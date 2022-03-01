Новости
Яна Ломакина

Роспотребнадзор из-за снижения заболеваемости Covid-19 отменил социальную дистанцию Статьи редакции

Масочный режим и усиленная дезинфекция всё ещё обязательны.

Роспотребнадзор изменил эпидемиологические рекомендации по коронавирус. На фоне снижения заболеваемости служба отменила требованием соблюдать социальную дистанцию, пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и заведения общепита не должны соблюдать нормы по заполняемости залов и ограничивать число посетителей. Носить маски, проверять температуру в общественных местах и проводить усиленную дезинфекцию помещений всё ещё нужно.

#новости #covid19

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Сельскохозяйственный космос

война и низкая заболеваемость?? вот это совпадение! путин президент мира!

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35
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Екатерина Волова

Сразу перед глазами эта кричащая бабка появляется

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3
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aliftin

Ну все, теперь можно ходить в кинотеатры и бары. Жалко только фильмов теперь нет и денег пить.

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14
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Вася Пражкин

Главное, чтоб были деньги есть. А то мы как-то ускоренным темпом движемся в этом направлении.

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0
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Встречный корабль

как будто ее кто-то соблюдал

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9
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Icipher

Ну, кто как, я вот соблюдал по отношению к другим, и тем, кто по отношению ко мне её не соблюдал, нежно и игриво, по-учительски наступал на носки обуви, чтобы, мрази, отошли примерно метра на два.

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2
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Встречный корабль

вот это ты молодец. но можно было просто попросить. я пару раз так делал в магазе и норм

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2
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savvax

СОЦИАЛЬНУЮ дистанцию мы всю жизнь соблюдали

Социальная дистанция
Данный термин был введен известным социологом Георгом Зиммелем. Социальная дистанция является…
ru.m.wikipedia.org
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Anna Yakovleva

Почему так смешно

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7
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Максим Соколовский

а смеяться не хочется

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Hagotireno

Пока все думали, что мы воюем с Украиной, мы нанесли неожиданный удар по коронавирусу! Слава Путину!

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6
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Иван Шушленов

Я требую, чтобы Россия дистанцировалась от Украины

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6
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Старая бабка против войны

То есть согласовать митинг можно

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4
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Alexey Pöpöv

как бы да, но нет

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Максим Соколовский

можно подать заявление на согласование

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Задумчивой Кот

Ляхте теперь некогда воевать в комментах с антипрививочниками, они теперь все 8 год за данбас переживают.

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5
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Рома Фахретдинов

Ништяк, теперь на бэтмена можно будет всем залом забиться... а, погодите-ка!!

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3
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Мамин сибиряк

Ватники должны обрадоваться

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2
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Yabusele

😂😂😂

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2
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Тесный блик

как раз социальную дистанцию нужно оставить обязательной навсегда

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2
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4SoftNews

Какой такой COVID?

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1
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Irina Laym

Какие театры, какие музеи, они рофлят что ли ? Всё, ничего этого уже не будет, все потеряют работу, так как закроют всё.

Они идиоты, какой ковид, его нет уже с 24 февраля. Всем плевать уже на это.

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1
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Тактический пистолет

Коды оставили?

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Задумчивой Кот

А как без них штрафы собирать?

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1
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Антон Пострунин

Как говорится, но есть и хорошие новости.

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Иван Шушленов

Я требую, чтобы Россия дистанцировалась от Украины.
На 10 млн световых лет.

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Kin Den

Такая вот социальная дистанция должна быть.

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Однако здравствуйте

Сейчас ее надо наоборот увеличить

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Дед Макар

Они там в каком мире живут вообще?

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Александр Сергеевич

Заржал

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Anton Golovanov

Но запрет одиночных пикетов, которые очевидно являются самой главной угрозой для распространения COVID в России, не отменят никогда.

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Jonny Odyssey

можно подумать ее кто-то соблюдал. Особенно в общественном транспорте.
Хоть война этот маразм с ковидобесием прекратит

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Артём Мазанов
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
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Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

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