У администрации Харькова разорвался снаряд. После атаки Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Главное Статьи редакции
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».
Утром 1 марта В центре Харькова у здания областной администрации произошёл взрыв. Об этом сообщает ГСЧС Украины по Харьковской области. На записях, опубликованных агенством УНИАН и «Новой газетой», видно, как разрывается боевой снаряд.
Сейчас здания администрации наполовину разрушено. Снаряд взорвался на площади Свободы. На одном из видео очевидец сообщает, что в результате атаки есть раненые.
Не ясно, при каких обстоятельствах ракета попала в здание администрации, пишет Baza. Источник издания в Минобороны сообщил, что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск. Официально Россия не комментировала произошедшее.
ГСЧС Украины по Харьковской области сообщили о шести пострадавших из-за взрыва, в их числе один ребёнок. Для ликвидации последствий привлекли 40 человек.
В обращении, записанном после взрыва в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 марта «российские силы жёстко обстреляли» город. Попадание снаряда по площади Свободы он назвал «откровенным ничем не прикрытым террором». По его словам, там не было военных объектов и войск, а из-за случившегося Россию можно считать «государством-террористом».
Зеленский также сообщил, что всего Россия произвела 56 ракетных ударов по Украине и выпустила 113 крылатых ракет. Он призвал исключить РФ из Совбеза ООН за военные преступления на Украине и убийство мирных граждан. Также президент страны заявил, что покупать товары у России — «это платить убийцам».
Обстрелы жилых районов Харькова ведутся периодически примерно с 26-28 февраля. Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что есть «десятки погибших и сотни раненых». По данным областной администрации, в результате обстрелов погибло 11 человек. Агенство УНИАН публиковало видео с попаданием снарядов в жилые дома.
1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Он также настоял на официальной позиции России, что армия нацелена только на военные объекты, «не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей».
Ссы в глаза "этоонисамивзорвали" все божья роса.
«мы не используем воздушные ракеты» говорили они. так громко кричат о словах, но не соответствуют им ни капли.
что такое воздушные ракеты?
земля-воздух
На видео видно направление полета ракеты.
Она реально прилетела с украинской стороны.
На Киев нападают с севера, дятел! Ты не знаешь где граница России с Украиной проходит и где Киев находится??
При чем здесь Киев?
Это Харьков, он в 430км к востоку от Киева
Опечатался, Харьков, не Киев.
Но это не меняет коммента.
Всё с северо-запада по восток от Харькова оккупировано.
Блядь, ты хоть карту то отдали, на северном и северо-западном направлении граница РФ
Когда же это все закончится...
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Просить смысла нет. Там фляга свистнула конкретно.
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У вас эльфы клавиатуру украли?
На русскоязычном ресурсе пишете.
Может у него англо-украинская раскладка? Или он плохо знает русский, например как мы украинский, который нам понятен, но через слово или только после того как прочитали целиком предложение.
Рассказываю позицию всех пророссийских каналов:
Якобы тут была точка сбора территориальной обороны, потому пришлось нанести удар. «В 2014 в этом же здании нацисты собрались и не дали создаться ХНР, это им ответка!»
Позиция МО РФ, что стреляли не российские военные удивила даже лояльных, ибо всем все очевидно
Штамп пропагандиста, когда нет доказательств: «Всем всё очевидно»
Я надеюсь, что ваша должность заставляет генерировать весь этот бред в комментариях. Вам платят за символы или вы на окладе. Гривен 10 хотя-бы за этот коммент получите?
да судя по твоим постам должность у тебя как раз
🤣 Нет. Я просто ненавижу фейки и набросы. Должны быть только факты, хоть чем-то подкреплённые.
Ладно Tj был в комментах отбитый наглухо. Но качество и самих новостей скатилось до уровня цензор.нет или даже ниже. Хотя куда уж ниже...
ВСУ и тер оборона много конечно чего выдало за эти дни, но я сильно сомневаюсь что это они по своим могли сделать
Вон оказывается это официальный пункт сбора был
Почему якобы? Подъехали видео с места удара. А фото с теробороной и раньше публиковали.
https://t.me/rybar/26643
В очередной раз местные власти использовали гражданское здание в военных нуждах и развернули там штаб территориальной обороны.
#Рос...
