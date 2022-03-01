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Новости
Sasha Shambilova

У администрации Харькова разорвался снаряд. После атаки Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Главное Статьи редакции

Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».

81 81 комментарий
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Фото УНИАН

Утром 1 марта В центре Харькова у здания областной администрации произошёл взрыв. Об этом сообщает ГСЧС Украины по Харьковской области. На записях, опубликованных агенством УНИАН и «Новой газетой», видно, как разрывается боевой снаряд.

Сейчас здания администрации наполовину разрушено. Снаряд взорвался на площади Свободы. На одном из видео очевидец сообщает, что в результате атаки есть раненые.

Видео УНИАН
Видео УНИАН
Видео «Главред»

Не ясно, при каких обстоятельствах ракета попала в здание администрации, пишет Baza. Источник издания в Минобороны сообщил, что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск. Официально Россия не комментировала произошедшее.

ГСЧС Украины по Харьковской области сообщили о шести пострадавших из-за взрыва, в их числе один ребёнок. Для ликвидации последствий привлекли 40 человек.

В обращении, записанном после взрыва в Харькове, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 марта «российские силы жёстко обстреляли» город. Попадание снаряда по площади Свободы он назвал «откровенным ничем не прикрытым террором». По его словам, там не было военных объектов и войск, а из-за случившегося Россию можно считать «государством-террористом».

Россияне знали, куда стреляли. За это преступления они точно ответят перед трибуналом. Международным. Это нарушение всех конвенций. Никто не простит вам убийство мирных украинских людей.

Тут Украина. Тут Европа. Тут 2022 год.

Владимир Зеленский
президент Украины

Зеленский также сообщил, что всего Россия произвела 56 ракетных ударов по Украине и выпустила 113 крылатых ракет. Он призвал исключить РФ из Совбеза ООН за военные преступления на Украине и убийство мирных граждан. Также президент страны заявил, что покупать товары у России — «это платить убийцам».

Обстрелы жилых районов Харькова ведутся периодически примерно с 26-28 февраля. Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что есть «десятки погибших и сотни раненых». По данным областной администрации, в результате обстрелов погибло 11 человек. Агенство УНИАН публиковало видео с попаданием снарядов в жилые дома.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Он также настоял на официальной позиции России, что армия нацелена только на военные объекты, «не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей».

Новости
Артём Мазанов
Прямая трансляция: Война с Украиной — хроника шестого дня Статьи редакции

Международный суд ООН в Гааге начнёт расследование российских действий, Кадыров заявил о потерях чеченцев, Роскомнадзор блокирует онлайны.

Участники отряда территориальной обороны в Киеве. Фото: Marcus Yam/LA Times
Статья дополняется

#новости #войнасукраиной

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81 комментарий
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sergjjj

Ссы в глаза "этоонисамивзорвали" все божья роса.

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88
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Nonsense Palo

«мы не используем воздушные ракеты» говорили они. так громко кричат о словах, но не соответствуют им ни капли.

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2
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Photuum

что такое воздушные ракеты?

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Nikon Mockey

земля-воздух

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Photuum

На видео видно направление полета ракеты.
Она реально прилетела с украинской стороны.

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–4
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Nikon Mockey

На Киев нападают с севера, дятел! Ты не знаешь где граница России с Украиной проходит и где Киев находится??

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0
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Photuum

При чем здесь Киев?
Это Харьков, он в 430км к востоку от Киева

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Nikon Mockey

Опечатался, Харьков, не Киев.
Но это не меняет коммента.
Всё с северо-запада по восток от Харькова оккупировано.

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Nikon Mockey
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Alex Blake

Блядь, ты хоть карту то отдали, на северном и северо-западном направлении граница РФ

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Когда же это все закончится...

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42
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батон

Просить смысла нет. Там фляга свистнула конкретно.

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Gosoo Gosoo

У вас эльфы клавиатуру украли?
На русскоязычном ресурсе пишете.

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–9
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Справедливый Денис

У меня QTranslate, я им перевожу.

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1
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VASYAMAS

Может у него англо-украинская раскладка? Или он плохо знает русский, например как мы украинский, который нам понятен, но через слово или только после того как прочитали целиком предложение.

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Сумасшедший кубок

Рассказываю позицию всех пророссийских каналов:

Якобы тут была точка сбора территориальной обороны, потому пришлось нанести удар. «В 2014 в этом же здании нацисты собрались и не дали создаться ХНР, это им ответка!»

