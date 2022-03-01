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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Тайга.Инфо» из-за освещения военных действий на Украине Статьи редакции

Также регулятор потребовал от томского телеканала ТВ-2 удалить материал, где «спецоперацию» назвали войной.

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Сайт сибирского издания «Тайга.Инфо» недоступен в России из-за претензий Роскомнадзора к прямому эфиру, посвящённому военным действиям на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Редакция не уточнила, в чём конкретно состояли претензии регулятора. Издание вынудили выполнить требования ведомства, в ближайшее время сайт должны разблокировать, сообщает «Тайга.Инфо».

Также Роскомнадзор потребовал удалить материла, в котором «спецоперация» на Украине называется войной, от томского телеканала ТВ-2. В уведомлении, которое получила редакция, отмечается, что СМИ распространяет «недостоверную общественно значимую информацию». ТВ-2 выполнил требование регулятора.

26 февраля подобные уведомления получили «Эхо Москвы», «Медиазона», «Дождь», «Новая Газета», «Крым.Реалии», «Журналист», «Лениздат», «ИноСМИ», «Свободная Пресса» и «New Times».

28 февраля в России заблокировали три украинских новостных сайта — «Корреспондент.Net», «Украинская правда» и сайт журналиста Дмитрия Гордона, а также сайт телеканала «Настоящее время», «Интерфакс-Украина», «Крым.Реалии» и The New Times.

24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях на Украине «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации».

#новости #блокировки #войнасукраиной

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16 комментариев
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CrusaderRamzan

как тебе такое, Оруэлл

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Kin Den

Он лежит и думает: «я же говорил! Я же говорил!»

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Арсений Зябликов

Не лежит — вращается

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Мамин сибиряк

Ну все, щас они заблочат все и вся
По новостным каналам скажут, что Украина освобождена
Во всех ваших бедах виновата НАТО …

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5
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Al

Всякие бабки в это верят, кстати.

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7
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Мамин сибиряк

Да не только бабки я тебе скажу
Я на работе устал уже слышать эту Zуету 🤮

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7
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Даулет Тургалиев

где «спецоперацию» назвали войной.
 Ох уж этот новояз

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4
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Al

Гестапо отрабатывает паек

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2
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Минувший франт

Я бы на вашем месте как минимум половину контента про войну удалил с сайта.

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1
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Al

Я бы сделал спецоперацию по депунитизации россии.

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1
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Минувший франт

можешь начинать

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0
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Al

И сразу всей страной

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Минувший франт

к сожалению подобному не быть.

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Al

Хе хе

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Слава Инженеров

ты же сам себе пилишь сук, если комменты везде закроют то и ботов на мороз выгонят

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Никого не спас

Делайте везде сноски * под войной подразумевается спецоперация

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Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

101 101 комментарий
101
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Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника шестого дня Статьи редакции

Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.

Участники отряда территориальной обороны в Киеве. Фото: Marcus Yam/LA Times
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Sasha Shambilova
Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

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DTF
Sony временно перестанет выпускать фильмы в российском прокате вслед за Disney. Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» Статьи редакции

Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.

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Sasha Shambilova
Статуя Свободы в городе Кольмар в цветах украинского флага Статьи редакции

Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.

Фото Ville de Colmar
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Мнения
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

50 50 комментариев
159
Новости
Артём Мазанов
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
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Масленица в этом году
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Fight Life
За что воюют и погибают наши солдаты?

Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…

29 29 комментариев
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