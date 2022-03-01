{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

data.ai: VPN-сервисы стали самыми скачиваемыми в России на фоне замедления фейсбука и твиттера Статьи редакции

Резко вырос интерес к приложению с фоновыми успокаивающими звуками и сервису с тестом на гражданское оружие.

5 5 комментариев
1132 просмотров

28 февраля первые строчки списков наиболее скачиваемых приложений для iOS и Android заняли VPN-сервисы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы data.ai (бывшая App Annie).

В топ-100 самых скачиваемых приложений для iOS вошли 16 сервисов VPN. Пять из них попали в первую десятку, в том числе на первое и второе место. В аналогичном перечне для Android оказались восемь VPN-сервисов. Три из них — в первой десятке.

Как отмечают аналитики, рост интереса россиян к VPN-сервисам начался 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Facebook наложил ограничения на несколько российских СМИ, включая «Лента.ру» и «Газета.ру», а Роскомнадзор в ответ начал замедлять скорость доступа к соцсети. Ту же меру регулятор применяет к Twitter с 2021 года.

Помимо VPN-сервисов в списки самых скачиваемых приложений для iOS попали:

  • приложение онлайн-СМИ «Медуза» (в день начала войны на Украине возглавило рейтинг, при том что ранее в него не входило);
  • сервис для отслеживания самолетов Flightradar24;
  • мессенджер с повышенным уровнем защищенности Signal;
  • мессенджер Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет);
  • сервис Maps.me с офлайн-картами.

Кроме того, вырос интерес к приложениям банков («Тинькофф Инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «ДомКлик», «Еаптека» — сервисов из экосистемы Сбера, «ВТБ Онлайн»), телеканала «Дождь» и сервису видео-конференций Zoom. Резко увеличилось число скачиваний платного приложения Noizio, которое поддерживает фоновые природные звуки, чтобы человек мог заглушить шум улицы и сосредоточиться на работе или быстро заснуть, а также «Экзамена на оружие» (тест на ношение гражданского оружия 2022 года).

В топ-100 приложений на Android 24 февраля не было заметных изменений. В следующие дни приложение «Медузы» поднялось на 35 место, хотя ранее его не было в рейтинге. Росла популярность у «Тинькофф Инвестиции», Flightradar 24 и МИР Pay.

Технологии
Никита Логинов
Как подготовиться к возможному отключению интернета: приложения и советы на случай блокировок связи Статьи редакции

В период войны власти могут цензурировать связь или полностью её отключить. TJ собрал рекомендации о том, что делать в таких условиях.

Офлайн-мессенджер, работающий без доступа к интернету, фото Reuters

#новости #vpn #соцсети #войнасукраиной

5 5 комментариев
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Сергей Шестаков
Ответить
2
Развернуть ветку
Майка Ника

Ближний восток, Африка, южные Америки всякие: у нас тут самые отбитые правители и самое угнетенное население. А также отношения с некоторыми соседями не очень.

Раисся: hold my kvas, blyat!

Ответить
2
Развернуть ветку
Майка Ника

Не совсем в тему VPN , просто припекло немного, сорри

Ответить
0
Развернуть ветку
Аккуратный Слава

замедления фейсбука и твиттера
 Твиттер фактически заблокировали. Без vpn туда тупо не попасть.
Сейчас vpn это необходимость, без которой скоро мы вообще никуда не попадём.

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Шушленов

Есть еще GoodbyeDPI

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
У администрации Харькова разорвался снаряд. После атаки Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Главное Статьи редакции

Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».

Фото УНИАН
81 81 комментарий
85
Новости
Сергей Звезда
Трансляция: Зеленский выступает в Европарламенте Статьи редакции

После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.

Статья дополняется
22 22 комментария
31
Диспут
Валерий Зинченко
Приятно удивлён!

Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…

177 177 комментариев
448
Радикальный Демократ

Сегодня общался с дедом в автобусе. Оказывается США внедряют в России вышки 5g для облучения и зомбирования населения против Путина и против "освобождения" Украины от нацистов. У нас вообще, что за психиатрический апокалипсис происходит в стране? Все с ума посходили? 🤦‍♂

14 14 комментариев
54
Интернет
Сергей Исенеков
Следивший за джетом Илона Маска 19-летний студент создал бота, отслеживающего перелёты богатейших людей России Статьи редакции

Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.

Russian Oligarch Jets @RUOligarchJets
Tracking all of the following.
Список, за кем следит бот Джека Суини
6 6 комментариев
82
Однако здравствуйте

Ощущение блять, будто я среди зомби живу

Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны

136 136 комментариев
158
Интернет
Женя Кузьмин
Почему первые дни войны складываются не так, как хотела Россия — детальный тред-разбор от военного эксперта Статьи редакции

Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.

Фото Константина Михальчевского, РИА «Новости»
105 105 комментариев
129
Новости
Артём Мазанов
Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo
54 54 комментария
104
Мокрый украинец
Вышел на работу из отпуска

Пообщался со всеми. Ну что, так и русофобом стать недолго

29 29 комментариев
25
Больше статей
null