Позиция МО РФ, что стреляли не российские военные удивила даже лояльных, ибо всем все очевидно

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26
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Anatoliy Lyashenko

Штамп пропагандиста, когда нет доказательств: «Всем всё очевидно»

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–19
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Сумасшедший кубок

Нет, просто так всегда. Сначала ватники пишут правду. Потом им приходится методичка сверху и приходится выкручиваться.

Такое за последние дней 5 было уже очень много раз.

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6
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Anatoliy Lyashenko

Я надеюсь, что ваша должность заставляет генерировать весь этот бред в комментариях. Вам платят за символы или вы на окладе. Гривен 10 хотя-бы за этот коммент получите?

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Все буде добре

да судя по твоим постам должность у тебя как раз

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1
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Anatoliy Lyashenko

🤣 Нет. Я просто ненавижу фейки и набросы. Должны быть только факты, хоть чем-то подкреплённые.

Ладно Tj был в комментах отбитый наглухо. Но качество и самих новостей скатилось до уровня цензор.нет или даже ниже. Хотя куда уж ниже...

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0
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Утренний единорожек88

Ну они молодцы, сами фоточками спалили

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0
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Сумасшедший кубок

Ну то есть ты согласен что удар нанесли МО РФ, так и запишем

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2
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Утренний единорожек88

ВСУ и тер оборона много конечно чего выдало за эти дни, но я сильно сомневаюсь что это они по своим могли сделать

Вон оказывается это официальный пункт сбора был

У администрации Харькова разорвался снаряд…
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция…
tjournal.ru
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Requiem

Почему якобы? Подъехали видео с места удара. А фото с теробороной и раньше публиковали.
https://t.me/rybar/26643

Рыбарь
🇷🇺🇺🇦 Появились другие видео с места удара по Харьковской областной администрации. На кадрах можно отчетливо разглядеть раненых и убитых бойцов ВСУ.

В очередной раз местные власти использовали гражданское здание в военных нуждах и развернули там штаб территориальной обороны.
#Рос...
🇷🇺🇺🇦 Появились другие видео с места удара по Харьковской областной администрации. На кадрах можно отчетливо разглядеть раненых и убитых бойцов ВСУ.

В очередной раз местные власти использовали гражданское здание в военных нуждах и развернули там штаб территориальной обороны.
#Россия #Украина #Харьков
@rybar
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1
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Ramierl

Так якобы или была. Вон уже накидали фото в ветке. Но обновления новости конечно же не стоит ждать.

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0
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Пряный Носок

Давайте уже думать как свергнуть обезумевшего деда! Нет сил на это всё смотреть и молчать. Никто блять на митинги не выходит, открыто ничего не заявляет…

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16
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Максим Иванов

Ты оторван от реальности. Ты думаешь сейчас толпа выйдет на улицу и дед из-за этого испугается и поменяет свои планы? Можно сколько угодно говорить, якобы бездействием мы даём ему на это своё согласие, но во-первых к митингам готовились и сейчас любое недовольство будет караться анально. Да блин ничего не мешает сейчас любому попасть под статью "оправдание нацизма" или "государственная измена". Печально всё это, но уже как будто с палками кидаться на танк

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3
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Pigeon Duck

почему инфлюенсеры молчат? почему дудь не призывает всех на улицы?

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2
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Рыжий

почему дудь не призывает всех на улицы?
 Потому что ему один раз уже прилетело предупреждение (дело за пропаганду наркотиков), он знает, что прямой призыв пригласит к нему в гости отряд спец силовиков, и никто его не спасет, как Голунова, уже не те времена

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1
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Указанный парфюмер

Как это не выходит.

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0
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Hooligan

Бедные люди. Ужас.

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12
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Mikhail Manuylov

Ну тут обвинить конечно это веское доказательство, вопрос нахрен это было России? Кто получит выгоду от этого взрыва? С учетом того, что мэр Харькова сдался российским солдатам. Дисклеймер: я не бот, я против войны и этой и любых других.

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–51
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Andrei

Путлер отдал приказ захватить Украину любой ценой.

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22
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Oleg

Мэр Харькова не сдался. Он регулярно записывает видео. Найдите в инсте его оф аккаунт. Харьков стоит. Держит оборонительные позиции.

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16
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Pigeon Duck

подтверждаю, Терехов на месте и регулярно пишет инфу. более того, с чего я охуел, Добкин (!) выбрал Украину, пишет, что охуел, внутри пустота и вообще

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7
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Mister Dundie

Кстати новый мэр Харькова приятно удивил. Реально видно как человек переживает за свой город.

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3
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батон

Изначальный блицкриг провалился. Война стоит очень дорого. Либо захватят Украину любой ценой в течение пары дней, или РФ проиграет по всем фронтам. Очевидно же.

