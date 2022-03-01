data.ai: VPN-сервисы стали самыми скачиваемыми в России на фоне замедления фейсбука и твиттера Статьи редакции
Резко вырос интерес к приложению с фоновыми успокаивающими звуками и сервису с тестом на гражданское оружие.
28 февраля первые строчки списков наиболее скачиваемых приложений для iOS и Android заняли VPN-сервисы. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы data.ai (бывшая App Annie).
В топ-100 самых скачиваемых приложений для iOS вошли 16 сервисов VPN. Пять из них попали в первую десятку, в том числе на первое и второе место. В аналогичном перечне для Android оказались восемь VPN-сервисов. Три из них — в первой десятке.
Как отмечают аналитики, рост интереса россиян к VPN-сервисам начался 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Facebook наложил ограничения на несколько российских СМИ, включая «Лента.ру» и «Газета.ру», а Роскомнадзор в ответ начал замедлять скорость доступа к соцсети. Ту же меру регулятор применяет к Twitter с 2021 года.
Помимо VPN-сервисов в списки самых скачиваемых приложений для iOS попали:
- приложение онлайн-СМИ «Медуза» (в день начала войны на Украине возглавило рейтинг, при том что ранее в него не входило);
- сервис для отслеживания самолетов Flightradar24;
- мессенджер с повышенным уровнем защищенности Signal;
- мессенджер Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет);
- сервис Maps.me с офлайн-картами.
Кроме того, вырос интерес к приложениям банков («Тинькофф Инвестиции», «Сбербанк Инвестиции», «ДомКлик», «Еаптека» — сервисов из экосистемы Сбера, «ВТБ Онлайн»), телеканала «Дождь» и сервису видео-конференций Zoom. Резко увеличилось число скачиваний платного приложения Noizio, которое поддерживает фоновые природные звуки, чтобы человек мог заглушить шум улицы и сосредоточиться на работе или быстро заснуть, а также «Экзамена на оружие» (тест на ношение гражданского оружия 2022 года).
В топ-100 приложений на Android 24 февраля не было заметных изменений. В следующие дни приложение «Медузы» поднялось на 35 место, хотя ранее его не было в рейтинге. Росла популярность у «Тинькофф Инвестиции», Flightradar 24 и МИР Pay.
Ближний восток, Африка, южные Америки всякие: у нас тут самые отбитые правители и самое угнетенное население. А также отношения с некоторыми соседями не очень.
Раисся: hold my kvas, blyat!
Не совсем в тему VPN , просто припекло немного, сорри
Есть еще GoodbyeDPI
Шойгу настаивает, что российская армия не атакует мирные цели, но подчёркивает, что «операция» продолжится до «достижения поставленных целей».
После выступления в этом материале появится полная расшифровка речи.
Совершенно случайно попал на Вашу платформу и был ОООЧЕНЬ удивлён наличием тут, на русскоязычном сайте видеть такое количество здравомыслящих людей. Очень приятно осознавать что в России есть люди который видят все события в Украине не через сито российской пропаганды. К сожалению таких очень мало. Вижу очень много мнений о том что украинцы…
Твиттер-бот следит за самолётами Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Владимира Потанина и других российских бизнесменов и чиновников.
Ощущение блять, будто я среди зомби живу
Я тут вчера зашла на один узкоаудиторный ресурс, в котором вряд ли есть боты. И там на посты граждан Украины дикие минуса и пропаганда про 8 лет. И тут я вывалилась из информационного пузыря. Блять, это не боты, это реальное население России. Надо не доллары покупать, надо потратиться на курсы самообороны
Неудавшийся блицкриг, ошибочная ставка на мобильные группы без поддержки, недооценка украинской армии и первые выводы: Россия уже меняет тактику, и боевые действия могут стать жёстче.
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.