делайте везде сноски * под войной подразумевается спецоперация
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…