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12
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Легендарный рубин

И вообще, 8 лет... Да?

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11
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Rina

Нахрен вообще эта война России?
Ну воткнут триколор в здание Рады — и что потом-то?

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6
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Праздничный франт

России эта война нахуй не нужна. Она нужна одному поехавшему деду.

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1
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испанский смех

парад в честь победы

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0
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Rina

И флаги нацистов в кучу бросать.

А потом-то что? ЕС и украинцы передумают, и пойдут по своим делам?

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0
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испанский смех

а потом хоть камни с неба

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0
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Rina

«Камни»

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0
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Flipty18

Давно не было видно постов с "кому это выгодно?", обычно теперь все пишут про "где вы были все эти 8 лет".

Выгодно это только старому плешивому чекисту из бункера. Отступать ему уже некуда. Если он терпит военное поражение то ему точно пиздец, вот он и идет на крайние меры. Надеется захватить Украину любой ценой, даже если от нее одни руины останутся. В таком случае можно будет еще некоторое время подиктаторствовать в изолированной от всего мира стране.

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2
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Рыжий

Кто получит выгоду от этого взрыва?
 Пишут уже, что новые переговоры пройдут уже завтра. Хотя вчера вообще никакой определенности не было, типа "через несколько дней".
Ничего не утверждаю, может быть вообще никак не связано это

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0
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Смешанный коктейль

Наконец-то дошло до мира кто такой путин и его шайка

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7
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Иван Шушленов

Долго однако доходило

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1
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Азат Салихьянов

Может на кондиционер опять навелась

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–19
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Все буде добре
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16
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Азат Салихьянов

Ой да ладно вам я таки бесплатно набрасываю

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–10
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Все буде добре
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15
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Азат Салихьянов

Было попадание ракеты по зданию администрации днр или лнр?
Была отмазка от святых военных Украины что ракета навелась на кондиционер?
В чем проблема, стрелочка не поворачивается?

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–2
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Все буде добре

а сколько кондиционеров в грозном было, не сосчитать. но это, как известно, другое.

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1
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Baileys

Людям просто вчера интернет включили, чё ты их так грузишь

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Александр Федоров

Если даже и да, это предлог делать то же самое с мирными гражданами другой страны?

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Baileys

Зеленский:
Там не было военных целей
 Фото + пост:
https://t.me/truexanewsua/26231

Стреляли до 10:00, т.е. до собрания, т.е. избежание больших жертв

Я устал от постоянного потока лжи везде

ТРУХА⚡️Харьков + Украина🇺🇦
УВАГА! МОБІЛІЗАЦІЯ!

Завтра, о 10:00 «Штаб Оборони Харківщини» розпочинає мобілізацію у будівлі ОДА в наш добровольчий підрозділ ТрО «АЗОВ» Харків.

Беремо тільки учасників бойових дій з досвідом.

Також потрібні жінки допомагати на кухні.
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2
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Aklai

армия нацелена только на военные объекты, не оккупирует украинскую территорию
 Это в смысле, когда армия уйдёт и всё отстроят обратно то заново вторгаться?

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4
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Веб Инструменты

Смехуечки тебе, школьник.

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Дед Макар

ну и где все эти хваленные спецгруппы по ликвидации террористических группировок и их лидеров?! ясно же, что в Кремле засели террористы.

когда они там в Гааге признают это преступлениям, я понять не могу. с утра же собирались.

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3
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Александр Ф

А харьков не захватили уже как сутки российские войска?

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–3
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Denis Pankratov

Ага, по ТВ там уже и Киев взяли и Медведчук президент.

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7
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Oleg

Харьков стоит!

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1
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Chikk

что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск.
 Это, пгастите, как такое возможно?

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1
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Вечерние чтения

При этом судя по последним картам Харьков окружен со всех сторон

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3
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Chikk

Это не карта, а инфографика. Без негатива. :)

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Кирилл Морковкин

Я против войны, НО
Если посмотреть траекторию попадания ракеты, затем открыт карту, найти это здание и поставить под углом совершённой атаки, то можно заметить, что в угол возможного пуска, больше занимает Украину, Белорусь, была у меня такая мысля, но расстояние полёта подобной крылатой ракеты вроде как 200-300 км, но никак не 580 до Белоруси. Так что либо реально пиздит Зеленский, чтобы ускорить процесс входа в Евросоюз, показать какие они бедные и несчастные и какая Россия страшная, либо наши каким-то чудом смогли заставить ракету, летящую на огромной скорости, специально, чтобы её нельзя было сбить, маневрировать невероятным образом. К тому же напрашивается вопрос: почему не точно в фасад здания и почему одна? Ведь точность такими ракетами достигает пары метров, если не сантиметров, а она попала в дорогу, сотряся издание, из-за чего и произошёл обвал, но фасад цел, слегка обуглился и выбило окна, но по большей части цел. Если бы наши реально думали, что там какое-то оборонительное сооружение, одной бы ракетой не отделалось, минимум 2.

