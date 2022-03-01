Роспотребнадзор из-за снижения заболеваемости Covid-19 отменил социальную дистанцию Статьи редакции
Масочный режим и усиленная дезинфекция всё ещё обязательны.
Роспотребнадзор изменил эпидемиологические рекомендации по коронавирус. На фоне снижения заболеваемости служба отменила требованием соблюдать социальную дистанцию, пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Теперь театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и заведения общепита не должны соблюдать нормы по заполняемости залов и ограничивать число посетителей. Носить маски, проверять температуру в общественных местах и проводить усиленную дезинфекцию помещений всё ещё нужно.
Сразу перед глазами эта кричащая бабка появляется
Ну все, теперь можно ходить в кинотеатры и бары. Жалко только фильмов теперь нет и денег пить.
Главное, чтоб были деньги есть. А то мы как-то ускоренным темпом движемся в этом направлении.
Ну, кто как, я вот соблюдал по отношению к другим, и тем, кто по отношению ко мне её не соблюдал, нежно и игриво, по-учительски наступал на носки обуви, чтобы, мрази, отошли примерно метра на два.
СОЦИАЛЬНУЮ дистанцию мы всю жизнь соблюдали
Почему так смешно
а смеяться не хочется
Пока все думали, что мы воюем с Украиной, мы нанесли неожиданный удар по коронавирусу! Слава Путину!
Я требую, чтобы Россия дистанцировалась от Украины
То есть согласовать митинг можно
как бы да, но нет
можно подать заявление на согласование
Ляхте теперь некогда воевать в комментах с антипрививочниками, они теперь все 8 год за данбас переживают.
Ништяк, теперь на бэтмена можно будет всем залом забиться... а, погодите-ка!!
Ватники должны обрадоваться
😂😂😂
Какой такой COVID?
Какие театры, какие музеи, они рофлят что ли ? Всё, ничего этого уже не будет, все потеряют работу, так как закроют всё.
Они идиоты, какой ковид, его нет уже с 24 февраля. Всем плевать уже на это.
А как без них штрафы собирать?
Как говорится, но есть и хорошие новости.
Я требую, чтобы Россия дистанцировалась от Украины.
На 10 млн световых лет.
Такая вот социальная дистанция должна быть.
Сейчас ее надо наоборот увеличить
Они там в каком мире живут вообще?
Заржал
Но запрет одиночных пикетов, которые очевидно являются самой главной угрозой для распространения COVID в России, не отменят никогда.
можно подумать ее кто-то соблюдал. Особенно в общественном транспорте.
Хоть война этот маразм с ковидобесием прекратит
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
Фильм всё-таки не выйдет 2 марта.
Цель №1 - Денацификация
Сейчас даже самые пофигистически настроенные граждане Украины, увидев российские танки, разрушенные здания и убитых людей, начнут ненавидеть русских. А те, кто уже ненавидели, начнут ненавидеть ещё больше. [ПРОВАЛЕНО]
Цель №2 - Демилитаризация
Я не знаю, сколько российские войска уничтожили складов с боеприпасами, но, думаю,…
Фотографии выложила администрация французского города в поддержку украинского народа.
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…