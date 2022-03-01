Резко вырос интерес к приложению с фоновыми успокаивающими звуками и сервису с тестом на гражданское оружие.

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28 февраля первые строчки списков наиболее скачиваемых приложений для iOS и Android заняли VPN-сервисы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы data.ai (бывшая App Annie).

В топ-100 самых скачиваемых приложений для iOS вошли 16 сервисов VPN. Пять из них попали в первую десятку, в том числе на первое и второе место. В аналогичном перечне для Android оказались восемь VPN-сервисов. Три из них — в первой десятке.

Как отмечают аналитики, рост интереса россиян к VPN-сервисам начался 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Facebook наложил ограничения на несколько российских СМИ, включая «Лента.ру» и «Газета.ру», а Роскомнадзор в ответ начал замедлять скорость доступа к соцсети. Ту же меру регулятор применяет к Twitter с 2021 года.

Помимо VPN-сервисов в списки самых скачиваемых приложений для iOS попали:

приложение онлайн-СМИ «Медуза» (в день начала войны на Украине возглавило рейтинг, при том что ранее в него не входило);

сервис для отслеживания самолетов Flightradar24;



мессенджер с повышенным уровнем защищенности Signal;



мессенджер Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет);



сервис Maps.me с офлайн-картами.



Кроме того, вырос интерес к приложениям банков («Тинькофф Инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «ДомКлик», «Еаптека» — сервисов из экосистемы Сбера, «ВТБ Онлайн»), телеканала «Дождь» и сервису видео-конференций Zoom. Резко увеличилось число скачиваний платного приложения Noizio, которое поддерживает фоновые природные звуки, чтобы человек мог заглушить шум улицы и сосредоточиться на работе или быстро заснуть, а также «Экзамена на оружие» (тест на ношение гражданского оружия 2022 года).

В топ-100 приложений на Android 24 февраля не было заметных изменений. В следующие дни приложение «Медузы» поднялось на 35 место, хотя ранее его не было в рейтинге. Росла популярность у «Тинькофф Инвестиции», Flightradar 24 и МИР Pay.