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–1
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Как Жэ'Так

Кирилл, ориентирование на местности - явно не твоё. Не делай так больше. Фасад здания смотрит слегка на северо-запад, и с того же направления (или даже ещё чуть севернее) прилетает ракета:

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3
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Кирилл Морковкин

Я от фасада здания и плясал. Если вы не заметили, карта повёрнута для удоства, а не выставлена по северу. Если обратите внимание на значок компаса в нижнем правом углу, то поймёте, что карта сориентирована на юго-восток. Также если обратить таки внимание, то название городов и страны Белорусь снизу и так уже началось на мысль, что карта установлена по углом.
Так что боюсь не вам рассказывать мне про ориентирование на местности. Человеку, у которого гаодезия среди обязательных предметов в учебной программе университета.

Вот с этого ракурса и производилось дальнейшее отдаление карты

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Baileys

вроде как 200-300 км, но никак не 580
 Говорят это был Iskander-M 9M728. Как понимаю в идеальных условиях 500км может взять, но я тоже сомневаюсь что условия были идеальные

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0
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Кирилл Воеводин

Во первых, это был град, во вторых, по видео видно, откуда ракета прилетает, а если смотреть по картам, то она прилетела с западной стороны, а как бы на западе от Харькова Белгорода нету. Зеленский ссыт в уши своим гражданам 👍

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Denis D

Во-первых, судя по видео и картам снаряд прилетел со стороны Алексеевки/Малой Даниловки/Дергачей, это я тебе заявляю как человек проживший в Харькове около 10 лет.

Это не запад, а северо-запад, это во-вторых. В-третьих, по Алексеевке вчера стреляли плюс-минус с того же направления. А учитывая, что Харьков сейчас если не в кольце, то как минимум с севера, СЗ и СВ окружен срусней, то вывод очевиден — прилетело от срусичей.

Хотя ты же бот, зачем я вообще все это пишу.

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2
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Кирилл Воеводин

Я не отрицаю, что от ВС РФ снаряд, просто слова про то, что прилетело с Белгорода - это наглая ложь

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0
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FaroucheMn

Зеленский обвинил в атаке Россию

Интересная формулировка. Как будто есть сомнения какие-то

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1
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Звезда спас TJ

Это были солдаты НАТО, ставлю 15 рублей.

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Vadim Kraev

Источник издания в Минобороны сообщил, что «судя по видео, удар нанесён с северо-западного направления», где нет российских войск.

Ну да, ну да, откуда там российские войска

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Alexey Nebula

Губернатор города отказался сдать город без боя - пожинает плоды

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–3
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Как Жэ'Так

Сейчас мог бы уже пить Очаковское. Сам виноват, короче, да...

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1
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T:ema

"Достижение поставленных целей" - загнать страну в каменный век, а народ накрыть гробовой плитой?
Или Северо-Западная Корейская республика?

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russianvoodoo

Меткий выстрел по стеллс-технике.

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0
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Читать все 81 комментарий
Мокрый украинец
Вышел на работу из отпуска

Пообщался со всеми. Ну что, так и русофобом стать недолго

29 29 комментариев
25
Интернет
Женя Кузьмин
Почему первые дни войны складываются не так, как хотела Россия — детальный тред-разбор от военного эксперта Статьи редакции

Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.

Фото Константина Михальчевского, РИА «Новости»
104 104 комментария
129
Новости
Артём Мазанов
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
54 54 комментария
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Новости
Сергей Звезда
Трансляция: Зеленский выступает в Европарламенте Статьи редакции

После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.

Статья дополняется
22 22 комментария
31
Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

136 136 комментариев
158
Новости
Sasha Shambilova
Международный уголовный суд в Гааге анонсировал расследование военных действий на Украине Статьи редакции

Главный прокурор сообщил о намерении начать «как можно скорее».

107 107 комментариев
228
Интернет
Сергей Исенеков
Следивший за джетом Илона Маска 19-летний студент создал бота, отслеживающего перелёты богатейших людей России Статьи редакции

Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.

Russian Oligarch Jets @RUOligarchJets
Tracking all of the following.
Список, за кем следит бот Джека Суини
6 6 комментариев
82
Диспут
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

177 177 комментариев
448
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