В очередной раз местные власти использовали гражданское здание в военных нуждах и развернули там штаб территориальной обороны.
#Россия #Украина #Харьков
@rybar
Так якобы или была. Вон уже накидали фото в ветке. Но обновления новости конечно же не стоит ждать.
Давайте уже думать как свергнуть обезумевшего деда! Нет сил на это всё смотреть и молчать. Никто блять на митинги не выходит, открыто ничего не заявляет…
Ты оторван от реальности. Ты думаешь сейчас толпа выйдет на улицу и дед из-за этого испугается и поменяет свои планы? Можно сколько угодно говорить, якобы бездействием мы даём ему на это своё согласие, но во-первых к митингам готовились и сейчас любое недовольство будет караться анально. Да блин ничего не мешает сейчас любому попасть под статью "оправдание нацизма" или "государственная измена". Печально всё это, но уже как будто с палками кидаться на танк
почему инфлюенсеры молчат? почему дудь не призывает всех на улицы?
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почему дудь не призывает всех на улицы?
Потому что ему один раз уже прилетело предупреждение (дело за пропаганду наркотиков), он знает, что прямой призыв пригласит к нему в гости отряд спец силовиков, и никто его не спасет, как Голунова, уже не те времена
Бедные люди. Ужас.
Ну тут обвинить конечно это веское доказательство, вопрос нахрен это было России? Кто получит выгоду от этого взрыва? С учетом того, что мэр Харькова сдался российским солдатам. Дисклеймер: я не бот, я против войны и этой и любых других.
Путлер отдал приказ захватить Украину любой ценой.
Мэр Харькова не сдался. Он регулярно записывает видео. Найдите в инсте его оф аккаунт. Харьков стоит. Держит оборонительные позиции.
подтверждаю, Терехов на месте и регулярно пишет инфу. более того, с чего я охуел, Добкин (!) выбрал Украину, пишет, что охуел, внутри пустота и вообще
Кстати новый мэр Харькова приятно удивил. Реально видно как человек переживает за свой город.
Изначальный блицкриг провалился. Война стоит очень дорого. Либо захватят Украину любой ценой в течение пары дней, или РФ проиграет по всем фронтам. Очевидно же.
Нахрен вообще эта война России?
Ну воткнут триколор в здание Рады — и что потом-то?
парад в честь победы
И флаги нацистов в кучу бросать.
А потом-то что? ЕС и украинцы передумают, и пойдут по своим делам?
а потом хоть камни с неба
«Камни»
Давно не было видно постов с "кому это выгодно?", обычно теперь все пишут про "где вы были все эти 8 лет".
Выгодно это только старому плешивому чекисту из бункера. Отступать ему уже некуда. Если он терпит военное поражение то ему точно пиздец, вот он и идет на крайние меры. Надеется захватить Украину любой ценой, даже если от нее одни руины останутся. В таком случае можно будет еще некоторое время подиктаторствовать в изолированной от всего мира стране.
Кто получит выгоду от этого взрыва?
Пишут уже, что новые переговоры пройдут уже завтра. Хотя вчера вообще никакой определенности не было, типа "через несколько дней".
Ничего не утверждаю, может быть вообще никак не связано это
Долго однако доходило
Может на кондиционер опять навелась
Ой да ладно вам я таки бесплатно набрасываю
Было попадание ракеты по зданию администрации днр или лнр?
Была отмазка от святых военных Украины что ракета навелась на кондиционер?
В чем проблема, стрелочка не поворачивается?
а сколько кондиционеров в грозном было, не сосчитать. но это, как известно, другое.
Людям просто вчера интернет включили, чё ты их так грузишь
Если даже и да, это предлог делать то же самое с мирными гражданами другой страны?
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Зеленский:
Там не было военных целей
Фото + пост:
https://t.me/truexanewsua/26231
Стреляли до 10:00, т.е. до собрания, т.е. избежание больших жертв
Я устал от постоянного потока лжи везде
Завтра, о 10:00 «Штаб Оборони Харківщини» розпочинає мобілізацію у будівлі ОДА в наш добровольчий підрозділ ТрО «АЗОВ» Харків.
Беремо тільки учасників бойових дій з досвідом.
Також потрібні жінки допомагати на кухні.
армия нацелена только на военные объекты, не оккупирует украинскую территорию
Это в смысле, когда армия уйдёт и всё отстроят обратно то заново вторгаться?
Смехуечки тебе, школьник.
ну и где все эти хваленные спецгруппы по ликвидации террористических группировок и их лидеров?! ясно же, что в Кремле засели террористы.
когда они там в Гааге признают это преступлениям, я понять не могу. с утра же собирались.
А харьков не захватили уже как сутки российские войска?
Ага, по ТВ там уже и Киев взяли и Медведчук президент.
Харьков стоит!
что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск.
Это, пгастите, как такое возможно?
При этом судя по последним картам Харьков окружен со всех сторон
Это не карта, а инфографика. Без негатива. :)
Я против войны, НО
Если посмотреть траекторию попадания ракеты, затем открыт карту, найти это здание и поставить под углом совершённой атаки, то можно заметить, что в угол возможного пуска, больше занимает Украину, Белорусь, была у меня такая мысля, но расстояние полёта подобной крылатой ракеты вроде как 200-300 км, но никак не 580 до Белоруси. Так что либо реально пиздит Зеленский, чтобы ускорить процесс входа в Евросоюз, показать какие они бедные и несчастные и какая Россия страшная, либо наши каким-то чудом смогли заставить ракету, летящую на огромной скорости, специально, чтобы её нельзя было сбить, маневрировать невероятным образом. К тому же напрашивается вопрос: почему не точно в фасад здания и почему одна? Ведь точность такими ракетами достигает пары метров, если не сантиметров, а она попала в дорогу, сотряся издание, из-за чего и произошёл обвал, но фасад цел, слегка обуглился и выбило окна, но по большей части цел. Если бы наши реально думали, что там какое-то оборонительное сооружение, одной бы ракетой не отделалось, минимум 2.
Кирилл, ориентирование на местности - явно не твоё. Не делай так больше. Фасад здания смотрит слегка на северо-запад, и с того же направления (или даже ещё чуть севернее) прилетает ракета:
Я от фасада здания и плясал. Если вы не заметили, карта повёрнута для удоства, а не выставлена по северу. Если обратите внимание на значок компаса в нижнем правом углу, то поймёте, что карта сориентирована на юго-восток. Также если обратить таки внимание, то название городов и страны Белорусь снизу и так уже началось на мысль, что карта установлена по углом.
Так что боюсь не вам рассказывать мне про ориентирование на местности. Человеку, у которого гаодезия среди обязательных предметов в учебной программе университета.
Вот с этого ракурса и производилось дальнейшее отдаление карты
вроде как 200-300 км, но никак не 580
Говорят это был Iskander-M 9M728. Как понимаю в идеальных условиях 500км может взять, но я тоже сомневаюсь что условия были идеальные
Во первых, это был град, во вторых, по видео видно, откуда ракета прилетает, а если смотреть по картам, то она прилетела с западной стороны, а как бы на западе от Харькова Белгорода нету. Зеленский ссыт в уши своим гражданам 👍
Во-первых, судя по видео и картам снаряд прилетел со стороны Алексеевки/Малой Даниловки/Дергачей, это я тебе заявляю как человек проживший в Харькове около 10 лет.
Это не запад, а северо-запад, это во-вторых. В-третьих, по Алексеевке вчера стреляли плюс-минус с того же направления. А учитывая, что Харьков сейчас если не в кольце, то как минимум с севера, СЗ и СВ окружен срусней, то вывод очевиден — прилетело от срусичей.
Хотя ты же бот, зачем я вообще все это пишу.
Я не отрицаю, что от ВС РФ снаряд, просто слова про то, что прилетело с Белгорода - это наглая ложь
Зеленский обвинил в атаке Россию
Интересная формулировка. Как будто есть сомнения какие-то
Это были солдаты НАТО, ставлю 15 рублей.
Источник издания в Минобороны сообщил, что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск.
Ну да, ну да, откуда там российские войска
Губернатор города отказался сдать город без боя - пожинает плоды
Сейчас мог бы уже пить Очаковское. Сам виноват, короче, да...
"Достижение поставленных целей" - загнать страну в каменный век, а народ накрыть гробовой плитой?
Или Северо-Западная Корейская республика?
Меткий выстрел по стеллс-технике.
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…